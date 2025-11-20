Deputatul PSD Mihai Fifor, nou atac dur la adresa lui Bolojan: Sfidare pură
PSNews.ro, 20 noiembrie 2025 16:20
Deputatul PSD Mihai Fifor lansează un nou atac dur la adresa premierului Ilie Bolojan. Îl acuză de cinism și lipsă de empatie, după ce acesta a declarat că „România e pe drumul cel bun". „Nu cred că mai există cineva, în toată România, care să se îndoiască de faptul că premierul Bolojan este un om
• • •
Acum o oră
16:20
16:10
Moșteanu, după ce Guvernul a adoptat cadrul pentru aplicarea SAFE: Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii # PSNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, că în şedinţa de Guvern s-a făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, el arătând că urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii iar până la finalul lunii mai 2026 se vor semna contractele. "Astăzi am făcut un
16:10
Perioada standard de cumpărare cu anticipaţie a biletelor este diminuată temporar, pentru punerea în aplicare a noului Plan de Mers al Trenurilor 2025/2026, ce va intra în vigoare începând cu data de 14 decembrie 2025, informează joi CFR Călători. Potrivit unei informări a companiei, în acest context, emiterea legitimaţiilor călătorie pentru trenurile cu plecare în
16:10
Elevii și profesorii unui colegiu din București au fost evacuați din cauza mirosului de gaz. Incidentul s-a produs joi. La fața locului sunt mai multe echipe de intervenție. Incidentul a avut loc la Colegiul Tehnologic Grigore Cerchez. Potrivit ISU București-Ilfov, intervenția a pornit în urma unei sesizări privind mirosul de gaz din interiorul școlii. Se
16:10
Comisia Europeană schimbă sistemul de pensii: accent pe pensiile private și suplimentare # PSNews.ro
Comisia Europeană a adoptat joi un pachet de măsuri menit să îmbunătățească veniturile cetățenilor la pensie, punând accent pe pensiile private și suplimentare, fără a înlocui sistemul public de pensii. Decizia vizează creșterea accesului la pensii suplimentare mai eficiente și mai bine structurate, se arată într-un comunicat al Executivului comunitar. Comisia subliniază că pensiile publice
16:10
Dragoş Pîslaru anunță lansarea publică a unei platforme unde se găsesc toate proiectele PNRR # PSNews.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare. "Astăzi Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern
16:10
Guvernul României reacţionează după dezvăluirile PS News. Ce spune despre violenţele de la meciul cu Serbia # PSNews.ro
Guvernul României a transmis un punct de vedere după ce PS News a dezvăluit noi detalii înfiorătoare de la meciul cu Serbia. Potrivit Eecutivului, „astfel de comportamente sunt intolerabile și nu au loc în sport sau în societate". Cât despre măsurile care ar trebui luate după aceste incidente, Guvernul a transmis faptul că MAE, MAI,
16:10
FOTO Noi imagini și detalii despre prototipul VLAH: Prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România # PSNews.ro
Proiectul VLAH (Vehicul de luptă autonom hidramat), dezvoltat de compania românească BlueSpace Techology a intrat în linie dreaptă pentru prima prezentare publică a prototipului, planificată pentru prima jumătate a lunii decembrie. VLAH este prima mașină de luptă blindată 4×4 concepută și produsă în România. Demarat în anul 2022, „finalizarea proiectului VLAH va fi un game
16:10
Mircea Lucescu, primele declarații după aflarea adversarului României în meciul de baraj pentru Cupa Mondială 2026 # PSNews.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere. "Va fi un meci foarte dificil, Turcia este o echipă foarte bună. Eu am jucat de multe ori împotriva Turciei. Cunosc bine
16:10
ANM anunță un nou val de praf saharian peste România. Care vor fi zonele cele mai afectate # PSNews.ro
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au anunțat, joi, că România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, aduse din nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales unde va ploua. Potrivit meteorologilor, în perioada 21-23 noiembrie, circulația aerului din sectorul sud-vestic va transporta particule de praf saharian dinspre nordul
