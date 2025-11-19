Constantin Din, președintele FRH, a fixat obiectivul naționalei feminine la CM. Ce zice despre Trofeul Carpați (VOYO & Pro Arena)

Sport.ro, 19 noiembrie 2025 18:00

Trofeul Carpați, găzduit de Bistrița, e transmis începând de joi, pe VOYO și Pro Arena.

Acum 5 minute
18:20
Ucrainenii au votat! Ce adversară își doresc la barajul pentru Mondial Sport.ro
Ucraina poate fi adversara României în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială.
Acum 10 minute
18:10
Decizia luată de Cezar Ouatu, la o zi după episodul rușinos de la România - San Marino Sport.ro
Cezar Ouatu a avut parte de un moment neplăcut la Ploiești, înainte de România - San Marino 7-1, la momentul intonării imnului național.
Acum 30 minute
18:00
18:00
Gică Popescu, sceptic în privința șanselor la baraj: "Va fi teribil de greu" Sport.ro
Gică Popescu a prefațat tragerea la sorți pentru barajul CM 2026 și a oferit o perspectivă realistă, chiar dură, asupra șanselor naționalei.
17:50
Gattuso și Montella, revoltați înaintea posibilului baraj cu România. Mesaj pentru FIFA Sport.ro
Gennaro Gattuso (47 de ani), selecționerul Italiei, și Vincenzo Montella (51 de ani), selecționerul Turciei, au criticat criteriile de calificare la Cupa Mondială pentru echipele din Europa.
Acum o oră
17:40
Eduard Novak exultă după ce regula impusă de el a devenit lege: "S-a terminat cu scuzele! Amenzile sunt enorme" Sport.ro
Fostul ministru al Sportului, Eduard Novak, a oferit prima reacție după ce controversatul "Ordin Novak" a fost integrat oficial în Legea Sportului.
17:40
Gică Hagi a vorbit despre barajul pentru Mondial! Cum a răspuns când a fost întrebat dacă Lucescu va fi pe bancă Sport.ro
România a încheiat grupa din preliminariile pentru Cupa Mondială pe locul trei, însă tricolorii mai au șansa barajului.
Acum 2 ore
17:20
17:10
Lovitură grea pentru Real Madrid! Fotbalistul s-a rupt la națională Sport.ro
Veste proastă pentru Real Madrid: un star s-a accidentat la echipa națională.
17:00
Concluziile amare ale unei campanii ratate: unde a greșit Lucescu, ce staruri l-au "trădat" Sport.ro
România a încheiat o nouă campanie nereușită de calificare la un Campionat Mondial și trăiește cu speranțele obținute prin accederea la barajul din martie, via Liga Națiunilor.
16:50
Mircea Lucescu a plecat la Zurich! Cine îl însoțește pe selecționer la tragerea la sorți pentru baraj Sport.ro
Mircea Lucescu va fi prezent la tragerea la sorți în care România își va afla adversarele din barajul pentru Cupa Mondială din 2026.
16:50
Țiriac și fiica sa au inaugurat noua colecție de 300 de mașini sub privirile "Regelui" Gică Hagi Sport.ro
Ion Țiriac, ajuns la 86 de ani, a tăiat panglica noii sale galerii auto alături de fiica sa, Ioana, într-un eveniment fastuos la care a participat inclusiv „Regele” Gică Hagi.
16:40
Turcii, frapați de declarația lui Gică Popescu înaintea tragerii la sorți: ”Remarcabil!” Sport.ro
Turcia este una dintre posibilele adversare ale României în semifinala barajului din luna martie pentru calificarea la Cupa Mondială.
16:40
Chivu - Kompany, fundași centrali! Pantilimon și-a stabilit "primul 11" format din foștii săi colegi. A ales și trei rezerve Sport.ro
Costel Pantilimon și-a stabilit formula-tip compusă din foști colegi.
16:30
Gino Iorgulescu tranșează viitorul băncii tehnice înainte de baraj: "Nu el e problema!" Sport.ro
Naționala României a încheiat anul cu un galop de sănătate, 7-1 contra modestei San Marino, însă apele rămân tulburi în jurul "tricolorilor".
16:30
Danezii și-au ales adversara de la barajul pentru Mondial: "Ar fi de vis pentru noi" Sport.ro
Danemarca este una dintre cele patru posibile adversare ale României în semifinalele barajului pentru Cupa Mondială.
Acum 4 ore
16:00
După ce l-a concediat pe Tony, Poli Iași renunță la trei stranieri folosiți de antrenorul portughez! Sport.ro
Poli Iași s-a despărțit de Tony da Silva, după înfrângerea cu FC ASA Tg. Mureș (0-4).
