Romanian PR Award și-a desemnat câștigătorii celei de-a XXIII-a ediții
SportMedia, 20 noiembrie 2025 20:50
GOLIN a fost desemnată „Agenția de PR a Anului" la cea de-a XXIII-a ediție a competiției Romanian PR Award, în cadrul unei gale festive desfășurate aseară la JW Marriott. Cu ocazia decernării premiului, Cristina Butunoi, Executive Director Golin, a declarat: „Cred că, dincolo de campanii și rezultate de business, comunicarea creează punți: între organizații și …
• • •
Acum o oră
20:50
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că ar fi vrut să dea 1 milioan de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi pus sub control judiciar. Decizia a fost luată, joi, de Curtea de Apel Bucureşti. Curtea de Apel Bucureşti a …
20:50
Judecătorii constituționali vor fi cei care stabilesc dacă noua lege privind pensiile magistraților va intra sau nu în vigoare, iar negocierile se fac de-acum încolo clandestin. Filosofia materialistă a magistraților nu se schimbă, etica și justiția socială nu înseamnă mare lucru pentru ei. Negocierile care au avut loc la Palatul Cotroceni nu i-au adus la …
20:50
20:50
Zelenski încearcă să se opună planului de pace propus de SUA. Ideea lui Trump: Rusia, „chiriașă” în Donbas # SportMedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a primit, joi, un draft al planului de pace propus de Statele Unite și se așteaptă să discute „oportunități diplomatice" cu Donald Trump în următoarele zile, a anunțat biroul său, într-un comunicat. Volodimir Zelenski „a fost de acord să lucreze la prevederile planului" după o întâlnire de astăzi, se arată în …
Acum 4 ore
18:50
Reacția lui Mircea Lucescu după ce România și-a aflat adversara din barajul pentru Cupa Mondială # SportMedia
Mircea Lucescu a oferit prima reacție după ce naționala României a aflat că va juca împotriva Turciei în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Lucescu a spus că îi știe bine pe turci și că e convins că avem șase de calificare. "Știu că au jucători buni. Au o echipă bună. Ce pot să spun? …
18:50
În acest weekend, România va fi acoperită de o masă de aer încărcată cu particule de praf saharian, aduse dinspre nordul Africii. Depunerile vor fi vizibile mai ales când va ploua, când praful va fi adus la sol de picăturile de ploaie. "În perioada 21 – 23 noiembrie, circulaţia aerului se va realiza din sector …
18:50
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi, în România cu o cursă aeriană din Dubai. Odată cu el au aterizat la Otopeni și fiul său, Dorian Potra, precum și un alt membru al familiei, Alexandru Potra. „Cetățenii români sus-menționați au fost predați, urmare a demersurilor realizate de Ministerul român al Justiției, într-un timp record și …
18:50
CTP, după radiografia crizelor din România de astăzi: Nu văd altă ieșire pentru România decât falimentul de țară # SportMedia
Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a publicat un amplu text în care radiografiază criza economică, politică și instituțională prin care trece România. Tonul este sumbru, iar concluzia – fără precedent de tranșantă în discursul său: „Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară." CTP pornește de la efectele provocate de creșterile de taxe, …
18:50
Lionel Messi a primit miercuri premiul rezervat celui mai iubit jucător din istoria clubului FC Barcelona, în cadrul unui eveniment care a avut loc în Statele Unite, informează mass-media spaniolă. Această onoare i-a fost acordat în cadrul galei 'Valores del Deporte' (Valorile Sportului), organizată de ziarul Sport din Barcelona. În timpul ceremoniei, atacantul în vârstă …
18:50
Clinica dentară Dental Premier București răspunde: ce caracteristici are un implant dentar MegaGen # SportMedia
Implanturile dentare MegaGen sunt o opțiune mult căutată în 2025 la Dental Premier, o clinică stomatologică din sectorul 2, București. Află aici de ce. MegaGen este un producător sud-coreean de implanturi dentare, cunoscut worldwide pentru rezistență și precizie. Sistemele ajută medicii să ofere tratamente cu rezultate mai bune, inclusiv în cazuri complicate, unde osul ar …
