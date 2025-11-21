Atac rusesc la Odesa, soldat cu patru răniţi

00:40

Președintele Volodimir Zelenski a declarat joi că Ucraina va depune eforturi mari pentru ca propunerile de pace ale SUA să funcționeze și a promis că nu va face nimic pentru a perturba eforturile diplomatice. „Ucraina are nevoie de pace, iar Ucraina va face tot posibilul ca nimeni din lume să nu poată spune că renunţăm […]