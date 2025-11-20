Radio Europa Liberă se închide în Ungaria. Decizia Washingtonului, luată la cererea lui Viktor Orban
HotNews.ro, 20 noiembrie 2025 23:10
Serviciului ungar al postului Radio Europa Liberă/Radio Liberty (RFE/RL) a anunțat joi că se închide „de la miezul nopții”, în conformitate cu ordinele Agenției SUA pentru Media Globale (USAGM), transmite AFP. În 7 noiembrie, când…
Acum 10 minute
23:20
Semnal de alarmă privind „pandemia de boli cronice”. Alimentele care ne fac rău, numite de oamenii de știință # HotNews.ro
Alimentele ultraprocesate (AUP) reprezintă una dintre cauzele principale ale „pandemiei de boli cronice” asociate cu dieta alimentară, în contextul în care companiile alimentare plasează profitul mai presus de orice, au avertizat mai mulți experți globali,…
Acum 30 minute
23:10
Acum o oră
22:40
Ministrul de Finanțe, după ce CCR a schimbat termenul de pronunțare pe legea taxelor locale: Ne-a trecut glonţul pe la tâmplă # HotNews.ro
„Ne-a trecut glonțul pe la tâmplă”, a spus joi seară Ministrul Finanţelor Publice, Alexandru Nazare, după ce Curtea Constituțională a schimbat termenul pentru judecarea contestației depuse de AUR față de legea care majorează impozitele și…
22:30
SuperLiga: Echipa care l-a impresionat pe Adrian Iencsi: „Ar putea domina campionatul în următorii ani” # HotNews.ro
Adrian Iencsi, selecționerul naționalei U20 a României, consideră că Rapid are potențialul de a domina SuperLiga în următorii ani. Fostul jucător al giuleștenilor nu este surprins de performanța reușită de echipa antrenată de Constantin Gâlcă,…
Acum 2 ore
22:20
„Am fost un fel de părinte politic al lui Nicușor Dan”. Orban îl critică voalat pe președinte, care „se înțelege atât de bine cu Grindeanu” și face „declarații oarecum echivoce” # HotNews.ro
Ludovic Orban, plecat din echipa lui Nicușor Dan la inițiativa președintelui, a declarat joi la B1 TV că din postura de consilier prezidențial l-ar fi sfătuit pe șeful statului să nu îl demită, invocând printre…
22:10
Rusia susține că a ocupat orașul Kupiansk din Ucraina. Vladimir Putin, în vizită într-un centru de comandă al forțelor ruse # HotNews.ro
Președintele rus Vladimir Putin a vizitat un centru de comandă al armatei și a ascultat rapoartele ofițerilor despre situația de pe frontul din Ucraina, a anunțat Kremlinul, potrivit AFP și Reuters. „Președintele și comandantul suprem…
21:50
„Cum poate fi evitat cel mai bine serviciul militar”: Un politician german le sugerează tinerilor să fumeze un joint # HotNews.ro
Tinerii care doresc să evite noul serviciu militar propus în Germania ar trebui „să fumeze un joint înainte de interviul de recrutare”, a declarat joi politicianul de stânga Jan van Aken, conform dpa. Van Aken,…
21:40
Un startup din România, care folosește agenți de inteligență artificială pentru prezicerea comportamentului clienților din comerț online, a obținut finanțare de 500.000 EUR de la investitori străini și români. Citește mai departe pe StartupCafe.ro. Bani,…
Acum 4 ore
21:20
Un gard nu este doar o delimitare a proprietății, ci un element care trebuie să rămână stabil, estetic și funcțional indiferent de anotimp. Temperaturile tot mai imprevizibile, expunerea constantă la soare și ciclurile repetate de…
21:20
Tehnologia mobilă evoluează rapid, iar eSIM devine tot mai prezentă în viața utilizatorilor din România. Dacă până acum eram obișnuiți cu clasicele cartele SIM pe care le schimbam dintr-un telefon în altul, eSIM-ul aduce o…
21:20