Acum 2 ore
15:10
Proiectul de lege privind pensiile magistraților va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. "Ieri a fost pus în transparență decizională proiectul de lege privind pensiile magistraților, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranța, dorința este că, dacă CSM va emite aviz până
15:10
Șeful CNAS: Românii plătesc din buzunar 30% din cheltuielile medicale, mult peste media europeană # PSNews.ro
Un studiu recent realizat de Academia de Studii Economice arată că asiguraţii români suportă din propriul buzunar 30% din cheltuielile necesare serviciilor de sănătate de care beneficiază, procent mult mai mare decât în alte ţări europene, a declarat șeful Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horaţiu Moldovan. Acesta a subliniat că există şi în
15:10
MAI face noi precizări cu privire la Sistemul E-Sigur. „Nu este vorba de Big Brother”. Cum va funcționa # PSNews.ro
Ministerul Afacerilor Interne a făcut joi, 20 noiembrie, noi precizări în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului, după acuzațiile aduse de Cătălin Drulă. MAI a transmis că este necesară corectarea unor informații vehiculate recent în spațiul public în legătură cu Sistemul E-Sigur și utilizarea camerelor de monitorizare a traficului. „Afirmațiile
15:10
Lista medicamentelor compensate şi gratuite, extinsă. Noi domenii de tratament. Anunțul ministrului Sănătății # PSNews.ro
Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă. "Astăzi am făcut unul dintre cei mai importanţi paşi din ultimii ani pentru pacienţii din România: extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite
15:10
Plafonare automată a adaosului comercial la toate alimentele dacă inflația trece de 5%. Propunerea lui Florin Barbu # PSNews.ro
Ministrul Agriculturii, Florin Barbu, anunță, în deschiderea Profit.ro Maratonul Agriculturii, Ediția a IV-a, că a propus colegilor din partid și din alte partide ca schema de plafonare a adaosului comercial al alimentele de bază să intre automat în vigoare la toate produsele agroalimentare atunci când creșterea inflației la acestea depășește 5%. "Eu am avut o
15:10
Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Mamelor li s-a cerut să precizeze ce apă minerală plată cumpără pentru copiii lor, să numească marca de apă în care au încredere, care este cea mai sigură, și să denumească brandul de apă
15:10
Barajul pentru CM 2026: S-a stabilit adversara României pentru meciul de baraj pentru Cupa Mondială # PSNews.ro
Tragerea la sorți de astăzi de la Zurich a stabilit că România va juca în primul meci de baraj pentru Cupa Mondială cu Turcia. Meciul ar urma să aibă loc în deplasare. Pentru a ajunge la turneul final, tricolorii trebuie să câştige două meciuri, semifinală şi finală, ambele disputate într-o singură manşă. Dacă trece de
15:10
ANI clarifică noutățile legislative pentru angajații și demnitarii publici: ce au voie și ce nu # PSNews.ro
Agenţia Naţională de Integritate explică, joi, noutăţile legislative pre – şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice, duop ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea prin care se face un pas important în procesul de aderare la OCDE. Persoanele numite, alese sau angajate într-o funcţie publică nu pot controla, verifica sau semna contracte cu entitatea
15:10
Eugen Teodorovici despre candidatura ca independent la Primăria Capitalei: Fără logica de „soldat de partid” # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a vorbit, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, despre candidatura la Primăria Municipiului București. Fostul ministru susține că intră în cursă pentru a vorbi direct cu bucureștenii și pentru a-și pune experiența administrativă în slujba Capitalei. Candidatura ca independent, confirmată În debutul emisiunii, Eugen Teodorovici a confirmat că va candida la Primăria Bucureștiului. Acesta
15:10
Cumnata lui Drulă, numită secretar de stat la MIPE. Cum explică ministrul Pîslaru sinecura # PSNews.ro
Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Dragoș Pîslaru, a fost întrebat joi, într-o conferință de presă la Guvern, despre numirea Alinei Gîrbea, cumnata candidatului USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, în funcția de secretar de stat în MIPE. Decizia de numire a fost semnată de premierul Ilie Bolojan. „Nu este rolul meu să fac astfel de
Acum 4 ore
14:10
Tribunalul Constanţa a decis plasarea în arest la domiciliu a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu # PSNews.ro
Tribunalul Constanţa a hotărât să îl plasese în arest la domiciliu pe primarul suspendat al municipiului Mangalia, Cristian Radu, acuzat de luare de mită, dar decizia nu este definitivă şi poate fi atacată la Curtea de Apel Constanţa. Tribunalul Constanţa a decis, joi, să înlocuiască măsura arestului preventiv cu arestul la domiciliu pentru primarul suspendat
14:10
VIDEO Moment de reculegere la Guvern susținut în memoria patriotului moldovean Ilie Ilașcu # PSNews.ro
Înainte de începerea ședinței de Guvern programată la ora 11:00, miniștrii au susținut, la îndemnul premierului Bolojan un moment de reculegere pentru patriotul basarabean Ilie Ilașcu. „Stimați colegi, înainte de a începe ședința de Guvern, vă rog să ținem un moment de reculegere în memoria patriotului basarabean Ilie Ilașcu. Dumnezeu să-l odihnească!", a a fost
14:10
Rogobete: Normativul sanitar învechit pune presiune pe ATI. Sistemul nu reflectă complexitatea medicală actuală # PSNews.ro
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a declarat miercuri seară, că secțiile de Anestezie și Terapie Intensivă (ATI) din spitalele care tratează cazuri cu complexitate ridicată se confruntă cu probleme privind asigurarea personalului din cauza normativului vechi în baza căruia se fac angajările în sistemul sanitar românesc. Rogobete a explicat că normativul de personal în sistemul sanitar din România funcționează
14:10
Nicușor Dan: „Suntem foarte aproape de obiectivul major: aderarea României la OCDE în 2026” # PSNews.ro
Președintele României, Nicușor Dan, a transmis joi, într-o postare pe rețelele sociale, că țara noastră a făcut „încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE" (Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică). Șeful statului anunță promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice pentru
14:10
Vlad Voiculescu a uitat că este consilier prezidențial: intervenție abruptă în campania electorală pentru București # PSNews.ro
O postare publică a lui Vlad Voiculescu, actual consilier prezidențial, reaprinde dezbaterea privind rolul pe care ar trebui să îl joace Palatul Cotroceni în campaniile electorale. Voiculescu acuză INSCOP, PNL și pe Ciprian Ciucu de „manipulare", „sondaje otrăvite" și „tactici murdare", într-o intervenție care depășește cu mult registrul tehnic și intră în cel al confruntării
14:10
Fostul deputat PSD Dumitru Gherman a murit miercuri, la vârsta de 70 de ani, după ce a luptat o perioadă îndelungată cu o boală incurabilă. Vestea trecerii sale în neființă a fost anunțată de Sorin Roman, șeful APIA Bihor, coleg și prieten apropiat al acestuia. „Drum lin spre Ceruri, bunul meu coleg și prieten (Mitru)
14:10
EXCLUSIV VIDEO „Ne făceau semne că ne taie gâtul”. Noi detalii înfiorătoare de la meciul cu Serbia. Reacţia MAE # PSNews.ro
Suporterii români au avut parte de scene dure după meciul cu Bosnia la Zenica. Fanii României au avut probleme în mod constat la Zenica, primele întâmpinate chiar înainte de a ajunge pe stadion. Peste 500 de fani veniți din România s-au plâns de tratamentul primit din partea autorităților bosniace, controale excesive care au dus în
14:10
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Care sunt principalele schimbări # PSNews.ro
Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă. "Guvernul României a aprobat astăzi Ordonanţa de urgenţă pentru modificarea
14:10
Ce spun Robert Sighiartău și Ionuț Pucheanu, despre răzgândirea lui Grindeanu pe tema tăierilor din instituții # PSNews.ro
Deși marți, 18 noiembrie, Sorin Grindeanu s-a declarat de acord cu reducerea cheltuielilor cu 10%, inclusiv a celor l
14:10
Dogioiu: Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte […] Articolul Dogioiu: Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal apare prima dată în PS News.
