Digistoria – cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie
Digi24.ro, 19 noiembrie 2025 13:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie
• • •
Alte ştiri de Digi24.ro
Acum 5 minute
13:40
Burnete, despre un cost mai mic la energie: Investiţii în reţele, stocare, regenerabile, nuclear şi hidro. Politicul, scos din companii # Digi24.ro
Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale Radu Burnete afirmă că pentru scăderea cât mai rapidă a costului energiei trebuie ca în următorul deceniu România să investească în reţele de distribuţie, capacităţi de stocare, în producţia de energie regenerabilă, nucleară şi prin hidrocentrale. Burnete mai spune că până atunci, gazul din Marea Neagră „a venit ca un colac de salvare”.
13:40
Gabriela Firea, scrisoare deschisă către Bruxelles privind victimele violenței domestice. „Protecţie pentru femeile din Europa” # Digi24.ro
Europarlamentarul PSD Gabriela Firea a transmis o scrisoare deschisă către comisarul european pentru Democraţie, Justiţie, Stat de drept şi Protecţia consumatorilor, Michael McGrath, şi către comisarul pentru Pregătire, Gestionarea situaţiilor de criză şi Egalitate, Hajda Lahbib, în care cere măsuri mai ferme pentru prevenirea şi combaterea abuzurilor împotriva femeilor. Firea propune extinderea protecţiei pentru victime, incriminarea feminicidului şi sancţiuni mai dure pentru agresori. Ea afirmă că responsabilitatea combaterii violenţei fizice, sexuale, psihologice şi economice asupra femeilor este una comună. Scrisoarea este semnată de mai multe persoane publice.
Acum 15 minute
13:30
Reacția Kremlinului după ce Axios a publicat informații privind un nou plan de pace secret al lui Trump pentru Ucraina # Digi24.ro
Kremlinul a minimizat, miercuri, un raport al publicației americane Axios care susținea că Statele Unite ar lucra, în secret, la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina, precizând că nu există detalii noi de anunțat de la summitul din august dintre președintele rus Vladimir Putin și liderul american Donald Trump, relatează Reuters.
13:30
Barometrul de Consum Cultural 2024. Doi români din cinci au mers măcar o dată la film anul trecut. Teatru: unul din patru # Digi24.ro
La nivelul anului 2024, analizele arată că 67% dintre respondenţi şi nici copiii lor nu au participat vreodată la activităţi de educaţie culturală, în pofida unui nivel ridicat de conştientizare a importanţei acestor practici, relevă datele Institutul Naţional pentru Cercetare şi Formare Culturală (INCFC) care va lansa, în 26 noiembrie, Barometrul de Consum Cultural.
Acum 30 minute
13:20
Cele mai importante evenimente petrecute pe 19 noiembrie
Acum o oră
13:10
Flavia Groșan a murit. Medicul cunoscut pentru răspândirea teoriilor conspirațiilor privind vaccinul suferea de cancer # Digi24.ro
Medicul conspiraționist cunoscut în mediul online pentru pozițiile anti-vaccin și răspândirea teoriilor conspirațiilor privind epidemia de COVID-19 era internat de la mijlocul lunii octombrie.
13:10
Leonardo Badea, prim-viceguvernator BNR: „Piața de capital este esențială pentru viitorul economiei românești” # Digi24.ro
România are una dintre cele mai rapide dinamici ale pieței de capital din regiune, în timp ce Europa rămâne blocată în fragmentare financiară. Leonardo Badea, prim-viceguvernatorul BNR, a explicat de ce dezvoltarea bursei este esențială pentru viitorul economiei românești și avertizează că ritmul transformării va decide dacă România își valorifică sau nu potențialul.