Acum 6 ore
16:50
Istoricul american Timothy Snyder, specializat în istoria Europei Centrale și de Est, a Uniunii Sovietice și a Holocaustului, avertizează că orice negociere cu Rusia riscă să eșueze dacă ignoră realitățile din teren, suveranitatea Ucrainei și lecțiile istorice ale compromisurilor făcute în fața agresorilor. Într-un articol de opinie pentru Kiev Post, în care pleacă de la …
16:50
Situația drepturilor copilului în România este îngrijorătoare: cel mai mare risc de sărăcie din UE, abandon școlar, victime ale jocurilor de noroc și probleme de sănătate mintală în creștere # SportMedia
La 20 noiembrie celebrăm Ziua Internațională a Convenției ONU cu privire la Drepturile Copilului, însă în România anului 2025 realitatea copiilor rămâne marcată de decalaje și vulnerabilități alarmante. Mortalitatea infantilă este cu aproape 70% mai mare decât media UE, riscul de sărăcie în rândul copiilor români depășește o treime (cel mai ridicat din UE) și …
16:50
Guvernul aprobă ordonanța care rescrie managementul pădurilor – evaluări anuale la Romsilva, controale video și monitorizare GPS # SportMedia
Guvernul a aprobat joi ordonanța de urgență care schimbă Codul Silvic și Statutul personalului silvic, act normativ necesar pentru demararea reorganizării Romsilva și pentru îndeplinirea unui jalon din PNRR privind pădurile și biodiversitatea. Documentul introduce evaluarea anuală a performanței manageriale, reguli transparente de selecție prin concurs și digitalizarea instrumentelor de control. Potrivit Ministerului Mediului, noul …
16:50
Impozitul pe casă și mașină nu crește de la 1 ianuarie! AUR a atacat legea la CCR, care va da decizia abia în februarie 2026 # SportMedia
Majorarea impozitelor pe locuințe, maşini și terenuri nu se poate face de la 1 ianuarie, aşa cum prevede proiectul adoptat marţi de Parlament. Respectiva lege a fost atacată de AUR la CCR, iar Curtea Constituțională va dezbate proiectul abia pe 4 februarie 2026! Parlamentul a adoptat, marți, legea privind stabilirea unor măsuri de redresare și …
16:50
Salvamontiștii din Gorj finalizează în această lună un proiect unic în România, care pune în valoare atât potențialul montan al județului, cât și urmele istorice lăsate de Primul Război Mondial. Două trasee tematice au fost amenajate pentru a marca zonele în care încă se mai pot observa fragmente din linia de tranșee ale Armatei Române. …
16:50
SpotMedia.ro vă prezintă primele reacții din presa turcă după ce România va întâlni Turcia în barajul pentru Cupa Mondială din 2026. Ziarul Fanatik consideră că aceasta este o coincidență surpriză și a evidențiat cei mai periculoși jucători din naționala României. „Coincidență surpriză în Turcia – România. Lucescu devine un adversar. Un jucător turc poate îmbrăca …
16:50
Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că partidul său nu susține tăierea salariilor în sectorul bugetar, referindu-se la discuțiile privind reforma administrației centrale. Poziția lui Grindeanu a fost confirmată joi de purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, care a clarificat că în proiectul reformei administrației nu există nicio prevedere privind tăierea salariilor cu …
Acum 8 ore
14:50
Fostul Internațional român de tineret Ianis Stoica a marcat un gol pentru echipa portugheză Estrela Amadora, care a cucerit la penalty-uri Trofeul orașului Valladolid, miercuri seara, pe Estadio José Zorrilla. Ianis Stoica (41) și Leandro Antonetti (72) au marcat golurile lusitanilor, după ce Sergi Canos Tenes (29) și Javi Sanchez (34) înscriseseră pentru Real Valladolid. …
14:50
Drulă reacționează dur după sondajul care-l plasează pe locul 4 în cursa pentru Primăria Capitalei: Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta # SportMedia
