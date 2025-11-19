Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi
News.ro, 19 noiembrie 2025 18:50
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
19:20
Alexandru Rogobete: Odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistem. Se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, declară că, odată cu încheierea Concursului Naţional de Admitere în Rezidenţiat, avem acum o imagine clară asupra generaţiei care urmează să intre în sistemul medical, el precizând că se vede limpede că nivelul de pregătire creşte constant, de la un an la altul.
Acum 15 minute
19:10
Zelenski îşi exprimă, la finalul unei vizite la Ankara, speranţa unei reluări a schimbului de prizonieri cu Rusia ”până la sfârşitul anului” # News.ro
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski îşi exprimă miercuri speranţa - într-o conferinţă de presă la Ankara, la finalul unei vizite în care voia să relanseze negocierile de pace aflate în impas cu Rusia - unei reluări a schimbului de prizonieri de război cu Moscova, relatează AFP.
19:10
Guvernul anunţă că noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat în transparenţă decizională şi îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către CSM, se va derula cu celeritate # News.ro
Guvernul anunţă, miercuri, că noul proiect de lege privind pensiile de serviciu ale magistraţilor a fost publicat astăzi în procedură de transparenţă decizională şi arată că, având în vedere importanţa unui proces de legiferare rapid, îşi exprimă speranţa că procesul de avizare, inclusiv de către Consiliul Superior al Magistraturii, se va derula cu celeritate.
Acum 30 minute
19:00
Erdogan pledează, la Ankara, alături de Zelenski, în favoarea relansării negocierilor de la Istanbul în vederea unui armistiţiu în Războiul din Ucraina. El cere ”implicarea aliatului nostru, SUA” ”într-un cadru mai complet” # News.ro
Preşedintele turc Recep Tayyip Erdogan cere miercuri o relansare a negocierilor - la Istanbul - în vederea unei încetări a focului între Rusia şi Ucraina, în timp ce atacurile ruse se intensifică, relatează AFP.
19:00
Fotbal: 14 zile de închisoare cu suspendare pentru norvegianul Schjelderup, care a distribuit un videoclip cu caracter sexual ilegal # News.ro
Internaţionalul norvegian Andreas Schjelderup, legitimat la Benfica, a fost condamnat miercuri în Danemarca la 14 zile de închisoare cu suspendare după ce a distribuit un videoclip cu caracter sexual în care apăreau minori, relatează AFP.
Acum o oră
18:50
Posibilii adversari ai României în play-off-ul CM 2026. Naţionala, în urna a patra la tragerea la sorţi # News.ro
Naţionala României mai are o şansă de a se califica la Cupa Mondială de anul viitor prin intermediul meciurilor de baraj. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Tragerea la sorţi a play-off-ului va avea loc joi, 20 noiembrie, începând cu ora 14:00, la sediul FIFA din Zurich.
18:30
Un feribot cu 267 de persoane la bord eşuează pe o insulă nelocuită în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă # News.ro
Un feribot sud-coreean cu 267 de persoane la bord a eşuat miercuri pe o insulă nelocuită, în largul coastei de sud-vest a Coreei de Sud, anunţă Paza de Coastă, relatează AFP.
Acum 2 ore
18:20
Grindeanu: Vedem de la contracandidaţii de dreapta, în fiecare zi, cum se îmbie unul pe altul să se retragă. Azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. N-am văzut proiecte, lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri despre ”contracandidaţii de dreapta” din cursa pentru Primăria Capitalei că vedem în fiecare zi cum se îmbie unul pe altul să se retragă, azi zice Ciucu despre Drulă, mâine spune Drulă despre Ciucu. ”N-am văzut proiecte, lucruri despre Bucureşti, n-am văzut decât politică”, a mai spus Grindeanu.
18:10
Sorin Grindeanu: Atâta timp cât PSD este la guvernare, salariile cresc, nu scad. Noi nu vom face parte din nicio guvernare care scade salariile. Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, că atâta timp cât PSD-ul este la guvernare, salariile cresc, nu scad iar social-democraţii nu vor face parte din nicio guvernare care scade salariile. ”Dacă are de gând cineva să facă acest lucru, PSD-ul iese de la guvernare şi nu girăm aşa ceva”, a adăugat Grindeanu. El a vorbit ”despre apocalipsa de dreapta”, arătând că în urmă cu vreo 15 ani au mai fost anunţate, de către unii, tăieri de salarii la educaţie, la sănătate, la toată lumea.