13:10
Strat nou de 15 centimetri de zăpadă pe Platoul Bucegi, depus peste cel deja existent. Salvamont: Turiștii să fie echipați de iarnă # Digi24.ro
Salvamontiştii din Prahova avertizează că în zona montană înaltă este strat zonsistent de zăpadă şi îi sfătuiesc pe turişti să urce echipaţi coresponzător. Totodată, prima ninsoare semnificativă din acest sezon a fost înregistrată în cursul nopții de marți spre miercuri în municipiul Miercurea-Ciuc și în stațiunea Harghita-Băi, unde stratul de zăpadă a ajuns și la zece centimetri. Ninsori au fost semnalate în tot județul, iar drumarii au acționat pentru curățarea soselelor.
13:00
Scene de film pe o stradă din sudul Italiei: Un bancomat tras cu mașina de hoții care l-au furat # Digi24.ro
Scene demne de filmele de acțiune au fost filmate pe străzile din Casalnuovo di Napoli, din sudul Italiei. O grupare de hoți a furat un bancomat pe care l-au tras cu mașina pe șosea.
13:00
Rata anuală a inflaţiei în Uniunea Europeană a scăzut până la 2,5% în octombrie, de la un nivel de 2,6% luna precedentă, iar România este în continuare ţara cu cea mai ridicată inflaţie, cu un avans anual al preţurilor de 8,4%, arată datele publicate miercuri de Oficiul de statistică al Uniunii Europene (Eurostat).
Acum 2 ore
12:40
Percheziții în județele Bacău și Satu Mare la persoane cercetate pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor # Digi24.ro
Poliţiştii şi procurorii fac, miercuri, percheziţii şi cercetări în Mureş pentru pornografie infantilă, viol şi şanjaj asupra unui minor de 15 ani. Şi în judeţele Bacău şi Satu Mare au loc percheziţii la persoane bănuite că ar fi procurat şi distribuit online materiale pornografice cu minori.
12:40
Nicki Minaj intră în disputa lui Donald Trump cu Nigeria. Acuzații de persecutare a creștinilor, respinse de autorități # Digi24.ro
Rapperița Nicki Minaj l-a susținut public pe Donald Trump în afirmația conform căreia creștinii ar fi persecutați în Nigeria. Minaj a vorbit la un eveniment organizat de SUA, unde a spus că „biserici au fost incendiate” și „familii au fost destrămate” din cauza credinței, în timp ce Trump a amenințat că va trimite trupe în Nigeria dacă autoritățile „permit uciderea creștinilor”. Analiștii și guvernul nigerian susțin însă că nu există dovezi că violențele vizează în mod specific creștini, ci afectează comunități de toate religiile, informează BBC.
12:40
CSM respinge și noua variantă privind pensiile magistraților: „Noi am spus 65% din brut” # Digi24.ro
CSM nu este de acord nici cu noua variantă privind pensiile magistraților, care prevede ca aceasta să rămână la procentul de 70% net din valoarea salariului și ca perioada de tranziție să fie de 15 ani.
12:40
„Trimiteți-i în față”. Civilii ucraineni sunt folosiți drept scuturi umane de către soldații ruși. Interceptări de pe front # Digi24.ro
Serviciul de Securitate al Ucrainei (SBU) a identificat unitatea militară rusă care a folosit trei civili din Pokrovsk - un bărbat, o femeie și un copil de 13 ani - drept „scuturi umane”, în timpul unui atac asupra orașului, la începutul acestei luni, potrivit unei convorbiri interceptate publicate de Kyiv Post.
12:40
În orașul Siret, în partea de est a zonei centrale, se înalță biserica Sfânta Treime, cel mai timpuriu edificiu de cult cu plan triconc din spațiul moldovenesc.
12:30
Care este cea mai scumpă arteră comercială din lume. România, inclusă în topul luxului: Calea Victoriei, prezentă în top 50 # Digi24.ro
New Bond Street din Londra a devenit cea mai scumpă arteră comercială din lume iar Calea Victoriei este prezentă în acest clasament mondial, potrivit unei companii de consultanţă imobiliară.
