Atac rusesc la Odesa, soldat cu patru răniţi
Rador, 21 noiembrie 2025 08:20
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie, trupele ruse au atacat Odesa, rănind patru persoane. Şeful administrației militare a oraşului, Serhi Lisak, a declarat că trei dintre răniți, care au suferit arsuri și traumatisme provocate de explozie, au fost transportați la spital. O altă persoană a primit ajutor medical la […]
Acum 10 minute
08:30
Camion încărcat cu muniţie de război, descoperit în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa, judeţul Vaslui # Rador
Autorităţile de control au descoperit, în cursul nopţii de miercuri spre joi, în Punctul de Trecere a Frontierei Albiţa din judeţul Vaslui, mai multe arme de foc şi alte componente militare suspecte într-un autotren care urma să intre în România. Destinatar, conform documentelor, este un beneficiar din Israel, se arată într-un comunicat emis de DIICOT […]
08:30
Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor lui Iohannis # Rador
Tribunalul Sibiu a respins cererea formulată de statul român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. Acţiunea Fiscului viza recuperarea a aproximativ un milion de euro, reprezentând suma ce ar fi fost încasată din chirii, plus penalităţi şi dobânzi, pentru unul dintre […]
Acum 30 minute
08:20
Autorităţile ucrainene au raportat că, în noaptea de 20 spre 21 noiembrie, trupele ruse au atacat Odesa, rănind patru persoane. Şeful administrației militare a oraşului, Serhi Lisak, a declarat că trei dintre răniți, care au suferit arsuri și traumatisme provocate de explozie, au fost transportați la spital. O altă persoană a primit ajutor medical la […]
08:20
Cinci oameni au murit și alți opt au fost răniți, în oraşul ucrainean Zaporijja, în urma unui atac lansat de ruşi în noaptea de joi spre vineri. Şeful Administraţiei Militare Regionale Zaporijjia, Ivan Fedorov, a raportat că armata rusă a avariat blocuri de locuințe și chioșcuri comerciale. „Cinci persoane au murit, iar opt au fost […]
08:10
Redacția maghiară a postului Radio Europa Liberă/Radio Libertatea își va înceta activitatea începând de vineri # Rador
La cererea Agenției Statelor Unite pentru Media Globală (USAGM), redacția maghiară a postului de radio Radio Europa Liberă/Radio Libertatea (RFE/RL) își va înceta activitatea începând cu 21 noiembrie, a anunțat joi instituția media pe site-ul său. „În ultimii ani, colegii noştri au lucrat cu dedicare și cu cele mai bune metode jurnalistice pentru a oferi […]
08:10
Volodimir Zelenski a declarat că Ucraina are nevoie de pace reală, demnă, care să nu fie încălcată de o a treia invazie rusă # Rador
Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a răspuns noilor propuneri ale Washingtonului privind încetarea războiului cu Rusia, spunând că Ucraina are nevoie de o pace reală demnă, care să nu fie încălcată de o a treia invazie rusă. Detaliile planului nu au fost confirmate în mod oficial, dar, potrivit unor relatări din presă, noua propunere ține cont […]
Acum o oră
07:50
Autorităţile britanice au prelungit licenţa generală pentru încă două filiale bulgare ale companiei ruse Lukoil, informează Serviciul Regatului Unit pentru Respectarea Sancţiunilor Financiare. Licenţa, care permite operaţiuni cu companiile respective până pe 14 februarie 2026, este deja valabilă pentru Lukoil Aviation Bulgaria şi Lukoil Bunker Bulgaria. Pe 14 noiembrie, derogări similare au fost acordate pentru […]
07:50
Potrivit unor noi reguli ale SUA, țările cu politici privind diversitatea ar trebui considerate țări care încalcă drepturile omului # Rador