Carmen Uscatu îi propune Oanei Gheorghiu să fie „președinte onorific” al Asociației Dăruiește Viață, „dar fără drept de vot”. Cum explică decizia de a o acuza public de incompatibilitate # HotNews.ro
Carmen Uscatu, copreședintă a Asociației „Dăruiește Viață”, a declarat joi la Europa FM că organizația lucrează la „un plan” pe care să îl discute cu vicepremierul Oana Gheorghiu, la rândul ei cofondatoare a ONG-ului, pe…
21:10
Ciprian Ciucu și-a prezentat viziunea pentru București, la un eveniment la care singurul liberal prezent a fost Ilie Bolojan # HotNews.ro
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidat pentru funcția de primar general al Bucureștiului din partea PNL, și-a prezentat joi planul pentru București în cadrul unei dezbateri la care au luat parte, printre alții Andrei Caramitru…
20:50
SuperLiga: Noul antrenor de la Universitatea Craiova a vorbit despre meciul cu FC Argeș: „Adversarul e foarte bun la acest capitol” # HotNews.ro
Filipe Coelho, noul antrenor al echipei Universitatea Craiova, a prefațat meciul cu FC Argeș din SuperLiga, etapa cu numărul 17. Ajuns în Bănie după plecarea lui Mirel Rădoi, tehnicianul portughez a identificat punctele forte ale…
20:40
Unii migranți ar putea aștepta și 20 de ani pentru rezidența permanentă în Marea Britanie. Guvernul pregătește reguli noi: „Nu este un drept, ci un privilegiu” # HotNews.ro
Migranții care se află legal în Regatul Unit ar putea fi nevoiți să aștepte până la 20 de ani înainte de a putea să obțină statutul de rezident permanent, potrivit unor propuneri elaborate de guvernul…
20:30
ANAF, eșec în tentativa de a pune sechestru pe bunurile familiei Iohannis pentru recuperarea prejudiciului pretins de la fostul președinte # HotNews.ro
Cererea formulată în instanță de statul român, prin Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice Brașov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, a fost respinsă joi de către Tribunalul Sibiu,…
20:20
Ucraina anunță că a primit planul pentru pace negociat de SUA cu Rusia: „Poate redinamiza diplomația”. Zelenski va discuta propunerile cu Trump # HotNews.ro
Președinția Ucrainei a anunțat joi că a primit un proiect de plan din partea SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia și a afirmat că este pregătită să colaboreze constructiv cu Washingtonul în această…
20:10
Zeci de tone de bulion, etichetate drept „Made in Italy” dar care veneau din Bulgaria, confiscate la intrarea în Peninsulă # HotNews.ro
Poliția de frontieră italiană a anunțat joi că a confiscat peste 42 de tone de pastă de roșii etichetată fals ca „Made in Italy”, care a intrat în țară via Bulgaria, informează Reuters. Italia, unul…
19:50
Cătălin Drulă susține că are în plan „plantarea a un milion de arbori” în București. „Nu pot ei tăia cât putem noi planta” # HotNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, a declarat că planul său pentru oraș prevede „plantarea a un milion de arbori în următorii 5 ani, alături de primăriile de sector și Ministerul Mediului”. „«Nu pot…
19:30
Ministrul Educației a anunțat „prioritatea priorităților” în învățământ. „Dinamizează sistemul educațional” # HotNews.ro
Ministrul Daniel David a declarat, joi, la Oradea, că instituția vrea să deblocheze posturile pentru titularizare anul viitor, un demers pe care l-a descris drept „prioritatea priorităților”, transmite Agerpres. Oficialul a susținut o conferință de…
Acum 6 ore
19:20
Poliția thailandeză a arestat pe insula Phuket un hacker rus căutat de FBI pentru atacuri cibernetice asupra unor agenții guvernamentale din Statele Unite și Europa, au anunțat autoritățile, transmite NBC News, conform Associated Press. Bărbatul…
