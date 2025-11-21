Țara în care Minsiterul Justiției a fost desființat. Președintele exultă de bucurie: „S-a terminat”
StirileProtv.ro, 21 noiembrie 2025 08:20
Preşedintele bolivian Rodrigo Paz a desfiinţat joi Ministerul Justiţiei, după ce iniţial anunţase înlocuirea titularului acestuia, în centru unui scandal după dezvăluirea unei condamnări penale pe care a ascuns-o, relatează AFP.
• • •
