Mama surorilor Gabor și-a presimțit moartea? Ce a mărturisit cu 3 luni înainte să se stingă din viață. Ramona: „Am invitat-o pe mama la mine”
Click.ro, 20 noiembrie 2025 23:10
Viața surorilor Gabor a fost marcată de pierderea părinților lor. Recent, sora mai mică a acestora, Ramona Gabor, a povestit cu durere cum mama sa i-a vorbit despre moarte.
• • •
Alte ştiri de Click.ro
Acum 30 minute
23:10
Mama surorilor Gabor și-a presimțit moartea? Ce a mărturisit cu 3 luni înainte să se stingă din viață. Ramona: „Am invitat-o pe mama la mine” # Click.ro
Viața surorilor Gabor a fost marcată de pierderea părinților lor. Recent, sora mai mică a acestora, Ramona Gabor, a povestit cu durere cum mama sa i-a vorbit despre moarte.
23:00
Rețeta lui Ștefan Popescu pentru chipsuri din paste, gustarea care a devenit virală pe TikTok. Chef-ul propune și un sos delicios de brânză # Click.ro
Ștefan Popescu, unul dintre jurații emisiunii „Chefi la Cuțite”, te învață cum să pregătești paste chips, o gustare ce a devenit virală în mediul online. În plus, ai și o variantă de sos delicios care însoțește perfect acest preparat. Iată cât de simplu este!
Acum o oră
22:50
Ei au cântat și în corul bisericii! Fuego, Gheorghe Turda și Mihai Budeanu de la 3 Sud Est au vrut să se facă preoți: „Așa a ales destinul!” # Click.ro
Au cântat în corul bisericii, la debutul muzical! Fuego și Mihai Budeanu de la 3 Sud Est au vrut să se facă preoți: „Așa a ales destinul!”
22:40
Motivul pentru care copiii refuză să consume legume verzi. Recomandarea Mihaelei Bilic: „De ce nu ne place această culoare în mâncare?” # Click.ro
Renumitul medic nutriționist Mihaela Bilic abordează un subiect destul de interesant, despre motivul pentru care majoritatea copiilor și adulților nu sunt atrași de mâncărurile verzi. Există și o explicație logică pentru acest lucru, pe care a împărtășit-o specialistul prin intermediul unei postări
Acum 2 ore
22:10
A crezut că a dat lovitura la cazino, dar a fost prins de polițiști. Motivul pentru care a fost reținut un bărbat din Galați # Click.ro
Un bărbat din Galați a crezut că dă lovitura la casino, după ce a plătit cu bani falși. Acesta a ajuns pe mâinile poliției.
22:10
Tranzacție uriașă pe piața imobiliară din Italia! Un penthouse de lux s-a vândut cu o sumă impresionantă și marchează astfel nou record al prețurilor proprietăților de lux din inima Capitalei.
21:30
Monumentul dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz din județul Galați va fi restaurat cu peste 1 milion de euro: „Proiectul include și 12 evenimente culturale comune” # Click.ro
În județul Galați, monumentul dedicat domnitorului Ioan Vodă cel Viteaz urmează să fie restaurant printr-un proiect european de peste un milion de euro. Statuia din bronz pe care a realizat-o Gheorghe Turcu urmează să fie supusă unei expertize, apoi consolidată și restaurată.
21:30
Cum și-a cucerit Pavel Bartoș soția: „Trebuie să muncești”. Cei doi au pornit de la zero și au făcut mari sacrificii # Click.ro
Pavel Bartoș (50 de ani), apreciat pentru energia sa debordantă, a făcut dezvăluiri sincere despre începutul relației cu soția lui.
Acum 4 ore
20:30
Horațiu Potra a fost adus în România și preluat de mascati de la aeroport. Mesajul transmis de Nicușor Dan: „Apreciez efortul!” # Click.ro
Horațiu Potra a ajuns pe teritoriul României în această seară. Fostul șef al mercenarilor din Congo, împreună cu fiul și nepotul său, au sosit pe Aeroportul Otopeni, joi, în jurul orei 16:00, „ca urmare a finalizării cu succes a procedurii de extrădare”, după ce au decolat din Dubai.
20:30
Orașul din Europa unde oamenii au început deja pregătirile de Paște. De ce se organizează de acum # Click.ro
În timp ce lumea întreagă așteaptă Crăciunul, cetățenii unui oraș din Europa au început deja pregătirile pentru sărbătorile pascale. De ce se organizează de acum?
