„Așa ceva nu s-a mai văzut niciodată”. Bisericile ortodoxe din SUA atrag valuri record de noi credincioși
HotNews.ro, 19 noiembrie 2025 21:00
Parohiile creștin-ortodoxe din SUA elaborează strategii pentru a putea să găzduiască mai mulți potențiali convertiți decât poate gestiona în mod rezonabil clerul existent de unul singur, relatează Ruth Graham, reporteră de profil a prestiogioasei publicații…
Acum 5 minute
21:20
Șeful Airbus spune că Europa are nevoie de arme nucleare tactice în fața amenințării ruse. Apel către națiunile europene # HotNews.ro
Președintele consiliului de administrație al Airbus, René Oberman, a declarat miercuri că națiunile europene ar trebui să dezvolte un factor comun de descurajare nucleară tactică pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, încălcând astfel…
Acum 15 minute
21:10
Clubul Universitatea Cluj a fost sancționat de Comisia de Disciplină din cadrul Federației Române de Fotbal, ca urmare a incidentelor de la meciul cu FCSB, scor 0-2, din SuperLiga. Sancţiunea a fost decisă ca urmare…
Acum 30 minute
21:00
„Așa ceva nu s-a mai văzut niciodată”. Bisericile ortodoxe din SUA atrag valuri record de noi credincioși # HotNews.ro
Parohiile creștin-ortodoxe din SUA elaborează strategii pentru a putea să găzduiască mai mulți potențiali convertiți decât poate gestiona în mod rezonabil clerul existent de unul singur, relatează Ruth Graham, reporteră de profil a prestiogioasei publicații…
Acum o oră
20:30
Washingtonul va desecretiza dosarele Epstein în termen de 30 de zile, anunță procurorul general al Statelor Unite # HotNews.ro
Departamentul de Justiție al SUA va publica în următoarele 30 de zile documentele din ancheta privindu-l pe infractorul sexual condamnat Jeffrey Epstein, a anunțat miercuri procurorul general Pam Bondi, după ce Congresul a votat aproape…
20:30
„Avem opțiuni militare pregătite”. Londra amenință cu riposta după ce o navă rusească de spionaj a îndreptate laserele spre avioanele RAF / Mesaj pentru Putin: „Vă vedem, știm ce faceți” # HotNews.ro
Ministrul britanic al apărării, John Healey, a declarat miercuri că „opțiunile militare” sunt pregătite în cazul în care nava spion rusă Yantar va deveni o amenințare, după ce aceasta a intrat în apele teritoriale britanice…
Acum 2 ore
20:00
Viața politică europeană este dominată de „un mainstream liberal anticreștin extremist”, a afirmat miercuri șeful diplomației ungare, Peter Szijjarto, cu prilejul unei eveniment la Budapesta care a marcat „Miercurea Roșie”, ziua de solidaritate internațională cu…
19:50
Erdogan, apel către Ucraina și Rusia să reia negocierile la Istanbul „cu un cadru mai cuprinzător”. Discuție cu Zelenski la Ankara # HotNews.ro
Președintele turc Recep Tayyip Erdogan l-a primit miercuri la Ankara pe omologul său ucrainean, Volodimir Zelenski, și a îndemnat Kievul și Moscova să reia negocierile „cu o abordare pragmatică și orientată spre rezultate”, potrivit AFP…
19:40
Aeroportul din Bruxelles anunță anularea tuturor zborurilor de plecare pe 26 noiembrie din cauza unei greve naționale # HotNews.ro
Aeroportul din Bruxelles a anunțat miercuri că toate zborurile programate să decoleze pe 26 noiembrie au fost anulate, din cauza participării unei părți dintre angajații pe securitate și manipulare la o grevă națională, notează Reuters.…
Acum 4 ore
19:20
Casa Albă îi acuză pe democrați că îndeamnă armata și serviciile „să se angajeze în rebeliune” împotriva lui Trump # HotNews.ro
Casa Albă a criticat, miercuri, apelul lansat de șase congresmeni democrați către personalul militar și din serviciile americane de informații de a refuza „ordinele ilegale” pe care le primesc din partea administrației conduse de președintele…
19:10