18:10
Şeful CNAIR: Construcţia lotului 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) aproape de finalizare. Dacă se menţine ritmul actual de lucru, iar vremea va permite, lucrările se vor termina până la sfârşitul anului - VIDEO # News.ro
Directorul general al Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR), Cristian Pistol, anunţă că lucrările pe lotul 1 al autostrăzii Focşani – Bacău (A7) sunt aproape de finalizare. Şeful CNAIR mai spune că pe cei 35,6 kilometri ai lotului Focşani - Domneşti Târg stadiul fizic în şantier a ajuns la 95%. „Dacă ritmul actual de lucru în şantier se va menţine, iar condiţiile meteorologice o vor permite, lucrările se vor finaliza până la sfârşitul acestui an”, anunţă Cristian Pistol.
18:10
Parlamentul din Kosovo eşuează să aleagă un Guvern pentru a doua oară şi deschide calea unor noi alegeri legislative # News.ro
Parlamentul Kosovo a eşuat miercuri să aleagă un Guvern, după luni de criză politică şi paralizie instituţională, lăsând să se întrevadă convocarea unor noi alegeri legislative, care să pună capăt crizei, relatează AFP.
18:00
Macron denunţă, într-o şedinţă de Guvern, ”burghezii din centrul oraşelor”, care îi finanţează ”uneori” traficul de droguri. ”Nu poţi, pe de o parte, să plângi morţii, iar pe de altă parte să consumi seara după ce te întorci de la muncă” # News.ro
Preşedintele francez Emmanuel Macron a acuzat miercuri, într-o şedinţă a Consiliului de Miniştri, că ”uneori burghezii din centrele oraşelor sunt cei care îi finanţează traficanţii de droguri”, citat de către o purtătoare de cuvânt a Guvernului, Maud Bregeon, relatează AFP.
17:50
Departamentul de Stat american dezminte că emisarul special al lui Trump Steve Witkoff urmează să participe la discuţii între Zelenski şi Erdogan în Turcia, într-un efort de ”relansare” a negocierilor cu Rusia în vederea opririi Războiului din Ucraina # News.ro
Emisarul special al lui Donald Trump Steve Witkoff nu urmează să se ducă în Turcia, anunţă miercuri un oficial american, în timp ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski se află la Ankara într-o încercare de a ”relansa” negocieri cu cu Rusia în vederea opririi Războiului din Ucraina, relatează AFP.
17:50
Bolojan, despre posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în PNL: Este o problemă care va ţine de viitor şi de discuţii care nu sunt astăzi pe agenda de priorităţi / În principiu, nu văd de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în PNL # News.ro
Premierul Ilie Bolojan, preşedinte al PNL, a declarat miercuri, despre posibilitatea ca Ludovic Orban să revină în PNL, că este o problemă care va ţine de viitor şi de discuţii care nu sunt astăzi pe agenda de priorităţi, el arătând că, în principiu, nu vede de ce un liberal cu state vechi nu s-ar putea reîntoarce în partid.
17:40
Virgil Popescu: Neptun Deep, un proiect de importanţă europeană, nu doar românească, o resursă care va întări independenţa energetică a Uniunii şi va transforma România în cel mai mare producător de gaze din UE # News.ro
Europarlamentarul PNL Virgil Popescu a declarat, miercuri, cu ocazia unui eveniment dedicat gazelor din Marea Neagră - "Neptun Deep and the Future of European Energy Security: Romania's Contribution to a Resilient Union", organizat în Parlamentul European, că Neptun Deep este un proiect de importanţă europeană, nu doar românească, o resursă care va întări independenţa energetică a Uniunii şi va transforma România în cel mai mare producător de gaze din UE.
17:30
Un bărbat în vârstă de 40 de ani din municipiul Constanţa a fost reţinut de poliţişti, după a omorât o pisică şi apoi i-a aruncat trupul în faţa blocului.
17:30
Cartoon Network anunţă noi episode din "Minunata şi năstruşnica lume a lui Gumball"/ Serialul a fost urmărit în 2025 de peste 54 de milioane de telespectatori pe TV # News.ro
Noi episoade din seria "Minunata şi năstruşnica lume a lui Gumball" vor fi difuzate din februarie 2026, a anunţat Cartoon Network. Produs de Hanna-Barbera Studios Europe, îndrăgita serie animată continuă cu alte 20 de episoade.