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria București, a reacționat vehement după apariția unui nou sondaj INSCOP Research care îl plasează pe locul patru în preferințele alegătorilor. Într-o postare publicată joi, Drulă acuză strategii politice și presiuni coordonate pentru a influența publicul înainte de alegeri. „'Te vom omorî cu sondajele'. Asta mi-au transmis acum o lună …
14:50
Cu bani din PNRR, a fost pus în funcțiune cel mai mare parc fotovoltaic din România construit pe teren degradat (Video) # SportMedia
Simtel, companie românească de inginerie și tehnologie, a pus în funcțiune un parc fotovoltaic de 52 MWp la Giurgiu, considerat de companie cel mai mare parc solar din România construit pe un teren degradat. Producția anuală de 73 GWh poate acoperi consumul a peste 27.000 de gospodării și reduce emisiile cu peste 20.000 de tone …
14:50
Ministerul Educației propune reguli noi pentru tema de acasă – limită de timp și fără pedepse # SportMedia
Temele pentru acasă trebuie evaluate, însă notarea acestora nu este obligatorie, prevede un proiect de ordin pus în consultare de Ministerul Educației. Proiectul prevede că evaluarea temei pentru acasă se poate realiza: frontal, prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți sau printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute, realizată …
14:50
Urmăriți în direct pe SpotMedia.ro tragerea la sorți în care România își află adversara din barajul pentru Cupa Mondială din 2026, de la ora 14:00. România este în urna a patra și va întâlni o echipă din prima urnă în semifinale, dintr Italia, Danemarca, Turcia și Ucraina. Meciul se va juca într-o singură manșă, în …
14:50
FCSB se întoarce pe teren după pauza pentru echipele naționale. Roș-albaștrii vor întâlni Petrolul Ploiești, într-un meci programat sâmbătă, de la ora 20:30. Staff-ul tehnic încearcă să îl convingă pe Gigi Becali să îi mai dea o șansă lui Adrian Șut și să îl titularizeze în această partidă. Becali și-ar fi dorit ca, în această …
14:50
O pană de curent a afectat joi dimineața unele zone din Paris, lăsând fără electricitate circa 170.000 de locuințe din capitala Franţei și din regiunea alăturată Hauts-de-Seine, începând de la ora locală 5:38. Operatorul rețelei electrice naționale din Franța, RTE, a comunicat că incidentul tehnic este legat de stația de la Issy-Les-Moulineaux din sud-vestul Capitalei, …
14:50
București: O fată de 16 ani ar fi fost agresată sexual și bătută de antrenorul său de lupte # SportMedia
O adolescentă de 16 ani ar fi fost agresată sexual și bătută de către antrenorul său de lupte libere, a informat, joi, Poliția Capitalei. Polițiștii și procurorii au efectuat patru percheziții în București, într-un dosar care vizează infracțiunile de viol asupra unui minor și lovire sau alte violențe. Potrivit anchetatorilor, antrenorul de 42 de ani, …
14:50
Reforma pensiilor magistraților, trimisă la CSM. Legea privind cumulul pensie-salariu ar putea veni în același pachet # SportMedia
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a anunțat că proiectul de lege privind pensiile magistraților pus în transparență decizională miercuri va fi trimis joi la Consiliul Superior al Magistraturii pentru avizare. Cumulul pensie-salariu ar putea intra în acelaşi pachet şi adoptat rapid de Parlament. „Speranța, dorința este ca, dacă CSM va emite aviz până …
Acum 12 ore
12:50
FCSB a dat o lovitură financiară la care nu se aștepta. Roș-albaștrii au anunțat că au încasat 430 de mii de euro după ce UEFA a făcut o recalculare. În plus, cei de la FCSB așteaptă să mai primească 600 de mii de euro, dobândă după ce suma primită pentru transferul lui Florinel Coman a …
12:50
Bărbierul din Sevilla, Tango. Radio & Juliet și Nunta lui Figaro, la final de noiembrie pe scena Operei Naționale București # SportMedia
Săptămâna 27 – 30 noiembrie aduce pe scena Operei Naționale București titluri clasice și moderne, în care comedia și dansul contemporan se întâlnesc într-un dialog viu și spectaculos. De la verva savuroasă a „Bărbierului din Sevilla", la freamătul emoțional al spectacolului de dans „Tango. Radio & Juliet", pentru ca săptămâna să se încheie cu eleganța …
