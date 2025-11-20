Deputatul PSD Mihai Fifor, nou atac dur la adresa lui Bolojan: Sfidare pură

11:00

Ministrul Economiei, Radu Miruţă, afirmă că prim-ministrul Ilie Bolojan şi alţi membri ai Guvernului sunt ”conştienţi” că ţara nu poate trăi doar din tăieri şi din a pune presiune tot pe cei care plătesc taxe. ”Eu militez cu argumente pentru ca, cu toate că vrem să adunăm mai mulţi bani, acel impozit pe cifra de […] Articolul Ministrul Economiei: Premierul şi ministrul de Finanţe sper că sunt conştienţi că nu poţi să trăieşti doar din a tăia apare prima dată în PS News.