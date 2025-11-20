Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în fața Papei! De la Vatican, înapoi în România
Cancan.ro, 20 noiembrie 2025 23:50
Iulia Vântur a venit în secret în România, după ce a cântat pe scena din Vatican, în prezența Papei. Nu s-a întors cu mâna goală, ci cu cadouri simbolice pentru toți cei dragi. Mini-sejurul său […]
• • •
Alte ştiri de Cancan.ro
Acum o oră
00:00
Tribunalul Sibiu a decis: ce se întâmplă cu sechestrul pe bunurile lui Klaus Iohannis. ANAF vrea să recupereze aprox. 1 milion de euro # Cancan.ro
Statul Român îi cere despăgubiri de aproximativ 1 milion de euro fostului președinte Klaus Iohannis pentru lipsa de folosință a cotei de 1/2 dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu. Ce s-a întâmplat după ce […]
20 noiembrie 2025
23:50
Chiar dacă are milioane, iată că îi place să fie activă, merge pe jos, dar mai ales nu-și uită obligațiile de fiică. Simona Halep a scos-o pe mama ei în mall Promenada la niște cumpărături, […]
23:50
Andreea Berecleanu poartă o ținută retro, cu ochelari retro, o coafură retro și totuși reușește să fie nu doar modernă, ci mult în fața trendurilor actuale. Luați aminte, așa se va îmbrăca toată lumea peste […]
23:50
Iulia Vântur, primele declarații după ce a cântat în fața Papei! De la Vatican, înapoi în România # Cancan.ro
Iulia Vântur a venit în secret în România, după ce a cântat pe scena din Vatican, în prezența Papei. Nu s-a întors cu mâna goală, ci cu cadouri simbolice pentru toți cei dragi. Mini-sejurul său […]
23:50
Elegant fără efort, înalt, tuns impecabil, cu o alură de prinț saudit și atitudine de sicilian, Adrian Nartea e pe culoarul lui în Loft, printre bogații și frumoșii momentului, iar CANCAN.RO, evident că n-a fost […]
Acum 2 ore
23:30
Gigi Becali își pune sănătatea în pericol? Ce gest a făcut după operația suferită: „Nu e bun pentru organism, pentru trup” # Cancan.ro
Gigi Becali a trecut prin momente dificile și a fost supus unei operații din cauza unor probleme la cervicală. Latifundiarul din Pipera s-a lăsat pe mâinile neurochirurgului preot Ștefan Mindea. Iată care este starea lui […]
23:00
Răsturnare de situație în cazul morții turiștilor din hotelul groazei, din Istanbul! Ce este substanța care i-a ucis pe bieții oameni # Cancan.ro
Răsturnare de situație în cazul persoanelor care și-au pierdut viața în Istanbul. Un cuplu și cei doi copii ai lor s-au stins din viață după ce s-au cazat într-un hotel, intoxicați cu o substanță. Despre […]
Acum 4 ore
22:20
Formulă de calcul pentru impozitul la mașină. Cum afli cât plătești de la 1 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Vești importante! Anul 2026 vine cu impozite mai mari pentru anumite categorii de autovehicule. Care români vor scoate mai mult din buzunare? Află mai multe detalii în articol! Începând cu anul 2026, în calculul impozitului […]
22:10
Nu ratați o ediție explozivă din Best of Marius Tucă Show, invitați – prof. univ. dr. Valentin Stan, Daniel Băluță, Gigi Nețoiu, prof. univ. dr. Dan Dungaciu și Ion Cristoiu. Cele mai intense dezvăluiri, cele […]
21:50
Cum l-a surprins Ilona Brezoianu pe Andrei, soțul ei, la 2 zile de când au devenit părinți. Nu l-a iertat și l-a taxat public! # Cancan.ro
Ilona Brezoianu și soțul ei, Andrei Ril, trăiesc una dintre cele mai emoționante perioade din viața lor. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată în urmă cu doar două zile, iar bărbatul i-a fost […]
21:20
Horoscop 21 noiembrie 2025. Află care este zodia care are parte de momente tensionate în relațiile cu cei din jur. Berbec Vei simți tensiuni legate de bani și putere. Ia aceste momente drept lecții și […]
21:00
China a trecut pe internet 10G! Câți dolari costă pe lună abonamentul și ce timpi de descărcare au filmele 4K # Cancan.ro