20:00
Povestea impresionantă a cerceilor în formă de candelabru purtați de Kate Middleton la Royal Variety Performance. Prințesa de Wales a atras toate privirile asupra sa # Click.ro
Prinţul William şi Prinţesa de Wales au participat la Royal Variety Performance, eveniment desfăşurat la Royal Albert Hall, unde au atras toate privirile. Prințesa de Wales a reușit să se facă remarcată datorită ținutei și a atitudinii, dar mai ales a cerceilor în formă de candelabru pe care i-a pur
19:50
Georgina Rodriquez, apariție spectaculoasă la Casa Albă. Cum s-a îmbracat la întâlnirea cu Donald Trump # Click.ro
Georgina Rodriquez a atras toate privirile cu ajutorul ținutei purtate la Casa Albă. Viitoarea soție a lui Cristiano Ronaldo și-a etalat formele de invidiat.
19:30
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur” # Click.ro
Angela Similea, prea „îmbătrânită”, la 79 de ani? Stilistul Florin Burescu le dă peste nas cârcotașilor: „O adevărată doamnă, fără operații estetice”. Dieta artistei „Epocii de Aur”
Acum 6 ore
19:20
Meme Stoica a terminat postul extrem de 7 zile. Secretul care l-a ajutat să își atingă obiectivul # Click.ro
Meme Stoica a finalizat cele 7 zile de post intermitent prelungit. Managerul sportiv a spus ce l-a ajutat să urmeze dieta drastică și cum s-a simțit pe tot parcursul săptămânii.
19:10
Meghan Markle, nemachiată pe coperta unei reviste. Ce spune despre mariajul cu Harry: „Mă iubește complet!” # Click.ro
Meghan Markle (44 de ani) a avut curajul să apară complet nemachiată pe coperta ediției decembrie/ianuarie a revistei Harper's Bazaar.
19:00
Motivul pentru care Adela Popescu nu lipsește de la nicio serbare a copiilor ei. Ce a marcat-o: „Mă impactau atât de tare” # Click.ro
Adela Popescu (39 de ani) a dezvăluit unul dintre motivele pentru care și-a promis că nu va lipsi de la evenimentele școlare ale copiilor ei. Vedeta are trei băieți, pe Alexandru (9 ani), Andrei (6 ani) și Adrian (4 ani).
18:10
Secretele simple de frumusețe ale Mariei Buză: „Mă întrețin cu...” Orice femeie le poate pune în practică # Click.ro
Pentru Maria Buză, vârsta pare să fie doar un număr! La 56 de ani, artista, apreciată pentru energia ei, arată spectaculos, iar asta fără să fi apelat la ajutorul medicilor esteticieni. Ea are mici secrete pe care oricine poate să le pună în practică!
18:00
Țările recomandate în care părinții își pot crește copiii. Beneficiază de sisteme de învățământ eficiente și de un stil de viață sănătos # Click.ro
Țara în care oamenii aleg să își crească și să își educe copiii, pentru a beneficia de un viitor mai bun și de un sistem educațional cât mai eficient, joacă un rol esențial în dezvoltarea acestora. Există un top al celor cele mai potrivite țări pentru creșterea copilului.
17:40
O toaletă din aur masiv, vândută pentru spectaculoasa sumă de 12,1 milioane de dolari, a devenit noua atracție a Ripley’s Believe It or Not!, o companie americană de divertisment cu muzee în toată lumea, după ce prima ei versiune a fost furată cu mare scandal din Palatul Blenheim în 2019.
17:30
România are în față un duel greu, care se va disputa la Istanbul.
17:30
Cum arată bradul de Crăciun împodobit de Gabriela Cristea. Vedeta a fost criticată pentru că s-a grăbit: „Prea devreme!” # Click.ro
Gabriela Cristea (51 de ani) a dat start sărbătorilor de iarnă! Chiar dacă mai sunt cinci săptămâni până la Crăciun, vedeta a împodobit deja bradul și a adus în familie multă bucurie.
17:30
Așa arată azi divele din telenovelele care ne-au ținut lipiți de ecrane în urmă cu 20 de ani # Click.ro
Cu decenii în urmă, aceste dive ne țineau lipiți de micile ecrane și ne cucereau cu talentul și frumusețea lor. Actrițele din telenovelele latino-americane au fost adorate de generații întregi de români, care au trăit alături de ele fiecare poveste de iubire.
Acum 8 ore
17:10
Țara noastră are parte de un adversar foarte puternic.
