Nicuşor Dan: Urmăresc cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei / Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu
News.ro, 21 noiembrie 2025 19:50
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seara, că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, el arătând că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu.
• • •
Acum 5 minute
20:30
20:30
Putin ameninţă să cucerească şi mai multe teritorii, dacă Ucraina nu acceptă planul american. ”El poate servi ca bază unei rezolvări paşnice definitive, dar acest plan nu este discutat cu noi în mod concret” # News.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin ameninţă vineri. într-o reuniune guvernamentală transmisă în direct la televizor, să cucerească şi mai multe teritoriu ucrainean, dacă Ucraina nu acceptă planul american.
Acum 10 minute
20:20
Acum 30 minute
20:10
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, a încetat din viaţă # News.ro
Actorul Virgil Andriescu, care a jucat peste 30 de ani pe scena Teatrului de Stat din Constanţa, dar şi în numeroase filme, a încetat din viaţă la vârsta de 89 de ani, conform unui anunţ postat pe pagina de Facebook a instituţiei de cultură.
20:00
Nicuşor Dan l-a primit pe vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto: Am reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR şi am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan l-a primit vineri, la Palatul Cotroceni, pe vicepreşedintele Executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune şi Reforme, Raffaele Fitto, el arătând că a reafirmat angajamentul ferm al României de a implementa PNRR şi am reiterat concentrarea noastră pe disciplina fiscală
Acum o oră
19:50
19:50
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă, vineri seara, că urmăreşte cu cea mai mare atenţie cele mai recente evoluţii privind războiul Federaţiei Ruse împotriva Ucrainei, el arătând că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat astăzi Ucraina de sprijinul lor continuu.
19:40
Acum 2 ore
19:30
Ciprian Ciucu le cere liderilor USR să publice propriile sondaje: De când a început campania la Bucureşti am fost întotdeauna pe primul loc, împreună cu domnul Băluţă. Eu ştiu cifrele din sondajele USR, să le publice # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei Ciprian Ciucu, le-a cerut liderilor USR să publice propriile sondaje, afirmând că, de când a început campania, el a fost pe primul loc împreună cu Daniel Băluţă de la PSD. Totodată, Ciucu solicită USR să ”nu ardă punţile”, în perspectiva unui pol comun în 2028 din care să facă parte PNL, USR, REPER şi SENS.
19:30
Echipa Csikszereda a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din Superligă.
19:10
Ciprian Ciucu: Bulevardul Magheru este doar un culoar de trafic. Nu te atrage, este degradat, aerul poluat, este zgomotos. Trebuie regenerat urban, trebuie mai mult verde # News.ro
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei, Ciprian Ciucu, susţine că Bulevardul Magheru este degradat, nu atrage, este poluat şi a devenit o arteră zgomotoasă. ”Trebuie regenerat urban, trebuie mai mult verde. Are câteva camere urbane, zona Lahovari, zona Amzei, zona Palatului, zona Grădinei Icoanei, care pot fi destinaţii. Toate acestea au nevoie de proiecte de regenerare urbană împreună cu Calea Victoriei”, consideră el.
19:10
Alexandru Rogobete: În bolile rare, orice opţiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii. De aceea, accesul la tratamente moderne devine esenţial. Sunt terapii care pot schimba parcursul unor vieţi # News.ro
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, afirmă că în bolile rare, orice opţiune terapeutică nouă poate schimba povestea unei familii şi de aceea, accesul la tratamente moderne devine esenţial, fiind ”terapii care pot schimba parcursul unor vieţi”.
18:50
Un fost eurodeputat britanic, Nathan Gill, coleg cu Farage, condamnat la zece ani şi jumătate de închisoare, la Londra, cu privire la corupţie în favoarea Rusiei. El a primit mită de la ucraineni proruşi în cadrul unei campanii de influenţare prorusă în P # News.ro
Un fost eurodeputat din Partidul UKIP (pro-Brexit), Nathan Gill, în vârstă de 52 de ani, a fost condamnat vineri, la Londra, la zece ani şi jumătate de închisoare, după ce a fost găsit vinovat de faptul că a primit mită în cadrul unei campanii de influenţare prorusă în Parlamentul European (PE), relatează AFP.