12:50
Testul simplu care ar putea detecta o multitudine de boli cu 10 ani înainte să apară primele simptome # SportMedia
Cel mai amplu studiu realizat vreodată asupra compușilor din sânge deschide drumul către teste rapide, printr-o simplă înțepătură în deget, capabile să identifice semnele timpurii ale unor boli cu peste zece ani înainte de apariția simptomelor, afirmă cercetătorii. Lucrările la aceste teste urmează după ce UK Biobank a finalizat măsurarea nivelurilor pentru aproape 250 de …
12:50
FCSB a an
12:50
Ziua 1366 Ucraina lovește o rafinărie-cheie a Rusiei. Moscova recrutează minori. Kievul pierde un aliat important în SUA # SportMedia
În ziua 1.366 de război, Ucraina încă face bilanțul trist al atacului devastator de la Ternopil. Volodimir Zelenski a anunțat 26 de morți și 22 de persoane dispărute. Însă loviturile pe front au continuat. Ucraina a interceptat 106 din cele 136 de drone lansate de Rusia, iar loviturile asupra infrastructurii rămân numeroase: 16 localități au … The post Ziua 1366 Ucraina lovește o rafinărie-cheie a Rusiei. Moscova recrutează minori. Kievul pierde un aliat important în SUA appeared first on spotmedia.ro.
10:50
FCSB a primit răspunsul final după ce a oferit 4.5 milioane de euro pentru transferul a doi jucători. Roș-albaștrii au dorit să-i aducă la pachet pe Louis Munteanu și Lindon Emerllahu de la CFR Cluj. Totuși, mutarea nu s-a mai concretizat, iar CFR Cluj anunță că a decis să-i vândă în străinătate pe cei doi. … The post FCSB a primit răspunsul final după oferta de 4.5 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Victor Pițurcă a fost întrebat dacă vine la echipa națională în locul lui Mircea Lucescu. Retras din antrenorat de câțiva ani buni, Pițurcă a afirmat că, deși șansele sunt mici, nu exclude acest scenariu. „La echipa națională am renunțat, știți, într-un moment bun pentru mine. Am spus atunci: ‘cine știe peste câți ani voi reveni’. … The post Victor Pițurcă, întrebat dacă revine la naționala României: Răspunsul antrenorului appeared first on spotmedia.ro.
10:50
„Nu ne lasă timp să respirăm.” Noi violențe zguduie armistițiul din Gaza, Hamas și Israel se acuză reciproc # SportMedia
Atacurile aeriene israeliene asupra Fâşiei Gaza au ucis 27 de persoane miercuri, potrivit autorităţilor locale, Israelul şi mişcarea islamistă palestiniană Hamas acuzându-se reciproc de încălcarea fragilului armistiţiu. Este una dintre cele mai sângeroase zile din Gaza de la 10 octombrie şi intrarea în vigoare a armistiţiului impus de Statele Unite după mai bine de doi … The post „Nu ne lasă timp să respirăm.” Noi violențe zguduie armistițiul din Gaza, Hamas și Israel se acuză reciproc appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Marketing United: Prima conferință românească despre sponsorizare și parteneriate de brand # SportMedia
Marketing United marchează o premieră pe scena locală de marketing, fiind prima conferință dedicată în mod explicit impactului sponsorizării în comunicarea brandurilor. Evenimentul aduce împreună actori cheie din marketing, sport, cultură, artă și organizare de evenimente, pentru a genera dialog, inspirație și bune practici. Într-un moment în care brandurile își caută parteneriate tot mai autentice … The post Marketing United: Prima conferință românească despre sponsorizare și parteneriate de brand appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Ion Țiriac a anunțat că a pus punct proiectului de zeci de milioane de euro pe care l-a promis în ultimii ani. Omul de afaceri a anunțat că nu va mai construi sala polivalentă de la Otopeni. El susține că autoritățile nu i-au permis să construiască sala, deoarece ar fi avut un regim de înălțime … The post Ion Țiriac renunță la proiectul de zeci de milioane de euro pe care l-a promis appeared first on spotmedia.ro.