13:00
Uniunea Ciclistă Internaţională (UCI) a anunţat numirea lui Carol Eduard Novak, preşedintele Comitetului Naţional Paralimpic, în Comisia de Paraciclism pentru mandatul 2025–2029. Decizia a fost oficializată de preşedintele UCI, David Lappartient, miercuri, la Aigle, odată cu reînnoirea componenţei comisiilor federale pentru următorii patru ani. Noua comisie reuneşte experţi, sportivi şi profesionişti din zece ţări, sub […] Articolul Carol Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI pentru mandatul 2025–2029 apare prima dată în PS News.
13:00
Pachetul 2 de măsuri fiscale lovește agricultura: impozite pe terenuri majorate de până la trei ori # PSNews.ro
Pachetul 2 de măsuri fiscale aduce impozite foarte mari și pentru terenurile agricole, baza de impozitare fiind majorată în unele cazuri chiar și de trei ori, de la 28 de lei pe hectar pentru suprafațele clasate în categoria A la 75 de lei pe hectar. Principalele modificări din Pachetul 2 care afectează sectorul agricol: Se abrogă […] Articolul Pachetul 2 de măsuri fiscale lovește agricultura: impozite pe terenuri majorate de până la trei ori apare prima dată în PS News.
13:00
Bilanț ”Operațiunea Ziua Z”. Peste 90 de persoane au fost reținute – Zeci de bunuri sechestrase # PSNews.ro
Peste 90 de persoane au fost reţinute în urma percheziţiilor făcute în cadrul Operaţiunii Ziua Z, 22 dintre acestea fiind deja arestate preventiv. De asemenea, s-a pus sechestru pe 23 de maşini, majoritatea bolizi de lux, şi s-au confiscat zeci de kilograme de droguri şi arme. ”În urma percheziţiilor efectuate au fost identificate şi ridicate […] Articolul Bilanț ”Operațiunea Ziua Z”. Peste 90 de persoane au fost reținute – Zeci de bunuri sechestrase apare prima dată în PS News.
13:00
Remus Ștefureac (INSCOP) face un apel pentru transparența sondajelor. „Un gest simplu și util” # PSNews.ro
În contextul tensiunilor politice și al disputelor din spațiul public legate de sondajele de opinie realizate în preajma alegerilor, Remus Ștefureac, directorul INSCOP Research, a transmis un mesaj ferm privind nevoia de transparență și responsabilitate în comunicarea datelor sociologice. În mesajul său, Ștefureac a punctat clar că situația actuală ar putea fi mult mai limpede […] Articolul Remus Ștefureac (INSCOP) face un apel pentru transparența sondajelor. „Un gest simplu și util” apare prima dată în PS News.
13:00
Bilanț dramatic: Peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică în primele zece luni ale anului # PSNews.ro
La peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică au intervenit polițiștii în primele zece luni ale anului, cu 2.100 mai multe decât în perioada similară din 2024. IGPR a anunțat joi că, în primele 10 luni ale anului 2025, polițiștii au intervenit la 113.144 de sesizări privind violența domestică, cu 2.115 mai multe decât […] Articolul Bilanț dramatic: Peste 113.000 de sesizări de cazuri de violență domestică în primele zece luni ale anului apare prima dată în PS News.
13:00
Frontul ucrainean, tot mai automatizat: Criza de personal militar accelerează utilizarea roboților # PSNews.ro
Robotizarea armamentului pe frontul ucrainean nu mai este doar un experiment tehnologic, ci o necesitate strategică născută dintr-o criză profundă – incapacitatea regimului Zelenski de a recruta suficienţi soldaţi pentru a menţine liniile de apărare, reiese dintr-un articol publicat de cotidianul german Der Standard. Sursa citată precizează că lipsa de personal devine atât de acută […] Articolul Frontul ucrainean, tot mai automatizat: Criza de personal militar accelerează utilizarea roboților apare prima dată în PS News.
13:00
Horațiu Potra, în drum spre România. Mercenarul lui Georgescu este adus în țară din Dubai – surse # PSNews.ro
Mercenarul Horațiu Potra este adus joi, 20 noiembrie 2025, în România, au declarat surse judiciare pentru Gândul. Potra, implicat în dosarele care îl vizează pe Călin Georgescu – fost candidat la Președinția României –, a fost localizat inițial în Emiratele Arabe Unite, la Dubai. La un moment dat, acesta afirmase că dorește să revină voluntar […] Articolul Horațiu Potra, în drum spre România. Mercenarul lui Georgescu este adus în țară din Dubai – surse apare prima dată în PS News.