12:30
Noi reguli pregătite pentru serviciile de apă și salubrizare. Cine decide tarifele și cum sunt protejați cetățenii # Digi24.ro
O nouă inițiativă legislativă depusă la Senat își propune să schimbe modul în care sunt organizate și controlate serviciile de apă, canalizare și salubrizare. Proiectul nu este încă lege, este abia la începutul drumului în Parlament, dar dacă va fi adoptat va afecta direct facturile pe care le plătesc oamenii. Scopul declarat al inițiatorilor este să fie stabilite reguli mai clare, să fie evitate blocajele între primării și operatori, să se facă investiții mai serioase și să fie protejați mai bine consumatorii, mai ales cei vulnerabili.
12:30
Reacția Moscovei după ce Varșovia a anunțat închiderea ultimului consulat rus din Polonia # Digi24.ro
Moscova va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Federația Rusă, ca răspuns la închiderea Consulatului General al Rusiei din Gdansk. Acest lucru a fost declarat pentru TASS de către purtătorul de cuvânt oficial al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova.
12:20
Europa trebuie să se pregătească pentru escaladarea hibridă a Rusiei, afirmă ministrul Apărării din Suedia. Ce soluție oferă acesta # Digi24.ro
Ministrul suedez al Apărării, Pål Jonson, afirmă că disponibilitatea crescândă a Rusiei de a-și asuma „riscuri politice și militare” impune Europei să-și întărească apărarea și să aprofundeze coordonarea alianței, indicând recentele tentative de sabotaj din Polonia ca o amintire clară a amenințării.
12:20
Uniunea Europeană introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine monitorizează # Digi24.ro
Uniunea Europeană introduce reguli mai stricte pentru publicitatea politică. Cum se aplică în România și cine monitorizează
12:10
Situație ironică în SUA: JD Vance, condamnat la închisoare pentru că l-a ameninţat cu moartea pe vicepreședintele JD Vance # Digi24.ro
Inițialele lor sunt aceleași. La fel și numele de familie. Unul este la un pas de președinție, iar celălalt, JD Vance, a fost condamnat luni la doi ani de închisoare pentru amenințările adresate vicepreședintelui și președintelui american Donald Trump pe rețelele sociale, relatează The New York Times.
12:00
Un bucătar srilankez beat a încercat să omoare patru conaţionali cu un cuţit, într-un hotel din Brăila # Digi24.ro
Un cetăţean srilankez care şi-a tăiat cu un cuţit patru conaţionali, în incinta unui hotel din Brăila, se află în arest la domiciliu pentru 30 de zile şi este cercetat pentru tentativă de omor şi tentaitvă de omor calificat. Potrivit unor surse din rândul anchetatorilor, presupusul agresor, care este bucătar, ar fi fost sub influenţa alcooloului când ar fi comis faptele.
11:50
Bombardamente în 8 orașe ucrainene: 10 morți. Rusia a atacat cu sute de drone și rachete, anunță Volodimir Zelenski # Digi24.ro
Rusia a lansat atacuri în mai multe regiuni din Ucraina, copleșind apărarea antiaeriană. Președintele Volodimir Zelenski spune că peste 470 de drone de atac și 48 de rachete de diferite tipuri au ajuns deasupra orașelor ucrainene. 40 dintre ele au lovit în zonele locuite. Cel mai afectat este Ternopîl, unde, până acum, sunt raportați 10 morți, anunță BBC.
11:50
Artrita reactivă este o afecțiune inflamatorie apărută după o infecție, generând manifestări articulare dureroase și limitând calitatea vieții dacă nu este tratată corespunzător. Aflăm mai mult despre artrita reactivă, care pot fi cauzele, ce complicații se pot dezvolta, cum se stabilește diagnosticul și ce opțiuni de tratament există, de la Dr. Claudia Haralambie, medic specialist reumatologie.
Acum 4 ore
11:40
Țările calificate la Campionatul Mondial din 2026. Care este cea mai mică națională care va merge la turneul final # Digi24.ro
Haiti a sfidat pronosticurile şi şi-a asigurat marţi un loc la Cupa Mondială de anul viitor, alături de Panama şi Curacao, care a devenit cea mai mică ţară care a obţinut vreodată un loc la turneul final.
