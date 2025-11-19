Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,27% pe an
Primanews.ro, 19 noiembrie 2025 12:50
Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,27% pe an
Acum 10 minute
13:10
Fico solicită NATO să consolideze apărarea aeriană a Slovaciei
Acum 30 minute
13:00
Proiectul prin care actele prezentate în copie să fie conformate cu originalul şi prin semnătură electronică, adoptat de Camera Deputaţilor
12:50
O dronă a intrat în spaţiul aerian al României
12:50
Indicele ROBOR la trei luni a coborât la 6,27% pe an
Acum o oră
12:40
ULTIMA ORĂ. Legea Novak a fost adoptată la Cameră. Cluburile vor trebui să respecte o cotă de 40% a sportivilor români în competiţiile naţionale
12:30
JD Vance a fost condamnat la doi ani de închisoare
12:30
SUA şi Rusia au elaborat un nou plan de pace pentru Ucraina
Acum 2 ore
12:10
Ungaria interzice producţia şi vânzarea de carne cultivată în laborator
Acum 6 ore
07:30
Cumul pensie–salariu, schimbat radical: medicii, profesorii şi toţi bugetarii vizaţi de noua lege. Manole: „Nu sunt ministrul concedierilor”
Acum 12 ore
00:20
VIDEO. Irimie Popa, despre creşterea taxelor şi impozitelor: Suntem singura ţară care de 36 de ani face reformă după reformă şi tot nu am ajuns la capătul reformării
00:20
Marcel Ciolacu: Cum să nu fie bani de pensii şi salarii? Că sunt bugetate. De unde-ai scos mizeria asta?/ Deci ca să sperie lumea şi să justifice lipsa unui plan economic
Acum 24 ore
00:00
VIDEO. Văcaru (PSD): Persoana care cumulează şi pensia şi salariul va trebui să aleagă dacă va rămâne cu 15% din pensie plus salariul pe care îl obţine la locul de muncă, până la 70 de ani
18 noiembrie 2025
23:40
Tricolorii joacă ultimul meci din acest an, cu San Marino, la Ploieşti
20:10
Ludovic Orban, primele explicaţii după plecarea de la Cotroceni: „Despărţirea e din iniţiativa preşedintelui. Eu nu am nicio datorie faţă de el”
17:30
Sorin Grindeanu, despre reforma administraţiei: De principiu, s-a discutat cu reducerea cheltuielilor de 10%
17:30
VIDEO. Ucraina contraatacă pe frontul energetic: Mari termocentrale lovite în Doneţk-ul ocupat de ruşi. Sute de mii de locuitori rămaşi fără curent electric
17:30
Parlamentarii au ţinut un moment de reculegere în memoria lui Ilie Ilaşcu
17:20
Parlamentul a votat noile Consilii de Administraţie ale SRTV şi SRR. AUR nu a participat la vot
17:20
Adrian Ţuţuianu a fost numit preşedinte al AEP
16:50
Kelemen Hunor: Coaliţia pregăteşte reforma pensiilor speciale din zona militară
16:50
Maduro îi întinde mâna lui Trump: "Război, nu. Niciodată, niciodată război"
16:40
SURSE. Bugetarii care au şi pensii pot rămâne angajaţi doar dacă îşi scad pensia cu 85%
15:50
Panică globală pe internet: Cloudflare s-a prăbuşit şi a luat cu el zeci de site-uri majore, inclusiv din România
Ieri
13:00
Ludovic Orban nu mai este consilierul lui Nicuşor Dan
12:50
Zelenski se duce miercuri în Turcia pentru a relansa negocierile de pace. Steve Witkoff va participa, Kremlinul nu
12:50
Ce spune fosta soţie a lui Trudeau despre relaţia acestuia cu Katy Perry
12:40
VIDEO. Mii de cehi şi slovaci, în stradă pentru democraţie
12:40
Parlamentul votează conducerea TVR şi a Radiodifuziunii, precum şi noul preşedinte al AEP
12:30
ONU adoptă a adoptat o rezoluţie americană care ”susţine” Planul de Pace al lui Trump în Războiul din Gaza. Rusia şi China s-au abţinut. Ce prevede planul
12:30
A murit Ilie Ilaşcu, fostul deţinut politic încarcerat timp de 9 ani de regimul de la Tiraspol
12:30
Marca Pele va fi cumpărată de compania deţinută de Neymar
08:00
Comisar european pentru Apărare: „Europa nu este pregătită pentru dronele ruseşti”. Avertisment dur şi referire la evacuarea satului românesc Plauru
07:10
Impozitele pe locuinţe şi maşini cresc de anul viitor: Parlamentul votează marţi pachetul fiscal anunţat de premierul Ilie Bolojan
01:10
VIDEO. Alexandru Rafila analizează la Prima News cazul fetiţei decedate la dentist. Cu ce soluţii vine fostul Ministru al Sănătăţii pentru evitarea unor astfel de tragedii
00:10
17 candidaturi admise pentru Primăria Capitalei. Două dosare respinse, iar un altul amânat
00:10
Evacuare fără precedent în România, după un atac cu dronă în Ucraina: 246 de oameni au fost scoşi din case
00:00
VIDEO. Alin Tişe, preşedinte CJ Cluj, despre scandările de la meciul Bosnia-România: O dezamăgire profundă ce am trăit pe stadion. Ce spune diplomatul Pavel Suian
17 noiembrie 2025
23:30
Încă o rundă de negocieri fără concluzii în coaliţie pe pensiile magistraţilor şi concedierile din administraţie. Deciziile finale, aşteptate în zilele următoare
23:20
Pericol la graniţă, în Tulcea: 246 de oameni evacuaţi după atacul cu dronă asupra unei nave cu GPL în Ucraina
23:10
17 candidaturi amise pentru Primăria Capitalei. Două dosare, respinse, iar un altul amânat
17:00
Comisia Europeană a redus la 0,7% estimările privind avansul economiei româneşti în 2025
16:30
România, printre ţările cu cele mai reduse ponderi din PIB ale cheltuielilor pentru îngrijirea sănătăţii din UE
16:00
Peskov: Un nou summit Putin-Trump poată avea loc odată pregătirile finalizate
16:00
Peiu (AUR): România pierde 8 miliarde de euro din PNRR
15:50
Nicuşor Dan convoacă CSAT pentru luni. Ce va cuprinde ordinea de zi
15:40
Când estimează premierul că va fi adoptat bugetul
15:40
VIDEO. Terapie în stil oriental în Ţara Zarandului. Staţiunea Vaţa Băi îmbină practicile ayurvedice şi procedurile balneare într-un proces terapeutic cu efect sporit
15:20
Bolojan: Este foarte probabil ca bugetul pe anul viitor să nu-l putem închide în decembrie, ci să ne lungim în ianuarie
13:40
Republicanii lucrează la o lege care va impune sancţiuni oricărei ţări care face afaceri cu Rusia
13:40
Ce prevede acordul istoric semnat între Franţa şi Ucraina
