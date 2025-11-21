Compania AnimaWings anunţă cinci noi rute aeriene din Timişoara, din 2026

11:10

Un profesor universitar din Ploieşti cere membrilor Consiliului Judeţean Prahova să semneze un ”angajament politic” prin care îşi asumă că nu vor vota comasarea Spitalului CFR din Ploieşti cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Ploieşti, în situaţia în care Spitalul CFR va fi preluat de la Ministerul Transporturilor de către autorităţile judeţene. Argumentele aduse sunt legate de faptul că spitalul CFR din Ploieşti, una dintre cele mai apreciate unităţi sanitare din judeţul Prahova, este ”un model, nu o secţie”, iar profilul medical al spitalului ”completează activitatea” Spitalului Judeţean de Urgenţă. Demersul lui Apostolache este susţinut de aproape 2.000 de persoane care au semnat şi o petiţie pentru ca Spitalul CFR să nu fie comasat cu cel de urgenţă.