11:30
Sunt noi audieri în dosarul exploziei devastatoare din cartierul bucureștean Rahova. Mai multe persoane implicate în acest caz au fost chemate astăzi la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel București, unde procurorii încearcă să stabilească noi detalii despre deflagrația în urma căreia au murit trei oameni, și alții au fost răniți. În acest moment, trei persoane sunt arestate preventiv.
11:30
Robert Fico s-a întâlnit cu Mark Rutte la Bratislava. Ce i-a cerut premierul slovac șefului NATO # Digi24.ro
Slovacia vrea ca NATO să consolideze apărarea aeriană a țării, pe flancul său estic, a declarat premierul slovac Robert Fico după o întâlnire cu șeful alianței militare, relatează Reuters.
11:20
„Moartea regimului de la Kiev va fi inevitabilă”. Nou mesaj plin de furie transmis de către Dmitri Medvedev # Digi24.ro
Succesele Forțelor Armate ale Rusiei pe front sunt cel mai bun catalizator al dispariției regimului de la Kiev, care va avea loc inevitabil, a transmis într-un nou mesaj vicepreședintele Consiliului de Securitate al Federației Ruse, Dmitri Medvedev.
11:20
Taxă de 25 de lei pentru coletele din afara UE, aprobată în Parlament. Ce trebuie să știe românii înainte ca măsura să intre în vigoare # Digi24.ro
Parlamentul României a adoptat, marți, 18 noiembrie, legea care introduce o taxă fixă pentru toate coletele cu o valoare sub 150 de euro provenite din afara Uniunii Europene. Fiecare colet va fi taxat cu 25 de lei, indiferent de produs, iar măsura va intra în vigoare la 1 ianuarie 2026. Termenul inițial, 1 noiembrie 2025, nu a mai putut fi respectat, astfel că legea, în noua formă, va fi trimisă la Președinte pentru promulgare.
11:20
Polonia închide ultimul consulat al Rusiei existent în țară. Acuzațiile aduse de către Sikorski # Digi24.ro
Ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, a declarat miercuri că va retrage acordul pentru funcționarea ultimului consulat rus din Polonia, situat în Gdańsk, ca răspuns la recentele sabotaje feroviare.
11:10
Lula, replică pentru Merz după ce cancelarul german a criticat orașul Belem, organizator al COP30: „Să meargă în bistro, să danseze” # Digi24.ro
Preşedintele brazilian Lula da Silva a răspuns ironic marţi declaraţiilor cancelarului federal german Friedrich Merz, considerate jignitoare faţă de Belem, oraşul-gazdă a Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP30), afirmând că oficialul german ar fi trebuit să se plimbe mai mult prin oraş, informează AFP.
10:50
Până la 20 de ani de închisoare pentru unele jocuri video de calculator. O nouă lege a fost adoptată în Rusia # Digi24.ro
Gamerii ruși pot fi supuși urmăririi administrative și penale (până la 20 de ani de închisoare) din cauza recunoașterii de către autorități a dezvoltatorului ucrainean de jocuri GSC Game World — creatorul shooterului S.T.A.L.K.E.R. și al strategiei istorice „Cazaci” — ca „organizație nedorită”.
10:50
Israelul a atacat o tabără de refugiați palestinieni din Liban: peste 10 oameni au murit # Digi24.ro
Un atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiați palestinieni din Liban a ucis marți 13 persoane și a rănit alte câteva, au declarat oficiali guvernamentali, relatează Euronews.
10:50
Întâlniri secrete între Rusia și Iran privind tehnologii cu potențial nuclear. Ce dezvăluie documentele obținute de FT # Digi24.ro
Experți nucleari iranieni au avut o a doua întâlnire secretă cu un institut rusesc de armament. Documente verificate de Financial Times arată că Teheranul a trimis în 2024 și 2025 delegații de specialiști în Rusia pentru discuții cu Laser Systems, o companie aflată sub sancțiuni și implicată în proiecte militare clasificate. Oamenii de știință au călătorit cu pașapoarte diplomatice speciale, iar SUA susțin că Iranul a urmărit obținerea de tehnologie laser relevantă pentru validarea unui design nuclear fără teste explozive. Vizitele au avut loc pe fondul tensiunilor crescute privind programul nuclear iranian și al reimpunerii sancțiunilor ONU.