10:50
Ciucu și Băluță rămân favoriți pentru Capitală. Anca Alexandrescu e mult peste Drulă – sondaj INSCOP # SportMedia
Un nou sondaj INSCOP Research, realizat în perioada 17–19 noiembrie 2025, arată că intențiile de vot pentru primarul Capitalei rămân extrem de strânse, în special între candidații PSD și PNL. Ceea ce surprinde este poziţionarea Ancăi Alexandrescu (AUR) pe locul 3, mult peste procentele lui Cătălin Drulă (USR). În privința participării la vot, interesul declarativ … The post Ciucu și Băluță rămân favoriți pentru Capitală. Anca Alexandrescu e mult peste Drulă – sondaj INSCOP appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Românii plătesc din buzunar o treime din costurile medicale, arată un studiu recent citat de președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu Moldovan. Șeful instituției avertizează că nivelul contribuției directe – „30% din cheltuielile din sănătate” – este mult peste media europeană. În acest context, Moldovan susține extinderea asigurărilor complementare și introducerea unor … The post Românii plătesc 30% din cheltuielile medicale. Șeful CNAS: Nu e normal appeared first on spotmedia.ro.
08:50
După ce s-a opus mult timp, Donald Trump a promulgat, miercuri, o lege care obligă guvernul său să facă publice toate documentele autorităţilor în cazul Epstein. Totuşi, rămâne neclar cât de multe informaţii vor fi dezvăluite. „Tocmai am semnat legea pentru a face public dosarul Epstein!”, a scris preşedintele american într-un mesaj lung pe reţeaua … The post Trump a promulgat legea care obligă publicarea dosarului Epstein appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Europa, asemenea Statelor Unite, încearcă să păstreze relaţii stabile cu Beijingul pentru a-şi asigura accesul la pământurile rare, elemente esenţiale pentru industriile strategice ale regiunii, auto, energie verde şi apărare, relatează CNBC. Deşi blocul dispune de unele depozite proprii, dependenţa structurală de China rămâne critică: aceasta controlează aproape întregul lanţ global, de la extracţie, la … The post Dependenți de China: pământurile rare, arma cu care Beijingul ține Europa sub control appeared first on spotmedia.ro.
