Ucraina a primit planul de pace negociat în secret de Rusia şi SUA. Răspunsul venit de la Kiev

În fiecare dimineaţă, mii de copii pornesc spre şcoală împovăraţi... la propriu. În multe cazuri, ghiozdanele lor ajung să cântărească şi 10 kilograme, cu toate că legea spune clar că acestea nu ar trebui să depăşească 10% din greutatatea purtătorului. Ca părinţi, facem tot posibilul să-i ajutăm - fie mergem cu ei până în sala de clasă, fie plătim sute de lei pe tot felul de trolere, cu toate că nici ele nu sunt o soluţie. Între timp, acele dulăpioare pe care le vedem în Germania, Olanda sau Statele Unite, în care cei mici ar putea lăsa o parte din rechizite, lipsesc din majoritatea școlilor noastre. Şi digitalizarea, alternativa modernă, avansează greu.