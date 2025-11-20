Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, pus sub control judiciar de către Curtea de Apel Bucureşti
News.ro, 20 noiembrie 2025 16:50
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că ar fi vrut să dea 1 milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar. Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti.
Acum 10 minute
17:10
Tricolorii la barajul pentru CM: Radu Drăguşin - Vrem să arătăm că România merită să fie la Mondial / Burcă – Cea mai mare presiune o să vină din parte publicului # News.ro
Radu Drăguşin a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că tricolorii vor să arate că România merită să fie la turneul final de anul viitor.
17:10
Atenţionare de călătorie transmisă de MAE - Posibile perturbări ale transportului public din Belgia, ca urmare a grevei naţionale anunţate în perioada 24–26 noiembrie # News.ro
Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Belgia asupra faptului că, în perioada 24–26 noiembrie 2025, este anunţată o grevă naţională, context în care sunt aşteptate perturbări semnificative ale transporturilor în întreaga ţară.
17:10
CSM anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie/ Ulterior, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional # News.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) anunţă că a trimis către instanţe şi parchete proiectul legii privind pensiile magistraţilor, adunările generale ale acestora urmând să fie convocate în 24 şi 25 noiembrie. După ce se va face centralizarea punctelor de vedere ale magistraţilor, Plenul CSM se va întruni pentru a da avizul instituţional.
Acum 30 minute
17:00
Legea care prevede, printre altele, majorarea unor taxe şi impozite pentru „redresarea resurselor publice”, contestată din nou la CCR/ Termenul stabilit pentru judecarea contestaţiei, 21 ianuarie/ Guvernul anunţă că a solicitat CCR să preschimbe termenul # News.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie a AUR privind neconstituţionalitatea Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative. Această lege viza majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor. Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituţională doar prevederea privind testul poligraf. Marţi, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat termen anul viitor. Guvernul a anunţat că a solicitat CCR preschimbarea termenului.
17:00
Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală.
17:00
Tricolorii la barajul pentru CM: Ianis Hagi - Sunt două finale, două meciuri pe care le putem câştiga / Ionuţ Radu - Am demonstrat că putem, acum trebuie să reconfirmăm pentru a realiza visul unei ţări # News.ro
Ianis Hagi a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că pentru tricolori urmează două finale pe care le pot câştiga.
16:50
Autoritatea Electorală Permanentă cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”, înainte de începerea campaniei electorale / Manifestări şi mesaje interzise înaintea alegerilor # News.ro
Autoritatea Electorală Permanentă a transmis, joi, un mesaj înainte de ânceperea campaniei electorale pentru alegerile parţiale din 7 decembrie, în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în campania electorală.
16:50
Tricolorii la barajul pentru CM: Răzvan Marin - Avem parte de cel mai greu traseu posibil, dar asta ne ambiţionează şi mai mult! / Ce spun Stanciu şi Marius Marin # News.ro
Răzvan Marin a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că România are parte de cel mai greu traseu posibil, dar acest lucru îi ambiţionează mai mult pe tricolori.
16:50
16:50
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian consideră necesară mutarea capitalei Iranului de la Teheran. ”N-avem de ales” # News.ro
Preşedintele iranian Massoud Pezeshkian cere joi mutarea capitalei Iranului în afara Teheranului, din cauza suprapopulării şi unei crize a apei care se agravează, după ce a evocat această idee în urma scăderii în acest a precipitaţiilor la cel mai mic nivel de 100 de ani, relatează AFP.
Acum o oră
16:40
Dogioiu, despre situaţia activelor Lukoil: România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi, despre situaţia activelor Lukoil că România va fi solidară în aplicarea sancţiunilor, iar până săptămâna viitoare va fi pregătit un proiect de ordonanţă, care va stabili un mecanism general aplicabil în situaţii de acest fel.
16:40
Bocuse d’Or România - Chefi de top din Italia, Letonia, Germania, Ungaria, Polonia, Canada şi România vor evalua echipele finaliste # News.ro
Selecţia Naţională Bocuse d’Or România 2025, competiţia care va desemna echipa ce va reprezenta România în circuitul Bocuse d’Or, va fi jurizată de un panel internaţional de gust format din chefi de renume, cu zeci de ani de experienţă în competiţii gastronomice, stele Michelin şi medalii la Olimpiade culinare.
