Marea Britanie va construi noi fabrici de muniţie

13:40

În ţara noastră, aproximativ 1.255.000 de copii (unul din trei), se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, mult peste media Uniunii Europene de 24,2%, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm. Copiii şi tinerii între 0 şi 17 ani sunt cei afectaţi, iar reducerea riscului de sărăcie se realizează mult mai lent comparativ cu adulţii şi vârstnicii. Categoriile cele mai vulnerabile includ copiii din familii rome, copiii din mediul rural, cei din familii numeroase sau monoparentale şi copiii ai căror părinţi au un nivel scăzut de educaţie. De asemenea, copiii refugiaţi din Ucraina se confruntă cu dificultăţi în acoperirea nevoilor de bază.