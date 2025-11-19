Grindeanu: Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a explicat de ce partidul pe care îl conduce se opune reducerilor salariale. Liderul social-democrat este optimist și spune că vor fi găsite soluții iar reducerea de cheltuieli să fie făcută pe alte paliere. El a amintit că au avut loc deja, tăieri de sporuri chiar și prin pachetul 1 și […] Articolul Grindeanu: Reducerea de cheltuieli trebuie să fie pe alte paliere decât reducerea de salarii apare prima dată în PS News.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de PSNews.ro