16:40
Au fost adăugate încă 41 de medicamente pe lista celor compensate: „O schimbare care atinge viețile oamenilor”. Ce afecțiuni tratează # Click.ro
Mii de pacienți români vor avea acces mai ușor la tratament. Guvernul a aprobat joi, 21 noiembrie, extinderea listei de medicamente compensate cu încă 41 de substanțe active, a anunțat Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.
16:40
Probleme de sănătate pentru Gigi Becali. Latifundiarul din Pipera a fost operat astăzi: „Eu am 67 de ani, dar inima mea este de 25” # Click.ro
Gigi Becali a ajuns pe mâinile medicilor joi, pentru o operație care nu l-a speriat deloc. Miliardul a declarat despre ce intervenție este vorba și cu ce probleme de sănătate s-a confruntat.
16:20
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major # Click.ro
Horoscop vineri, 21 noiembrie. Fecioarele au destinul de partea lor, iar Leii trec peste un obstacol major.
16:00
Încălțămintea pentru copii nu mai este doar despre funcționalitate, ci și despre stil. Alegerea unei perechi de adidasi potrivite pentru fete implică mai mult decât aspectul estetic. Este vorba despre confort, siguranță și adaptabilitate la activitățile zilnice. Un model bine ales poate influența po
15:40
Mihai Alexandru, bun prieten cu Horia Moculescu, a rămas și fără camarad pentru Revelion. Ce făceau în noaptea dintre ani # Click.ro
Mihai Alexandru (60 de ani) era prieten bun și apropiat cu regretatul compozitor Horia Moculescu.
15:30
Cum să investești în aur fără să plătești taxe? Prețul atinge maxime istorice și continuă să crească # Click.ro
Pe fondul creșterii constante a prețului internațional al aurului, care a ajuns recent la 3.530 euro/uncie, tot mai mulți români își regândesc strategia de protejare a economiilor. Inflația ridicată, incertitudinile fiscale și volatilitatea piețelor financiare
Acum 12 ore
15:10
Alexia Eram și-a lansat o nouă colecție de haine: „Trebuie să mai îmi iau o casă pentru câte haine am!” # Click.ro
La 25 de ani, Alexia Eram, fiica Andreei Esca, are marketingul în sânge și în creează încet dar sigur un adevărat imperiu de fashion.
15:10
Obiceiul toxic care te stoarce de energie încă de la primele ore ale dimineții. Îl repeți zilnic fără să îți dai seama # Click.ro
De câte ori ți-ai început dimineața pe pilot automat, cu telefonul în mână, scrollând fără scop printre notificări, știri și rețele sociale? Pare un gest inofensiv, aproape reflex, însă exact acest ritual aparent banal se numără printre principalii „hoți” de energie ai zilei.
14:50
Țara noastră și-a aflat adversara de la barajul pentru CM2026.
14:40
Motivul pentru care Alexandru Ciucu nu a acceptat să meargă la Survivor România. La ce emisiune își dorește, de fapt, să participe # Click.ro
Antena 1 a început căutările pentru participanții primului sezon „Survivor”, după ce a preluat formatul de la Pro TV. Printre vedetele contactate s-a numărat și designerul Alexandru Ciucu.
14:40
Revenită zilele acestea în țară, Andreea Bălan ne-a dezvăluit ce va face de Sărbători și cum stă cu pregătirile pentru nunta de anul viitor.
14:40
Irinei Fodor îi place sarea cât se poate de multă în bucate.
14:40
Ce serveau dacii la cină? Erau de-a dreptul îndrăgostiți de 2 alimente pe care noi le considerăm banale # Click.ro
Alimentația dacilor și a geților rămâne un subiect puțin explorat în istoriografia românească, deși cercetători pasionați au reușit să contureze un tablou al obiceiurilor lor culinare. Popoarele carpato-danubiano-pontice, adesea asociate cu războinicia și cu consumul de carne și vin, se dovedește că
14:30
Zodiile care întâmpină Anul Nou cu un alt destin. Chinuite de 2025, de Sărbători scapă de tot ce nu le servește și intră în 2026 pline de noroc și speranță # Click.ro
Pentru unele semne zodiacale, trecerea dintre ani nu va fi doar un moment simbolic, ci o adevărată resetare a destinului. După un 2025 plin de provocări și încercări, anumite zodii se vor elibera de tot ce le-a împiedicat să evolueze și vor păși în 2026 cu energie pozitivă și oportunități neașteptat
14:10
Drulă strigă la Ciucu după ultimul sondaj: „Ciprian, nu așa!” Reacții dure de la INSCOP și Cotroceni # Click.ro
Ultimul sondaj privind alegerile din Capitală a declanșat o dispută dură între Cătălin Drulă și Ciprian Ciucu, doi candidați care până de curând se prezentau drept prieteni. Primul îl acuză pe al doilea că manipulează opinia publică prin sondaje
13:30
Un nou medicament reduce colesterolul „rău” cu până la 60%. Rezultatele sunt impresionante # Click.ro
Un nou tip de inhibitor PCSK9 administrat oral ar putea schimba fundamental modul în care este tratat colesterolul ridicat, în special la persoanele cu hipercolesterolemie familială.