08:50
Meta va exclude australienii cu vârsta sub 16 ani de pe Facebook şi Instagram începând cu 4 decembrie, cu şase zile înainte de intrarea în vigoare a unei legi radicale care interzice adolescenţilor accesul la reţelele de socializare, anunţă AFP. „Începând de astăzi, Meta va notifica utilizatorii australieni pe care îi consideră a avea vârste … The post Adolescenții sub 16 ani, excluși de pe Instagram și Facebook din 4 decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Acum 24 ore
02:50
Horoscop zilnic pentru 20 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 20 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Oamenii se sărută, la fel maimuțele și chiar urșii polari. Iar acum oamenii de știință au mers pe urmele sărutului, până la originile sale, ajungând până acum 21 de milioane de ani. Un nou studiu sugerează că sărutul pe buze a apărut acum mai bine de 21 de milioane de ani și era practicat, cel … The post Primul sărut datează de acum 21 de milioane de ani. Cine au fost protagoniștii appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Un medicament comun pentru diabet crește mult șansele femeilor de a trăi peste 90 de ani, oferind beneficii anti-îmbătrânire față de alte medicamente pentru aceeași afecțiune, arată un studiu recent. Cercetători din SUA și Germania au analizat date pe termen lung privind sănătatea femeilor aflate în postmenopauză și au descoperit că cele care luau metformină, … The post Medicamentul pentru diabet care prelungește considerabil viața femeilor – studiu appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Ziua mea. Drepturile mele. Acesta este sloganul care ne aduce aminte că fiecare copil și adolescent are drepturi depline, garantate prin Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, pe care o sărbătorim pe 20 noiembrie. Pentru mine, un drept care îmi îmbunătățește viața și care este vital pentru generația mea este dreptul la educație, în … The post Dreptul la un viitor curat: De ce educația climatică e o forță appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Planul de pace al SUA pune presiune pe Kiev: Prețul greu pe care ar trebui să-l plătească Ucraina # SportMedia
Statele Unite i-au transmis președintelui Volodimir Zelenski că Ucraina trebuie să accepte un cadru de pace redactat de Washington pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Planul presupune ca Kievul să renunțe la teritoriu și la unele tipuri de armament, au declarat miercuri, pentru Reuters, două persoane familiarizate cu subiectul. Sursele, care au solicitat anonimatul … The post Planul de pace al SUA pune presiune pe Kiev: Prețul greu pe care ar trebui să-l plătească Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Uraganul Epstein lovește SUA. Donald Trump își schimbă strategia, luându-l la țintă pe Bill Clinton. Secretele unei afaceri tenebroase ies la suprafață # SportMedia
În dimineața zilei de 10 august 2019, un gardian al Centrului Corecțional Metropolitan din New York a dat alarma. Era ora 06:30 dimineața, când în timpul rondului, într-o celulă, a găsit un bărbat spânzurat de un capăt al patului metalic, ridicat și sprijinit de perete. După alertare, personalul medical al centrului a intervenit, dar era … The post Uraganul Epstein lovește SUA. Donald Trump își schimbă strategia, luându-l la țintă pe Bill Clinton. Secretele unei afaceri tenebroase ies la suprafață appeared first on spotmedia.ro.
02:50
Se spală STB pe mâini, în cazul femeii de 69 de ani, ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale # SportMedia
Societatea de Transport București (STB) refuză să dezvăluie detalii esențiale, în cazul femeii de 69 de ani care a murit, după ce – pe 6 noiembrie 2025 – a fost lovită de un cablu, într-o zonă în care angajații societății publice lucrau la rețeaua de tramvai. Spotmedia.ro a cerut STB detalii cu privire la procedura … The post Se spală STB pe mâini, în cazul femeii de 69 de ani, ucise de cablu? Societatea refuză să comunice informații esențiale appeared first on spotmedia.ro.
00:50
România a înregistrat cea mai mare creștere a numărului de utilizatori ai platformelor extracomunitare de comerț online din Uniunea Europeană, a afirmat Cristian Pelivan, Director Executiv, ARMO – Asociația Română a Magazinelor Online. ”O singură platformă, Temu, a raportat la 30 iunie un număr de 4,7 milioane de utilizatori români, lunar, în creștere cu 20% … The post Temu explodează în România: 4,7 milioane de utilizatori, cea mai mare creștere din UE appeared first on spotmedia.ro.
00:50
Bolojan a clarificat rolul Oanei Gheorghiu în Guvern. Care sunt atribuțiile oficiale ale noului vicepremier # SportMedia
Premierul Ilie Bolojan a stabilit atribuțiile vicepremierului Oana Gheorghiu. Astfel, aceasta urmează să avizeze proiectele elaborate de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene și Ministerul Educației și Cercetării. Decizia a fost publicată miercuri în Monitorul Oficial. „Începând cu data intrării în vigoare a prezentei decizii, în scopul asigurării îndeplinirii priorităților majore din Programul de guvernare, doamna … The post Bolojan a clarificat rolul Oanei Gheorghiu în Guvern. Care sunt atribuțiile oficiale ale noului vicepremier appeared first on spotmedia.ro.