17:30
Clubul Universitatea Cluj, sancţionat de Comisia de Disciplină ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB # News.ro
Comisia de Disciplină din cadrul FRF, întrunită miercuri, a sancţionat clubul Universitatea Cluj ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB, disputat la 1 noiembrie, în Superligă.
Acum 4 ore
17:20
Armata israeliană anunţă că a ucis doi membri ai Hezbollah în sudul Libanului, la o zi după ce a ucis cel puţin 13 persoane în Tabăra de Refugiaţi Palestinieni de la Ain Al-Hilweh, la Saida # News.ro
Armata israeliană a anunţat miercuri - la o zi după ce a ucis cel puţin 13 persoane în Tabăra de Refugiaţi Palestinieni de la Ain Al-Hilweh, la Saida, potrivit Ministerului libanez al Sănătăţii - că a ucis doi membri ai mişcării islamiste libaneze Hezbollah în atacuri pe care le-a comis marţi în sudul Libanului, unde Israelul desfăşoară atacuri cu regularitate în pofida unui armistiţiu în vigoare cu mişcarea proiraniană, relatează AFP.
17:10
Când vorbim despre jocurile video, performanţa hardware-ului joacă un rol capital în a-ţi oferi o experienţă cât mai captivantă şi fără întreruperi. Cu toate că procesoarele şi unităţile de stocare sunt importante, placa video rămâne esenţială într-un sistem de gaming pentru a rula cele mai noi titluri la setări înalte.
17:10
Autoritatea Electorală Permanentă anunţă că au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi, preşedinţii birourilor electorale ale secţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025 # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) anunţă că miercuri, 19 noiembrie 2025, au fost desemnaţi, prin tragere la sorţi computerizată, preşedinţii birourilor electorale alesecţiilor de votare şi locţiitorii acestora la alegerile locale parţiale din data de 7 decembrie 2025.
17:10
Prahova: Poliţist lovit de un bărbat care făcuse scandal. Agresiunea a avut loc în momentul în care agenţii încercau să îl încătuşeze. Agresorul a fost arestat pentru ultraj # News.ro
Un agent de poliţie din judeţul Prahova a fost lovit de un bărbat, în timpul unei intervenţii într-un local public. Agresiunea asupra poliţistului a avut loc în momentul în care agenţii au încercat să îl încătuşeze pe bărbatul care făcea scandal. Acesta a fost arestat preventiv, fiind inculpat pentru ultraj.
17:00
AG Weinberger marchează 40 de ani pe scenă printr-un concert la Teatrul Naţional Bucureşti # News.ro
AG Weinberger va marca 40 de ani pe scenă cu spectacolul "Un Gringo pentru secolul XXI", susţinut în 2 decembrie, la Sala Pictura a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, începând cu ora 19.00, organizat de Fundaţia BlueSylvania.
17:00
Cătălin Drulă: Încă o tragedie sub camerele automate de viteză pe care MAI nu le foloseşte # News.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, acuză Ministerul Afacerilor Interne, condus de Cătălin Predoiu, că se preface prin noua ordonanţă de urgenţă că grăbeşte punerea în funcţiune a sistemului de monitorizare automată a traficului, dar de fapt totul rămâne blocat, deşi cadrul legal există de aproape un an, iar între timp, au loc noi accidente tragice.
16:50
Procuror din Constanţa, exclus din magistratură. ICCJ a decis că acesta şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar în care era implicată o persoană cu care avea o relaţie apropiată # News.ro
Un procuror al Parchetului de pe lângă Judecătoria Constanţa a fost exclus din magistratură, după ce Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie i-a respins acţiunea împotriva CSM care hotărâse excluderea sa din rândul magistraţilor. Instanţa supremă şi-a motivat decizia prin faptul că magistratul şi-a încălcat obligaţia de imparţialitate într-un dosar în care era implicată o persoană cu care avea o relaţie apropiată. De asemenea, procurorului i se reproşează că a cerut unui poliţist să înregistreze o plângere a aceleiaşi persoane, pentru a instrumenta chiar el dosarul.
16:50
AG Weinberger va marca 40 de ani pe scenă cu spectacolul "Un Gringo pentru secolul XXI", susţinut în 2 decembrie, la Sala Pictura a Teatrului Naţional „I.L. Caragiale” Bucureşti, începând cu ora 19.00, organizat de Fundaţia BlueSylvania.
