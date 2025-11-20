Ucraina a primit planul de pace negociat în secret de Rusia şi SUA. Răspunsul venit de la Kiev
ObservatorNews, 20 noiembrie 2025 20:50
Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmite AFP citată de Agerpres.
• • •
Acum 30 minute
21:10
Temele de vacanţă nu vor mai fi obligatorii pentru elevi: "Păi de ce este școala? Pentru teme!" # ObservatorNews
O veste care-i va bucura pe elevi dar i-a nemulţumit pe mulţi părinţi. Profesorii vor fi nevoiţi să dea mai puţine teme pentru acasă. Conform noului ordin de ministru, cei din clasele primare nu ar trebui să petreacă mai mult de o oră pe zi pentru studiu, iar cei de gimnaziu, maximum două. În plus, temele de vacanţă vor deveni istorie.
Acum o oră
20:50
O reuniune ONU pe teme climatice a fost întreruptă după izbucnirea unui incendiu în locaţie # ObservatorNews
Reuniunea ONU privind schimbările climatice (COP30) a fost întreruptă, iar delegații au fost evacuați din cauza unui incendiu izbucnit în interiorul locației din Belem, în Brazilia.
20:50
România, ultima în UE la reciclare. 29 de fabrici aflate în construcţie ar trebui să crească rata de reciclare # ObservatorNews
România rămâne pe ultimul loc în Uniunea Europeană la reciclare. În plus, producătorii de alimente și băuturi sunt nevoiți să importe materie sticle şi borcane pentru că pe piaţa noastră nu sunt destule. Începem totuşi să recuperăm. În România sunt în construcţie în acest moment 29 de fabrici noi de reciclare, care ar trebui să reducă deficitul și să crească rata de reciclare.
20:50
Cum să îţi organizezi vacanţa pe cont propriu şi cum se găsesc cele mai bune oferte ale agenţiilor de turism # ObservatorNews
Tot mai mulți români își organizează singuri vacanțele şi doar 13% mai merg la agenții. Acestea rămân varianta comodă pentru cei fără timp, în timp ce călătoriile pe cont propriu oferă libertate și, uneori, prețuri mai bune. Ca să țină pasul, agențiile vin cu variante mai interesante sau cu superoferte pentru unele destinații.
20:50
Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmite AFP citată de Agerpres.
20:40
Planul lui Donald Trump pentru pacea din Ucraina, contestat de Europa şi negat de Rusia # ObservatorNews
Alertă în capitalele occidentale, după ce Donald Trump a aprobat un plan de pace care echivalează cu o capitulare a Ucrainei. Documentul prevede cedarea unor teritorii către Rusia şi ca armata Kievului să îşi reducă efectivul la jumătate. Pentru teritoriile primite, Rusia ar urma să plătească chirie, iar americanii ar urma să ofere garanţii de securitate. Liderii europeni au respins din start planul şi au cerut ca Uniunea Europeană şi Ucraina să ia parte la negocieri.
20:40
"Conductorul ar fi ignorat semnalul de oprire". Ipoteza anchetatorilor în cazul coliziunii feroviare din Cehia # ObservatorNews
Accident feroviar grav în Cehia. Conductorul unui tren ar fi ignorat culoarea roşie a semaforului şi s-a ciocnit frontal cu altă garnitură. 57 de persoane au ajuns la spital, iar cinci dintre ele sunt în stare gravă.
20:40
"Cel mai ieftin loc de vizitat din lume", oraşul unde turiştii cheltuie doar 13 euro pe zi # ObservatorNews
Orașul Vatican este cea mai ieftină destinație turistică din lume. Vizitatorii cheltuie în medie doar 13 euro pe zi.
20:30
Legumele şi fructele românești câștigă teren: retailerii extind spațiile dedicate produselor autohtone # ObservatorNews
"Producătorul local" a devenit agent de marketing în marile magazine. Şi asta pentru că tot mai mulţi români caută la raft produse autohtone, fie că e vorba de legume sau carne. Aşa că după ani în care abia le au dat un colţ în magazine, acum retailerii acordă spaţii mari alimentelor de la noi din ţară.