19:10
Victor Angelescu, președintele și acționarul minoritar al clubului de fotbal Rapid, a anunțat că doi jucători sunt foarte aproape de a reveni pe gazon, scrie joi digisport.ro. Echipa din Giulești nu a avut la dispoziție…
19:00
La ce vârstă trebuie să meargă copiii la dentist? Explicații de la președinta asociației stomatologilor pediatri din România # HotNews.ro
„În mod ideal”, prima vizită a copilului la medicul stomatolog trebuie să aibă loc în primul an de viață, când erup primii dinți de lapte, spune dr. Arina Vinereanu, medic primar stomatolog și președinta Asociației…
18:40
Trump îi numește trădători pe 6 parlamentari democrați și afirmă că merită pedeapsa cu moartea. Videoclipul care l-a înfuriat pe președintele SUA # HotNews.ro
Președintele Donald Trump i-a atacat joi pe parlamentarii democrați care au cerut membrilor armatei americane să refuze orice fel de ordine ilegale, numindu-i trădători și spunând că aceștia ar trebui să fie condamnați la moarte,…
18:40
Germanul care supraveghează acordul de pace în Bosnia a primit o cască nazistă din partea unui ministru. „Este timpul să părăsești țara” # HotNews.ro
Ministrul bosniac pentru comerț exterior, naționalistul sârb Stasa Kosarac, i-a trimis o cască nazistă diplomatului german care supraveghează respectarea acordurilor ce au pus capăt războiului interetnic din Bosnia din anii `90, transmite AFP. Acordul de…
18:30
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că a vrut să-i dea mită 1 milion de euro ministrului Apărării, eliberat din arest şi plasat sub control judiciar # HotNews.ro
Fostul senator Marius Isăilă, acuzat că a vrut să-i dea 1 milion de euro ministrului Apărării pentru a-i facilita încheierea unor contracte între Romtehnica şi o firmă privată, a fost eliberat din arestul preventiv şi…
18:10
Campania electorală pentru alegerile locale parțiale începe sâmbătă, 22 noiembrie, iar Autoritatea Electorală Permanentă (AEP) a amintit obligațiile pe care le au candidații în această perioadă, îndemnându-i „să contribuie la desfășurarea unei campanii corecte și…
18:00
Preluarea grupului Regina Maria poate duce la creșteri de prețuri, spune Consiliul Concurenței. Ce angajamente propune cumpărătorul pentru a înlătura aceste temeri # HotNews.ro
Tranzacția prin care una dintre marile rețele de sănătate din România, Regina Maria, va fi cumpărată de grupul finlandez Mehiläinen Oy poate afecta concurența pe piața serviciilor de reproducere umană asistată, putând genera creșteri de…
17:50
Zelenski se va întâlni la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, în urma dezvăluirii planului conceput de SUA și Rusia pentru pacea în Ucraina # HotNews.ro
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski se va întâlni joi la Kiev cu înalți oficiali ai Pentagonului, a anunțat administrația sa, la o zi după dezvăluirea unui plan american de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina,…
17:50
Mesajul lui Nicușor Dan, transmis chiar când mercenarii lui Potra erau scoși încătușați de pe aeroportul Otopeni # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis joi un mesaj despre aducerea în țară a mercenarilor conduși de Horațiu Potra, chiar când aceștia erau scoși încătușați de mascați de pe aeroportul Otopeni, după aterizare. „Operaţiunea de readucere…
17:40
VIDEO Primele imagini cu Horațiu Potra și rudele sale după ce au fost aduși în țară. Șeful mercenarilor, înconjurat de mascați și presă pe Aeroportul Otopeni # HotNews.ro
Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, au fost aduși în România, din Dubai, joi, fiind vizați de mandate de arestare într-un dosar în care sunt acuzați de tentativă la comiterea unor…
17:30
Restaurantele vor reprezenta o nouă zonă de interes pentru ANAF în perioada următoare, în contextul în care aplicația pe care ANAF o folosește pentru a evidenția zonele de risc fiscal arată nereguli la firme din…
17:30
Anunțul CSM după ce a primit de la Guvern noul proiect privind pensiile magistraților / De avizul CSM depind cei 231 milioane de euro din PNRR # HotNews.ro
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a anunțat joi că a primit de la Ministerul Muncii noul proiect de lege privind pensiile magistraților și că îl va trimite instanțelor și parchetelor pentru consultare, în vederea emiterii…
Acum 8 ore
17:20
Ministrul Moșteanu: „Dăm mai mult pe dobânzi decât dăm pe apărare” / „Nu este oportun tăiem din veniturile din sistemul de apărare. Trebuie să fie bine motivat” # HotNews.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat joi că are în acest an cheltuieli cu dobânzile de circa 53 de miliarde de lei, în timp ce bugetul apărării este de doar 42-43 de miliarde de lei,…
17:10
[P] Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei: „Fetița mea este cel mai important susținător al meu în această competiție” # HotNews.ro
Daniel Băluță, candidatul PSD la Primăria Capitalei, a vorbit despre rolul important pe care îl are fiica sa în campanie, spunând că îi oferă „o forță și o energie ieșită din comun”. „În spatele meu…
17:10
Ioana Dogioiu, ratificată prin memorandum confidențial în conducerea Radioului public: „Membrii CA nu au absolut nicio atribuție în privința politicii editoriale” susține aceasta # HotNews.ro
„Membrii CA au cu totul altă treabă. Este vorba de strategii de dezvoltare, bugete, alte aspecte care nu au nicio legătură cu politica editorială”, a explicat Ioana Dogioiu, într-o conferință de presă de la sediul…
17:00
Cristian Tudor Popescu, radiografia situației de moment: Nu văd altă ieșire din toate astea decât falimentul de țară # HotNews.ro
Gazetarul și scriitorul Cristian Tudor Popescu a comentat joi situația politică și economică în care se află țara noastră, de la creșterile de taxe și impozite, reforma pensiilor magistraților, eventuala preluare a Lukoil de către…
16:40
De ce sunt atrași oamenii de lideri autoritari: „Văd în ei oglinda ideală. Își zic: «Așa aș vrea să fiu, să pot să trec prin zid»” # HotNews.ro
„Sunt multe studii care arată că oamenii preferă să-și piardă anumite libertăți, dar să stea sub umbrela protectivă a cuiva”, spune într-un interviu pentru HotNews Cătălina Dumitrescu, psiholog și psihoterapeut cu o lungă experiență .…
16:40
„Probabil a primit informațiile de la K”. Mesajul criptic postat, apoi șters de emisarul lui Trump, artizanul noului plan de pace din Ucraina # HotNews.ro
Un tweet șters de emisarul lui Trump, Steve Witkoff, a intensificat reacțiile față de un plan de pace propus pentru Ucraina, pe care oficialii occidentali îl numesc „fantezia Kremlinului”, scriu Kyiv Post și Sky News.…
16:40
Ministrul Justiției, întrebat cât a contat dorința lui Potra de a se preda: „Sigur că are o semnificație juridică” / „Acuzații deosebit de grave” # HotNews.ro
Ministrul Justiției, Radu Marinescu, a descris extrădarea lui Horațiu Potra din Dubai drept „un rezultat foarte bun pentru autoritățile române”, joi, la Digi24, unde a oferit detalii despre procedura care îl vizează pe șeful mercenarilor,…
16:10
O vilă monument istoric construită în 1913 în centrul capitalei se vinde cu 1.500.000 euro pe platforma Storia # HotNews.ro
