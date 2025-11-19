Dat ca și plecat de la FCSB de către Gigi Becali, fotbalistul nu se lasă: „Mereu vorbește impulsiv, știm cu cine lucrăm”

14:30

Imaginile cu Sabrina Voinea arată că performanța nu mai justifică frica, violența și abuzul în sport, iar relația mamă‑fiică devine un avertisment pentru toată gimnastica românească.Când privești imaginile cu Sabrina Voinea, care abia citește mesajul în care încearcă să explice că nu a fost abuzată, nu poți să nu simți un nod în gât, pentru că vocea ei tremură, se poticnește și fiecare cuvânt pare forțat, parcă tras de la distanță de mâna mamei care ...