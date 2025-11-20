Accident mortal în parcarea unui spital de recuperare medicală din Bihor. O șoferiță a apăsat pe accelerație în loc de frână și a lovit trei persoane
Aktual24, 20 noiembrie 2025 21:20
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident șocant petrecut în noaptea de miercuri spre joi în parcarea centrului medical Auxologico President din comuna Sânmartin, județul Bihor. Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 15 minute
21:40
Industria auto germană se confruntă cu cele mai mari reduceri de locuri de muncă din ultimii 15 ani. Care sunt cauzele # Aktual24
Piața muncii din industria auto germană se confruntă cu o scădere istorică. Numai anul trecut, forța de muncă totală a industriei a scăzut cu 6,3%. Reducerile de locuri de muncă îi afectează în mod deosebit pe furnizori. Industria auto germană aflată în dificultate are mai puțini angajați decât oricând din 2011, în urma eliminării a […]
21:40
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a fost închis, joi seară, din cauza faptului că pe radar au apărut din nou baloane ale traficanților, a anunțat Centrul Național de Management al Crizelor din Lituania. Operațiunile au fost reluate după mai mult de o oră, potrivit Reuters. Luna trecută, republica baltică și-a închis punctele de trecere a frontierei […]
Acum o oră
21:20
Accident mortal în parcarea unui spital de recuperare medicală din Bihor. O șoferiță a apăsat pe accelerație în loc de frână și a lovit trei persoane # Aktual24
O persoană a murit, iar alte două au fost rănite în urma unui accident șocant petrecut în noaptea de miercuri spre joi în parcarea centrului medical Auxologico President din comuna Sânmartin, județul Bihor. Din investigațiile efectuate de polițiștii rutieri, la fața locului, s-a constatat că, o femeie de 51 de ani, din municipiul Satu Mare, […]
21:10
În urma impunerii sancțiunilor SUA împotriva Rusiei, guvernul bulgar a confiscat instalația Neftochim și alte active Lukoil. Între timp, guvernul sârb ia în considerare posibilitatea de a achiziționa compania de petrol și gaze Naftna Industrija Srbije (NIS) AD de la proprietarul său rus, Gazprom. Înainte de impunerea sancțiunilor SUA, Lukoil deținea cea mai mare rafinărie […]
21:10
Sezonul de schi de la Păltiniș Arena, județul Sibiu, se deschide oficial sâmbătă. Una dintre noutățile acestui an este punerea în funcțiune a primului sistem de snow-farming din România, o investiție menită să asigure strat de zăpadă chiar și în lipsa ninsorilor. La finalul sezonului de schi din primăvară, cei de la Păltiniș Arena au […]
21:10
Gafă ridicolă a Ancăi Alexandrescu: ”Mi-am crescut singură copiii de la doi ani și jumătate/ Am avut două bone extraordinare” – VIDEO # Aktual24
Gafă penibilă a candidatei pretins suveraniste Anca Alexandrescu într-un interviu de promovare. Ea a ținut să se laude că ”mi-am crescut singură copiii de la doi ani și jumătate”, după care tot ea a adăugat apoi: ”Am avut sprijinul a două bone extraordinare”. ”Mi-am și crescut singură copiii de la doi ani și jumătate. Așa […]
Acum 2 ore
20:40
Inovație extraordinară: Ucraina doboară super-rachetele rusești Kinjal cu …un cântec și hărți false # Aktual24
Armata ucraineană doboară din cer o „super-armă” rusească cândva lăudată, păcălind-o cu bruiaj electronic și făcând-o să creadă că se află… la Lima, Peru. Kremlinul a numit cândva rachetele balistice Kh-47M2 Kinzhal / Kinjal „invincibile”, iar Joe Biden spunea că sunt „aproape imposibil de oprit”. Acum, specialiști ucraineni în război electronic afirmă că le pot […]
20:40
După ce au schimbat guvernul, tinerii nepalezi vor să schimbe și clasa politică. Ei susțin un nou val de candidați # Aktual24
La câteva luni după ce au înlăturat un guvern într-o amplă revoltă, nepalezii se aliniază din nou – nu pentru a demonstra, ci ca să se înregistreze pentru a vota și a candida la alegerile generale anticipate la care au contribuit. „Trebuie să avem fețe noi la alegeri”, a spus Kishori Karki, o absolventă de […]