16:40
Legea care prevede, printre altele, majorarea unor taxe şi impozite pentru „redresarea resurselor publice”, contestată din nou la CCR/ Termenul stabilit pentru judecarea contestaţiei, 21 ianuarie/ Guvernul anunţă că va solicita CCR să preschimbe termenul # News.ro
Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie a AUR privind neconstituţionalitatea Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative. Această lege viza majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor. Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituţională doar prevederea privind testul poligraf. Marţi, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat termen anul viitor. Guvernul a anunţat că va solicita CCR preschimbarea termenului.
16:30
Kievul anunţă că Rusia a predat 1.000 de cadavre prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni # News.ro
Rusia a returnat joi Ucrainei 1.000 de rămăşiţe pământeşti prezentate ca fiind ale soldaţilor ucraineni ucişi în luptă, a anunţat administraţia ucraineană responsabilă cu prizonierii de război, relatează AFP.
16:30
Reacţii din Turcia după tragerea la sorţi a barajului CM: “Coincidenţă surprinzătoare! Lucescu ne-a devenit adversar” / "Tatăl Hagi va fi în tribună, fiul Hagi pe teren” # News.ro
Presa turcă notează, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că selecţionerul adversarei România este un nume binecunoscut în Turcia, Mircea Lucescu. Lucescu a antrenat în Turcia Galatasaray şi Beşiktaş, dar şi echipa naţională. În plus, presa şi oamenii de sport din Turcia menţionează alte nume celebre, Gheorghe Hagi – Ianis Hagi, dar şi posibilitatea ca în naţionala tricoloră să se afle un turc.
Acum 2 ore
16:10
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Palmares favorabil pentru tricolori # News.ro
Rivalitatea dintre Turcia şi România generează câteva statistici demne de menţionat. România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Cu toate acestea, România are un avantaj semnificativ în aceste întâlniri.
16:10
Grupul Lenovo raportează un profit net ajustat de 512 milioane dolari, în trimestrul 2, în creştere cu 25% comparativ cu anul precedent # News.ro
Grupul Lenovo raportează un profit net ajustat de 512 milioane dolari, în trimestrul 2, în creştere cu 25% comparativ cu anul precedent, în timp ce veniturile totale au urcat la un nivel record de 20,5 miliarde dolari, în creştere cu 15%.
16:10
Vicecampioana CSM Oradea şi-a aflat, joi, adversarele din grupa L a fazei Top 16 din FIBA Europe Cup, în care s-a calificat de pe primul loc al grupei preliminare C.
16:10
Ucraina a anunţat că a identificat un comandant rus ca suspect în unele dintre crimele comise în 2022 la Bucea, suburbie a Kievului, considerând că acesta este un pas esenţial către stabilirea lanţului de comandă din spatele execuţiilor în masă ale civililor de acolo, relatează Reuters.
16:00
Avertisment al meteorologilor: Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică / Unde se vor observa prima dată depunerile # News.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
16:00
Iaşi: Managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” a demisionat din funcţie, invocând motive personale / Veronica Leonte fusese numită la începutul lunii octombrie # News.ro
Managerul interimar al Spitalului de Copii ”Sfânta Maria” din Iaşi, Veronica Leonte, a demisionat, la doar câteva săptămâni după ce fusese numită în funcţie.
15:50
Galaţi: Tânăr de 29 de ani, anchetat după ce ar fi jucat la păcănele cu euro şi dolari falşi # News.ro
Un bărbat de 29 de ani, din municipiul Galaţi, este cercetat de poliţişti, după ce ar fi folosit valută falsificată pentru a obţine aproximativ 38.000 de lei, bani pe care ulterior i-ar fi jucat la aparatele dintr-o sală de jocuri.
15:50
Cazul unui român condamnat pentru că exploata sexual femei în Scoţia dă naştere la controverse în privinţa procedurilor referitoare la cetăţenii UE din Marea Britanie # News.ro
Şeful unei bande de români care se ocupa cu traficul de persoane a primit 1.500 de lire sterline de la Ministerul de Interne din Marea Britanie pentru a fi deportat în timp ce se afla în închisoare în aşteptarea procesului pentru 10 violuri, relevă o anchetă Sky News. Mircea Marian Cumpănăşoiu, în vârstă de 38 de ani, conducea o reţea care viola, droga şi exploata femei vulnerabile în Dundee, Scoţia. El a fost condamnat luna trecută la 24 de ani de închisoare, dintre care 20 cu executare şi patru ani de eliberare condiţionată, pentru infracţiuni sexuale şi trafic de persoane.