13:10
Avertizările specialiștilor ANM. Ger și precipitații mixte în decembrie și ianuarie în România # Click.ro
România se pregătește pentru o iarnă mai rece decât în anii anteriori, cu ninsori, lapoviță și temperaturi negative. Meteorologii avertizează că fenomene precum La Niña și un eveniment rar de încălzire stratosferică bruscă (SSW) vor intensifica frigul în Europa Centrală și de Est.
12:50
S-a plâns mult aseară la concertul lui Aurelian Temișan, în memoria regretatului Horia Moculescu. Nidia Moculescu i-a cântat tatălui ei cu lacrimi în ochi # Click.ro
Aurelian Temișan (53 de ani) a susținut aseară, pe 19 noiembrie, concertul gândit inițial cu Horia Moculescu invitat special însă, care s-a transformat, din păcate, într-un spectacol tribut, in memoriam Horia Moculescu.
12:50
Andreea Balan și Victor Cornea, despărțiți de Revelion! În ce stadiu sunt cu pregătirile pentru nuntă?! „Urmează să anunț…” # Click.ro
Andreea Bălan ne-a dezvăluit ce va face de Sărbători și cum stă cu pregătirile pentru nunta de anul viitor.
12:50
O firmă românească de software a realizat un pas impresionant în domeniul tehnologiei aerospațiale: prima sa rachetă de croazieră autonomă dotată cu inteligență artificială.
12:40
Tinerii geniali părăsesc Europa, dar SUA nu reușește să îi atragă. Unde își mută viața mințile luminate? # Click.ro
Europa pierde tot mai mult din forța sa intelectuală și profesională, pe fondul impozitelor ridicate și al economiilor stagnante. Absolvenți de top din Franța, Germania sau Marea Britanie aleg să își părăsească țările natale.
12:00
Un caz de trădare în familie a ieșit la iveală după ce un tânăr din Pitești, student în Brașov, a reușit să golească contul unchiului său de 46.000 de lei. Folosindu-i datele de pe card, acesta a făcut sute de comenzi online.
11:40
Un sondaj INSCOP realizat în perioada 17–19 noiembrie 2025 arată o schimbare neașteptată în preferințele electorale pentru Primăria Capitalei, la doar câteva săptămâni înainte de alegerile din 7 decembrie.
11:30
Zeci de persoane au fost rănite, după ce două trenuri s-au ciocnit în Cehia. Două dintre ele, în stare gravă # Click.ro
Un grav accident feroviar a avut loc joi dimineață în sudul Cehiei, când un tren expres a intrat în coliziune cu un alt tren de pasageri.
11:20
Salata virală cu morcovi copți care a surprins toți gurmanzii. Secretul stă într-un ingredient neașteptat. VIDEO # Click.ro
Există rețete care demonstrează că, uneori, simplitatea este cheia unui preparat memorabil. Salata caldă de morcovi copți cu telemea este unul dintre aceste exemple: un preparat aparent modest, care, prin tehnica potrivită și atenția la detalii, devine o explozie de arome și texturi.
10:50
Putin l-a întâlnit pe Green, al doilea robot umanoid rus, după cel de care a râs toată planeta| VIDEO # Click.ro
Vladimir Putin a asistat la Moscova la o demonstrație a noului robot umanoid creat de Sberbank, un moment prezentat de televiziunile ruse la ore de maximă audiență. Robotul, alimentat de inteligență artificială
10:40
De ce nu mai vrea Dan Negru să prezinte Revelionul? „Nu e capăt de drum! Nu m-aș mai arunca într-un format de tip hăhăială” # Click.ro
Dan Negru a spus „pas” deocamdată în privința Revelionului.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.