Parisul pedepsește lanțul de magazine în cadrul căruia s-a deschis prima locație fizică a Shein. Interdicția aplicată # HotNews.ro
Magazinul BHV din Paris nu va avea voie să organizeze evenimente de Crăciun în aer liber în acest an, spre deosebire de anii precedenți, au anunțat autoritățile orașului, după ce au identificat încălcări legate de…
18:40
Traian Băsescu spune că guvernanții „sunt lași” și că România riscă să ajungă într-un „dezastru” similar cu al Greciei: „Țara o scot la mezat oricând, partidul să rămână” # HotNews.ro
Fostul președinte Traian Băsescu a declarat, miercuri, într-o intervenție la B1 TV, că România s-ar putea confrunta cu un „dezastru” anul viitor dacă guvernanții nu vor lua „măsurile care trebuie luate acum” pentru reechilibrarea bugetară…
18:40
Ministerul Muncii a publicat joi seară, în transparență decizională, noul proiect de lege privind pensiile magistraților. Documentul prevede ca pensia să fie de 70% din ultimul salariu net, la fel ca în forma anterioară propusă…
18:10
VIDEO Daniel Băluță și-a lansat candidatura la Primăria Capitalei, într-un „oraș prea fragmentat ca să funcționeze” / Grindeanu: „De data aceasta speranța nu vine din sloganuri și sigle” / Ce a spus Firea # HotNews.ro
Daniel Băluță, reprezentantul PSD în cursa electorală care va culmina cu alegerile din 7 decembrie, și-a lansat oficial candidatura, miercuri, și s-a descris drept „omul care a înțeles că nu ajunge să identifice problema, trebuie…
17:50
Oameni de știință iranieni au vizitat în secret Rusia, iar experții cred că au avut un obiectiv clar # HotNews.ro
Un grup de oameni de știință și experți nucleari iranieni au efectuat o vizită secretă în Rusia în noiembrie 2024, probabil pentru a obține tehnologii clasificate care ar putea fi folosite pentru a crea arme…
17:40
„Mirosul nu implică neapărat poluarea”. Explicațiile Gărzii de Mediu, după ce prefectul a reclamat că „nu poți deschide geamul în Ploiești” din cauza mirosului „îngrozitor” # HotNews.ro
Garda Națională de Mediu a anunțat, miercuri, că șeful instituției s-a deplasat într-o vizită de lucru în Prahova, întâlnindu-se cu prefectul județului, Daniel Nicodim, și cu reprezentanții autorităților publice locale și județene, pentru discuții despre…
17:30
Contractorul care lucrează la forajul sondelor de extracție de pe concesiunea offshore de gaze naturale Neptun Deep, cea mai extinsă din Marea Neagră românească, unde producția este programată să înceapă în 2027, a dezvăluit prețul…
17:30
VIDEO Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, audiat în Congresul american # HotNews.ro
Viitorul ambasador al SUA în România, Darryl Nirenberg, este audiat joi în Congresul SUA pentru a putea fi validată oficial numirea lui. Preşedintele american Donald Trump a anunţat anterior, în primăvara acestui an, că noul…
17:30
AI, dar cu „un pic de bun-simț”: Un medic și un IT-ist din Ardeal au făcut o platformă pentru spitale și clinici. Video interviu cu fondatorii Medical Pilot, startup care a pornit de la o teză de doctorat # HotNews.ro
„Inteligența artificială e foarte la modă acum, toată lumea face ceva cu AI”, remarcă medicul Andrei Groza, care a construit, alături de inginerul IT Gelu Vac, o platformă pentru spitale și clinici, care asistă doctorii…
Acum 6 ore
17:20
Cazul fetiței care a murit la stomatolog. Colegiul Medicilor anchetează „felul în care a fost evaluată înaintea administrării anesteziei” # HotNews.ro
Colegiul Medicilor derulează o anchetă disciplinară în cazul fetiței în vârstă de 2 ani care a murit săptămâna trecută la un cabinet stomatologic din centrul Capitalei. Ancheta „va lua în discuţie felul în care a…
17:00