15:50
Avertisment al meteorologielor: Val de praf saharian deasupra României, de vineri până duminică / Unde se vor observa prima dată depunerile # News.ro
Administraţia Naţională de Meteorologie avertizează asupra unei mase de aer încărcată cu praf saharian care va ajunge deasupra României, în perioada 21-23 noiembrie.
15:50
Duel Turcia – România în barajul pentru CM: Montella – Îl cunosc bine pe Mircea Lucescu. Dar şi el ştie mentalitatea noastră # News.ro
Selecţionerul Turciei, Vincenzo Montella, a declarat, joi, după tragerea la sorţi a barajului pentru Cupa Mondială, că îl ştie bine pe antrenorul României, Mircea Lucescu, dar şi acesta, la rândul său, cunoaşte mentalitatea italiană şi pe cea a turcilor.
15:40
Teodora Brody şi Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, într-un recital cameral unic la Ateneul Român # News.ro
"From Mozart to Django Reinhardt", recitalul cameral susţinut de Teodora Brody, ansamblul Violoncellissimo şi invitaţii lor, propune în 25 noiembrie, la Ateneul Român, un parcurs muzical îndrăzneţ, de la clasic la jazz manouche, în aranjamente muzicale semnate de Brody şi orchestraţiile tânărului compozitor Andrei Petrache.
15:40
Fostul internaţional Gheorghe Popescu a declarat, joi, că nu ar fi dorit ca România să joace cu Turcia în semifinala barajului de calificare la Cupa Mondială din 2026.
15:30
UPDATE - Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” din Bucureşti, evacuat după ce a fost semnalat miros de gaz / Zona afectată a fost delimitată şi securizată # News.ro
Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” din Bucureşti a fost evacuat, joi, după ce a fost semnalat miros de gaz în zonă.
15:20
Mircea Lucescu: Va fi un meci foarte dificil. Turcia este o echipă foarte bună. Trebuie să ne pregătim din toate punctele de vedere # News.ro
Selecţionerul Mircea Lucescu a declarat, joi, că întâlnirea cu Turcia, din semifinalele barajului de calificare la CM-2026, va fi una foarte dificilă şi tricolorii trebuie să fie pregătiţi din toate punctele de vedere.
15:20
Dragoş Pîslaru: Guvernul a adoptat Hotărârea de Guvern care transpune în legislaţia naţională decizia cu PNRR-ul revizuit / Lansez public o platformă unde se găsesc toate proiectele PNRR # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul a adoptat o Hotărâre care transpune în legislaţia naţională decizia care aprobă PNRR-ul revizuit. El a precizat că a fost lansată o platformă unde sunt detalii despre toate proiectele PNRR şi stadiul lor de implementare.
Acum 4 ore
15:10
Camion cu arme la Vama Albiţa – Situaţia, semnalată de vameşul din Moldova / Anchetă româno-moldoveană / DIICOT a deschis dosar penal in rem pentru grup infracţional organizat şi contrabandă calificată / Marfa era destinată unei firme din Israel # News.ro
Un vameş din Republica Moldova este cel care a dat alarma în legătură cu vehiculul care transportă arme şi care a fost oprit în Vama Albiţa şi, de comun acord, s-a decis scanarea camionului. Autorităţile din România şi Republica Moldova cercetează împreună situaţia. DIICOT a deschis dosar penal in rem pentru grup infracţional organizat şi contrabandă calificată
15:10
S-au stabilit meciurile din barajele intercontinentale pentru calificarea la CM: Bolivia înfruntă Surinam, Jamaica va întâlni Noua Caledonie # News.ro
Barajele intercontinentale pentru calificarea la Cupa Mondială s-au stabilit, joi, la sediul FIFA de la Zurich. Patru echipe vor juca în semifinale, alte două, Irak şi RD Congo, urmând să joace direct finala barajelor.
15:00
Moşteanu, despre pachetul de reformă pe administraţie: Nu cred că în momentul de faţă, la realităţile istorice pe care le trăim, este oportună reducerea de anvelope salariale, în anumite zone / Va fi o discuţie în coaliţie săptămâna viitoare # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat despre pachetul de reformă pe administraţie că nu crede că în momentul de faţă, la realităţile istorice pe care le trăim, este oportună reducerea de anvelope salariale, în anumite zone, arătând că va fi o discuţie în coaliţie săptămâna viitoare.
