Noua strategie pentru a învinge cancerul. Cum poate sistemul imunitar să devină aliatul tău
Click.ro, 20 noiembrie 2025 05:10
Cercetările recente arată că organismul nostru poate fi ajutat să lupte mai eficient împotriva cancerului, activând mecanismele naturale ale sistemului imunitar.
Acum o oră
05:10
Acum 2 ore
04:10
Parfumurile anului 2025 nu mai sunt doar mirosuri – ele devin stări de spirit, manifeste personale și extensii senzuale ale personalităților noastre. Industria parfumurilor explorează combinații surprinzătoare, iar note clasice sunt reinterpretate pentru a crea experiențe noi și memorabile.
Acum 4 ore
03:10
Împlinirea vârstei de 30 de ani nu aduce schimbări spectaculoase peste noapte, dar marchează momentul în care corpul începe să aibă nevoie de mai multă atenție.
02:10
Astăzi, 20 noiembrie 2025, zodia Leu se află în centrul atenției astrelor. Conform horoscopului zilnic, nativii acestei zodii vor primi o veste importantă care poate transforma radical viața personală sau profesională.
Acum 6 ore
01:10
Ce tavă de copt coace mai bine: din metal sau din sticlă? Bucătarii dezvăluie adevăratul răspuns
Alegerea tăvii de copt poate părea o decizie minoră, dar materialul din care este realizată influențează rezultatul final al prăjiturilor și al produselor de patiserie. De la textura și culoarea crustei, până la uniformitatea coacerii, fiecare detaliu contează.
00:40
Cum a arătat copilăria cântăreței Nico. Artista și-a crescut frații mai mici: „Am fost întotdeauna lângă ei"
Nico (55 de ani) a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute din perioada copilăriei sale. Vedeta a crescut într-o familie numeroasă, fiind sora mai mare a celor trei frați ai săi. Ce spune acum artista despre copilărie și responsabilitățile pe care le avea.
00:20
Salariul unui soldat din România cu zece clase și doi ani de experiență. Cât se câștigă în Armată fără diplomă de Bacalaureat
Cariera militară în Armată este o opțiune pentru mulți tineri, inclusiv pentru persoanele care nu dețin diplomă de Bacalaureat. Pachetul salarial consistent reprezintă o motivație, iar venitul unui soldat cu zece clase și doi ani de experiență o confirmă.
00:10
Postul cu apă, o practică care presupune consumul exclusiv de apă și renunțarea completă la alimente, a câștigat popularitate în rândul celor care urmăresc beneficii pentru sănătate, pierdere în greutate sau scopuri spirituale.
Acum 8 ore
00:00
Țara opulentă cu legi bizare. Ce au povestit românii care au fost acolo: „Poți fi biciuit"
Călătorii români, Andreia și Ion, au vizitat țara cu unele dintre cele mai bizare legi din lume. Cei doi și-au prezentat pe larg experiența, fiind impresionați încă din aeroport.
19 noiembrie 2025
23:50
Văru' Săndel dezvăluie secretul său de pe platourile de filmare. Obiectul pe care actorul îl poartă mereu în buzunar: „Nu pentru succes, ci să mă țină serios o secundă"
După succesul comediei „Transilvania Ninja”, lansată în preajma Sărbătorilor de iarnă, Alin Panc și Sandu Pop lucrează la un nou proiect cinematografic: „Vasile și Naveta spațială”. Văru’ Săndel a vorbit în cadrul unui interviu despre conceptul producției, momentele amuzante din culise
23:40
Kebab la tavă, rețeta care a făcut senzație pe TikTok. Cum se prepară astfel încât să obții un deliciu diferit față de cel din restaurante. VIDEO
O rețetă simplă de kebab la tavă câștigă popularitate pe rețelele de socializare, datorită gustului intens și modului rapid de preparare. Această variantă permite obținerea unei cărni suculente, coaptă uniform, care poate fi servită în lipii sau pe farfurie, alături de legume și sosuri preferate.
