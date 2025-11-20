Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări”
Primasport.ro, 20 noiembrie 2025 19:50
• • •
Acum 15 minute
20:10
S-a stabilit ora la care se va juca meciul de baraj Turcia - România
Acum o oră
19:50
Un nume uriaş din fotbalul românesc nu a mai ţinut cont de nimic şi i-a cerut demisia lui Mircea Lucescu: „Toate au o limită! Una dintre marile nenorociri ale acestei ţări”
19:40
LIVE VIDEO | Concordia Chiajna – FC Bihor, în direct pe Prima Sport 1 şi PrimaPlay.ro! A început partida
Acum 2 ore
19:20
Adrian Mutu a numit marea problemă a naţionalei României înaintea barajului pentru Campionatul Mondial: „O mare rivalitate în fotbal”
19:10
Volei masculin: Steaua Bucureşti a ratat calificarea în faza 16-lor Challenge Cup, după ”set de aur”
18:50
Cupa Davis: Fără Carlos Alcaraz, Spania a învins Cehia şi s-a calificat în semifinale
Acum 4 ore
18:20
Turcii se tem de 3 jucători din naţionala României: „Cei mai periculoşi”
18:00
A jucat mai bine de un deceniu în Turcia şi a dat verdictul după ce România şi-a aflat adversara pentru barajul din primăvară: „Sunt mai valoroşi” | EXCLUSIV
17:50
Procesul intentat de Felipe Massa pentru revendicarea titlul de campion mondial din 2008 poate continua
17:30
Cota României pentru calificarea în faţa Turciei. Bookmakerii nu prea dau şanse ”tricolorilor”
17:20
Radu Drăguşin, mesaj de forţă! ”România merită să fie la Mondial”
17:10
România ar putea juca barajul decisiv pentru calificarea la CM cu Kosovo. Reacţie dură a presei. ”Huliganii!”
17:00
”Cu siguranţă că va fi foarte, foarte greu”. Gică Hagi, despre barajul contra ţării unde a scris istorie
16:40
Adversarele CSM Oradea în grupa L din Top 16 a FIBA Europe Cup
16:40
Gică Popescu, dezamăgit de tragerea la sorţi. ”Turcia este o echipă pe care nu ne-o doream, o echipă care a crescut enorm”
Acum 6 ore
16:20
România este ţara cu care echipa naţională a Turciei s-a confruntat de cele mai multe ori în istoria sa. Diferenţă colosală pe Transfermarkt
16:20
”Ştie mentalitatea noastră”. Selecţionerul Turciei crede că Mircea Lucescu are un mare avantaj
15:50
Prima reacţie a lui Mircea Lucescu după tragerea la sorţi! Atuu-ul pe care îl poate folosi selecţionerul României împotriva Turciei
15:30
Verdictul fostului internaţional după tragerea la sorţi! Punctul slab al Turciei de care poate profita România: „Acolo am putea să speculăm” | VIDEO EXCLUSIV
15:30
Reacţie explozivă după tragerea la sorţi pentru baraj: "O să le dăm o bătaie de o să ne ţină minte!"
15:10
Prima reacţia din tabăra FRF, după ce România a picat cu Turcia la baraj. ”De ce să nu fie acum invers? Să fim optimişti”
15:00
Cum arată barajele europene pentru Campionatul Mondial. Misiune imposibilă pentru Bosnia
14:50
VIDEO | România şi-a aflat adversara din barajul pentru Campionatul Mondial!
Acum 8 ore
14:20
Revenire de senzaţie pentru Leo Strizu! Fostul antrenor de la FCSB a fost prezentat oficial
14:10
Neatenţia l-a costat pe Gigi Becali! FCSB trebuie să îşi schimbe tactica din cauza imprudenţei patronului: „Nu am citit până la capăt”
13:40
Alina Peşu va arbitra super duelul PSG - Bayern, din Liga Campionilor la fotbal feminin. Ovidiu Haţegan se va afla în camera VAR
13:40
VIDEO | România află de la ora 14:00 cu cine va juca la barajul pentru CM. Tragerea la sorţi e pe Prima Sport şi PrimaPlay.ro
13:30
Carol Eduard Novak, numit în Comisia de Paraciclism a UCI pentru mandatul 2025–2029
13:30
Lionel Messi vrea să revină la Barcelona peste câţiva ani şi să asiste la meciuri ca orice suporter
13:30
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual şi bătută de antrenorul său de lupte libere. Poliţia Capitalei face percheziţii în acest caz
13:30
Minaur Baia Mare, Corona Braşov şi Rapid Bucureşti şi-au aflat adversarele din grupele European League
13:30
FCSB trebuie să se grăbească! Jucătorul dorit de Gigi Becali a intrat în vizorul unei formaţii din Ucraina
13:20
Turcia a semnalat un furt de bijuterii din vestiarul său la meciul cu Spania. Prejudiciul e imens
13:20
Gabriel Teodorescu, primul român care câstigă o medalie la Mondialul de Golf amatori
13:20
Neymar a marcat primul gol după 3 luni de ”secetă”
13:20
FRF introduce “Silent Day” în competiţiile de juniori, U13 şi U14, cu ocazia Zilei Internaţionale a Drepturilor Copilului
13:10
SCM Craiova bate la returul cu Greenyard Maaseik, dar ratează ”16-le” CEV Cup la volei
13:10
ONU îndeamnă toate naţiunile să instaureze un armistiţiu pe durata Jocurilor Olimpice de iarnă din Italia
13:10
Achraf Hakimi şi Ghizlane Chebbak au fost aleşi jucătorii africani ai anului
13:10
Antoine Griezmann nu are de gând să plece de la Atletico Madrid. ”Vreau mai mult”
12:30
Patronul din Superligă, categoric în privinţa lui Lucescu: "În mod normal, un antrenor îşi dă demisia"
Acum 12 ore
11:40
MM Stoica a dat cărţile pe faţă după ce jucătorul nu a mai ajuns la FCSB: "Nu l-am dorit niciodată!"
11:10
Becali a început să râdă când a auzit noul preţ al lui Munteanu: "I-am închis telefonul!"
10:40
Rapid l-a vândut cu 5.000.000 de euro, dar Dinamo a fost aproape să-l „fure”: „E un jucător pe care am fi vrut să-l avem”
10:30
Aşa ceva nu s-a mai văzut! Barcelona i-a cerut lui Lewandowski să nu mai marcheze
10:00
Mircea Rednic, nemulţumit de atmosfera de la echipa naţională: „Cu Edi era altceva, a reuşit să creeze o disciplină”
10:00
Becali a început râdă când a auzit noul preţ al lui Munteanu: "I-am închis telefonul!"
Acum 24 ore
23:40
Dorit de FCSB, Lindon Emerllahu a luat decizia finală! Mijlocaşul CFR-ului este aşteptat să semneze
23:10
Un fost internaţional i-a luat apărarea lui Lucescu: "Putem bate pe oricine! Cu ce a greşit?" | VIDEO EXCLUSIV
23:00
Cupa Davis: Fără emoţii, Italia s-a calificat în semifinale