18:40
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României # News.ro
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranţă (de 2.000 km fără pasageri), iar al optulea tren este în depou şi se pregăteşte pentru ultimele verificări, înaintea testelor de anduranţă.
Acum 4 ore
18:30
Bolojan, despre angajarea cumnatei lui Cătălin Drulă la MIPE: Este propunerea USR / A fost verificată, are un parcurs profesional care arată bine, dar noi nu facem dosare de cadre sau de rudenie / Cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre angajarea cumnatei lui Cătălin Drulă în Ministerul Investiţiilor şi Poiectelor Europene, că este propunerea USR şi a fost verificată, are un parcurs profesional care arată bine, dar ei nu fac dosare de cadre sau de rudenie. Din punctul ăsta de vedere, cred că guvernul a făcut ceea ce trebuie, a mai afirmat Bolojan.
18:30
Echipele din Premier League au convenit vineri să introducă limite de cheltuieli în prima ligă a Angliei, începând cu sezonul viitor.
18:30
România a arătat, la Reuniunea OCDE privind Productivitatea Resurselor şi Deşeuri, alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deşeurilor şi progresele realizate # News.ro
Delgaţia României a arătat, la Reuniunea OCDE privind Productivitatea Resurselor şi Deşeuri, alinierea la instrumentele juridice OCDE în domeniul gestionării deşeurilor şi progresele realizate. ”Esenţa mesajului este că România a implementat un sistem solid, modern şi verificabil de gestionare a deşeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deşeuri, extinderea capacităţii de inspecţie, închiderea depozitelor neconforme”, a transmis Ministerul Mediului.
18:10
Bolojan: Consider că este nevoie ca să limităm pensionarea anticipată pentru toate categoriile. Lucrăm la diferite ipoteze de lucru, dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în opinia sa, consideră că este nevoie ca să limiteze pensionarea anticipată pentru toate categoriile şi că, în acest sens, se lucrează la diferite ipoteze de lucru, ar dacă pachetul pentru pensiile magistraţilor va trece, el poate să fie o bază de lucru şi pentru celelalte categorii.
18:00
Baschet: Personalităţi din baschetul european şi mondial, întâlnire cu COSR la Palatul Parlamentului, cu ocazia reunirii Boardului FIBA Europe # News.ro
Cu ocazia ”8th Meeting of the Board of FIBA Europe”, mai multe personalităţi din conducerea baschetului european şi mondial s-au întâlnit, vineri, cu conducerea COSR, la Palatul Parlamentului. Preşedintele FRB, Carmen Tocală, care este şi vicepreşedinte FIBA Europe, a avut parte şi de o surpriză din partea forului mondial.
18:00
Buzău - Candidatul AUR la şefia CJ Buzău Ştefăniţă Avrămescu vrea asistenţă medicală în fiecare sat din judeţ şi spitale alimentate cu produse locale # News.ro
Ştefăniţă Avrămescu, candidatul AUR la şefia CJ Buzău, susţine că „accesul la servicii de sănătate decente este o datorie morală a oricărei administraţii”. În programul strategic, acesta prioritizează modernizarea Spitalului Judeţean, deschiderea de centre medicale în mediul rural şi aprovizionarea spitalelor cu mâncare de la producători locali, pe lanţ scurt. Măsura este legată de conceptul economic „Produs în Buzău”, pe care candidatul îl vrea brand al judeţului, astfel încât sistemul sanitar să susţină direct economia locală, iar circuitul financiar să fie exclusiv în beneficiul economiei locale.
18:00
Bolojan: Corectăm ceea ce se întâmplă astăzi în domeniul neactualizării chiriilor la locuinţele de serviciu din 2007 şi posibilitatea de a locui, după ce te-ai pensionat, în aceste locuinţe, în timp ce noi plătim altora sume pentru navete # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunţat, vineri, că Guvernul corectează ceea ce se întâmplă astăzi în domeniul neactualizării chiriilor la locuinţele de serviciu din 2007 şi posibilitatea de a locui, după ce te-ai pensionat, în aceste locuinţe, în timp ce noi plătim altora sume pentru navete, săptămâna viitoare urmând să apară această ordonanţă.