Colegiul Medicilor despre „rejuvenarea vaginală”, după ancheta Snoop, care a arătat cum în „marketingul medical” se compara vaginul cu piulița: „O procedură legală”, dar pentru „anumite patologii” # HotNews.ro
„Nu sunt proceduri interzise de lege. Dacă sunt eficace – aceasta este o altă întrebare, iar aici vorbim despre medicina bazată pe dovezi. Colegiul Medicilor sancționează medicina practicată în scop comercial, fără a se avea…
17:00
Meta, chemată în Parlamentul Spaniei pe fondul acuzațiilor de încălcare a confidențialității a milioane de utilizatori # HotNews.ro
Prim-ministrul Pedro Sanchez a anunțat, miercuri, că autoritățile spaniole vor investiga Meta, compania care deține Facebook, Instagram și WhatsApp, pentru o presupusă încălcare a confidențialității a milioane de utilizatori, convocând gigantul american din domeniul tehnologiei…
17:00
UE vrea să relaxeze regulile care protejează datele personale ale europenilor. Ce prevede noul plan pentru companiile tech # HotNews.ro
Comisia Europeană a dezvăluit miercuri schimbări ample ale cadrului de reglementare al Europei pentru sectorul digital, măsuri despre care criticii spun că ar oferi marilor companii de tehnologie un acces mai ușor la datele personale…
17:00
Cea mai lungă noapte din an și Crăciunul, „momente prielnice pentru un atac”. Avertismentul șefului armatei poloneze după sabotajul ferovar atribuit Rusiei # HotNews.ro
Șeful Statului Major al Forțelor Armate Poloneze, Wieslaw Kukula, a avertizat miercuri, într-o conferință de presă susținută în contextul sabotajului feroviar de weekendul trecut, că nopțile mai lungi din timpul iernii și apropierea sărbătorilor de…
16:50
Banca Centrală a Rusiei a afirmat miercuri că vânzările și achizițiile sale de aur pe piața internă pentru rezerva bugetară, cunoscută sub numele de Fondul Național de Avere (NWF), au crescut în ultimii ani datorită…
16:40
Cum explică premierul Ilie Bolojan de ce impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026 # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a precizat miercuri, într-un interviu pentru ProTV, motivele pentru care impozitele pe proprietate vor crește de la 1 ianuarie 2026, potrivit noului pachet de măsuri fiscale adoptat marți de Parlament, după eliminarea…
16:30
VIDEO Sorin Grindeanu, după ședința conducerii PSD: „Votul a fost unanim, PSD nu susține reducerea salariilor în sectorul bugetar” # HotNews.ro
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că membrii Biroului permanent național al partidului au dat un vot „unanim”, în ședința de miercuri, împotriva unor eventuale tăieri salariale în sectorul bugetar. Grindeanu a spus că „principalul”…
16:20
Bolojan anunță că va fi interzis cumulul pensiei speciale cu salariul la stat / Ce se întâmplă cu cei din Sănătate și Educație care cumulează veniturile # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că va exista un proiect de lege prin care să fie interzis cumulul pensiei cu salariul în cazul pensiilor speciale, adică cele necontributive. El spune că această interdicție este…
16:20
Un tablou de Gustav Klimt a doborât recordul pentru cea mai scumpă operă de artă modernă vândută vreodată la o licitație, prețul depășind cu mult așteptările # HotNews.ro
O pictură de Gustav Klimt a fost vândută pentru o sumă record de 236,4 milioane de dolari, devenind a doua cea mai scumpă operă de artă vândută vreodată la licitație și cea mai scumpă lucrare…
16:20
Termenul limită de înscriere este 26 noiembrie 2025 ECOTIC amintește tuturor celor implicați în inițiative de mediu destinate sprijinirii dezvoltării durabile că mai au la dispoziție doar o săptămână până la închiderea înscrierilor pentru Gala…
16:10
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Până la Barou, barista. Un tânăr din Timișoara și-a deschis cafenea lângă facultatea de Drept pe care o urma # HotNews.ro