20:10
Criza din industria auto împinge Olanda să cedeze controlul producătorului de cipuri Nexperia către proprietarul chinez, Wingtech # Aktual24
În disputa privind Nexperia, un producător de cipuri important pentru industria auto, Olanda face concesii proprietarului său chinez, Wingtech. Guvernul olandez intenționează să renunțe la controlul companiei, pe care a preluat-o la sfârșitul lunii septembrie, așa cum a anunțat parlamentul de la Haga. Acesta este un semn de bunăvoință față de China, a explicat ministrul […]
Acum 4 ore
19:50
Așa cum anticipam, avem o parodie a sondajelor pentru alegerile pentru Primăria Capitalei. Efectul pervers al alegerilor într-un singur tur. Aproape zilnic ies niște sondaje „strategice” pe piață, avantajându-i ca prin minune pe cei care le-au plătit. Acesta nu este însă principalul efect negativ. Marele efect negativ e că vom avea primar la capitală ales […]
19:20
Ucraina anunță că a primit ”planul de pace” al lui Trump. Condiții umilitoare pentru Kiev printre cele 28 de puncte # Aktual24
Preşedinţia Ucrainei a anunţat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia şi a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această chestiune, transmit agenţiile AFP şi Reuters, citate de Agerpres. „Preşedintele ucrainean a primit oficial un proiect de plan din partea […]
19:00
Situație halucinantă în județul roșu Dolj. PSD l-a preluat candidat pe un liberal căruia PSD a reușit să-i anuleze câștigarea alegerilor din mai # Aktual24
Un număr de şase candidaţi s-au înscris în cursa electorală, la alegerile parţiale din 7 decembrie, pentru funcţia de primar al comunei Sopot din judeţul Dolj, localitate care a rămas fără edil de două ori în ultimii doi ani. Potrivit datelor Biroului Electoral Judeţean, cei şase candidaţi sunt Costinel Busduceanu din partea PSD, Nicolae Băluţă […]
18:30
Ucraina a anunțat joi că a preluat rămășițele a 1.000 de persoane pe care partea rusă le consideră militari ucraineni, una dintre puținele cooperări rămase între cele două state la aproape patru ani de la invazia pe scară largă. Potrivit Sediului de Coordonare pentru Tratamentul Prizonierilor de Război, operațiunea de repatriere a avut loc în […]
18:20
„Nu e corect ca nordicii să plătească o treime din sumă”. Suedia cere altor țări mai mulți bani pentru Ucraina # Aktual24
Țările nordice nu pot continua să ducă o parte disproporționată a sprijinului pentru Ucraina, a avertizat ministrul de externe al Suediei. „Câteva țări duc aproape toată povara”, a spus Maria Malmer Stenergard la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles. „Asta nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung”, a declarat […]
18:20
”Nu e navă extraterestră”. NASA a publicat imagini noi cu obiectul interstelar denumit 3I/ATLAS # Aktual24
NASA a publicat miercuri imagini noi cu obiectul interstelar denumit 3I/ATLAS, despre care astronomii spun că este o cometă probabil mai bătrână decât sistemul nostru solar, oficialii Agenţiei spaţiale americane respingând în acelaşi timp speculaţiile cum că ar fi de fapt o navă extraterestră, informează Reuters, citată de Agerpres. 3I/ATLAS a fost detectat prima dată […]
18:10
Potra, așteptat de suveraniști: ”Horațiu, te iubim”. Ce delarații a făcut din mijlocul mascaților – VIDEO # Aktual24
Mercenarul Horațiu Potra, complicele lui Călin Georgescu, a fost întâmpinat și de suveraniști, nu numai de mascați în momentul în care a fost adus în România, pe aeroportul Otopeni. ”Horațiu, te iubim”, a zbierat unul dintre suveraniștii prezenți în aeroport. Momentul în care mercenarul Potra, complicele extremistului Georgescu, a fost adus în România pic.twitter.com/wvnfYlJ07V — […]
18:10
Dronele ucrainene au lovit din nou marea rafinărie rusă din Riazan, „tocată” săptămâni la rînd # Aktual24
Imagini verificate cu un incendiu la rafinăria de petrol din orașul Riazan, la aproximativ 180 km sud-est de Moscova, au fost distribuite peste noapte pe rețelele sociale. Instalația este una dintre cele mai mari din Rusia și a fost lovită de mai multe ori în acest an de atacuri cu drone ucrainene, cel mai recent […]