Departamentul de Stat al SUA a transmis ambasadelor și consulatelor americane că statele care aplică anumite politici în privința rasei, genului, avortului și migrației ar trebui să fie încadrate în categoria țărilor care încalcă drepturile omului. Criticii acuză administrația Trump că foloseşte drept armă tema drepturilor internaționale ale omului în scopuri ideologice interne. Corespondentul BBC […]
Acum 2 ore
07:40
EVENIMENTE INTERNE – Președinție * Programul preşedintelui Nicuşor Dan: Participă la conferinţa la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune: „Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivităţii economice incluzive şi a rezilienţei în întreaga Europă” – ora 11:00, la Hotel Sheraton; alocuţiunea preşedintelui din cadrul evenimentului va fi […]
07:30
Numele preşedintelui Serbiei, Aleksandar Vučić a ajuns implicat în afacerea „Safari la Sarajevo” # Rador
Numele preşedintelui Serbiei, Aleksandar Vučić, a ajuns implicat în afacerea „Safari la Sarajevo”, după ce un reporter de investigaţie croat a depus o plângere împotriva liderului sârb la procuratura din Milano, care anchetează cazul. Potrivit corespondentei RRA în Italia, jurnalistul susţine că Vučić a fost prezent la unul dintre posturile militare din Sarajevo, de unde, […]
07:20
Ministerul Educaţiei a lansat, în dezbatere publică, un proiect de ordin ce are în prim-plan temele elevilor pentru acasă # Rador
Ministerul Educaţiei a lansat, în dezbatere publică, un proiect de ordin ce are în prim-plan temele elevilor pentru acasă. Documentul interzice utilizarea temei ca instrument de pedeapsă, prevede că temele pentru vacanţă sunt facultative, iar copiii nu sunt obligaţi să le facă, în timp ce temele obligatorii trebuie să fie de nivel mediu. Proiectul prevede […]
07:10
Războiul devine îngrijorător de prezent, iar pacea este departe – aceasta ar fi opinia presei internaționale care, așa cum ne-a obișnuit, transmite informații din zonele cele mai fierbinți de pe glob. Din păcate, Orientul Mijlociu rămâne o asemenea zonă, având în vedere că, ieri (20 noiembrie), Israelul a bombardat din nou Gaza. „Lansate după armistițiu, […]
07:10
Pe 22 noiembrie începe campania electorală pentru alegerile locale parțiale organizate pe 7 decembrie pentru Primăria Generală a Capitalei # Rador
Mâine începe campania electorală pentru alegerile locale parțiale organizate pe 7 decembrie pentru Primăria Generală a Capitalei, șefia Consiliului Județean Buzău și pentru alte 12 primării din țară. Aceasta se va încheia pe 6 decembrie, la ora 07:00 dimineața, iar Autoritatea Electorală Permanentă precizează că, în această perioadă, sunt permise doar anumite tipuri de activități […]
07:10
Operatorii din complexul de schi Păltiniş Arena marchează un moment unic prin dezvelirea unui depozit de zăpadă păstrat timp de trei anotimpuri # Rador
Operatorii din complexul de schi Păltiniş Arena marchează astăzi un moment unic prin dezvelirea unui depozit de zăpadă păstrat timp de trei anotimpuri, inclusiv peste vară, printr-un sistem modern de snow-farming, o investiție importantă realizată la finalul sezonului de schi din primăvara acestui an. În zilele următoare, zăpada artificială va fi întinsă pe pârtia D, […]
Acum 4 ore
06:20
INFOTAG: Declarație prin se care solicită deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la UE, semnată la București # Rador
Comisiile de politică externă ale Parlamentului Republicii Moldova și Senatului României au adoptat o declarație comună. Documentul solicită deschiderea negocierilor de aderare a Republicii Moldova la Uniunea Europeană până la sfârșitul anului 2025. După cum a declarat serviciul de presă al Parlamentului pentru INFOTAG, declarația a fost semnată la București, în cadrul unei ședințe comune, […]