Înainte de a-și termina studiile, Nino Gabriel Găvruță, un tânăr timișorean de 26 de ani, a făcut primul pas în antreprenoriat. Chiar lângă Facultatea de Drept pe care o urma, el a deschis Legal Coffee,…
16:00
StartupCafe.ro: Business CheckIn. Doi tineri publicitari au lansat„Prinde-mă-n cadru”, afacerea care readuce farmecul fotografiilor vintage în era digitală # HotNews.ro
Înainte de a-și termina studiile, Nino Gabriel Găvruță, un tânăr timișorean de 26 de ani, a făcut primul pas în antreprenoriat. Chiar lângă Facultatea de Drept pe care o urma, el a deschis Legal Coffee,…
15:50
Ambasadorul Rusiei, convocat la MAE de la Chișinău, după ce o dronă a fost semnalată în spațiul național al Republicii Moldova și al României # HotNews.ro
Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova a condamnat ferm incidentul produs în noaptea de marți spre miercuri, când spațiul aerian al țării a fost survolat de o dronă, transmite Moldpres, conform Agerpres. În aceeași noapte,…
15:50
Nicușor Dan a sesizat la CCR legea care introduce un nou Registru Unic Electronic de Boli Transmisibile / Ce reclamă președintele # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan susține că prevederile legii reprezintă „o ingerință disproporționată în viața privată”, contrar Constituției. „Am sesizat Curtea Constituțională în legătură cu legea de aprobare a ordonanței de urgență care introduce un nou Registru…
15:40
Lista companiilor de stat care vor intra în lichidare va fi aprobată joi de Guvern, anunță premierul Ilie Bolojan. Ce rol va avea vicepremierul Oana Gheorghiu # HotNews.ro
Guvernul va aproba în ședința de joi lista companiilor de stat care au datorii mari la bugetul de stat și „nu sunt în regulă din punct de vedere al administrării”, a anunțat miercuri premierul Ilie…
Acum 8 ore
15:10
Ce spune Bolojan despre întoarcerea lui Orban la PNL, la o zi după plecarea fostului consilier al lui Nicușor de la Cotroceni # HotNews.ro
La o lună și jumătate de la numirea în funcția de consilier prezidențial, fostul premier și lider PNL Ludovic Orban a plecat de la Cotroceni. Ilie Bolojan a vorbirt despre posibilitatea ca fostul președinte al…
15:00
Guvernul prefecturii Gifu din Japonia centrală a început să utilizeze aeronave fără pilot într-o inițiativă de a îndepărta urșii din unele zone în contextul în care numărul întâlnirilor cu animalele și a atacurilor comise de…
15:00
Militarii fac repetiţii pentru parada de 1 Decembrie, în Poligonul Ghencea, iar vehicule militare vor tranzita zona, a transmis miercuri Ministerul Apărării, în încercarea de a linişti eventualele temeri ale populaţiei. „Începând de azi şi…
14:50
CFR Călători promite că până la final de an vor circula încă 18 vagoane modernizate cu bani din PNRR. Pe ce rute vor fi puse # HotNews.ro
Primul tren CFR Călători modernizat prin fonduri PNRR circulă din luna aprilie, iar numărul de vagoane puse pe diverse trenuri va ajunge la 60 la final de an, față de 42 în prezent, spune compania.…
14:40
Pensiile magistraților. Bolojan anunță care este „modificarea substanțială” față de primul proiect al Guvernului respins de CCR. „Sper că toți cei care avem o răspundere să facem ce ține de noi ca să evităm pierderea banilor din PNRR” # HotNews.ro
Proiectul privind pensiile magistraților este gata, iar Guvernul își va asuma răspunderea în Parlament pentru acesta după primirea avizului de la Consiliul Superior al Magistraturii, a declarat, miercuri, premierul Ilie Bolojan. El cere CSM emiterea…
14:40
Casa Albă speră într-un acord de pace în Ucraina „săptămâna aceasta” / Kievul a primit „semnale” despre propunerile elaborate de SUA și Rusia / Ucraina și europenii nu au fost consultați # HotNews.ro