20:30
Două rute TAROM, afectate de criza Lukoil. Avioanele vor transporta mai puţini pasageri # ObservatorNews
Efectele sancţiunilor impuse de SUA ruşilor de la Lukoil lovesc şi domeniul aviaţiei. Aeronavele care aterizează în Sofia şi Belgrad, unde gigantul petrolier furniza servicii, vor lua mai puţini pasageri pentru a stoca mai mult combustibil. Va fi valabil şi pentru compania Tarom, care estimează costuri mai mari cu circa un milion de euro anual. Între timp, guvernul român pregăteşte o ordonanţă prin care să vină cu soluţii de urgenţă în cazul vânzării operaţiunilor Lukoil.
Acum 2 ore
20:20
Platformele de booking, clonate de hackeri. Cum procedează aceştia şi ce trebuie să ştiţi # ObservatorNews
Mare atenţie dacă vreţi să plătiţi o cazare pe platformele de booking! Mai nou, hackerii clonează site-urile acestora şi cer apoi clienţilor confirmarea rezervării vacanţelor. Specialiştii în securitate cibernetică avertizează să ne asigurăm că pagina de internet este cea corectă şi sub nicio formă să nu ne introducem din nou datele personale sau bancare.
20:20
Temperaturile scad cu 10-15 grade de duminică. Meteorologii anunţă că ninsorile se întorc # ObservatorNews
Una caldă, alta rece, aşa e vremea spre finalul toamnei. După câteva zile în care am tremurat serios, weekendul vine cu temperaturi de primăvară, peste 20 de grade. Dar nu vă bucurați prea tare, schimbarea e doar de moment. De săptămâna viitoare, frigul se întoarce. Medicii avertizează: aceste treceri bruște de la rece la cald și înapoi pot pune organismul la încercare.
20:20
ANIMAŢIE. Tineri în scaun cu rotile, spulberaţi de o fostă judecătoare. Unul dintre ei a murit # ObservatorNews
Accident înfiorător în curtea unui spital privat din Bihor. O fostă judecătoare a spulberat cu bolidul ei doi tineri aflaţi în scaune cu rotile, după ce a încurcat frâna cu acceleraţia la maşina automată. Unul dintre ei a murit pe loc, în timp ce un altul, de doar 18 ani, este în stare gravă şi a fost operat. În accident a fost lovită şi o asistentă medicală. Fosta judecătoare nu consumase alcool şi nici droguri. Tânărul care a murit rămăsese imobilizat după o săritură în piscină.
20:10
Acuzaţii de trădare în Statele Unite. Donald Trump menţionează "pedeapsa cu moartea" # ObservatorNews
Preşedintele american Donald Trump îi cataloghează joi drept ”trădători” pe şase aleşi democraţi - care cer în mod public militarilor şi agenţilor de informaţii americani să nu se supună ”ordinelor ilegale” ale Guvernului său - şi-i ameninţă cu ”pedeapsa cu moartea”.
20:10
"Salariile nu se taie cu 10%". Reacţia Guvernului despre reducerea cheltuielilor la stat # ObservatorNews
Salariile bugetarilor nu vor fi tăiate cu 10%, dar angajatii statului vor avea venituri mai mici. Anunţul vine din partea Guvernului, care vorbeşte de eliminarea de sporuri şi prime de anul viitor. În unele cazuri, ar putea exista chiar concedieri. PSD amenintă cu ieşirea de la guvernare dacă Guvernul Bolojan va face acest lucru, dar măsura nu este văzută cu ochi buni nici de miniştrii PNL sau USR.