Acum 8 ore
00:50
Un complex de schi din Păltiniș folosește pentru prima dată în România un depozit de zăpadă păstrat încă din primăvară pentru a deschide noul sezon de schi. Depozitul de zăpadă, păstrat sub niște prelate speciale, a rezistat inclusiv la temperaturile ridicate de peste vară, iar mâine va fi descoperit, urmând ca zilele viitoare zăpada să […]
Acum 12 ore
00:40
Ucraina va face eforturi pentru ca noile propuneri de pace ale SUA să dea rezultate, a spus Volodimir Zelenski # Rador
Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina va depune eforturi mari pentru ca propunerile de pace ale SUA să funcționeze și a promis că nu va face nimic pentru a perturba eforturile diplomatice. „Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul ca nimeni din lume să nu poată spune că renunţăm […]
00:20
Kevin Spacey și criza care a urmat scandalului sexual: „Nu mai am casă, locuiesc în hoteluri și merg oriunde există de lucru.” # Rador
La șapte ani după scandalul agresiunii sexuale care i-a zguduit cariera, Kevin Spacey vorbește deschis despre experiențele sale. Într-un interviu acordat publicației Telegraph, actorul câștigător al premiului Oscar a dezvăluit că în prezent nu are o locuinţă fixă „Locuiesc în hoteluri, în Airbnb-uri, merg oriunde există de lucru”, a explicat Spacey. „Literalmente nu am o […]
00:10
La Blouse Roumaine, una dintre picturile capodoperă ale modernismului european, va fi expusă la București, la Muzeul Național de Artă # Rador
La Blouse Roumaine, de Henri Matisse, una dintre picturile capodoperă ale modernismului european, va fi expusă de mâine la București, la Muzeul Național de Artă. Lucrarea face parte din colecția permanentă a Centrului Pompidou din Paris și este adusă în țara noastră pentru o expoziție mai amplă dedicată prezenției costumului popular în artă. Vor fi […]
20 noiembrie 2025
23:10
O judecătoare americană a oprit iniţiativa preşedintelui Trump de a trimite unităţi ale Gărzii Naționale la Washington # Rador
O judecătoare federală a oprit joi, pentru moment, iniţiativa preşedintelui Trump de a trimite trupe ale Gărzii Naționale la Washington D.C.. Decizia înseamnă un regres juridic temporar pentru eforturile preşedintelui american de a trimite militari în orașele americane în ciuda obiecțiilor liderilor locali. Judecătoarea districtuală americană Jia Cobb, numită de fostul președinte Joe Biden, a […]
23:00
Curtea Constituțională a devansat termenul la care va analiza sesizarea ce vizează legea cu măsuri fiscale adoptată de Parlament în urmă cu două zile. Ședința, stabilită inițial pentru 21 ianuarie 2026, a fost reprogramată pe 10 decembrie, după ce premierul a solicit modificarea datei, deoarece prevederile incluse în lege sunt preconizate să se aplice de […]
22:40
O masă de aer încărcată cu particule de praf de origine saharian va trece pe deasupra României # Rador
O masă de aer încărcată cu particule de praf de origine saharian va trece pe deasupra României de mâine până duminică inclusiv, anunţă Administraţia Naţională de Meteorologie. Depunerile de praf vor putea fi observate la început mai ales în vest, nord-vest şi în nord, apoi, îndeosebi în regiunile estice, în intervalele în care va ploua. […]
22:00
Ucraina a fost informată despre un nou plan de pace, a spus purtătoarea de cuvânt a Casei Albe # Rador
O oficialitate de la Casa Albă a declarat joi că înalți oficiali ai Administrației Trump s-au întâlnit cu reprezentanţi ucraineni săptămâna trecută pentru a discuta un plan de pace care ar trebui să fie acceptabil atât pentru ei, cât și pentru Rusia. Purtătoarea de cuvânt Karoline Leavitt le-a spus reporterilor că secretarul american de stat […]
21:40