Acum 6 ore
17:50
Tupeul Moscovei: ”Crimele naziste nu se prescriu. La sfârșitul operațiunii speciale din Ucraina trebuue înființat un tribunal precum cel de la Nurnberg” # Aktual24
Rusia, acuzată de Kiev şi Occident de crime împotriva umanităţii în Ucraina, nu a exclus joi posibilitatea înfiinţării unui tribunal de război la sfârşitul „operaţiunii militare speciale”, acuzând totodată Occidentul că a uitat lecţiile celui de-al Doilea Război Mondial, relatează EFE, citată de Agerpres. „Perioada acuzaţiilor şi condamnărilor va începe la sfârşitul SVO (acronim în […]
17:40
Presshub: Dosarul lui Victor Micula, în pericol de prescriere, după ce a fost mutat la Curtea de Apel Alba # Aktual24
Un complet ÎCCJ, format din judecătorii Alin Nicolescu, Adrian Glugă și Valerica Voic, a decis strămutarea dosarului lui Victor Micula de la Oradea la Alba Iulia, caz în care a fost condamnat pe fond la o pedeapsă de 3 ani și o lună închisoare cu executare. Milionarul trebuie citat din nou în Italia, iar faptele […]
17:40
Președintele Dan, mesaj în atenția grupării extremiste Georgescu: ”Angajament ferm al statului român: ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției” # Aktual24
Președintele Nicușor Dan a anunțat, joi, după ce mercenarul Horațiu Potra, complicele lui Călin Georgescu, a fost adus în țară că ”ordinea constituțională se apără, iar cei suspectați de acțiuni împotriva acesteia ajung în fața justiției”. ”Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra confirmă […]
17:30
Andrei Zaharescu, demis din funcția de consul al României în Africa de Sud. Decizia a fost luată de Oana Țoiu și Ilie Bolojan # Aktual24
Guvernul l-a rechemat în țară pe Andrei Zaharescu, consulul general al României la Cape Town și fost purtător de cuvânt al Executivului condus de Victor Ponta. Zaharescu se afla în acest post din octombrie 2013, de peste 12 ani, deși cutuma diplomatică în statele democratice prevede că un diplomat nu ar trebui să ocupe un […]
17:10
SUA, presiuni uriașe asupra lui Zelenski pentru a accepta ”planul de pace” cu Rusia. Liderul Ucrainei consideră că acesta este ”umilitor” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să se opună unui posibil acord de pace considerat umilitor, propus de oficiali ai Statelor Unite, exact în momentul în care liderul de la Kiev se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a renunța la cel mai apropiat consilier al său în războiul împotriva Rusiei, anunță Bloomberg. Zelenski […]
17:10
Probabil că trebuia să ne așteptăm la asta. Chiar în timp ce presează Rusia prin sancțiuni asupra petrolului și gazelor, președintele american Donald Trump a aprobat un plan în 28 de puncte pentru încetarea războiului din Ucraina. Dar e un plan elaborat fără a implica Ucraina, ci prin discuții cu Rusia. Desigur că asta este […]
17:00
SUA, presiuni uriașe asupra lui Zelenki pentru a accepta ”planul de pace” cu Rusia. Liderul Ucrainei consideră că acesta este ”umilitor” # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski încearcă să se opună unui posibil acord de pace considerat umilitor, propus de oficiali ai Statelor Unite, exact în momentul în care liderul de la Kiev se confruntă cu presiuni interne tot mai mari pentru a renunța la cel mai apropiat consilier al său în războiul împotriva Rusiei, anunță Bloomberg. Zelenski […]
16:40
Lecțiile invaziei ruse. SUA testează gloanțe de 5,56 mm care transformă puștile de asalt în arme anti-drone. Ucraina a trecut deja la faza de producție # Aktual24
Gloanțele sunt cea mai nouă măsură anti-drone testată în Statele Unite, care își propune să înlocuiască sau să ajute armele laser, echipamentele de război electronic și chiar alte vehicule aeriene fără pilot. Gloanțele specializate anti-drone de 5,56×45 mm sunt fabricate cu intenția de a oferi trupelor terestre opțiunea de a transforma pușca lor de asalt […]
16:30
Ștefureac își apără sondajul: ”Sondajele partidelor politice realizate în ultimele 2-3 săptămâni sunt similare cu ce am publicat noi astăzi” # Aktual24