10:50
Spitalul din Târgu-Jiu, amendat cu 30.000 de lei în urma decesului unui pacient într-o ambulanţă. Ce au constatat inspectorii DSP # Digi24.ro
Reprezentanţii Direcţiei de Sănătate Publică (DSP) Gorj au aplicat o amendă de 30.000 de lei la Spitalul Judeţean de Urgenţă (SJU) Târgu Jiu în urma decesului unui bărbat de 78 de ani în ambulanţă, în timpul unui transfer între două clădiri ale unităţii medicale.
10:50
Trump acordă Arabiei Saudite statutul de „aliat major non-NATO”, după ce bin Salman a anunțat investiții de un trilion de dolari în SUA # Digi24.ro
Președintele Donald Trump a declarat marți că Statele Unite și Arabia Saudită au încheiat un acord de securitate care va facilita transferurile de arme și va consolida relațiile dintre cele două țări. În conformitate cu acordul, Arabia Saudită va fi desemnată „aliat major non-NATO”, o relație formală care aprofundează cooperarea în domeniul apărării, dar nu include o garanție de securitate. Regatul se va alătura altor 19 țări din această categorie, o listă care include Israel, Iordania, Kuweit și Qatar, anunță Politico.
10:40
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou politicile președintelui Donald Trump. „Este lipsă de respect” # Digi24.ro
Papa Leon al XIV-lea a criticat din nou, marţi, politicile preşedintelui american Donald Trump la adresa migranţilor, denunţând tratamentul „extrem de lipsit de respect” pe care îl primesc aceştia, informează AFP şi Reuters.
10:40
Proiect: parlamentarii PNL propun limitarea accesului la anumite informații de interes public. Ce categorii vor avea „regim special” # Digi24.ro
Șapte parlamentari ai Partidului Național Liberal au depus un proiect de lege prin care solicită limitarea accesului la unele informații de interes public. Aceștia cer să aibă „regim special” informațiile care privesc cercetările științifice, dar și contractele comerciale.
10:40
Raiffeisen Bank România și Asociația pentru Relații Comunitare anunță deschiderea înscrierilor pentru ediția 2025/2026 a programului Raiffeisen Comunități, incubatorul comunităților sustenabile cu granturi totale de 4 milioane de lei.
10:30
(P) Travel Fest by Paralela45, o săptămână de oferte spectaculoase, reduceri de până la -50% și avans minim la rezervare # Digi24.ro
În perioada 18 – 25 noiembrie 2025, Paralela45 lansează Travel Fest, cel mai mare eveniment de toamnă dedicat vacanțelor. Târgul de turism, organizat atât online, cât și offline, aduce turiștilor reduceri de până la -50%, avans minim de 10% și o selecție impresionantă de destinații noi și consacrate. Travel Fest oferă acces facil la consultanță, actualizări de preț și rezervări rapide, asigurând o experiență completă pentru orice tip de călător.
10:30
Incendiu uriaș într-un oraș japonez: 170 de clădiri ard în Oita. Cel puțin o persoană a murit # Digi24.ro
O cursă contracronometru împotriva focului are loc în oraşul de coastă Oita, din sudul Japoniei, unde un om a murit şi 170 de clădiri sunt afectate de un incendiu masiv care a izbucnit marţi şi care este încă activ, scrie News.ro.
10:20
Într-o lume care consumă informația cu o viteză amețitoare, dar uită la fel de repede, Ziarele Arcanum se impune ca o platformă necesară pentru oricine dorește să descopere trecutul României prin intermediul presei. Site-ul Ziarele Arcanum reunește într-o arhivă digitală sute de ziare și reviste românești, din secolul al XIX-lea până în prezent.