13:00
Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală (INCFC) va prezenta, săptămâna viitoare, rezultatele Barometrului de Consum Cultural 2024, una dintre cele mai ample și constante cercetări dedicate practicilor culturale din România. Datele au fost colectate de Institutul Român pentru Evaluare și Strategie (IRES), prin interviuri telefonice realizate pe un eșantion reprezentativ la nivel național. Participarea […] Articolul Barometrul de Consum Cultural 2024: Cum se raportează românii la cultură apare prima dată în PS News.
Acum 6 ore
12:10
DN1 ar putea fi închis temporar la Movila Vulpii. Autoritățile pregătesc rute alternative # PSNews.ro
Autoritățile județene din Prahova iau în calcul restricții de trafic pentru efectuarea unor lucrări la trecerea la nivel cu calea ferată de la Movila Vulpii, care ar urma să impună închiderea temporară a DN1 în perioada 24–28 noiembrie. Autoritățile au analizat mai multe scenarii de deviere a traficului, fiind agreată dispersarea fluxului pe două rute […] Articolul DN1 ar putea fi închis temporar la Movila Vulpii. Autoritățile pregătesc rute alternative apare prima dată în PS News.
12:10
Invitat în studioul Puterea Știrilor, Eugen Teodorovici a vorbit despre echipa care îl susține în cursa pentru Primăria Capitalei, precizând că este formată din oameni care au venit voluntar lângă el, fără contracte de consultanță. În același timp, a clarificat rolul lui Victor Ponta și a transmis că nu mai acceptă logica tradițională de […] Articolul Teodorovici își prezintă echipa de campanie și clarifică relația cu Victor Ponta apare prima dată în PS News.
12:10
Bolojan: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. România e pe calea cea bună # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că măsurile de redresare luate până acum funcționează, veniturile bugetare cresc și cheltuielile scad, România fiind pe calea cea bună. Acesta arată miercuri într-o postare pe pagina sa de facebook că în trimestrul al III-lea, față de aceeași perioadă a anului trecut,„veniturile bugetului de stat au crescut cu 12,5%”. „De la […] Articolul Bolojan: Măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcționează. România e pe calea cea bună apare prima dată în PS News.
12:10
UE lansează Agenda Consumatorului 2030: tarife corecte și eliminarea barierelor transfrontaliere # PSNews.ro
Comisia Europeană a prezentat Agenda Consumatorului 2030, un plan prin care promite tarife mai corecte, eliminarea barierelor transfrontaliere și un acces mai ușor la servicii în întreaga piață unică. Strategia urmărește să modernizeze regulile UE pentru a proteja mai bine consumatorii și a susține o creștere durabilă în următorii cinci ani, potrivit Digi24. Comisarul european […] Articolul UE lansează Agenda Consumatorului 2030: tarife corecte și eliminarea barierelor transfrontaliere apare prima dată în PS News.
12:10
Sorin Grindeanu propune excepții la limitarea cumulului pentru domeniile unde există un deficit clar # PSNews.ro
Sorin Grindeanu, președintele PSD a precizat miercuri, referitor la proiectul limitării cumulului salariu-pensie pentru bugetari, că ar face o excepții pentru cazurile în care există un deficit clar al personalului. Întrebat despre limitarea cumulului la 15% din pensie și salariul de la stat pentru bugetarii pensionați care se întorc la serviciu, Grindeanu a precizat că […] Articolul Sorin Grindeanu propune excepții la limitarea cumulului pentru domeniile unde există un deficit clar apare prima dată în PS News.