Directorul INSCOP, Remus Ștefureac, a reacționat în urma criticilor dure venite de la reprezentanții USR în urma sondajului în care Cătălin Drulă este clasat pe locul patru. ”Și tot în completare, pentru conformitate și posteritate: INSCOP Research nu are înregistrat niciun contract cu partidele politice implicate în campania electorală pentru alegerile de la București și […]
16:20
Potra a fost adus în România sub pază și băgat după gratii. Georgescu pune la cale o răscoală de 1 Decembrie # Aktual24
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus joi în România și băgat imediar după gratii. La aeroportul Otopeni au fost luate măsuri de securitate sporite. ”Astăzi, 20 noiembrie, cetățenii români Horațiu Potra, Alexandru Cosmin Potra și Dorian Potra au fost aduși pe teritoriul național, urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare. Cetățenii români sus-menționați […]
16:10
A scăpat din arest fostul senator PSD Marius Isăilă. Judecătorii au acceptat argumentele lui Isăilă că ”interceptările sunt trunchiate” # Aktual24
Fostul senator PSD Marius Isăilă a scăpat de arestul preventiv, după ce instanța a admis contestația formulată de acesta și a desființat în parte încheierea penală contestată. Judecătorii au respins propunerea DNA de arestare preventivă și au decis că Isăilă va fi plasat sub control judiciar pentru 60 de zile, începând cu 20 noiembrie 2025. […]
16:00
Moscova a depășit linia roșie, ambasadorul Poloniei a fost atacat pe stradă: ”Atunci când o persoană care merge pe stradă este atacată de un grup organizat, incidentul nu poate fi considerat întâmplător” # Aktual24
Guvernul polonez a condamnat joi o tentativă de agresiune împotriva ambasadorului Poloniei în Rusia, care, potrivit acestuia, a avut loc duminică la Sankt Petersburg, unde se deplasase de la Moscova pentru a se întâlni cu comunitatea poloneză din oraş cu ocazia Zilei Independenţei Poloniei, relatează EFE şi media poloneze, citate de Agerpres. Este un „scandal […]
Acum 8 ore
15:40
USR, reacții dure la sondajul INSCOP: ”Sondaje otrăvite, aceleași metode pe care le-au folosit contra lui Nicușor”. Reacția INSCOP # Aktual24
Reprezentanții USR susțin că rezultatele sondajului INSCOP, care îl clasează pe Cătălin Drulă pe locul patru, sunt ”trucate”. Șeful INSCOP a reacționat și el la aceste acuzații. ”INSCOP livrează pentru PNL. Au dat-o rău de tot în bară și în 2024: Piedone umflat la 39% (a luat 15%), Nicușor Dan dat la 30% (a luat […]
15:30
Negocierele secrete ale lui Trump. UE respinge orice plan de pace SUA-Rusia care pune în pericol Ucraina și Europa # Aktual24
Înaltul Reprezentant al UE, Kaja Kallas, a anunțat joi că Bruxelles-ul nu va accepta nicio inițiativă de pace negociată fără știrea Kievului, în contextul în care circulă zvonuri despre o propunere secretă în 28 de puncte elaborată de Washington și Moscova. Vorbind înaintea unei reuniuni a Consiliului Afaceri Externe al UE de la Bruxelles, Kallas […]
15:10
Rezultatele vizitei prințului moștenitor saudit. Elon Musk anunță un centru de date xAI masiv în Arabia Saudită # Aktual24
Elon Musk, CEO al xAI și Tesla, a anunțat miercuri un nou proiect masiv de centru de date în Arabia Saudită, în timp ce prințul moștenitor saudit Mohammed bin Salman își continuă vizita oficială în Statele Unite. În parteneriat cu compania HUMAIN AI din Arabia Saudită, care a fost înființată împreună cu fondul suveran de […]
14:50
Rusia semnalează disponibilitatea de a relua discuțiile după apelul președintelui turc pentru noi negocieri de la Istanbul # Aktual24
Rusia a anunțat miercuri că rămâne pregătită să reia discuțiile privind Ucraina, răspunzând speranței reînnoite a președintelui turc Recep Tayyip Erdogan de a relua negocierile de la Istanbul. Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat reporterilor că Moscova continuă să favorizeze dialogul și a respins sugestiile conform cărora este responsabilă pentru pauza prelungită, […]
14:30
Alternativă la gazele Moscovei. Europa ar putea obține gaze naturale cipriote până în 2027 # Aktual24