10:10
Zăpadă și vânt puternic la munte. Cât va dura valul de frig și ninsori. Anunțul ANM: vremea se schimbă radical # Digi24.ro
A nins la munte, dar și în alte regiuni ale țării, unde s-a depus un strat consistent de zăpadă - de patru centimetri în Moldova și de până la nouă centimetri în estul Transilvaniei, anunță Administrația Națională de Meteorologie (ANM). Utilajele au fost scoase miercuri dimineață pe Transalpina, după valul de ninsori. Însă, dacă astăzi vor persista temperaturile scăzute și ploile în majoritatea regiunilor, de joi, vremea se încălzește, cu maxime de până la 15 grade Celsius.
10:10
Nou blocaj pe tăierile din instituții: reducerea salariilor cu 10% bagă conducerea PSD în ședință. Ce excepții vor social-democrații # Digi24.ro
Social-democrații intră în ședință după ce liderii Coaliției au discutat împreună tăierile din administrația centrală, dar s-au înțeles separat. Varianta inițială prevedea o tăiere cu 10% a bugetului pentru salarii în toate instituțiile însă în ședințele liderilor s-au cerut primele excepții: militarii și profesorii. A fost momentul în care PSD a transmis că, în acest caz, exceptați ar trebui să fie și medicii, altfel nu poate susține pachetul.
10:10
Delegație a Pentagonului, trimisă în Ucraina pentru relansarea negocierilor de pace cu Rusia # Digi24.ro
Președintele american Donald Trump a trimis o delegație de rang înalt a Pentagonului la Kiev, care urmează să poarte discuții miercuri, 19 noiembrie, ca parte a eforturilor administrației de a relua dialogul privind încheierea războiului ruso-ucrainean, relatează UNN, citând Wall Street Journal și Politico.
10:00
Elon Musk și Cristiano Ronaldo, la dineul dat de Donald Trump în onoarea lui Mohammed bin Salman la Casa Albă # Digi24.ro
Superstarul portughez al fotbalului Cristiano Ronaldo şi miliardarul Elon Musk au participat la dineul fastuos găzduit marţi la Casa Albă de preşedintele SUA Donald Trump în onoarea prinţului moştenitor saudit Mohammed bin Salman, relatează agențiile intrnaționale de presă, preluate de Agerpres.
09:50
Mașinile, impozitate în funcție de capacitatea motorului, dar și de norma de poluare. Autoturismele la care taxele ar putea să scadă # Digi24.ro
Mașinile vor fi impozitate atât în funcție de capacitatea motorului, cât și în funcție de cât poluează. Practic, mașinile vechi și poluante vor fi impozitate în plus de anul viitor, informează Digi24.
09:50
Două trenuri de marfă s-au ciocnit în județul Teleorman. Circulație feroviară restricționată # Digi24.ro
Două trenuri de marfă ale operatorului Rail Cargo s-au ciocnit, miercuri dimineaţă, în zona Staţiei Olteni, iar traficul feroviat se derulează doar pe firul II. Un tren nu a oprit la semnal şi a intrat în vagoanele din spate ale celeilalte garnituri. Vagoanele nu au deraiat.
Acum 6 ore
09:30
Accident grav în Pasajul Michelangelo din Timişoara. Un tânăr de 21 de ani a murit, altul a fost rănit # Digi24.ro
Un tânăr de 21 de ani a murit şi un pasager de 20 de ani a fost rănit, miercuri dimineaţă, după ce autoturismul în care se aflau s-a ciocnit frontal cu o autoutilitară pentru salubrizare, în Pasajul Michelangelo din Timişoara.
09:30
Un politician italian a spart cu capul un vitraliu de 40.000 de euro, după ce s-a împiedicat pe scări. Incidentul, surprins de camere # Digi24.ro
Un politician italian a căzut pe scări și a spart cu capul un vitraliu de 40 de mii de euro. Bărbatul, care este consilier regional în Sardinia, a fost filmat în timp ce cobora scările. La un moment dat, s-a împiedicat și s-a dus câțiva metri cu capul înainte, direct într-un vitraliu. Acesta nu a fost grav rănit, potrivit presei italiene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.