China face încă un pas major în cursa globală a tehnologiei, devenind prima țară care pune în funcțiune o rețea comercială de internet fix cu viteze de 10G. La ce preț se ridică un astfel […]
20:50
Concursul Miss Universe a fost marcat de încă un moment care a uimit pe toată lumea. Miss Jamaica a căzut de pe scenă și s-a accidentat grav. Toate detaliile le afli în articol! După incidentul […]
Acum 6 ore
20:30
Donald Trump a semnat pentru desecretizarea documentelor din procesul lui Jeffrey Epstein. Când vor fi publicate # Cancan.ro
Numele lui Donald Trump reapare în atenția publicului odată cu avansarea demersurilor privind desecretizarea documentelor din cazul Jeffrey Epstein. Președinte SUA a negat mereu orice implicare,însă conexiunile sale anterioare cu acesta sunt intens discutate, mai […]
20:20
Loredana, despre dificultățile din spatele celebrității: „Am simțit-o și eu pe pielea mea” # Cancan.ro
Loredana a vorbit despre dificultățile din spatele succesului pe care l-a obținut. Artista a mărturisit lucruri neștiute de public și a evidențiat aspecte neplăcute ale celebrității ei. Află în articol despre ce este vorba! Loredana […]
20:10
Nunta nu i-a apropiat pe Andreea Bălan și tatăl ei! Invitația s-a rătăcit pentru socrul mic # Cancan.ro
Nici măcar nunta, eveniment extrem de important în viața ei, nu pare s-o apropie pe Andreea Bălan de tatăl său. Ca de fiecare dată, Săndel află ultimul ce se întâmplă cu fiica sa. Părintele artistei […]
19:50
Ce frici de mamă are Adela Popescu. Vedeta s-a ales cu ele după ce s-a uitat la filme americane # Cancan.ro
Adela Popescu a dezvăluit frica pe care o are atunci când vine vorba de copiii ei. Vedeta a fost sinceră și a spus că această temere a apărut în urmă cu mult timp, iar acum […]
19:30
Cum vrea Irina Columbeanu să facă bani în America. Monica Gabor și tatăl ei vitreg, Mr. Pink, au încurajat-o să își reia pasiunea # Cancan.ro
După o pauză de cinci ani, Irina Columbeanu revine la pasiunea sa pentru pictură, inspirată și încurajată de mama sa, Monica Columbeanu, și de tatăl ei vitreg, Mr. Pink. Tânăra visează să transforme această pasiune […]
19:20
Iubita lui Horațiu Potra, cu 10.000 de euro la purtător! A epatat cu brandurile la vedere | EXCLUSIV # Cancan.ro
Iubita mercenarului roman Horațiu Potra care a fost astăzi adus înapoi în România a fost surprinsă cu o geantă în valoare de aproape 7000 de euro conform site-urilor de specialitate, marca Chanel. Deși o purta […]
19:10
Orașul în care Soarele nu va mai răsări deloc în 2025. Următorul răsărit va fi abia pe 22 ianuarie 2026 # Cancan.ro
Când credeai că le-ai auzit pe toate, apare ceva nou care te uimește. Așa este și subiectul de astăzi. Un oraș lipsit de soare timp de 2 luni? Da, există. Află mai multe detalii în […]
18:50
Cine e judecătoarea pensionară care a intrat cu mașina în tânărul aflat în scaun cu rotile, în Bihor. Ce probleme apăsătoare are și ea # Cancan.ro
Un accident devastator a avut loc miercuri seara în Bihor, soldat cu moartea unui tânăr de 28 de ani aflat în scaun cu rotile. Incidentul s-a petrecut într-o parcare, când șoferița, o fostă judecătoare din […]
18:50
Dragi cititori, o nouă zi, o nouă provocare! CANCAN.RO vrea să-ți testeze abilitățile, așa că ți-a pregătit un test IQ. Cu cât răspunzi mai repede, cu atât mai bine! Dacă te pricepi la matematică este și mai […]
Acum 8 ore
18:00
Ce i-a spus iubita lui Horațiu Potra când l-a văzut în aeroport! Presa i-a pus cea mai arzătoare întrebare la care românii vor răspuns # Cancan.ro
Horațiu Potra s-a întors în București, fiind întâmpinat pe aeroport de echipaje de jandarmi și trupe speciale. În momentul sosirii, el a fost preluat direct și condus către o mașină pentru a fi dus la […]
17:50
Una dintre cele mai emblematice actrițe din România, cu o carieră impresionantă în cinematografia mondială, cunoscută și pentru rolurile din filmele de la Hollywood precum ”Siberia” sau ”Inferno”, își face debutul în cel mai intens joc al […]
17:40