15:00
Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” din Bucureşti, evacuat după ce a fost semnalat miroz de gaz # News.ro
Colegiul Tehnologic ”Grigore Cerchez” din Bucureşti a fost evacuat, joi, după ce a fost semnalat miros de gaz în zonă.
15:00
Generalul francez cu rangul cel mai înalt provoacă agitaţie politică după ce a avertizat cu privire la „pierderea copiilor” într-un potenţial conflict cu Rusia # News.ro
Un apel însufleţit al noului şef al Statului Major din Franţa, generalul Fabien Mandon, către primari de a-şi pregăti alegătorii pentru un posibil război cu Rusia a fost întâmpinat rapid cu reacţii de condamnare din partea extremiştilor de la ambele capete ale spectrului politic francez, relatează POLITICO.
14:50
UPDATE - România va evolua în compania Turciei, în semifinala barajului pentru calificare la CM-2026 / Dacă trece de Turcia, România va evolua cu Slovacia sau Kosovo # News.ro
Naţionala României va evolua în compania Turciei, în semifinala pentru barajul la Cupa Mondială din 2026.
14:40
Pîslaru, despre pensiile magistraţilor: În spiritul principiului cooperării loiale între instituţii, care e un principiu constituţional, ne aşteptăm ca CSM să avizeze cât mai rapid / Pe 28 noiembrie depunem o scrisoare la Comisia Europeană # News.ro
Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE), Dragoş Pîslaru, a anunţat, joi, că Guvernul aşteaptă ca CSM să avizeze cât mai repede proiectul de lege referitor la pensiile magistraţilor, ”în spiritul principiului cooperării loiale între instituţii, care e un principiu constituţional”. El a precizat că, pe 28 noiembrie, data limită până la care acest jalon trebuie implementat, România va depune la Comisia Europeană o scrisoare în care va prezenta demersurile făcute pentru aprobarea proiectului legat de pensiile magistraţilor.
14:30
Agenţia Naţională de Integritate explică noutăţile legislative pre - şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice / Ce au şi ce nu au voie persoanele numite, alese sau angajate într-o funcţie publică # News.ro
Agenţia Naţională de Integritate explică, joi, noutăţile legislative pre - şi post-angajare în instituţiile şi autorităţile publice, duop ce preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea prin care se face un pas important în procesul de aderare la OCDE. Persoanele numite, alese sau angajate într-o funcţie publică nu pot controla, verifica sau semna contracte cu entitatea privată la care au activat profesional în ultimul an şi nu pot exercita activităţi profesionale la entităţi de drept privat, care se suprapun sau interferează cu lista activităţilor derulate în ultimele 12 luni în cadrul autorităţii sau instituţiei publice.
14:20
"Cravata Galbenă" - Cronica "cenzurată" a unui film, nou scandal care stârneşte controverse pe reţelele de socializare # News.ro
Cronica filmului "Cravata Galbenă", despre marele dirijor Sergiu Celibidache, publicată de o elevă în revista Alecart de la Iaşi, este în centrul atenţiei pe reţelele de socializare. Motivul: solicitarea, din partea echipei de producţie a lungmetrajului regizat de Serge Ioan Celebidachi, de a o elimina de pe site-ul alecart.ro deoarece ar oferi spoilere. Criticii de film Andrei Gorzo şi Victor Morozov nu au apreciat filmul.
14:20
Sindicaliştii din administraţie publică şi asistenţă socială resping „ferm” intenţia Guvernului privind reducerea cheltuielilor de personal şi disponibilizările: Aceste măsuri sunt inacceptabile # News.ro
Sindicaliştii din administraţie publică şi asistenţă socială resping „ferm” intenţia Guvernului de a reduce cheltuielile de personal sau ideea disponiblizărilor, considerând că aceste măsuri sunt „inacceptabile”. „Nu înţelegem logica nor astfel de demersuri, în contextul în care, conform declaraţiilor publice ale premierului, măsurile de austeritate luate deja par a fi suficiente, deşi ele au atacat puterea de cumpărare a tuturor angajaţilor din aceste domenii şi creează incertitudini privind siguranţa locurilor de muncă”, mai spun aceştia.
14:20
KinoHora Film Festival, un eveniment cinematografic unic, care reuneşte producţii reprezentative din România şi Republica Moldova şi creează un spaţiu de dialog între cineaşti şi publicul din cele două ţări, debutează cu sprijinul Institutului Cultural Român. Festivalul se desfăşoară la Happy Cinema Bucureşti, în perioada 28-30 noiembrie, şi continuă la Happy Cinema Chişinău, în data de 1 decembrie, de Ziua Naţională a României.