23:20
Dan Negru, mesaj tăios despre trădarea liderilor celei mai importante răscoale țărănești din istorie: „Vreo 5000 de euro în banii de azi ar valora 300 de arginți"
Dan Negru a publicat pe Facebook un mesaj amplu în care evocă una dintre cele mai dramatice pagini ale istoriei românești: începutul marii răscoale a lui Horea, Cloșca și Crișan. Postarea sa, apreciată și distribuită masiv, readuce în atenție tema trădării și sacrificiului
23:10
Trei zodii care dau lovitura înainte de Ziua Națională a României. Ei sunt nativii care au parte de mult noroc și oportunități neașteptate
Finalul lunii noiembrie aduce trei zodii în centrul atenției, potrivit astrologilor. Până la 1 Decembrie, acești nativi ar urma să aibă parte de un val de șanse neașteptate, atât pe plan profesional, cât și în viața personală. Energia astrală a perioadei favorizează inițiativa, curajul și deciziile
22:50
DN1 se închide între Ploiești și Câmpina în perioada 24-28 noiembrie. Restricții majore și rute alternative pentru șoferi
Autoritățile din Prahova se confruntă cu una dintre cele mai complexe provocări de trafic din această perioadă, odată cu lucrările programate la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, care vor necesita închiderea temporară a DN1 între 24 și 28 noiembrie.
22:50
Unde petrec mirii anului 2025 primele Sărbători de Iarnă? Dinu și soția muncesc de Revelion: „Împreună, pe scenă". Ce surpriză îi pregătește însă Mihai Albu nevestei medic?
Unde petrec mirii anului 2025 primele Sărbători de Iarnă? Magdalena Chihaia Maxer: „Eu și Dinu vom fi împreună, pe scenă, de Revelion!” Ce surpriză îi pregătește Mihai Albu soției-medic?
22:50
Simona Pătruleasa a publicat o fotografie rară cu fiica ei. Cum arată Ingrid Ivanof la 14 ani
Simona Pătruleasa a împlinit pe 17 noiembrie vârsta de 51 de ani. În această zi specială, fosta prezentatoare a știrilor Kanal D s-a aflat alături de fiica ei, Ingrid, ocazie pe care a marcat-o cu o fotografie specială.
22:40
Silueta Andreei Marin, luată în vizor de fani: „Cred că este timpul sa te oprești". Cum le-a răspuns diva celor care i-au transmis că a slăbit prea mult
Pierderea în greutate a Andreei Marin, în vârstă de 50 de ani, a stârnit și îngrijorări în rândul fanilor. Vedeta a fost atenționată de urmăritori, iar fosta Zână a Surprizelor nu a ezitat și le-a răspuns prompt.
22:10
Johnny Răducanu, uitat de rude și prieteni. Cum arată mormântul muzicianului, îngropat alături de iubirea vieții sale
Mormântul marelui muzician Johnny Răducanu, aflat în Cimitirul Cernica 2, se află astăzi într-o stare vizibil neîngrijită. Frunzele uscate, coroanele vechi și vegetația crescută necontrolat acoperă locul unde odihnește părintele jazzului românesc.
Acum 12 ore
21:40
9 destinații din Italia ideale pentru city break în sezonul de toamnă. Unde să călătorești pentru o vacanță memorabilă
Toamna este sezonul ideal pentru a vizita Italia: temperaturile sunt plăcute, aglomerația redusă, iar orașele și peisajele capătă o atmosferă aparte. Combinația dintre gastronomie autentică, monumente istorice și natură spectaculoasă face din această perioadă alegerea perfectă pentru un city break.
21:20
Școala din România care a amenajat un parc pentru mers desculț în curtea școlii: „Am creat ceva unic"
O unitate școlară din județul Covasna a făcut un pas uriaș spre inovație! Dascălii au pus în practică un proiect special prin care și-au propus să alunge plictiseala din pauze și să îmbunătățească sănătatea elevilor. Iată despre ce este vorba!