20:00
Fetiţa aruncată de medic la gunoi, la naştere, a împlinit 6 ani. Călăul ei a decis că nu avea şanse # ObservatorNews
Lecţie impresionantă despre viaţă şi supravieţuire dată de o fetiţă, care a ajuns acum la şase ani. Ea este Maria, copilul care a trăit, atunci când medicul care trebuia să o salveze a aruncat o la gunoi. Doctorul, numit "călăul din Polizu" a avut astăzi primul termen în procesul în care este judecat pentru tentativă de omor calificat. Cazul este unul dintre cele mai șocante din medicina românească a ultimilor ani.
20:00
CSM convoacă săptămâna viitoare adunările generale ale magistraților pentru avizul pe reforma pensiilor # ObservatorNews
Consiliul Superior al Magistraturii a convocat săptămâna viitoare, pe 24 și 25 noiembrie, adunările generale ale procurorilor și judecătorilor, pentru a afla punctul lor de vedere în legătură cu avizul pe care CSM trebuie să-l dea pe proiectul de reformă a pensiilor magistraților, informează Agerpres.
19:30
După 9 luni în care a fost căutat de polițiști în toată lumea, Horațiu Potra a fost adus astăzi în România, flancat de mascați. Nu a venit singur, ci împreună cu fiul și nepotul său. Liderul mercenarilor din Congo a ales calea rapidă: a refuzat un proces de extrădare în Dubai și le-a ușurat munca procurorilor români, cerând chiar el să fie trimis înapoi în România.
Acum 4 ore
19:10
Lansatoarele de rachete descoperite la Vama Albiţa, folosite împotriva tancurilor sau elicopterelor # ObservatorNews
A fost alertă, astăzi, la Vama Albiţa. Autorităţile au găsit 20 de lansatoare antitanc şi 7 lansatoare de grenade, plus muniție, într-un TIR condus de un cetăţean din Republica Moldova. Armamentul transportat ilegal era ascuns printre ţevi de metal şi urma să ajungă în Israel. Cazul a fost preluat de DIICOT, iar şoferul a fost audiat.
19:00
Floarea Liviu Gheorghe este secretarul general al Partidului Național Țărănesc Maniu-Mihalache (PNȚMM), o formațiune care se prezintă ca fiind de centru și care susține valori creștine, dreptatea socială și revenirea la monarhia constituțională ca formă de guvernare
19:00
Vlad Gheorghe, candidat la Primăria București în 2025. CV, educație, funcții ocupate și familie # ObservatorNews
Independentul Vlad Gheorghe intră în cursa pentru Primăria Capitalei, depunându-și candidatura la Biroul Electoral Municipal în luna noiembrie 2025.
18:10
Fiscul dă în judecată familia Iohannis pentru a recupera datoria de un milion de euro # ObservatorNews
Războiul dintre Klaus Iohannis şi ANAF se mută în instanţă. Fiscul l-a dat în judecată pe fostul preşedinte pentru a recupera datoria de un milion de euro, bani pe care Iohannis i-a încasat după ce a închiriat ilegal un imobil din centrul Sibiului. Vă reamintim, familia Iohannis a fost executată silit de ANAF, după ce a refuzat să predea de bunăvoie imobilul confiscat de autorităţi.
18:10
Ghiozdanul de şcoală al unui elev ajunge să cântărească şi 10 kg. Ce avertizează medicii # ObservatorNews
În fiecare dimineaţă, mii de copii pornesc spre şcoală împovăraţi... la propriu. În multe cazuri, ghiozdanele lor ajung să cântărească şi 10 kilograme, cu toate că legea spune clar că acestea nu ar trebui să depăşească 10% din greutatatea purtătorului. Ca părinţi, facem tot posibilul să-i ajutăm - fie mergem cu ei până în sala de clasă, fie plătim sute de lei pe tot felul de trolere, cu toate că nici ele nu sunt o soluţie. Între timp, acele dulăpioare pe care le vedem în Germania, Olanda sau Statele Unite, în care cei mici ar putea lăsa o parte din rechizite, lipsesc din majoritatea școlilor noastre. Şi digitalizarea, alternativa modernă, avansează greu.
