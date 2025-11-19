Marea Britanie va construi noi fabrici de muniţie
Bursa, 19 noiembrie 2025 18:50
Marea Britanie va construi noi fabrici de muniţie pentru a-şi spori capacitatea de luptă, conform Reuters, de unde relatăm. Mişcarea are drept ţel producţia internă de explozibil militar, după o perioadă de aproape 20 de ani.
• • •
Acum o oră
18:50
Acum 2 ore
18:10
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a atins 700 milioane lei în active totale si 31 de mii de investitori # Bursa
Fondul ETF BET Patria - Tradeville a depăşit valoarea de 700 milioane lei în active nete totale în luna noiembrie, activul fondului înregistrând o creştere cu 53,0% in ultimele 12 luni, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Numărul de investitori in fond a atins 31,3 mii la finalul lunii octombrie, in creştere fata de 28,3 mii la sfârşitul lui octombrie 2024, iar creşterea valorii unităţii de fond, reprezentând câştigul adus de fond investitorilor săi, a fost +40,2% in ultimele 12 luni si de +122,4% în ultimii trei ani, încheiaţi la 18 noiembrie 2025.
18:00
Consiliul Concurenţei va analiza preluarea a trei companii de către Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L. # Bursa
Consiliul Concurenţei va analiza tranzacţia prin care Electro Alfa Servicii Inginerie S.R.L.. intenţionează să preia companiile SPIACT Craiova S.A., R and D Enginery 4.0 S.R.L. şi Longreen Prod S.R.L., conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm.
17:40
Distribuţie Energie Electrică Romania a finalizat o investiţie de modernizare a reţelei din Sălaj, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Lucrarea, derulată de Sucursala Zalău, vizează modernizarea infrastructurii electrice pe axa Crasna-Cizer, prin înlocuirea conductorilor, izolatorilor, stâlpilor şi a echipamentelor de protecţie şi manevră.
Acum 4 ore
17:20
Administraţia preşedintelui Trump a încercat, timp de trei săptămâni, să evite sau să oprească lansarea documentelor legate de Jeffrey Epstein, conform Reuters, de unde relatăm. Casa Albă nu a reuşit acest lucru, actul urmând să fie supus votului cât de curând posibil.
17:20
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat miercuri trupe israeliene dislocate în Siria, dincolo de linia de demarcaţie dintre cele două state aflate tehnic în stare de război, potrivit AFP, de la care relatăm.
17:10
Marea Britanie a pregătit opţiuni militare în urma acţiunii provocatoare a navei and #8222;Yantar and #8221; # Bursa
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat că Marea Britanie avea pregătite and #8222;opţiuni militare and #8221; în cazul în care nava de spionaj rusă and #8222;Yantar and #8221; devenea o ameninţare, după ce aceasta a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, potrivit Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
16:20
Consulatul General al României la Chicago, reprezentat de Lucian-Ilie Stănică, Consul General, a găzduit întâlnirea de lucru dintre Camera de Comerţ şi Industrie Bucureşti (CCIB) şi Illinois Department of Commerce and Economic Opportunity (DCEO), Office of Trade and Investment, reprezentat de Margo Markopoulos, Deputy Director, şi Ginta Rubin, Foreign Direct Investment Manager, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm.
16:20
Leonardo Badea: and #8222;Ritmul cu care vom transforma potenţialul pieţei de capital în realitate va face diferenţa and #8221; # Bursa
În cadrul evenimentului '30 de ani de Bursă - trecut, prezent şi viitor al pieţei de capital' organizat de Bursa de Valori Bucureşti, Prim-viceguvernatorul BNR - domnul Leonardo Badea, a declarat: and #8222;Ne reuneşte astăzi un moment cu semnificaţie specială: aniversarea a 30 de ani de existenţă a BVB în forma sa modernă, ca instituţie care reia tradiţia burselor româneşti întreruptă în 1948. Este o ocazie potrivită pentru a privi, cu atenţie şi echilibru, la parcursul BVB, dar şi la transformările prin care a trecut întreaga economie şi societate.