15:40
Scoția, ca România! "The Tartan Army" se calificase ultima dată la Mondiale în 1998 Sport.ro
Scoțienii au obținut calificarea directă la CM 2026, după ce au învins dramatic Danemarca, în ultimul meci.  
15:20
Un patron din Superligă a tras concluzia despre naționala României: ”Suntem foarte slabi” Sport.ro
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
15:20
Reacția lui Gigi Becali după ce a fost aprobat „Ordinul Novak”. FCSB riscă amenzi de sute de mii de euro Sport.ro
Sportul românesc trece printr-o schimbare majoră.
15:10
WTA a numit-o pe Sorana Cîrstea printre cele mai bune jucătoare ale sezonului 2025: reacția oficială Sport.ro
Sorana Cîrstea (35 de ani), lăudată de WTA pentru prestațiile din 2025.
14:50
Apare VAR 2.0! Ce este FVS și ce țară l-a testat Sport.ro
Australia va testa noul sistem FIFA Football Video Support (FVS), o versiune simplificată a sistemului Video Assistant Referee (VAR), în timpul playoff-urilor din următoarele săptămâni, a anunţat miercuri Football Australia, potrivit Reuters.
14:40
Olăroiu, mister deslușit: ce urmează după ce a ratat Mondialul cu naționala Emiratelor Sport.ro
Contractul românului cu federația e valabil până la terminarea Cupei Asiei din 2027 (7 ianuarie – 5 februarie) însă, la fel ca orice contract, și acesta poate fi reziliat înainte de termen.
14:40
Ștefan Baiaram a scris doar patru cuvinte pe social media adupă ce a făcut show în România - San Marino 7-1 Sport.ro
România s-a distrat cu San Marino în cadrul ultimului meci din grupa preliminară pentru Cupa Mondială din 2026.
Acum 6 ore
14:20
”Cel mai mare stadion din Europa” a primit undă verde și de la UEFA! Urmează inaugurarea Sport.ro
Cel mai mare stadion din Europa a primit undă verde pe toate ”palierele”! Momentan, se va deschide la capacitate redusă, dar când va fi gata în totalitate va avea 105.000 de locuri, peste orice altă arenă de pe continent.
14:20
„Ordinul Novak” a devenit lege! Cluburile, obligate să folosească minimum 40% sportivi români. Amenzi de sute de mii de euro pentru cei care o încalcă Sport.ro
Sportul românesc trece printr-o schimbare majoră. 
14:00
Revine Superliga! Valeriu Iftime e cu gândul la Dinamo: ”Nu am dubii” Sport.ro
Fără victorie în ultimele două etape, FC Botoșani a pierdut fotoliul de lider al Superligii în favoarea Rapidului, după 16 runde. Moldovenii sunt acum pe locul doi și se gândesc serios la următorul ”examen” din campionat.
13:40
E-MIL prezintă Pastila de Sport. Becali, făcut „măscărici“, România „tremură“, iar Mondialul prinde contur Sport.ro
E-MIL prezintă Pastila de Sport de miercuri 19 noiembrie 2025. E-MIL e un proiect Sport.ro. 
13:40
România – San Marino, precedat de un moment stânjenitor: „Ne cerem scuze!“ Sport.ro
La Ploiești, Federația Română de Fotbal a încercat să facă din momentul intonării imnului național unul special, cât mai emoționant. Din păcate, rezultatul a fost tragicomic, de această dată.
13:30
300.000.000€ pentru Liverpool! Sport.ro
Liverpool a cheluit peste 500 de milioane de euro pe transferuri în ultima perioadă de mercato, dar a și avut ”de unde”. Clubul a trecut de o barieră impresionantă, așa cum a anunțat presa britanică.
13:30
Ronald Gavril luptă pentru centura WBC International: „Pregătirea merge foarte bine” Sport.ro
Ronald Gavril (39 de ani) revine în ring pe 6 decembrie, în South Carolina. Pugilistul român va boxa pentru titlul WBC International la categoria semigrea, unul dintre cele mai importante trofee ale carierei sale.
13:10
A semnat cu FCSB: ”Bun venit!” Sport.ro
Gigi Becali și-a luat director sportiv la FCSB! Anunțat în urmă cu mai multe săptămâni chiar de Gigi Becali, Florin Cernat (45 de ani) a semnat oficial cu echipa campioană.