17:50
Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Cehia. Peste 40 de persoane rănite, între care patru în stare gravă # ObservatorNews
Două trenuri de pasageri au intrat în coliziune joi în Cehia, zeci de persoane fiind rănite, patru dintre ele grav, au anunţat oficialii şi presa locală.
17:50
Germania consideră "inacceptabil" planul de pace propus de Statele Unite pentru Ucraina # ObservatorNews
Planul de pace pentru Ucraina în 28 puncte şi pe care, conform publicaţiei americane Axios, îl negociază SUA şi Rusia este din punctul de vedere al Germaniei inacceptabil, a declarat joi ministrul german pentru afaceri speciale şi şef al cancelariei federale, Thorsten Frei.
17:50
Surse: Armele și lansatoarele de rachete descoperite în Vama Albiţa urmau să ajungă în Israel # ObservatorNews
A fost alertă de securitate la graniţa României cu Republica Moldova. Mai multe arme de foc şi lansatoare de rachete au fost descoperite într-un camion condus de un şofer moldovean. În acte, tirul transporta "articole din metal", dar autorităţile române ar fi avut informaţii că ceva nu este în regulă, de aceea l-au şi scanat. Potrivit unor surse, camionul ar fi transportat muniţia de război spre Israel.
17:40
Nicuşor Dan, despre aducerea în ţară a lui Horaţiu Potra: "Ordinea constituţională se apără" # ObservatorNews
Preşedintele Nicuşor Dan declară despre readucere în ţară, sub escortă, a lui Horaţiu Potra şi a lui Dorian şi Alexandru Potra că este o operaţiune care confirmă angajamentul ferm al statului român şi anume că ordinea constituţională se apără, iar cei suspectaţi de acţiuni împotriva acesteia ajung în faţa justiţiei.
17:40
A murit în parcare după ce o şoferiţă a încurcat pedalele. Norbert venise la recuperare după un accident # ObservatorNews
A ţinut cu dinţii de viaţă după un accident grav, cu riscul să-şi trăiască restul zilelor într-un scaun cu rotile, şi a fost ucis chiar în parcarea unei clinici din Bihor, unde făcea recuperare. Norbert, un tânăr de 28 de ani, a murit strivit de maşina unei foste judecătoare care a încurcat pedalele în timp ce încerca să parcheze. Un alt băiat, de 18 ani, şi el în cărucior, se zbate acum între viaţă şi moarte la spital, unde a trecut deja printr-o operaţie. Femeia în vârstă de 51 de ani conducea o maşină puternică, automată, spun anchetatorii. O asistentă, lovită şi ea în timpul manevrelor, a scăpat cu răni uşoare.
17:40
România luptă pentru medalii la Cupa Mondială Echipe Mixte 2025, LIVE în AntenaPLAY # ObservatorNews
Cupa Mondială Echipe Mixte 2025 se va desfăşura în perioada 30 noiembrie – 7 decembrie. Competiţia cu un format inedit va avea loc la Chengdu şi va fi transmisă exclusiv în AntenaPLAY.
Acum 6 ore
17:20
Un bărbat care şi-a ucis tatăl după ce l-a împins pe scări a fost reţinut după trei ani # ObservatorNews
Tribunalul Buzău a dispus arestarea preventivă în cazul unui bărbat care, potrivit procurorilor, în luna aprilie 2022, pe fondul unui conflict spontan şi-ar fi împins tatăl de pe o treaptă a scării locuinţei, moment în care victima a căzut, leziunile provocându-i ulterior decesul.
17:10
Gigi Nețoiu, candidat la Primăria București în 2025: CV, afaceri și familie - biografie completă # ObservatorNews
Omul de afaceri Gheorghe "Gigi" Nețoiu, în vârstă de 66 de ani, este unul dintre candidaţii înscrişi în cursa pentru fotoliul de primaral al Capitalei. Lansarea campaniei a avut loc pe 7 noiembrie pe malul Dunării, în Portul Cultural Cetate, din județul Dolj. Evenimentul a avut ton festiv cu lăutari, plăcinte, berbecuți la proțap și invitați precum Romică Țociu și Cornel Palade. Un tarf l-a însoţit şi la depunerea candidaturii la Biroul Electoral Central.