16:10
Hello Holidays va lansa cel mai mare târg online de turism, cu reduceri pentru vacanţele de iarnă şi oferte 2026 # Bursa
Hello Holidays va organiza în perioada 20-24 noiembrie cel mai mare târg online de turism dedicat vacanţelor de iarnă şi ofertelor pentru anul 2026.
16:00
IL TACCHINO, primul concept de restaurante Premium Fast Casual dezvoltat integral în România şi care numără două locaţii în Bucureşti-Ilfov, îşi propune să ajungă la peste 10 unităţi în următorii doi ani, potrivit IL TACCHINO, de la care relatăm cele ce urmează. Brandul are în plan opt deschideri noi în Bucureşti şi în oraşe din ţară, iar extinderea necesită o investiţie de peste 3 milioane de euro.
16:00
Pe măsură ce preţul internaţional al aurului a atins niveluri tot mai ridicate, ajungând zilele acestea la 3.530 euro/uncie, tot mai mulţi români îşi reevaluează modul în care îşi protejează economiile, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:50
La evenimentul Capital Markets Day 2025, organizat la Londra, managementul Grupului PPC a prezentat investitorilor viziunea, strategia şi obiectivele grupului, conturând un plan ambiţios conceput pentru a poziţiona organizaţia în fruntea tranziţiei energetice din Europa de Sud-Est, într-o perioadă în care energia şi tehnologia devin din ce în ce mai interconectate, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm.
15:40
Nestle şi CPW: Doar o treime din porţiile recomandate de cereale integrale sunt consumate în ţara noastră # Bursa
Nestle şi Cereal Partners Worldwide (CPW) atrag atenţia asupra faptului că nivelul consumului de cereale integrale este foarte scăzut în ţara noastră, doar 1 porţie din 3 recomandată, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
15:40
RebelDot, dezvoltator de software din Cluj, clasat în top 1% al companiilor tehnologice globale în funcţie de satisfacţia clienţilor (NPS 91,2%) şi GEA, unul dintre cei mai mari furnizori globali de tehnologii şi echipamente pentru industria alimentară, a băuturilor şi pentru sectorul farmaceutic, anunţă formarea RebelDot Process Industries, un joint venture şi un parteneriat strategic pe termen lung dedicat accelerării transformării digitale în industria procesatoare la nivel global, potrivit unui comunicat emis redacţiei. Noua companie va avea sediul în Cluj-Napoca şi va fi lansată oficial în ianuarie 2026.
15:30
CFR Călători a transmis că informaţiile referitoare la majorarea tarifelor odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor 2025-2026, potrivit unui comunicat emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 6 ore
15:20
Piaţa Bitcoin trece printr-o perioadă de fragilitate neobişnuită, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Investitorii care vând în acest moment fac acest lucru încă pe profit, ceea ce arată că nu s-a ajuns nici la capitulare, nici la lichidări forţate. În acelaşi timp, investitorii de retail nu intervin pentru a cumpăra la preţuri and #8222;cu discount and #8221;, aşa cum procedează în cazul acţiunilor, semn că evaluările sunt considerate încă prea ridicate. Astfel, apetitul pentru risc rămâne scăzut, investitorii pe termen lung îşi reduc treptat poziţiile, iar fluxurile către ETF-urile pe Bitcoin încetinesc vizibil, arată analiştii XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
15:10
Devhd a finalizat un proiect major de transformare digitală pentru un client global din industria auto, un domeniu cu procese complexe şi cerinţe stricte de guvernanţă, conform unui comunicat de presă emis redacţiei.
15:10
BASF vizează Bursa de Valori din Frankfurt pentru listarea Agricultural Solutions
15:00
Guvernul pregăteşte reduceri masive de personal în administraţia locală şi noi reguli fiscale # Bursa
Guvernul are pregătit proiectul care schimbă semnificativ organizarea administraţiei locale, potrivit unui draft obţinut de Digi24. Documentul prevede reduceri ample de personal în primării şi prefecturi, diminuarea numărului de poliţişti locali, reguli mai stricte pentru plata taxelor şi decizii localizate privind jocurile de noroc.