14:10
Lista medicamentelor compensate şi gratuite, extinsă / Creşte şi numărul de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente deja existente / Rogobete: Este o schimbare de fond # News.ro
Guvernul a aprobat, joi, extinderea listei medicamentelor compensate şi gratuite, cu 41 de noi medicamente, dar şi a numărului de afecţiuni pentru care pot fi prescrise medicamente care se aflau deja în listă.
14:10
Moşteanu: Astăzi am făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE / Urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii / Până la finalul lunii mai 2026 semnăm contractele # News.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a declarat joi, că în şedinţa de Guvern s-a făcut un pas obligatoriu, necesar pentru a asigura cadrul legal punerii în aplicare al instrumentului SAFE, el arătând că urmează prezentarea în CSAT a listei de investiţii iar până la finalul lunii mai 2026 se vor semna contractele.
14:00
CAZUL FETIŢEI DE 2 ANI CARE A MURIT DUPĂ ANESTEZIE – Colegiul Medicilor, aşteptat joi cu o primă concluzie în urma anchetei / Rogobete: Probabil că voi primi o notă de informare în cursul serii # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat, joi, că se aştreaptă o primă concluzie de la Colegiul Medicilor cu privire la ancheta deschisă după ce o fetiţă de 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală.
14:00
CNN: Trump şi JD Vance nu au fost invitaţi la înmormântarea lui Dick Cheney, în schimb doi preşedinţi şi toţi cei patru foşti vicepreşedinţi în viaţă vor participa # News.ro
Foşti preşedinţi şi politicieni din ambele tabere politice se vor reuni joi la Washington, DC, pentru înmormântarea fostului vicepreşedinte Dick Cheney, luându-şi rămas bun de la o figură-cheie a politicii republicane dinaintea mişcării MAGA. Însă nici preşedintele Donald Trump, nici vicepreşedintele JD Vance nu au fost invitaţi la înmormântarea lui Cheney, potrivit unei surse CNN, care a confirmat o informaţie difuzată iniţial de site-ul Axios.
13:50
Alexandru Rogobete: Nu există un act normativ care să taie 10% din salariile medicilor / Am cerut prudenţă, am cerut echilibru, pentru că sistemul de sănătate este sub o tensiune a resursei umane / De unde se fac reduceri de cheltuieli # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, anunţă că nu se ia în calcul reducerea cu 10% a salariilor în sistemul medical, dar că se iau măsuri care duc la reducerea totală de cheltuieli. În ceea ce priveşte salariile, ministrul anunţă că a cerut priuenţă şi echilibru, având în vedere deficitul de personal din sistem.
13:50
Cronica "cenzurată" a unui film, nou scandal care stârneşte controverse pe reţelele de socializare # News.ro
Cronica filmului "Cravata Galbenă", despre marele dirijor Sergiu Celibidache", publicată de o elevă în revista Alecart de la Iaşi, este în centrul atenţiei pe reţelele de socializare. Motivul: solicitarea, din partea echipei de producţie a lungmetrajului regizat de Serge Ioan Celebidachi, de a o elimina de pe site-ul alecart.ro deoarece ar oferi spoilere. Criticii de film Andrei Gorzo şi Victor Morozov nu au apreciat filmul.
13:40
Guvernul a aprobat cadrul legal pentru reorganizarea Romsilva. Se introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii de performanţă # News.ro
Guvernul a aprobat Ordonanţa de Urgenţă necesară pentru implementarea reorganizării Romsilva, în vederea modernizării managementului fondului forestier al statului. Noile prevederi introduc evaluarea anuală a performanţei manageriale, reguli transparente de selecţie prin concurs, digitalizarea instrumentelor de control şi criterii clare financiare şi nefinanciare de performanţă.
13:30
Dogioiu: Nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei. Salariile nu se taie cu 10%. Este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal # News.ro
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte va avea libertatea să decidă cum anume, în mod concret, va opera această reducere.
13:20
Vestigiu al unui trecut îndepărtat sau ameninţare extraterestră? Cometa 3I/ATLAS, care traversează în prezent sistemul nostru solar cu viteză maximă, fascinează oamenii de ştiinţă şi captivează reţelele sociale, până la Kim Kardashian, care vrea să vadă în ea o navă extraterestră, relatează AFP.