16:30
Cine este Eugen Teodorovici, fostul ministru care candidează pentru Primăria Capitalei # ObservatorNews
A început numărătoarea inversă până la startul campaniei electorale pentru Primăria Bucureşti. 18 candidaţi au fost admişi de Biroul Electoral Municipal. Pe listă se află şi fostul ministru Eugen Orlando Teodorovici, care şi-a depus candidatura pentru funcţia de Primar General al Capitalei la 16 noiembrie.
16:30
"Blonda de la Matematică", profa din Iaşi virală pe TikTok. Loredana: "Îmi aleg rochia în funcţie de lecţie" # ObservatorNews
Matematica dă bătăi de cap multor elevi, dar o tânără profesoară din Iaşi a reuşit să dea o nouă faţă materiei şi să o facă atractivă.
16:10
România, sub un val de praf saharian între 21 și 23 noiembrie. Unde se vor observa prima dată depunerile # ObservatorNews
România va fi acoperită între 21 și 23 noiembrie de praf saharian adus din nordul Africii, anunță meteorologii. Particulele vor ajunge mai întâi în vestul, nord-vestul și nordul țării, iar depunerile vor fi vizibile mai ales când va ploua.
16:00
Moşteanu spune că statul cheltuie mai mult pe dobânzi decăt a alocat pentru Apărare: "Împrumuturi fără număr" # ObservatorNews
Ministrul Ionuţ Moşteanu a atras atenţia joi asupra faptului că, în acest an, cheltuielile statului român cu dobânzile vor fi mai mari decât bugetul destinat Apărării.
15:50
Accident de groază între un TIR şi un Volkswagen Golf pe DN 6. O persoană a rămas încarcerată # ObservatorNews
Accident grav între un autotren și un autoturism, pe DN6, la viaductul Oreva. O persoană a fost grav rănită şi a rămas încarcerată.
15:50
Actorul George Burcea, cunoscut din producții filmate atât în România, cât și în străinătate, este una dintre cele mai neașteptate apariții pe lista candidaților la Primăria Capitalei. Susținut de Partidul Oamenilor Tineri (POT), Burcea își construiește o campanie bazată pe imaginea de outsider politic și pe ideea unei administrații radical diferite față de abordările clasice. Însă în spatele acestei candidaturi se află o biografie complicată și numeroase controverse.
15:30
Impozitul majorat pe casă, mașini și terenuri nu se mai aplică de la 1 ianuarie. CCR va decide în februarie # ObservatorNews
AUR a atacat la CCR pachetul fiscal adoptat zilele trecute în plenul reunit. CCR a stabilit termen de judecată pe 4 februarie. Asta înseamnă că impozitul pe proprietate și celelalte măsuri fiscale nu se mai aplică de la 1 ianuarie.
15:30
Incident grav de muncă în Cluj. Doi bărbați au fost răniţi în timp ce transportau o șină de cale ferată cu un buldoexcavator, la Mintiu Gherlii.
15:30
Opt candidați au fost validați de către Biroul Electoral de Circumscripție Județeană (BECJ) nr. 10 pentru alegerile locale parțiale care vor avea loc pe 7 decembrie. Marcel Ciolacu se va lupta cu alţi 7 politicieni pentru şefia Consiliului Judeţean Buzău.
Acum 8 ore
15:20
Vremea de mâine 21 noiembrie. Se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maxima zilei, între 7 şi 13 grade # ObservatorNews
Vremea se încălzeşte în cea mai mare parte a ţării. Maximele zilei se vor încadra între 7...8 grade în nordul Moldovei şi în jurul a 19 grade în Dobrogea şi sud-estul Munteniei. Iată prognoza meteo de mâine 21 noiembrie.