15:00
Biletele de tren se vor scumpi cu 9,88% odată cu intrarea în vigoare a noului Mers al Trenurilor, în 14 decembrie, potrivit DCBusiness, de unde relatăm.
14:40
Christian Tour: Vacanţe şi bilete de avion gratuite pentru copii, cazări la un euro şi oferte speciale # Bursa
Christian Tour, cu ocazia organizării Târgului de Turism, va avea disponibile o multitudine de oferte care includ reduceri, beneficii suplimentare şi vouchere valorice, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm.
14:20
Magazinele de bricolaj rămân destinaţia principală pentru cumpărăturile de sărbători, 7 din 10 români preferând să vadă, să compare şi să cumpere produsele direct în magazin, iar 6 din 10 afirmă că vor achiziţiona brad natural pentru Crăciunul de anul acesta, conform unui studiu realizat de Leroy Merlin.
14:20
RebelDot, dezvoltator de software din Cluj, şi GEA, furnizor global de tehnologii şi echipamente pentru industria alimentară, a băuturilor şi pentru sectorul farmaceutic, au anunţat formarea RebelDot Process Industries, un joint venture şi un parteneriat strategic pe termen lung dedicat accelerării transformării digitale în industria procesatoare la nivel global, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm. Noua companie va avea sediul în Cluj-Napoca şi va fi lansată oficial în ianuarie 2026.
14:10
Klarwin: Producţia sistemelor de desalinizare a apei pentru localităţile din Mureş va intra în etapa finală # Bursa
Klarwin se apropie de finalizarea etapei de fabricaţie a celor trei sistemelor de desalinizare, destinate localităţilor din judeţul Mureş afectate de creşterea salinităţii apei, în urma incidentului de la salina Praid, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. Primul sistem finalizat a fost deja instalat, în localitatea Fântânele, şi a intrat în etapa preliminară de testare pentru punerea în funcţiune.
14:00
Slovacia doreşte ca NATO să consolideze apărarea aeriană a ţării aflate pe flancul estic al alianţei, potrivit Reuters, de unde relatăm.
13:50
Ediţia de toamnă a Târgului de Turism al României va avea loc în perioada 20-23 noiembrie 2025 la Romexpo, iar BIBI Touroperator pregăteşte o serie de oferte cu reduceri de până la 60%, disponibile pe durata evenimentului, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
13:50
Bitcoin a scăzut recent spre pragul de 90.000 de dolari, marcând o corecţie de aproximativ 13% într-o singură săptămână, potrivit unei analize emise redacţiei. O astfel de mişcare rapidă a stârnit îngrijorare în piaţă, mai ales că a venit la pachet cu lichidări de poziţii pe termen lung de peste 100 de milioane de dolari. Aceste lichidări au alimentat oscilaţii bruşte, care i-au prins pe mulţi investitori nepregătiţi, arată Gracy Chen, CEO al Bitget.
13:40
Cushman and Wakefield: Chiriile pe Calea Victoriei marchează una dintre cele mai mari creşteri la nivel global # Bursa
Chiriile pe Calea Victoriei, principala arteră de retail din Bucureşti, au înregistrat în ultimul an a treia cea mai mare creştere dintre cele 50 de pieţe analizate la nivel global în ediţia din 2025 a raportului 'Main Streets Across the World' realizat de Cushman and Wakefield.
13:40
Organizaţia Umanitară CONCORDIA: România se confruntă cu o criză majoră de sărăcie în rândul copiilor # Bursa
În ţara noastră, aproximativ 1.255.000 de copii (unul din trei), se află în risc de sărăcie sau excluziune socială, mult peste media Uniunii Europene de 24,2%, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care relatăm. Copiii şi tinerii între 0 şi 17 ani sunt cei afectaţi, iar reducerea riscului de sărăcie se realizează mult mai lent comparativ cu adulţii şi vârstnicii. Categoriile cele mai vulnerabile includ copiii din familii rome, copiii din mediul rural, cei din familii numeroase sau monoparentale şi copiii ai căror părinţi au un nivel scăzut de educaţie. De asemenea, copiii refugiaţi din Ucraina se confruntă cu dificultăţi în acoperirea nevoilor de bază.