16:50
Premierul israelian Benjamin Netanyahu a vizitat miercuri, împreună cu alţi oficiali, trupe israeliene desfăşurate în Siria - de cealaltă parte a liniei de demarcaţie între cele două ţări, care se află în continuare în stare de război -, anunţă Guvernul israelian, relatează AFP.
16:40
Auchan Retail România aduce şi la Oradea formatul de mare succes cu o politică agresivă de preţuri mici, ATAC Hiper Discount. Deschiderea are loc joi, 20 noiembrie, la ora 10:00. Hipermarketul din Oradea este cel de-al nouălea din reţeaua ATAC, inaugurată în 2024, şi propune orădenilor un model de cumpărături bazat pe preţuri mici la scară generalizată şi reduceri în cascadă pentru achiziţiile de volume mai mari.
16:30
Marea Britanie avertizează că „opţiunile militare sunt pregătite” după ce o navă rusă de spionaj a folosit lasere împotriva piloţilor RAF # News.ro
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că sunt pregătite „opţiuni militare”, în cazul în care nava spion rusă „Yantar” ar deveni o ameninţare, după ce vasul respectiv a îndreptat lasere către piloţii britanici trimişi să o monitorizeze, relatează Reuters.
16:20
Echipa naţională a României a învins selecţionata similară a Poloniei, scor 48-15 (20-10), în semifinalele turneului de consolare contând pentru Campionatul European U20, găzduit de Cehia.
16:10
În timp ce Zelenski a sosit în Turcia pentru a discuta despre o nouă iniţiativă americană de pace, Kremlinul minimalizează eforturile diplomatice dezvăluite de presă # News.ro
Kremlinul a minimalizat miercuri informaţii publicate de „Axios” potrivit cărora Statele Unite lucrează la un plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina şi a declarat că nu există noutăţi de anunţat de la summitul din august dintre Vladimir Putin şi Donald Trump. În acest timp, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a sosit la Ankara pentru discuţii referitoare la eventuale noi acorduri cu Moscova, iar joi se va întâlni la Kiev cu oficiali ai armatei americane, într-o nouă iniţiativă de relansare a negocierilor de pace cu Rusia, relatează Reuters.
16:10
Compania activă în catering Maidan investeşte 1,2 milioane de euro în extinderea capacităţii de producţie şi o linie proprie de produse ready to eat # News.ro
Maidan, companie activă în catering pentru evenimente corporate şi private, catering industrial şi dezvoltare de produse gastronomice proprii, anunţă o investiţie totală de 1,2 milioane de euro, în modernizarea şi extinderea facilităţii de producţie din Crevedia, digitalizarea proceselor şi lansarea unei noi linii de produse ready to eat.
16:10
Garda Naţională de Mediu, în urma unei vizite a şefului instituţiei la Ploieşti, unde locuitorii reclamă de mulţi ani poluare şi mirosuri greu de suportat: Este util de înţeles că „mirosul” şi „poluarea aerului” sunt două noţiuni distincte # News.ro
Garda de Mediu, instituţie care de ani de zile primeşte reclamaţii din partea ploieştenilor ce se plâng de mirosuri greu de suportat, în condiţiile în care trei rafinării funcţionează în zona municipiului Ploieşti, transmite, miercuri, că „este util de înţeles că «mirosul» şi «poluarea aerului» sunt două noţiuni distincte, cu consecinţe diferite şi cu mecanisme de reacţie instituţională separate”. Mesajul este acelaşi pe care oamenii îl aud de ani de zile: acela că ceea ce simt este, în unele cazuri, „disconfort olfactiv”, şi nu poluare. Pe de altă parte, prefectul de Prahova, Daniel Nicodim, afirmă că nu e nevoie ca autorităţile să vină cu „cu explicaţii ştiinţifice în momentul în care nu poţi deschide geamul în Ploieşti, dimineaţa, să aeriseşti, pentru că de afară vine un miros îngrozitor”. Primarul oraşullui a prezentat, miercuri, date care arată că din februarie şi până în prezent, la Ploieşti s-au înregistrat sute de cazuri de depăşiri ale valorilor maxime admise pentru diverşi poluanţi, inclusiv hidrogen sulfurat şi benzen.