Un oficial de la Kiev a confirmat pentru Reuters existența unui set de propuneri elaborate de SUA și Rusia pentru încheierea războiului din Ucraina. Potrivit Politico, atmosfera de la Casa Albă este optimistă și se…
14:20
O nouă măsură anunțată de Polonia împotriva Rusiei atrage reacția dură a Kremlinului / „Relațiile noastre s-au deteriorat complet” # HotNews.ro
Ministrul de externe al Poloniei a declarat miercuri că va ordona închiderea ultimului consulat rus care încă funcționează în țară, după ce autoritățile au acuzat Moscova că este responsabilă de aruncarea în aer a unei…
14:20
În acest articol, vom vorbi despre implantul dentar și vom vedea de ce condițiile inserării sunt la fel de importante ca implantul în sine. Atunci când vine vorba de reconstrucția unui dinte pierdut, mulți pacienți…
14:20
Prima țară europeană în care se închid toate benzinăriile Lukoil din cauza noilor sancțiuni americane # HotNews.ro
Operatorul finlandez de benzinării Teboil, deținut de gigantul petrolier rus Lukoil, a declarat miercuri că se pregătește să închidă toate stațiile sale de alimentare din țară, pe măsură ce combustibilul se epuizează în contextul sancțiunilor…
14:10
FCSB a anunţat, miercuri, numirea fostului dinamovist Florin Cernat în funcţia de director sportiv. „Florin Cernat este, începând de astăzi, noul director sportiv al Campioanei României. Fostul internaţional, în vârstă de 45 de ani, a…
14:00
Dr. Costin Petcu, medic primar urolog Regina Maria: „Un consult urologic modern trebuie să includă neapărat și ecografia aparatului urinar!” # HotNews.ro
Ecografia aparatului urinar este o investigaţie simplă, sigură, accesibilă, neiradiantă şi cu potenţial de a salva vieţi, prin identificarea precoce a afecţiunilor urologice. „Pacienţii ar trebui să se prezinte în timp util la medicul urolog,…
13:40
O populară destinație turistică vrea să interzică plajele private și pune tunurile pe hotelieri: „Ei cred că dețin marea” # HotNews.ro
Mai multe destinații turistice populare au luat în ultimii ani măsuri împotriva supraturismului care pune presiuni pe comunitățile locale din cauza numărului mare de vizitatori, însă în Bali autoritățile locale vor să interzică plajele private…
13:40
Ucraina, bombardată masiv de ruși. Cel puțin 19 morți și 115 răniți. Moscova susține că este un răspuns la „atacuri teroriste” # HotNews.ro
Bilanțul atacurilor de proporții desfășurate de Moscova din timpul nopții asupra Ucrainei este în continuă creștere. Cel mai afectat a fost vestul țării, Polonia fiind în alertă pentru posibile interceptări ale dronelor care ar fi…
13:40
Doctorița Flavia Groșan, 59 de ani, a murit la Spitalul Județean din Oradea, unde era internată de peste o lună, a confirmat pentru HotNews Gheorghe Carp, managerul spitalului. Ea devenise cunoscută după pozițiile sale publice…
13:30
Un nou asigurător, supravegheat din Grecia, a început să vândă RCA exclusiv online în România: „Vom investi 50 milioane de euro în următorii 10 ani” # HotNews.ro
Interamerican, asigurător elen parte a grupului olandez Achmea (fostul Eureko), a început să vândă exclusiv online, de câteva săptămâni, într-o etapă pilot, primele asigurări RCA sub marca Anytime, ținta fiind de „câteva sute de polițe…
Acum 12 ore
13:10
Tacticile din spatele operațiunii Călin Georgescu. „Algoritmii au fost transformați în arme”. Un raport despre „TikTok-crația” care l-a propulsat pe Georgescu lansează „un semnal de trezire pentru Europa” # HotNews.ro
Alegerile prezidențiale din România din 2024 au fost anulate după ce zeci de mii de conturi false de TikTok au propulsat un candidat marginal, considerat prorus, către o victorie surprinzătoare în primul tur. Aceeași strategie…