21:10
Polițistul din Capitală care a devenit viral după ce a ajutat un băiețel de trei ani. Gestul său de omenie a emoționat internetul: „Minunat om!"
Mirel, un polițist din București, a devenit viral pe rețelele sociale după ce a făcut un gest impresionant. Agentul a liniștit cu blândețe un copil care s-a speriat după ce mama lui a căzut la pământ.
19:10
România, pe ultimul loc la nivel mondial în privința toaletelor publice. Câte grupuri sanitare există la 100.000 de oameni și care este situația în Capitală
Un studiu internațional citat de InfoCons – Protecția Consumatorilor – arată că România se află la coada clasamentului global în ceea ce privește numărul de toalete publice. Cu doar două astfel de facilități la 100.000 de locuitori, țara înregistrează un deficit sever de infrastructură sanitară, cu
19:10
S-a vândut primul apartament din România pe criptomonede: „Un pas firesc". Orașul în care s-a făcut tranzacția
Premieră în piața imobiliară națională! S-a vândut primul apartament din România pe criptomonede. Contractul de vânzare-cumpărare s-a semnat la Brașov pentru o locuință situată chiar în centrul orașului.
19:00
Ce gătesc vedetele în Postul Crăciunului. Rețeta specială a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat". Ingredientul-minune pentru mâncărică de prune uscate cu orez
Reteta de prune uscate cu orez a Nataliei Guberna: „Mămica m-a învățat”. Ingredientul-minune care îi dă savoare mâncării de post
18:50
Câte kilograme a slăbit Dani Oțil la Power Couple sezonul 3. Care a fost cea mai mare provocare pentru prezentatorul TV: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea"
Dani Oțil a trecut printr-o perioadă solicitantă la filmările celui de-al treilea sezon al emisiunii „Power Couple”, desfășurate în Malta. Într-un interviu acordat revistei Unica, prezentatorul a relatat experiențele trăite în timpul producției, care urmează să fie difuzată anul viitor la Antena 1.
18:10
Horoscop joi, 20 noiembrie. Racii, Peștii și Fecioarele sunt în centrul atenției. Ce vești vor primi cei 3 nativi
Lorina, astrologul Click!, ne aduce horoscopul pentru joi, 20 noiembrie 2025. În centrul atenției vor fi Racii, Peștii și Fecioarele. Vezi toate informațiile.
18:10
Cum va fi vremea pe 20 noiembrie în România. Ce temperaturi se înregistrează în cea mai mare parte a țării
România se pregătește pentru o nouă zi cu temperaturi în creștere, în special în vest, centru și sud-est, unde valorile se vor situa peste mediile climatologice ale datei de 20 noiembrie. Noaptea aduce însă înnorări, precipitații slabe și zone extinse de ceață.
18:10
Dana Rogoz, mesaj emoționant în amintirea tatălui său: „M-am trezit cu ochii lipiți de atâta plâns". Fostul colonel ar fi împlinit 72 de ani
Dana Rogoz (40 de ani) a avut o relație foarte bună cu tatăl său, care încetat din viață în 2014. Pe 18 noiembrie, el ar fi împlinit 72 de ani, iar cu această ocazie, actrița a a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale.
17:40
Theo Rose, invitată de soacră la un restaurant cu stele Michelin din Paris. Combinația alimentară modestă care a impresionat-o: „Ca la mama lui"
Theo Rose (28 de ani) s-a aflat zilele trecute în Paris, unde a avut o experiență inedită la un restaurant cu stele Michelin. Cântăreața a fost servită cu preparate de top, însă o combinație modestă a impresionat-o cel mai mult.
17:20
Dezlegările la pește din „Postul Nașterii Domnului 2025", cunoscut și ca „Postul Crăciunului"
„Postul Nașterii Domnului” a început vineri, 14 noiembrie și se va încheia în 24 decembrie, în „Ajunul Crăciunului”. este primul post din anul bisericesc si ultimul din anul civil. Este unul dintre cele patru mari posturi ale anului bisericesc.