Oficiali de la Casa Albă au negat rapoartele conform cărora administraţia de la Washington va pune capăt boicotării summitului G20, descriindu-le ca „ştiri false”. În comunicat se precizează că însărcinatul american cu afaceri de la Pretoria va participa la deschiderea summitului ca „o formalitate”, dar nu va lua parte la discuţii. (BBC SERVICIUL MONDIAL – […]
21:30
Miercuri, 19 noiembrie, Prințul William și Prințesa Kate au avut o apariție remarcabilă la Royal Variety Performance, o seară care a celebrat cele mai bune spectacole de teatru, comedie și muzică. A fost prima lor apariție împreună pe covorul roșu în ultimii doi ani. Ultima lor apariție împreună a fost pe 30 noiembrie 2023, la […]
21:20
Oamenii de știință au descoperit recent o pânză de păianjen gigantică, care măsoară peste 100 de metri pătrați și conține aproximativ 111.000 de păianjeni, într-o peșteră de la granița dintre Grecia și Albania, potrivit unui studiu publicat în revista „Subterranean Biology”. Numită „Peștera cu sulf”, deoarece este excepțional de bogată în sulf, peștera este situată […]
Acum 24 ore
18:20
Biletele de tren se vor scumpi cu aproape 10% din 14 decembrie, odată cu intrarea în vigoarea noului mers al trenurilor. Conducerea CFR Călători spune că majorarea de preț reprezintă indexarea cu rata inflației, potrivit prevederilor legale. În urmă cu un an, indexarea a fost de 4,6%, urmată în iulie de o nouă scumpire, ca […]
18:00
Premierul solicită CCR să modifice data stabilită pentru analizarea sesizării ce vizează legea cu măsuri fiscale adoptate de Parlament # Rador
Premierul solicită Curții Constituționale să modifice data stabilită pentru analizarea sesizării ce vizează legea cu măsuri fiscale adoptate de Parlament în urmă cu două zile. CCR a programat ședința pentru 21 ianuarie 2026, însă Guvernul dorește preschimbarea termenului, deoarece prevederile incluse în lege sunt preconizate să se aplice de la începutul anului viitor. Între acestea, […]
17:30
Un tribunal din Albania a demis joi din funcție pe vicepremierul ţării, Belinda Balluku, după ce aceasta a fost pusă sub acuzare de procurori pentru rolul pe care l-ar fi jucat în selectarea unei companii pentru construirea unui tunel finanțat de guvern, a anunțat tribunalul într-un comunicat. Belinda Balluku nu a făcut niciun comentariu după […]
17:00
Franța, Marea Britanie și Germania doresc să redeschidă dialogul diplomatic cu Iranul în legătură cu programul său nuclear contestat, a declarat joi purtătorul de cuvânt al Ministerului Francez de Externe, Pascal Confavreux. Oficialul francez a spus reporterilor că, în ciuda presiunilor exercitate de europeni pentru reintroducerea sancțiunilor ONU asupra Iranului, în septembrie, cele trei puteri […]
15:20
LUX, cel de-al patrulea album de studio al artistei catalane, a doborât aproape toate recordurile la puţin timp de la lansare. 12 din cele 15 melodii de pe album au intrat în primele 24 de ore în „Topul global”, cu 42,1 milioane de redări pe Spotify, devenind cel mai ascultat album al unei artiste hispanice […]
14:10
Polonia anunţă un sprijin de 100 de milioane de dolari pentru arme destinate Ucrainei în cadrul PURL # Rador
Polonia va aloca 100 de milioane de dolari pentru asistență militară și achiziția de arme americane destinate Ucrainei, în cadrul inițiativei Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), lansată de SUA şi NATO. Potrivit agenţiei PAP, un anunţ în acest sens a fost făcut, joi, de către ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski. Şeful diplomaţiei poloneze a […]
13:30