O vilă monument istoric în stil eclectic, ce datează din 1913, se vinde cu 1.500.000 euro pe Storia – cea mai vizitată platformă imobiliară din România. Casa are aproximativ 260 mp dispuși între parter și…
16:10
Nor de praf saharian deasupra României, în weekend. ANM, precizări despre zonele vizate # HotNews.ro
O masă de aer încărcată cu particule de praf de origine saharian va ajunge în zona României, a anunțat Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat, joi, printr-un comunicat de presă. „În perioada 21 –…
15:50
Cât de mult s-a schimbat mediul de afaceri din România în 16 ani, cum au crescut profiturile și cu câți angajați lucrează firmele – studiu Termene.ro # HotNews.ro
Cifra de afaceri cumulată a mediului de afaceri a crescut de peste trei ori, de la 857 la 2.677 miliarde lei, arată un studiu amplu realizat de Termene.ro pe baza datelor financiare oficiale din perioada…
15:40
Două din companiile deținute de Lukoil în România nu și-au depus situațiile financiare pentru 2024. Ce înseamnă asta / Explicațiile Ministerului Finanțelor # HotNews.ro
Două dintre companiile deținute de Lukoil în România, una fiind cea care operează rafinăria Petrotel de la Ploiești, nu și-au depus nici până în acest moment situațiile financiare pe 2024, ceea ce poate duce, de…
15:30
Colegiul Tehnologic „Grigore Cerchez” din București a fost evacuat joi după-amiază, după ce în curtea unității a fost semnalat un miros de gaz, au transmis ISU București-Ilfov și Poliția Capitalei. Potrivit ISU, echipele de intervenție…
Acum 12 ore
15:10
Uber a semnat un parteneriat cu compania Starship Technologies și va folosi roboți pentru a face livrări prin aplicația Eats, în două orașe europene. Roboții au șase roți și se deplasează pe trotuar. Livrările robotice…
15:10
Noile majorări de taxe și impozite se amână după ce AUR a atacat legea la CCR / Ce spune Guvernul # HotNews.ro
AUR a atacat la Curtea Constituțională și ultimele măsurile fiscale ale Guvernului Bolojan, adoptate de Parlament marți. Asta înseamnă că majorarea impozitului pe casă sau mașină sau așa-numita „taxă Temu”, pe care Guvernul voia să…
14:50
Avertisment pentru utilizatorii Google Chrome și ai altor browsere bazate pe Chromium. „Vulnerabilități critice” # HotNews.ro
Mai multe vulnerabilități critice afectează Google Chrome și alte browsere bazate pe Chromium, au avertizat joi experții Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), într-o postare publicată, joi, pe pagina oficială de Facebook a instituției. „Există…
14:50
Copiii pot „duce pe picioare” pneumonii. Dr. Nicoleta Dumitru, pneumolog pediatru MedLife, explică semnele pe care părinții nu trebuie să le ignore # HotNews.ro
În luna octombrie s-au înregistrat câteva cazuri izolate de gripă, totuși, numărul infecțiilor respiratorii se menține scăzut pentru această perioadă a anului, spune dr. Nicoleta Dumitru, medic specialist pneumolog pediatru în cadrul Spitalului de Pediatrie…
14:50
Rogobete: Nu există un act normativ care să taie 10% din salariile medicilor. Sistemul de sănătate este sub o tensiune a resursei umane # HotNews.ro
Guvernul nu ia în calcul o reducere cu 10% a salariilor din sistemul medical, a anunțat ministrul Sănătății, la finalul ședinței de Guvern de joi. Alexandru Rogobete spune că sistemul de sănătate este „sub o…
14:30
Propunerea neobișnuită a administrației Trump inclusă în noul plan pentru încheierea războiului din Ucraina # HotNews.ro
Schița de acord a fost elaborată de emisarii prezidențiali din SUA și Rusia, dar Kievul a fost doar informat în linii mari despre propunerile discutate, scriu The Daily Telegraph și Reuters. Un plan de pace…