15:20
Programul complet al barajului pentru Campionatul Mondial de fotbal 2026. Cum se decid ultimele calificate # ObservatorNews
Campionatul Mondial de fotbal din 2026 se joacă în Statele Unite ale Americii, Canada şi Mexic, iar la turneul final vor participa 48 de echipe, fiind prima ediţie cu un număr atât de mare de echipe.
15:00
Pensiile magistraţilor, trimise azi spre avizare la CSM. Guvernul: Salariile nu se taie cu 10% # ObservatorNews
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că, în proiectul reformei administrației, nu este vorba despre o tăiere a salariilor cu vreun procent. Salariile nu se reduc cu 10%. Ea a subliniat, de asemenea, că, dacă CSM va emite avizul până săptămâna viitoare pentru proiectul de lege privind pensiile magistraților, angajarea răspunderii Guvernului va avea loc joi sau vineri. Totodată, Dogioiu a anunțat că proiectul de lege urmează să fie finalizat rapid.
14:50
Antrenor de lupte, acuzat că a agresat sexual o elevă de 16 ani. Percheziţii efectuate în Bucureşti # ObservatorNews
Poliţia Capitalei a anunţat joi că o adolescentă de 16 ani ar fi fost victima unei agresiuni sexuale şi fizice comise de antrenorul său de lupte libere. Anchetatorii au efectuat patru percheziţii domiciliare în Bucureşti, conform News.ro.
14:50
Turcia - România în semifinala barajului pentru Mondiale. Cu cine am putea juca marea finală # ObservatorNews
Joi, la Zurich, a avut loc tragerea la sorţi pentru barajul de calificare la Campionatul Mondial de fotbal din America de Nord, de anul viitor, iar sorţii nu au fost tocmai prietenoşi cu naţionala României.
14:40
Ţara noastră se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană la producția de lapte de vacă, potrivit celor mai recente date Eurostat. Deși laptele de vacă este cel mai consumat tip de lapte din blocul comunitar, fermele românești înregistrează unele dintre cele mai slabe producții din Europa.
14:40
Guvernul dă undă verde reformei Romsilva: concursuri filmate, parcuri auto monitorizate și evaluări anuale # ObservatorNews
Potrivit ministrei Mediului, Apelor şi Pădurilor, Diana Buzoianu, noile măsuri incluse în Ordonanţa de Urgenţă pentru reforma Romsilva, adoptată joi de Guvern, prevăd evaluarea anuală a performanţei manageriale, stabilirea unor criterii clare de performanţă financiare şi nefinanciare, organizarea transparentă a concursurilor de selecţie, precum şi digitalizarea mecanismelor de control, conform unui comunicat transmis de minister, informează Agerpres.
14:20
Trump vrea să închirieze Donbasul Rusiei. Trump, către Putin: Lasă-mă să-ți rezolv nenorocitul ăsta de război # ObservatorNews
Rusia ar păstra controlul asupra regiunii Donbas în schimbul plăţii unei chirii, conform noului plan ruso-american de pace în Ucraina, relatează The Telegraph.
14:20
Cum a crezut un gălăţean că dă lovitura la casino. A plătit cu bani falşi, dar i-a pierdut pe toţi la păcănele # ObservatorNews
Un bărbat din Galați a ajuns pe mâna poliției după ce a pus în circulație mii de euro și dolari falși. Totul a ieșit la iveală când individul a schimbat la un casino valută în valoare de 38.000 de lei, bani pe care apoi i-a jucat la aparate.
14:00
Camion cu armament oprit la vama Albiţa: "În transport se aflau ascunse arme de foc și muniție de război" # ObservatorNews
A fost alertă în această noapte la vama Albiţa, după ce un camion încărcat cu piese de echipamente militare a fost depistat la graniţă. Oficial, în acte, camionul condus de un cetăţean din Republica Moldova transporta "articole din metal", dar la verificări s-a descoperit că bucăţile ar putea fi componente ale unor lansatoare de rachete.