13:30
Raport Kaspersky: Piaţa muncii de pe dark web atrage angajaţi concediaţi, adolescenţi şi talente de elită # Bursa
Numărul de CV-uri şi anunţuri de angajare postate pe forumurile underground a crescut de două ori în primul trimestru al anului 2024 comparativ cu aceeaşi perioadă din 2023, menţinându-se la acelaşi nivel în primul trimestru al anului 2025, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care relatăm. În 2025, CV-urile depăşesc numărul posturilor vacante în proporţie de 55%, pe fondul valului global de concedieri şi al intrării unui număr mai mare de tineri în câmpul muncii. Distribuţia de vârstă arată o vârstă mediană a candidaţilor de numai 24 de ani şi o prezenţă semnificativă a adolescenţilor.
13:30
Microsoft va prezenta la evenimentul Ignite 2025 o strategie unitară pentru integrarea inteligenţei artificiale în toate nivelurile unei organizaţii, de la infrastructura centrelor de date până la utilizatorii finali, subliniind că AI trebuie tratată ca un element structural al muncii moderne, nu ca un accesoriu aplicat la finalul proceselor, conform unui comunicat de presă emis redacţiei. Compania estimează că, până în 2028, organizaţiile vor avea 1,3 miliarde de agenţi AI care automatizează fluxuri de lucru.
Acum 8 ore
13:00
CFR Călători anunţă că încă 12 locomotive şi 18 vagoane modernizate vor fi livrate companiei # Bursa
CFR Călători prezintă stadiul proiectului privind modernizarea a 55 de locomotive electrice destinate remorcării trenurilor de călători, 20 de locomotive diesel-hidraulice de manevră, convertite în locomotive electrice cu acumulatori şi 139 de vagoane de călători.
12:50
Ascendia a raportat venituri de 29 milioane de lei şi profit brut de 18 milioane lei în primele 9 luni ale 2025 # Bursa
Ascendia S.A. (simbol bursier ASC) anunţă rezultate financiare solide pentru trimestrul al treilea din 2025, confirmând intrarea într-o nouă etapă de dezvoltare, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. Veniturile din exploatare au ajuns la 29,26 milioane lei, de 4,8 ori mai mari faţă de aceeaşi perioadă din 2024, în timp ce rezultatul operaţional a urcat la 18,67 milioane lei, echivalentul unei marje operaţionale de aproximativ 63,8%.
12:50
Radu Burnete, măsuri pentru energie mai ieftină în România: Investiţii în reţele, capacităţi de stocare # Bursa
Consilierul prezidenţial pe probleme economice şi sociale Radu Burnete afirmă că pentru scăderea cât mai rapidă a costului energiei trebuie ca în următorul deceniu România să investească în reţele de distribuţie, capacităţi de stocare, în producţia de energie regenerabilă, nucleară şi prin hidrocentrale.
12:40
Deputaţii au adoptat, miercuri, un proiect care dă posibilitatea conformării documentelor cu originalul prin aplicarea unei semnături electronice.
12:30
BASF vizează bursa de la Frankfurt pentru listarea diviziei sale, Agricultural Solutions, conform unui comunicat de presă emis redacţiei. Oferta publică iniţială (IPO) planificată a Agricultural Solutions drept companie europeană (Societas Europaea, SE) reprezintă o etapă importantă în strategia BASF and #8222;Winning Ways and #8221;.
12:00
BCR Seed Starter, primul fond de investiţii de capital de risc corporativ (CVC) al unei bănci în ţara noastră, a anunţat o nouă investiţie în valoare de 500.000 euro, acordată Profluo, companie ce oferă o platformă financiară care digitalizează şi automatizează procesarea documentelor şi fluxurile contabile, prin agenţi virtuali inteligenţi care pot parcurge, procesa şi reconcilia volume mari de documente, conform unui comunicat de presă remis redacţiei.