Introducere La 20 noiembrie 1989, Adunarea Generală a Națiunilor Unite a adoptat în unanimitate Convenția ONU cu privire la Drepturile Copilului, un document istoric care a schimbat definitiv modul în care omenirea înțelege și protejează copilăria. Cu 196 de state semnatare până în 2017 cu excepția Statelor Unite și a Somaliei la acel moment Convenția […]
13:30
Guvernul a stabilit prin ordonanţă de urgenţă regulile la achiziţiile publice militare prin programul SAFE # Rador
Realizator: Cătălin Gomboș – Guvernul a stabilit prin ordonanţă de urgenţă regulile la achiziţiile publice militare prin programul SAFE, instrument de finanţare european de 16,5 miliarde de euro. Pentru a accesa aceşti bani, România trebuie să trimită până la finalul lunii un plan de investiţii pentru industria europeană de apărare. Tot în şedinţa de astăzi, […]
12:50
The Institute a lansat programul Cai Verzi – Capitala Culturală a Capitalei, un demers dedicat creșterii consumului cultural în rândul tinerilor din Sectorul 1 # Rador
București, 20 noiembrie 2025 – The Institute a lansat programul Cai Verzi – Capitala Culturală a Capitalei, un proiect dedicat creșterii consumului cultural în rândul elevilor și studenților din Sectorul 1. Inițiativa, finanțată de Primăria Sectorului 1 și susținută de Banca Transilvania, și-a propus să consolideze imaginea sectorului ca principal centru cultural al capitalei și […]
12:50
20 noiembrie 1917 – Nașterea Republicii Populare Ucrainene, un moment decisiv în istoria Europei de Est # Rador
Introducere La 20 noiembrie 1917, în haosul prăbușirii Imperiului Țarist și al radicalizării revoluției bolșevice, Ucraina a fost proclamată republică. Acest moment, care avea să devină un reper fundamental pentru identitatea politică modernă a Ucrainei, a reprezentat nu doar un act de emancipare națională, ci și începutul unei lupte de durată pentru autodeterminare, suveranitate și […]
12:40
World Vision România a lansat primul studiu național despre adicțiile preadolescenților și campania națională „LIBER ești FĂRĂ.” # Rador
București, 20 noiembrie 2025. Cu ocazia Zilei Internaționale a Drepturilor Copilului, World Vision România a lansat primul studiu național dedicat comportamentelor de risc și adicțiilor în rândul copiilor cu vârste între 10 și 14 ani, realizat pe un eșantion reprezentativ la nivel național. Studiul a fost lansat în cadrul unei dezbateri, organizată în Parlamentul României, în parteneriat cu […]
12:00
UE ar trebui să înceteze să trimită bani Ucrainei, după rapoartele privind corupţia, susţine Ungaria # Rador
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze să mai trimită bani guvernului ucrainean în urma relatărilor despre corupție. „Există o mafie a războiului, un sistem corupt care funcționează în Ucraina, iar apoi președinta Comisiei Europene… în loc să oprească plățile și să ceară o verificare […]
12:00
Ucrainenii şi Europa trebuie să fie implicaţi în orice plan de încetare a războiului, susţin miniştrii Uniunii Europene # Rador
Miniștrii de externe europeni au declarat joi că orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina trebuie să îi includă pe ucraineni și pe europeni, după ce Statele Unite au avansat un cadru care ar presupune ca Kievul să renunțe la o parte din teritoriu și din armament și să își reducă dimensiunea armatei. […]
12:00
La microfon, Elvira Chilaru
10:00
Europa are nevoie de arme nucleare tactice pentru a-l contracara pe Putin, spune șeful Airbus # Rador
BERLIN 19 Noiembrie — Națiunile europene ar trebui să dezvolte un factor de descurajare nuclear tactic comun pentru a contracara arsenalul în expansiune al Rusiei, a declarat miercuri președintele consiliului de administrație al Airbus, René Obermann, încălcând unul dintre cele mai mari tabuuri de apărare ale Europei. Vorbind la Conferința de Securitate de la Berlin, […]
