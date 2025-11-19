Protest în Piața Victoriei privind pensiile speciale: "Dubla măsură doare mai tare decât gaura bugetară"

17:40

Călătoriile cu trenul, cu garnituri învechite, întârzieri şi chiar anulări de trenuri, se tot scumpesc într-un dispreţ total faţă de călători. Este al treilea an consecutiv în care decembrie vine cu majorări de preţuri la bilete. Se scumpesc, aşadar, cu încă 10% atât la CFR cât şi la companiile private. Este a treia majorare anul acesta, iar de data aceasta motivul este inflaţia. Deci majorările nu se vor regăsi în calitatea serviciilor. CFR spune că românii plătesc bilete ieftine faţă de cât plătesc alţi europeni, dar în alte ţări se merge pe şine cu trenuri de mare viteză.