Ce a pățit un pensionar italian, după ce s-a îndrăgostit lulea de badanta din România care-l îngrijea. Cine era Marinela, de fapt # Cancan.ro
O româncă în vârstă de 43 de ani, se află în fața justiției din Italia, acuzată că ar fi exploatat vulnerabilitatea unui pacient cu probleme psihice pentru a-i sustrage peste 12.000 de euro. Cum a […]
17:00
Ce ilegalitate ar fi făcut mama Sarei în cabinetul stomatologic din Sectorul 3, fără să știe. Avocatul familiei rupe tăcerea și cazul se complică! # Cancan.ro
În urmă cu aproximativ o săptămână, o tragedie a zguduit o clinică stomatologică privată din București. Sara, o fetiță de numai 2 ani, a murit pe scaunul medicului, după o anestezie. După ce s-a început […]
17:00
Gândul prezintă Best Of Ai aflat! Cu Ionuț Cristache – vineri, 21 noiembrie, de la ora 15.00 # Cancan.ro
Exclusivități şi primele reacții la cele mai dezbătute teme ale săptămânii chiar de la protagonişti! Dezvăluiri explozive și declarații incitante, momente surpriză și analize care poartă marca celor mai cunoscuți analişti. Pe toate le regăsiți […]
16:50
Simone Tempestini la „Podcast cu Prioritate” #86 by ProMotor: despre carieră, pasiunea pentru viteză și idolul său în motorsport # Cancan.ro
Luni, 24 noiembrie, la ora 12:00, ProMotor lansează episodul #86 al „Podcast cu Prioritate”, având ca invitat special pe Simone Tempestini, unul dintre cei mai de succes piloți de raliu din România. Noul episod va fi […]
16:50
Bătaie ca-n filme între două neveste celebre! Facebook-ul a aprins scânteia, apoi și-au împărțit palme în centrul orașului! # Cancan.ro
Scene desprinse parcă dintr-un film de acțiune s-au petrecut chiar în centrul orașului Brăila! Două femei cu soți extrem de cunoscuți, mai ales la nivel local, s-au luat la ceartă într-un conflict care a necesitat […]
Acum 12 ore
16:30
Horațiu Potra a venit din Dubai în România! Iubita lui l-a așteptat în aeroportul Otopeni, împânzit de zeci de polițiști și jandarmi # Cancan.ro
Cazul lui Horațiu Potra se află din nou în centrul atenției, după ce autoritățile îl readuc joi în România sub escortă. Repatrierea sa are loc în condiții de securitate sporită, iar la aeroportul Henri Coandă […]
16:20
Coniacul și whisky-ul sunt două băuturi care au cucerit lumea prin rafinament și istorie. Fiecare are o poveste fascinantă, legată de regiuni, tradiții și metode de producție transmise din generație în generație. Alegerea între coniac […]
16:00
Moment istoric pentru Țiriac Collection! Galeria s-a redeschis și are noi surprize pentru pasionații de automobile # Cancan.ro
Țiriac Collection anunță un pas important în dezvoltarea sa, odată cu finalizarea unui amplu proces de extindere și reorganizare a spațiului expozițional. Noua galerie va găzdui permanent în jur de 300 de vehicule deosebite, prezentate […]
15:50
Lumea bună a fotbalului românesc s-a adunat în seara zilei de 19 noiembrie, la Mall Băneasa, pentru a-i fi alături lui Ladislau Bölöni. Figură emblematică a echipei care a câștigat Cupa Campionilor Europeni în anul […]
15:30
Un IT-ist din Cluj-Napoca are salariu 16.000 lei/lună, dar este nemulțumit pe șefii lui. Care e motivul # Cancan.ro
Un IT-ist cu experiență a stârnit discuții aprinse în mediul online după ce a împărtășit situația sa profesională, considerând că firma pentru care lucrează nu îl plătește pe măsura valorii pe care o aduce. Deși […]
15:10
În Vegas, este ciudat de obișnuit să vezi urme de pantofi pe tavanele parcărilor subterane. Personalul de securitate spune că acest lucru se întâmplă de obicei când oamenii încearcă să facă salturi înapoi, stând în […]
15:10
Dragi cititori, CANCAN.ro vă aduce o glumă bună pentru a vă destinde după o zi lungă și grea de muncă. Azi, un bărbat se duce la doctor după ce află că soția lui umblă cu […]
15:00
Lista medicamentelor compensate a fost suplimentată. Au fost adăugate 41 de noi medicamente, în baza unei ordonanţe aprobate joi de către Guvern, a anunţat Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete. De asemenea, au fost extinse indicaţiile pentru […]