09:30
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – O nouă ediţie a Târgului de Turism al României, ediţia de toamnă, începe astăzi la Pavilionul Romexpo din Bucureşti. Până duminică, pasionaţii de călătorii pot găsi oferte pentru această iarnă, city break-uri pentru anul următor, vacanţe exotice, dar şi pachete pentru vara lui 2026. Organizatorii anunţă reduceri de până […]
09:00
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA în România, a declarat că relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Relaţia cu România nu a fost niciodată mai importantă, consideră Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al Statelor Unite în România. El a declarat la audierea sa, ieri, în Comisia pentru relaţii externe a Senatului american, că România este un aliat-cheie al Statelor Unite în cadrul NATO, situat strategic la Marea […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Guvernul va aproba în ședința de joi lista cu cele 50 de companii care au mari datorii la stat. Premierul Ilie Bolojan a anunțat că se va constitui un grup de lucru coordonat de vicepremierul Oana Gheorghiu pentru reforma acestor societăți. Tot în ședința de […]
08:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Realizator: Cătălin Gomboș – Traficul rutier se desfășoară în condiții de ploaie în aproape toată țara, în partea de est fiind semnalată ceață, cu reducerea semnificativă a vizibilității. Mai multe informații ne aduce inspector principal Alexandru Andronache de la Centrul Infotrafic al Poliției Române. Alexandru Andronache: Nu sunt înregistrate […]
Ieri
08:10
EVENIMENTE INTERNE – Senat * ora 9:00 – Lucrări în Comisiile permanente (la sediul Senatului și online) – Camera Deputaților * Activitate în comisiile parlamentare (prezență fizică și online) Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale – Documentare şi consultare Comisia pentru afaceri europene – Documentare şi consultare Comisia pentru […]
07:50
MAE rus a amenințat că va recurge la contramăsuri, în urma închiderii Consulatului Rusiei din Gdansk # Rador
RADOR RADIO ROMÂNIA (20 noiembrie) – Ministerul rus al Afacerilor Externe a amenințat că va recurge la contramăsuri, în urma închiderii Consulatului Rusiei din oraşul Gdansk, din Polonia. Moscova va reduce prezența diplomatică și consulară a Poloniei în Rusia, a anunțat purtătorul de cuvânt al Ministerului rus al Afacerilor Externe, Maria Zaharova, citat de Agenţia […]
07:50
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Emisiunea: ”Radiojurnal” – Realizator: Cătălin Gomboș – Statele Unite ar putea să îi ceară Ucrainei să cedeze teritorii şi să îşi reducă armata, potrivit unui plan de pace care ar fi fost negociat în secret de Washington şi Moscova. O echipă a Pentagonului se află la Kiev şi se […]
07:50
Este zi de doliu național în Republica Moldova în memoria lui Ilie Ilaşcu, unul dintre liderii mișcării de eliberare națională # Rador
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Zi de doliu naţional astăzi în Republica Moldova, în memoria lui Ilie Ilaşcu, unul dintre liderii emblematici ai mișcării de eliberare națională, care a încetat din viaţă luni, la vârsta de 73 de ani. Considerat un simbol al luptei pentru independenţa şi integritatea Republicii Moldova, Ilie Ilaşcu a ajuns […]
07:40
RADIO ROMÂNIA ACTUALITĂȚI (20 noiembrie) – Este zi de doliu național astăzi în Republica Moldova, în ziua în care Ilie Ilașcu va fi înmormântat la Cimitirul Bellu din București. Totodată, la Palatul Național ‘Nicolae Sulac’ din Chișinău, va avea loc între orele 10:00 și 13:00, o ceremonie simbolică de rămas bun. Potrivit Administrației prezidențiale de […]