17:50
Bolojan: În toate discuţiile pe care le-am avut cu mari investitori români, dar şi străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat că înhibă investiţiile / Cel mai târziu în decembrie, vom lua decizii pentru acest aspect # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-au avut cu mari investitori români, dar şi străini, acest impozit pe cifra de afaceri a fost reclamat că înhibă investiţiile, iar cel mai târziu în decembrie, vor lua decizii pentru acest aspect.
17:40
Premierul anunţă că proiectul care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat va fi gata luni: Ar urma să vizeze pensiile necontributive / Mi se pare anormal să te pensionezi la 48 de ani şi apoi să te angajezi într-o zonă adiacentă # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, vineri, că proiectul referitor la interzicerea cumului pensiei cu salariul de la stat ar urma să vizeze pensiile necontributive şi a explicat că i se pare anormal ca o persoană să se pensioneze la 48 de ani, pentru că a avut o muncă agasantă şi a doua zi să se angajeze în sectorul public, într-o zonă adiacentă.
17:40
Bolojan: România va fi solidară cu SUA şi cu celelalte ţări UE pentru a pune în practică sancţiunile pentru Lukoil. Sunt stocuri suficiente de carburant pentru perioada actuală şi următoare # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că sunt ”stocuri suficiente în perioada actuală şi următoare pentru ca aprovizionarea cu benzină şi cu motorină să funcţioneze” fără ca rafinăria Petrotel-Lukoil din Ploieşti să fie în activitate. Bolojan anunţă că sunt termene diferite la care sancţiunile impuse companiei ruseşti Lukoil intră în vigoare, sancţiunile pentru unitatea de rafinare de la Ploieşti fiind valabile din noiembrie, iar staţiile de carburant trebuind a fi vândute până la jumătatea lunii viitoare. În ceea ce priveşte plata salariilor angajaţilor rafinăriei Petrotel-Lukoil din Ploieşti, prim-ministrul spune că angajatorul Lukoil ”trebuie să ia deciziile de rigoare”.
17:40
Handbal feminin: Elizabeth Omoregie va evolua la FTC Budapesta din viitorul sezon; la CSM Bucureşti joacă din 2018 # News.ro
Echipa de handbal feminin FTC Budapesta a anunţat, vineri, transferul a trei jucătoare noi pentru viitoarea stagiune, între care se află şi centrul Elizabeth Omoregie, de la CSM Bucureşti. Opt ani a petrecut handbalista la campioana României.
17:40
Bolojan, despre remanieri în Guvern, în cazul în care ratăm jalonul din PNRR: Discutăm după data de 28 noiembrie de eventuală răspundere. Sper să îndeplinim aproape toate criteriile, în aşa fel încât să evităm dezangajarea banilor europeni # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre remanieri în Guvern, în cazul în care ratăm jalonul din PNRR privind pensiile magistraţilor, că discutăm după data de 28 noiembrie de eventuală răspundere el exprimându-şi speranţa că vom îndeplini aproape toate criteriile, în aşa fel încât să evităm dezangajarea banilor europeni.
17:30
Internaţionalul român Andrei Raţiu şi-a prelungit vineri contractul cu echipa spaniolă Rayo Vallecano, a anunţat gruparea madrilenă pe site-ul oficial.
17:30
Ilie Bolojan vrea ca fiecare instituţie să participe la acest efort privind reducerea cheltuielilor: Nu cred că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari # News.ro
Premierul Ilie Bolojan vrea ca fiecare instituţie să participe la acest efort privind reducerea cheltuielilor, el afirmând că, de exemplu, nu crede că se întâmplă nimic dacă se reduce suma forfetară cu 10% la parlamentari.