17:20
Melania Trump, apariție spectaculoasă la Casa Albă. Ce ținută a purtat Prima Doamnă la recepția pentru prințul moștenitor saudit
În cadrul recepției oficiale oferite de președintele Donald Trump în onoarea prințului moștenitor saudit Mohammed bin Salman, Melania Trump a atras toate privirile cu o ținută remarcabilă, care a dominat atmosfera elegantă din East Room.
17:10
Cuvintele care i-au făcut pe Andra și Cătălin Măruță să izbucnească în lacrimi. Ce a spus Eva despre părinții ei: „Mama mea e..."
Cătălin Măruță a avut o persoană specială în podcastul său. Fiica lui, Eva, s-a aflat pentru prima oară în calitate de invitat și a făcut mărturisiri emoționante care i-au făcut să plângă atât pe el, cât și pe Andra, prezentă în studio.
Acum 24 ore
15:50
Văduva primei victime de la Cernobîl, ucisă de ruși într-un atac cu drone! Nu a recuperat niciodată cadavrul soțului ei
Nataliia Hodeimciuk (73 de ani), văduva primului inginer sovietic care a murit în explozia de la centrala nucleară Cernobîl, a fost ucisă vineri, în urma unui masiv atac cu drone și rachete lansat de Rusia asupra capitalei ucrainene, Kiev.
15:50
Deea Maxer, criticată pentru noua relație. Reacția vedetei, neașteptată: „Nu le da frâiele visurilor tale!"
Deea Maxer iubește din nou după divorțul de Dinu Maxer, în anul 2023, și despărțirea de Robert Drilea, cu care forma în cuplu. Recent, bruneta a anunțat că se află implicată într-o nouă relație alături de psihoterapeutul Constantin Cataramă.
15:50
Cătălin Crișan și Camelia s-au împăcat. Ce declarații a făcut logodnica artistului: „Este povestea noastră și o ținem pentru noi"
Cătălin Crișan și Camelia formează, din nou, un cuplu. După câteva luni în care au fost despărțiți, iată că dragostea lor este mult mai puternică încât i-a readus unul lângă celălalt. Iată ce declarații au făcut cei doi despre relație și planurile de viitor pe care le au.
15:50
Fratele și mama gravidei ucise în explozia din Rahova fac mărturii tulburătoare: „Urma să nască de Crăciun. Avea fetiță"
Familia tinerei însărcinate care a murit în explozia produsă într-un bloc de opt etaje din cartierul Rahova a vorbit într-un interviu pentru News.ro despre o durere care nu poate fi măsurată, despre răni care nu pot fi vindecate
15:00
În magazine au apărut brazii naturali: Cât costă și cum alegi bradul perfect pentru Crăciun 2025
Tot mai mulți români au început deja căutarea bradului de Crăciun, atrași de prețurile mai mici și de faptul că evită aglomerația din magazine. În această perioadă, au apărut și primii brazi naturali, gata să aducă mirosul specific în casele românilor.
14:40
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?". Verdictul stiliștilor: „Ajungi să le confunzi!"
Așa arată vedetele cu și fără photoshop! Fanii au taxat-o la greu pe Gabriela Cristea: „Crezi că poți păcăli lumea?” Verdictul stiliștilor: „Nu mai știi care-i una care-i alta!”
14:30
Antonia, mesaj tranșant la adresa celor care i-au postat copiii pe rețelele de socializare: „Valabil pentru absolut toată lumea, inclusiv pentru cei pe care îi cunosc personal!"
Antonia, una dintre cele mai cunoscute cântărețe românești, transmite un mesaj după ce imaginea celor trei copii ai săi a fost folosită pe rețelele de socializare de alte persoane, cu scopul de a-și „face reclamă” pe spatele lor.