O parte din cele aproximativ 20 de trilioane de metri cubi de gaze naturale descoperite în apele din largul coastei Ciprului ar putea ajunge pe piețele europene încă din 2027, a declarat președintele cipriot miercuri, în timp ce Europa caută mai multe modalități de a se detașa de energia rusească. Președintele Nikos Christodoulides a declarat […]
14:20
Și Dan Voiculescu îl susține pe Băluță. Candidatul PUSL s-a retras și cere să fie votat candidatul PSD-ului # Aktual24
Liviu Negoiță, fostul candidat susținut de PUSL, s-a retras din cursa electorală și le cere bucureștenilor să-l voteze pe Daniel Băluță. PUSL este un partid înființat și controlat de Dan Voiculescu, mogulul Antenelor. Liviu Negoiță a anunțat că îl va susține pe candidatul PSD, Daniel Băluță, în cursa pentru fotoliul de primar general al Capitalei, […]
14:10
Președintele SUA recunoaște scăderea în sondaje, dar se justifică prin faptul că mișcarea MAGA nu este de acord cu el când susține că economia are nevoie de imigranți calificați # Aktual24
Președintele SUA, Donald Trump, nu poate fi acuzat că își recunoaște cu ușurință slăbiciunile și eșecurile. Este cu atât mai surprinzător, așadar, faptul că republicanul vorbește acum despre scăderea ratelor sale de aprobare. „Cifrele mele din sondaje tocmai au scăzut, dar au crescut brusc în rândul oamenilor inteligenți”, a declarat Trump miercuri într-un discurs adresat […]
Acum 12 ore
13:50
Dogioiu sancționează dezinformările PSD: ”Salariile nu se taie. Subliniez încă o dată că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent” # Aktual24
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că nu este vorba de o tăiere a salariilor cu vreun procent, în proiectul reformei administraţiei, iar salariile nu se taie cu 10%, ea precizând că este vorba doar despre o reducere a fondului de cheltuieli de personal iar fiecare ordonator de credit în parte […]
13:40
„Comandantul Măcelar”. Un lider neonazist care a vrut să îmbrace un costum de Moș Crăciun și să dea bomboane otrăvite copiilor evrei din New York pledează vinovat # Aktual24
Liderul unui grup neonazist din Europa de Est a pledat vinovat la New York pentru încercarea de a recruta alte persoane pentru a comite atacuri violente împotriva evreilor și a minorităților rasiale, inclusiv un complot care ar fi implicat costumarea în Moș Crăciun pentru a distribui bomboane otrăvite copiilor. Procurorii federali au declarat că vor […]
13:40
Guvernul Bolojan anunță că trimite CSM-ului noul proiect de lege privind pensiile magistraților # Aktual24
Proiectul de lege privind pensiile magistraţilor va fi trimis, joi, spre avizare la CSM, a precizat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu. „Ieri a fost pus în transparenţă decizională proiectul de lege privind pensiile magistraţilor, astăzi urmează să fie trimis spre avizare la CSM. Speranţa, dorinţa este că, dacă CSM va emite aviz până […]
13:20
Marea Britanie monitorizează o navă spion rusească în apropierea apelor sale, care a îndreptat lasere către piloții militari trimiși să o supravegheze # Aktual24
Marea Britanie urmărește îndeaproape o navă spion rusească în largul coastei Scoției, care probabil colectează date despre infrastructura subacvatică a declarat de ministrul Apărării, John Healy, în timpul unui discurs ținut la sediul guvernului din Downing Street. Healy a spus că o navă rusească se află în apropierea coastei Scoției, care ar putea colecta informații […]
13:20
Elon Musk a făcut prima sa vizită publică la Casa Albă de la conflictul cu Trump. Cei doi au avut parte recent o dezghețare în relația lor. Cel mai bogat om din lume a fost văzut participând la o cină la Casa Albă, marți seară, cu Prințul Moștenitor Saudit Mohammed bin Salman, alături de zeci […]
13:20
Polonia a decis să închidă consulatul rus din Gdansk, ultimul operațional în țară, după două acțiuni de sabotaj asupra căii ferate dintre Lublin și Varșovia, a declarat ministrul Afacerilor Externe al Poloniei, Radosław Sikorski. Ministrul polonez al Afacerilor Externe a menționat că Varșovia a decis asupra primelor măsuri în urma concluziilor anchetei privind sabotajul de […]