15:00
Pregătirile pentru Crăciun au început deja în familia Gabrielei Cristea. Vedeta, alături de Tavi Clonda, și cele două fiice, Iris și Victoria, s-a apucat de amenajarea locuinței pentru a aduce spiritul sărbătorilor mai aproape. Împreună, […]
14:40
Așa l-a cumințit Valentina Pelinel pe Cristi Borcea: „Ne uităm în aceeași direcție” |EXCLUSIV # Cancan.ro
Valentina Pelinel și Cristi Borcea sunt căsătoriți de mai bine de opt ani, timp în care afaceristul, cândva un mare crai, a renunțat la escapadele amoroase de odinioară. Partenera de viață a acestuia a mărturisit […]
14:40
De nerecunoscut și mai plină de viață ca oricând! Maria Buză, actrița cu râs molipsitor și replici savuroase, rupe tiparele la 56 de ani. S-a retras din agitația Bucureștiului și, când nu are filmări, trăiește […]
14:30
Cum a fost surprinsă Nidia, la opt zile de la moartea lui Horia Moculescu? Momentul care i-a înduioșat pe toți # Cancan.ro
Durerea și muzica s-au întâlnit într-o seară emoționantă la Teatrul Național București. La doar trei zile după ce și-a înmormântat tatăl, Nidia Moculescu a avut puterea să urce pe scenă și să cânte piesa pe […]
14:30
Forbes Kids și D&D Research au realizat un studiu amplu privind opinia mamelor despre cele mai de încredere produse pentru copii. Eșantionul este unul reprezentativ pentru spectrul național, cuprinde 1.015 mame care au cel puțin […]
14:10
Gigi Becali (67 de ani) a ajuns pe masa de operație după ce s-a confruntat cu probleme de sănătate. Finanțatorul celor de la FCSB a făcut chiar el anunțul despre intervenția chirurgicală complicată. Cu ce […]
13:40
Tragedie în Bihor. Un tânăr s-a stins din viață după ce o șoferiță a încurcat pedalele de la mașină # Cancan.ro
Tragedie fără margini în Bihor. În noaptea de miercuri spre joi, un tânăr în vârstă de 27 de ani a fost accidentat de o șoferiță care a încurcat frâna cu accelerația. Tânărul, imobilizat în scaun […]
13:20
Adrian a murit în condiții suspecte în drum spre România. Nimeni nu știe cum s-a produs nenorocirea # Cancan.ro
Tragedie fără margini într-o familie din Iași. Adrian, un tânăr de 34 de ani, se întorcea casă din Marea Britanie, unde muncea, și a murit în Ungaria. Moartea românului este învăluită în mister, iar vecinii […]
13:10
Tragedie fără margini în Timișoara. Aanei Ioan, tânărul dat dispărut pe 10 noiembrie, a fost găsit fără viață # Cancan.ro
Aanei Ioan, un tânăr în vârstă de 25 de ani din Timișoara – care a fost căutat de familie și de polițiști încă din 10 noiembrie – a fost găsit fără viață, miercuri, 19 noiembrie […]
12:50
Răsturnare de situație în cel mai ”bolnav” caz! Actrița a fost găsită vinovată că și-a ucis soțul, în timp ce avea o aventură cu fiul lui vitreg # Cancan.ro
Devyn Michaels, în vârstă de 47 de ani, a fost găsită vinovată de crimă după ce și-a ucis fostul soț în timp ce era căsătorită în secret cu fiul acestuia. Victima, Johnathan Willette, în vârstă […]
12:40
Frumos, înalt, bine făcut, dar singur, singurel! Motivul? Nu e el prea pretențios, dar nu și-a găsit încă femeia potrivită! Alex Delea a făcut declarații în exclusivitate pentru CANCAN.RO despre ghinionul său în dragoste! Deja […]
12:30
Revenire de senzație la Pro TV! Preferatul fanilor s-a întors, la câteva luni după “exil” |EXCLUSIV # Cancan.ro
După rolul principal în “Clanul”, Denis Hanganu a fost tras pe dreapta o perioadă, cum se întâmplă cu mulți actori, tocmai ca publicul să nu îl mai asocieze cu personajul interpretat. Actorul nu a resimțit […]
12:30
Momentul în care Eva l-a lăsat absolut fără cuvinte pe Cătălin Măruță! Cum a reacționat vedeta Pro TV când a aflat că micuța are în plan să se căsătorească # Cancan.ro
Tată și fiică, față-n față într-un episod special și emoționant al podcastului ”Acasă la Măruță”. Conștient că ar putea afla lucruri noi despre Eva, Cătălin Măruță a ”riscat” și a invitat-o pe Eva în podcastul […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.