14:30
Ce poți să faci pentru ca aluatul de pâine să se dospească mai repede. Trucul pe care doar bunicile noastre îl mai cunosc
Pâinea de casă rămâne în continuare preferata multor români și, din fericire, încă mai sunt gospodine care o pregătesc în propria bucătărie. Astăzi vă prezentăm un truc folosit de bunicile noastre pentru ca aluatul să se dopsească mult mai repede.
13:50
A murit medicul Flavia Groșan. Ea a devenit celebră pentru declarațiile controversate din pandemie
Pneumoloaga orădeancă Flavia Groșan a murit miercuri dimineață, la ora 11.24, la Spitalul Județean Clinic de Urgență Bihor, după mai bine de o lună în care a fost internată cu diagnosticul cancer la plămâni.
13:40
Horoscop decembrie 2025. Trei zodii intră în anii lor de aur, în timp ce restul primesc o lecție pe care nu o vor uita
Decembrie 2025 nu aduce miracole zgomotoase, ci o claritate profundă. Este luna în care devine vizibil ceea ce s-a pierdut, ceea ce rămâne și ceea ce are nevoie de o nouă structură.
13:20
MAI schimbă radical modul în care sunt gestionate apelurile la 112, prin introducerea unui sistem în care cetățenii vor discuta cu un singur dispecer, iar intervențiile vor fi trimise direct în teren. Până acum, o persoană carere suna la 112 vorbea şi cu trei dispeceri.
13:20
Călătorii vor plăti mai mult pentru biletele de tren din luna decembrie, în contextul creșterii inflației. Aceasta este a treia scumpire consecutivă anuală aplicată odată cu intrarea în vigoare a Mersului Trenurilor.
13:00
Imagini terifiante cu Camelia Voinea când își chinuie propria fiică în sala de gimnastică. Iată cum se apără antrenoarea
Antrenoarea Camelia Voinea, în vârstă de 55 de ani, se află din nou în mijlocul unui scandal de proporții! În spațiul public au apărut imagini șocante în care aceasta dă dovadă de un comportament dur, agresiv față de fiica sa, gimnasta Sabrina Voinea.
12:40
Mihai Onilă, super răsfățat de soția lui, Laura; „Îi gătesc cu iubire, îi alchimizez bucatele cu energia iubirii divine"
Mihai Onilă (54 de ani) e un răsfățat de când e căsătorit cu iubita lui, Laura. Cei doi sunt împreună de 6 ani și căsătoriți de 4 și sunt ca un întreg.
12:40
Cel puțin 10 morți și 86 de răniți în Ucraina. Sute de drone rusești au lovit în timpul nopții | VIDEO
În noaptea de 19 noiembrie, Rusia a lansat un atac masiv asupra Ucrainei, vizând atât vestul țării, cât și orașe din nord. Cel puțin 10 persoane au murit, iar 86 au fost rănite, între care 12 sunt copii.
12:40
Farmaciile moderne joacă un rol esențial în viața de zi cu zi a pacienților, mai ales când vine vorba despre prevenție, monitorizare și consiliere în cazul afecțiunilor cronice. Printre cele mai răspândite probleme de sănătate se numără diabetul și variațiile glicemice.
12:30
Industria jocurilor online a devenit unul dintre cele mai dinamice segmente ale economiei digitale românești. În ultimii ani, tot mai mulți utilizatori descoperă combinația perfectă între distracție, competiție și experiențe interactive. De la platformele de gaming casual până la jocurile de tip cas
11:50
Andreea Bălan spune de ce l-a părăsit pe George Burcea. Fostul soț al artistei candidează pentru funcția de primar al Capitalei: „Avea vicii!"
Andreea Bălan, fosta soție a lui George Burcea, candidat la Primăria București, vorbește despre motivul divorțului lor. Declarațiile cântăreței au fost făcute într-un podcast publicat acum câteva zile, în plină campanie electorală.