11:50
Viitorul program 'Rabla' va fi diferit şi se gândeşte un mecanism real de finanţare prin care persoane care în mod normal nu ar avea acces la o maşină nouă să poată să beneficieze şi să aibă direct o maşină electrică, a declarat, miercuri, la evenimentul de premiere 'Best Electric Van 2025', Tudor Roşca, directorul de cabinet al ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor.
11:40
Polonia va răspunde în curând exploziei comise pe o linie de cale ferată de importanţă strategică din Polonia, pe care Varşovia o atribuie unor ucraineni care colaborează cu Rusia pentru a răspândi haos într-o ţară care susţine puternic Kievul împotriva invaziei Moscovei, a declarat ministrul de externe polonez, Radoslaw Sikorski, transmite miercuri Reuters.
11:30
Romania Sotheby and #39;s International Realty anunţă prima tranzacţie în care plata unui apartament din ţară s-a realizat prin criptomonede, suma fiind convertită în EURe, o monedă digitală reglementată echivalentă euro-ului, valoarea finală a tranzacţiei fiind de 369.000 de euro, potrivit unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Acum 12 ore
11:20
În mediul de business, evenimentele nu mai sunt simple întâlniri logistice, ci adevărate instrumente strategice. Ele transmit valori, consolidează echipe, deschid oportunităţi şi construiesc percepţii puternice despre brand.
11:10
Papa Leon al XIV-lea acuză lipsa and #8221;voinţei politice and #8221; în chestiunea climatică # Bursa
Papa Leon al XIV-lea lansează unul dintre cele mai ferme apeluri ale sale privind necesitatea acţiunii climatice, în timp ce negocierile ONU privind clima intră în faza finală la Belem, în Brazilia.
11:10
Sondaj aSpace: Peste 50% dintre antreprenori consideră că găsirea clienţilor este principala provocare # Bursa
Găsirea şi retenţia clienţilor este principala provocare în business pentru 52% dintre antreprenori, potrivit unui sondaj realizat de aSpace.
11:00
Parlamentul Ungariei a aprobat marţi o interdicţie privind producţia şi vânzarea de carne cultivată în laborator, creată din celule sau ţesuturi animale, din cauza îngrijorărilor că un consum al acesteia ar putea fi nesănătos, a relatat portalul de ştiri Telex, citat de EFE.
10:40
Agenţia pentru Finanţarea Investiţiilor Rurale (AFIR) a transferat fonduri nerambursabile de peste 1,1 miliarde de lei, echivalentul a 219 milioane de euro, către fermieri, procesatori şi autorităţi locale din zonele rurale, beneficiari ai PNDR 2020 şi ai PS PAC 2027, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
10:20
Administraţia Trump a elaborat un plan secret pentru încheierea războiului din Ucraina, în consultare cu Rusia, inspirat din propunerea pentru Gaza, care vizează pacea, garanţii de securitate şi relaţiile viitoare SUA-Rusia-Ucraina, conform presei internaţionale.
10:10
Numărul locurilor de muncă vacante în trimestrul III al acestui an a fost 31.600, mai multe cu 300 faţă de precedentele trei luni dar în scădere cu 8.300 comparativ cu aceeaşi perioadă a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
09:50
Pentagonul a anunţat marţi că a aprobat, la cererea Ucrainei, o posibilă achiziţie în valoare de 105 milioane de dolari pentru întreţinerea bateriilor de apărare antiaeriană Patriot, cruciale pentru apărarea spaţiului aerian ucrainean împotriva rachetelor ruseşti, informează AFP.
09:40
Dezechilibrul major dintre costurile reale şi ajutorul pentru încălzire: un risc de adâncire a sărăciei energetice # Bursa
Astăzi este ultima zi în care beneficiarii mai pot solicita ajutorul pentru încălzirea locuinţei, conform Legii consumatorului vulnerabil nr. 226/2021.