16:00
Grindeanu: Suma pe care ar economisi-o statul, dacă ar aplica reducerea de cheltuieli cu 10%, este undeva la 10 miliarde. Poate fi economisită în alt mod şi nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, a medicilor, a poliţiştilor, a cadrelor militare # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că suma pe care ar economisi-o statul, dacă ar aplica reducerea de cheltuieli cu 10%, este undeva la 10 miliarde, care poate fi economisită în alt mod şi nu e nevoie să tăiem salariile profesorilor, a medicilor, a poliţiştilor, a cadrelor militare.
15:50
Sorin Grindeanu, după şedinţa conducerii partidului: PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar. Votul a fost unanim / Discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise în coaliţie # News.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, după şedinţa conducerii partidului, că PSD nu susţine tăierea şi reducerea salariilor în sectorul bugetar, votul fiind unanim în forul statutar. El a mai spus că discuţiile pe administraţia centrală nu au fost închise, în coaliţie.
15:40
Grupul PPC şi-a planificat investiţii de 10,1 miliarde de euro în perioada 2026–2028 şi vrea să elimine producţia de energie pe bază de cărbune până la sfârşitul anului viitor # News.ro
Grupul PPC şi-a planificat investiţii orientate spre creştere, în valoare totală de 10,1 miliarde de euro, în perioada 2026–2028, cu 93% din cheltuielile de capital alocate dezvoltării, în principal în resurse regenerabile de energie, generare flexibilă, stocare şi reţele. Se estimează că EBITDA la nivel de Grup va ajunge la 2,9 miliarde de euro în 2028, faţă de 1,3 miliarde de euro în 2023. De asemenea, producţia de energie pe bază de cărbune este planificată să fie eliminată până la sfârşitul anului 2026.
15:40
Polo: Rapid Bucureşti şi CSM Unirea Alba Iulia şi-au aflat adversarele din turul II al Conference Cup # News.ro
Echipa de polo Rapid Bucureşti va evolua în grupa B din turul II al Conference Cup, iar formaţia feminină CSM Unirea Alba Iulia va evolua în grupa A, potrivit tragerii la sorţi de miercuri.
15:40
Nicuşor Dan a sesizat CCR în cazul Registrului Unic Electronic de Boli Transmisibile/ Preşedintele consideră că păstrarea datelor medicale şi personale toată viaţa şi încă 180 de zile apoi reprezintă o ingerinţă disproporţionată în viaţa privată # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a sesizat Curtea Constituţională în legătură cu legea de aprobare a ordonanţei de urgenţă care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile. Şeful statului consideră că păstrarea tuturor datelor medicale şi a celor cu caracter personal, inclusiv a diagnosticelor şi a istoricului complet al bolilor, pentru întreaga viaţă a persoanei şi încă cel puţin 180 zile apoi, fără recunoaşterea dreptului de a solicita ştergerea acestora, chiar şi în cazul în care nu există niciun risc de transmitere a bolii, reprezintă o „ingerinţă disproporţionată” în viaţa privată, contrară articolului 26 din Constituţie.
15:30
Israelul cere evacuarea a două sate din sudul Libanului în anticiparea unor atacuri iminente # News.ro
Armata israeliană a cerut miercuri populaţiei libaneze să se evacueze din zone cu clădiri care, potrivit acesteia, adăpostesc instalaţii militare ale mişcării islamiste libaneze Hezbollah în două sate din sudul Libanului, anunţând că intenţionează să le atace în curând, relatează AFP.
15:30
Ionuţ Stroe, după ce Camera Deputaţilor a adoptat un proiect prin care ponderea sportivilor români la competiţiile sportive naţionale nu poate fi mai mică de 40%: Riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar # News.ro
Deputatul PNL Ionuţ Stroe reacţionează, miercuri, după ce Camera Deputaţilor a adoptat un proiect de lege, la iniţiativa AUR, POT şi SOS România, prin care ponderea sportivilor români la competiţiile sportive naţionale nu poate fi mai mică de 40%, el afirmând că riscăm să devenim unul din puţinele state din lume care bagă politica în vestiar. El mai arată că este o iniţiativă populistă care nu are nicio legătură cu realitatea sportivă şi care, cel mai probabil, va fi întoarsă de la promulgare pentru reexaminare, pentru că este o lege care discriminează cetăţenii, inclusiv pe cei români, care limitează dreptul la muncă într-o ţară membră a UE, este neconstituţională şi afectează sportul românesc.
15:30
Dana White, şeful UFC, îl acuză pe luptătorul Francis Ngannou că l-a agresat după înfrângerea împotriva lui Stipe Miocic în 2018. El a explicat că voia să-l înlăture pe camerunez cu mult înainte de plecarea sa din organizaţie în ianuarie 2023, relatează RMC Sport.
