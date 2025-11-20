Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că ar fi vrut să dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, pus sub control judiciar de către Curtea de Apel Bucureşti

17:00

Curtea Constituţională a stabilit pentru 21 ianuarie 2026 termenul când va judeca o nouă contestaţie a AUR privind neconstituţionalitatea Legii care stabileşte măsuri de redresare şi eficientizare a resurselor publice şi modifică şi completează acte normative. Această lege viza majorarea unor taxe şi impozite pe locuinţe, terenuri, maşini şi dividende, precum şi a unor tarife pentru colete, măriri pe care Guvernul spera să le aplice de la începutul anului viitor. Legea a mai fost contestată o dată, iar judecătorii au declarat neconstituţională doar prevederea privind testul poligraf. Marţi, plenul Parlamentului a adoptat legea în formula corectată, iar în 20 noiembrie a fost trimisă preşedintelui la promulgare. Între timp, ea a fost din nou contestată la CCR, care a dat termen anul viitor. Guvernul a anunţat că a solicitat CCR preschimbarea termenului.