13:00
Cristi Chivu l-a lăsat fără cuvinte pe Francesco Moriero: „M-a surprins” Sport.ro
Inter Milano este pe val sub comanda lui Cristi Chivu.
13:00
Miracolul Haiti: merge la Mondiale cu un selecționer care n-a pășit niciodată în țară! Sport.ro
Cupa Mondială din 2026 oferă o poveste extraordinară de succes.
12:40
România are trei dueluri de foc înainte de Campionatul Mondial! Trofeul Carpați se vede exclusiv pe PRO ARENA și VOYO Sport.ro
Trofeul Carpați este transmis în exclusivitate de Pro Arena și VOYO.
12:40
Cristiano Ronaldo, dineu la Casa Albă! Cum a reacționat Donald Trump Sport.ro
Superstarul Cristiano Ronaldo a participat marţi seara la un dineu la Casa Albă, alături de liderul de facto al Arabiei Saudite, relatează BBC.
12:40
România, înfrângerea cu Bosnia ustură rău: vine decontul meciului catastrofal de la Zenica Sport.ro
Naționala a încheiat grupa H a preliminariilor en-fanfare, cu o victorie zdrobitoare cu San Marino (7-1), cea mai slabă națională a lumii. Rezultatul nu poate „repara“ ce s-a întâmplat, sâmbătă trecută, la Zenica.
12:40
România, cinci momente cheie ale preliminariilor pentru Campionatul Mondial din 2026 Sport.ro
România mai are speranțe firave pentru calificarea la Campionatul Mondial de fotbal din 2026.
12:30
Premieră în Moto GP. Frații Marquez au terminat sezonul pe primele două locuri Sport.ro
Pentru prima dată în istoria celei mai importante competiții de motociclism, doi frați au ocupat primele două locuri ale clasamentului la finalul sezonului. 
Acum 8 ore
12:10
Drama Ungariei, întâlnită la nivel mondial: maghiarii au ajuns într-o companie selectă și nedorită Sport.ro
Preliminariile Cupei Mondiale tocmai s-au încheiat. De acum, există doar barajele de calificare, cele europene și intercontinentale, plus regretele naționalelor care nu mai au nici măcar această șansă.
12:00
OUT! Selecționerul și-a dat demisia după ce a ratat calificarea la Mondial Sport.ro
Va fi un nou selecționer pe banca naționalei pentru baraj.
11:40
Faza care l-a ruinat pe Olăroiu: ghinion imens la o infracțiune pe care arbitrul nu o văzuse Sport.ro
Pentru selecționerul român al Emiratelor Arabe Unite, visul calificării la Cupa Mondială din 2026 s-a încheiat dramatic, cu un gol luat în minutul 90+17!
11:30
S-a scris istorie! De când nu mai marcase naționala României șapte goluri într-un meci oficial Sport.ro
România n-a mai marcat șapte goluri într-un meci oficial de peste două decenii.
11:20
Simona Halep nu renunță: mai are un vis de îndeplinit în lumea tenisului Sport.ro
Simona Halep are în palmares două titluri de mare șlem, douăzeci și patru de trofee și șaizeci și patru de săptămâni petrecute ca număr unu mondial.
11:20
11:00
Șeicii îl îmbrăcau în aur pe Olăroiu! A pierdut o adevărată avere după ratarea Mondialului Sport.ro
Cosmin Olăroiu trăiește unul dintre cele mai dure momente ale carierei sale. 
11:00
„Un clovn” Scandal uriaș la Cupa Davis, unde un francez și-a bătut joc de propria echipă, iar Belgia s-a calificat în semifinale Sport.ro
Franța - Belgia s-a încheiat cu o surpriză mare.
10:40
Barajele intercontinentale, fascinante: două naționale exotice , la o singură victorie de Mondiale Sport.ro
Având în vedere că turneul final va avea, în premieră, 48 de echipe, noul format a adus pe tablou multe formații pentru care prezența la o astfel de competiție era un vis interzis, în trecut. Iar trendul va continua!
10:30
Mircea Lucescu îi propune transferul unui ”tricolor”: ”Sper să-l văd în campionatul României” Sport.ro
România a încheiat preliminariile Campionatului Mondial cu o victorie la Ploiești, scor 7-1 cu San Marino, dar încheie grupa pe locul trei.
Acum 12 ore
10:10
Basarab Panduru a răbufnit după România – San Marino 7-1: „Nu miroase a bine deloc!” Sport.ro
România a încheiat preliminariile pentru CM 2026 cu o victorie categorică, 7-1 împotriva statului San Marino, pe „Ilie Oană”. 