Acum 6 ore
15:10
Scandal între trei persoane la sediului Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări – S-a folosit inclusiv un baston telescopic, precum şi un spray iritant-lacrimogen / Dosar penal pentru loviri şi alte violenţe # News.ro
Trei persoane au fost implicate, miercuri, într-un scandal la sediului Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, din Sectorul 2 al Capitalei, fiind ultilizate inclusiv un baston telescopic şi un spray iritant-lacrimogen. Cele trei peraoane au fost imobilizate.
15:10
Macedonia de Nord are propriul „Colectiv”. A început procesul în cazul incendiului dintr-o discotecă soldat cu 63 de morţi. Sunt puse sub acuzare 35 de persoane # News.ro
Procesul a 35 de persoane acuzate că au avut o responsabilitate în cazul incendiului dintr-o discotecă din Macedonia de Nord, care a provocat, în martie, moartea a 63 de oameni, a început miercuri dimineaţă în apropiere de capitala Skopje în prezenţa numeroaselor familii şi rude îndoliate, relatează AFP.
15:10
Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei: În 2035, Bucureştiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniţi grav în accidente rutiere # News.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la primăria Capitalei anunţă asumarea unui obiectiv important: în 2035, Bucureştiul să fie o metropolă cu zero decese sau răniţi grav în accidente rutiere.
15:00
Bolojan: Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul / Se referă la cumulul pe pensiile necontributive, nu afectează zona de educaţie sau de sănătate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumulului pensiei cu salariul, care se referă la cumulul pe pensiile necontributive şi nu afectează zona de educaţie sau de sănătate.
15:00
Scandal între trei persoane la sediului Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări – S-a folosit inclusiv un baston telescopic, precum şi un spray iritant-lacrimogen / Dosar panel pentru loviri şi alte violenţe # News.ro
Trei persoane au fost implicate, miercuri, într-un scandal la sediului Direcţiei Generale Permise de Conducere şi Înmatriculări, din Sectorul 2 al Capitalei, fiind ultilizate inclusiv un baston telescopic şi un spray iritant-lacrimogen. Cele trei peraoane au fost imobilizate.
14:50
Bolojan: Unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumului pensiei cu salariul / Se referă la cumulul pe pensiile necontributive, nu afectează zona de educaţie sau de sănătate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că unul din elementele de bază ale reducerii cheltuielilor de personal este şi adoptarea interdicţiei cumului pensiei cu salariul, care se referă la cumulul pe pensiile necontributive şi nu afectează zona de educaţie sau de sănătate.
14:40
Bolojan: În pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, anul viitor / Unii pot să facă reduceri de personal, alţii să lucreze la sporuri # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, că în pachetul de reformă în administraţie, s-a prevăzut ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor de până la 10% din anvelopa salarială, anul viitor, el arătând că unii pot să facă reduceri de personal, alţii să lucreze la sporuri sau la alte măsuri de reducere a cheltuielilor.
14:40
Polonia anunţă că a reţinut „mai multe” persoane în legătură cu sabotajul feroviar. Varşovia închide ultimul consulat rus rămas deschis pe teritoriul său şi cere măsuri din partea UE. Reacţia Kremlinului # News.ro
Polonia a reţinut „mai multe” persoane implicate în incidentele de sabotaj feroviar din weekend, a anunţat miercuri Jacek Dobrzyński, purtătorul de cuvânt al ministrului polonez care are în subordine serviciile de securitate. În acelaşi timp, ministrul de externe Radoslaw Sikorski a spus în parlament că aceste sabotaje sunt „un act de terorism de stat” din partea Rusiei, cu „intenţia clară era de a provoca victime umane”. Ca urmare, Polonia a luat decizia de a închide ultimul consulat rus care mai rămăsese deschis pe teritoriul său, un demers pe care Kremlinul l-a calificat imediat drept unul „lipsit de bun-simţ”, relatează The Guardian şi Reuters.
14:40
FRF explică problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino: „Defecţiune tehnică din cauza ploii abundente” # News.ro
Federaţia Română de Fotbal precizează, într-un comunicat postat pe site-ul oficial, că problemele de la intonarea imnului la meciul România – San Marino de către artistul Cezar Ouatu au fost cauzate de o defecţiune tehnică.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.