12:10
Cătălin Predoiu, despre lipsa de personal din MAI: „Lucrăm cu un deficit de aproximativ 23%” # PSNews.ro
Ministrul Afacerilor Interne, Cătălin Predoiu, a vorbit despre situaţia din Minister şi problema deficitului de personal. „În MAI e o situație foarte complicată din punct de vedere al resurselor umane. Lucrăm cu deficit de aproximativ 23%, adică 125.000 de oameni fac munca a 140.000”, a spus acesta, în exclusivitate la Antena 3 CNN. „Noi am […] Articolul Cătălin Predoiu, despre lipsa de personal din MAI: „Lucrăm cu un deficit de aproximativ 23%” apare prima dată în PS News.
12:10
ANAF merge în instanță împotriva lui Klaus Iohannis: Pune sechestru pe bunurile fostului președinte # PSNews.ro
ANAF a anunțat joi că a deschis o acțiune la Tribunalul Sibiu împotriva lui Klaus Iohannis, pentru datorii către stat din chiriile pentru unul dintre imobilele deținute de fostul președinte în Sibiu. ANAF a anunțat, joi, că a înregistrat la Tribunalul Sibiu o acțiune pentru recuperarea sumelor pe care le datorează fostul președinte Klaus Iohannis. […] Articolul ANAF merge în instanță împotriva lui Klaus Iohannis: Pune sechestru pe bunurile fostului președinte apare prima dată în PS News.
11:00
La puțin timp după revocarea sa, Ludovic Orban reapare ca punte între taberele de dreapta în proiectul politic al lui Nicușor Dan. Reînvie modelul de „președinte-jucător” în România? La mai bine de trei decenii de prezență în politică, Ludovic Orban revine în prim-plan ca unul dintre artizanii arhitecturii de putere din jurul lui […] Articolul Ludovic Orban, omul-punte al lui Nicușor Dan. Revine modelul „președinte-jucător”? apare prima dată în PS News.
11:00
Sociologul Remus Ştefureac a prezentat, joi, cel mai nou barometru INSCOP Research care relevă intenţia de vot pentru Primarul General al Capitalei. Intenția de vot pentru ALEGĂTORII POTENȚIALI, cei care și-au exprimat o opțiune de vot (83,6% din totalul eșantioului) Dintre cei care își exprimă o opțiune de vot (adică 83,6% din total eșantion), 26,6% […] Articolul SONDAJ INSCOP Anca Alexandrescu l-a depăşit pe Drulă. Luptă strânsă pentru primul loc apare prima dată în PS News.
11:00
Ministrul Economiei: Premierul şi ministrul de Finanţe sper că sunt conştienţi că nu poţi să trăieşti doar din a tăia # PSNews.ro
Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan şi alţi membri ai Guvernului sunt ”conştienţi” că ţara nu poate trăi doar din tăieri şi din a pune presiune tot pe cei care plătesc taxe. ”Eu militez cu argumente pentru ca, cu toate că vrem să adunăm mai mulţi bani, acel impozit pe cifra de […] Articolul Ministrul Economiei: Premierul şi ministrul de Finanţe sper că sunt conştienţi că nu poţi să trăieşti doar din a tăia apare prima dată în PS News.
11:00
Ministerul Educației confirmă deficitul de profesori: fizica, materia cu cele mai mari probleme # PSNews.ro
Ministrul Educației admite criza de profesori de științe în școli, mai ales la fizică, și explică de ce nu mai vin tinerii în sistem. Soluțiile propuse: statut mai bun, salarii atractive și dublă specializare. Lipsa profesorilor de științe, mai ales a celor de fizică, se resimte tot mai puternic în școli. Daniel David, a explicat […] Articolul Ministerul Educației confirmă deficitul de profesori: fizica, materia cu cele mai mari probleme apare prima dată în PS News.
11:00
Opt persoane s-au înscris în cursa pentru șefia CJ Buzău: cu cine se luptă Marcel Ciolacu # PSNews.ro
La alegerile locale parțiale care se vor desfășura în data de 7 decembrie pentru alegerea președintelui Consiliului Județean (CJ) Buzău, Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 a validat opt candidaturi. Primul dosar conținând listele de susținători depus și validat de BECJ a fost cel al candidatului independent Silviu Iordache, antreprenor și fost prefect al […] Articolul Opt persoane s-au înscris în cursa pentru șefia CJ Buzău: cu cine se luptă Marcel Ciolacu apare prima dată în PS News.