13:20
SUA: Desființarea Departamentului Educației, cerută de Donald Trump, a intrat în linie dreaptă # Aktual24
Departamentul Educației desființează mai multe dintre birourile sale principale și transferă responsabilitățile altor agenții federale, la cererea președintelui Donald Trump care și-ar putea îndeplini astfel promisiunea din campanie de a închide complet departamentul. Birourile care deservesc școlile și colegiile națiunii ar urma să fie transferate la alte departamente, de la Muncă la Interne. Oficialii din […]
13:10
UE se sucește: propune o relaxare a reglementărilor privind inteligența artificială și confidențialitatea datelor # Aktual24
Comisia Europeană a dezvăluit miercuri noi propuneri de relaxare a reglementărilor privind inteligența artificială și confidențialitatea datelor. UE a încercat de ani de zile să limiteze companiile de tehnologie în diverse aspecte, dar încearcă, de asemenea, să echilibreze acest lucru cu necesitatea de a concura cu firmele de tehnologie din Statele Unite și Asia de […]
13:10
Mercenarul Horațiu Potra va fi adus astăzi, la ora 16.00, în România, au declarat surse judiciare pentru aktual24.ro. Potra va fi adus din Dubai. Christiana Mondea şi Şerban Moga, avocaţii lui Horaţiu Potra, Dorian Potra şi Alexandru Potra, au transmis pe 30 octombrie un comunicat de presă în care anunțau că cei doi Potra revin […]
12:30
Secretarul de Stat al SUA: Pentru pacea în Ucraina, ambele părți trebuie să facă „concesii dificile” # Aktual24
Un plan de încetare a focului susținut de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina ar impune Kievului să renunțe la o parte din teritorii controlate în prezent de forțele rusești și să facă reduceri dramatice ale armatei sale, potrivit rapoartelor agențiilor de știri AFP și Reuters. SUA doresc ca Ucraina să accepte principalele […]
12:10
Sistemul nu lasă pe nimeni în urmă: ANRE, instituție de stat unde salariul mediu e de 3.700 de euro, a încercat să reangajeze doi foști parlamentari PSD pensionați # Aktual24
Autoritatea Națională de Reglementare în Energie (ANRE) se află din nou sub lupa publică, după ce conducerea instituției a încercat să reangajeze doi foști parlamentari PSD, ambii pensionați, pe poziții de expert cu jumătate de normă. Demersul apare într-un moment sensibil, în care toate autoritățile de reglementare trec printr-un amplu proces de restructurare impus de […]
12:10
“Te vom omorî cu sondajele”. Drulă îl acuză pe Ciucu de falsificarea sondajelor: ”Ciprian, nu așa! Nu așa se duce lupta” # Aktual24
Reacție dură a lui Cătălin Drulă în urma celui mai recent sondaj INSCOP, în care se afirmă că Anca Alexandrescu este în fața candidatului USR la Primăria Capitalei. Drulă ar fi locul patru. ”“Te vom omorî cu sondajele”. Asta mi-au transmis acum o lună când s-a decis organizarea alegerilor. Miza e enormă. Să captureze Capitala […]
12:00
Se anunță mare circ suveranist la Alba Iulia de 1 Decembrie, vine și Georgescu. S-au activat trupele de pe TikTok, AUR va aduce peste o mie de oameni – VIDEO # Aktual24
TikTok este inundat de filmulețe prin care românii sunt chemați la Alba Iulia, de 1 Decembrie, pentru a fi alături de ”președintele ales Călin Georgescu”. Faptul că inculpatul extremist Georgescu va fi la Alba Iulia este confirmat de Gelu Vișan, unul dintre apropiașii lui Georgescu. ”Luni, 1 Decembrie 2025, vom fi alături de domnul Președinte […]
11:40
Pentru Trump, totul e de vânzare: planul de pace agreat de el prevede „închirierea” regiunii ucrainene Donbas către Rusia, contra unei sume de bani # Aktual24
Proiect de pace aflat în discuție între oficiali americani și ruși și aprobat de Donald Trump a stârnit controverse intense după ce presa internațională a relatat că acesta ar include o clauză prin care Rusia ar plăti Ucrainei o sumă de bani sub forma unei „chirii” pentru controlul de facto asupra Donbasului. Deși Ucraina ar […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.