17:30
Blocul Naţional Sindical: În rezultatele bugetare şi în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire la o funcţionare normală a economiei / Măsurile luate nu au dus la redresarea economiei, ci la perturbarea ei # News.ro
Blocul Naţional Sindical (BNS) contrazice ferm, vineri, declaraţiile premierului Ilie Bolojan referitoare la rezultatele măsurilor luate până acum, pe care le cataloghează ”triumfaliste şi rupte de realitate”. ”Ceea ce premierul României numeşte a fi «redresare care funcţionează», în realitate este un picaj al economiei”, transmis sindicaliştii. Aceştia au reacţionat după ce premierul a afirmat că ”măsurile de redresare pe care le-am luat până acum funcţionează”.
17:20
Bolojan: Companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să-şi reducă pierderile/ Avem 27 de companii care au avut anul trecut pierderi de 1,2 miliarde # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să îşi reducă pierderile. El a explicat că sunt 27 de companii care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri negative şi doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde, iar acestea mai aculumează din trecut încă peste 5 miliarde. Bolojan a adăugat că sunt 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care o treime către bugetul de stat şi restul către companii private.
17:10
17:10
Axios dezvăluie un nou document în trei puncte, care prevede garanţii de securitate oferite Ucrainei timp de zece ani.El a fost trimis după planul în 28 de puncte. Conţine garanţii ”calchiate pe principiile Articolului 5 al NATO” şi preia conceptul de ”se # News.ro
Americanii au trimis un nou document - în trei puncte -, după ce au prezentat un plan în 28 de puncte Ucrainei, cu privire la garanţiile de securitate ”calchiate pe principiile Articolului 5 al NATO” şi care preiau conceptul de ”securitate colectivă”, dezvăluie Avios.
17:10
Bolojan afirmă că adoptarea unei legi care schimbă condiţiile de pensionare a magistraţilor „nu e o problemă de o persoană sau de alta”: Este o problemă care ţine de societatea românească şi de realităţi pe care nu le putem nega # News.ro
Premierul Ilie Bolojan afirmă că adoptarea unei legi care schimbă condiţiile de pensionare a magistraţilor „nu e o problemă de o persoană sau de alta”, ci „este o problemă care ţine de societatea românească şi de realităţi care nu pot fi negate”. El adaugă că, dacă noua propunere legislativă va fi atacată la Curtea Constituţională, speră ca judecătorii CCR să facă o analiză pe fond.
17:10
Marcel Bîrsan şi Szabolcs Kovacs vor arbitra partidele care se vor disputa, sâmbătă, în etapa a 17-a a Superligii.
17:00
Consumatorii britanici de droguri sunt avertizaţi că ajută la alimentarea maşinăriei ruse de război. Traficanţii şi-au cumpărat o bancă în Kârgâzstan. Banii, scoşi din ţară în cutii de detergent sau lapte praf # News.ro
Britanicii care cumpără ocazional cocaină ar putea finanţa fără să ştie războiul Rusiei în Ucraina. Profiturile obţinute din vânzarea de droguri sunt adesea transformate în criptomonede şi, potrivit Agenţiei Naţionale britanice de Combatere a Criminalităţii, aceste venituri au o legătură directă cu „evenimentele geopolitice care provoacă suferinţă în întreaga lume”, inclusiv în Ucraina, relatează SkyNews şi BBC.
17:00
Bolojan: Acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate. Ele trebuie desfinţate # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că analiza administraţiei arată că peste tot este loc de mai bine, şi nici o instituţie nu trebuie să evite evaluarea activităţii şi a modului în care poate să-şi reducă cheltuielile, iar acest lucru este valabil şi în administraţiile locale, şi în administraţia centrală, în toate ministerele. Acolo unde se dovedeşte că avem personal în plus, acolo unde se dovedeşte că avem oameni care nu performează, care sunt duşi în spate de către alţii şi care îi demotivează pe colegii din sectorul public, aceste posturi nu mai merită să rămână finanţate din bugetele de stat, ele trebuie desfinţate, a mai spus premierul.
16:50
Premierul Bolojan, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor: Era necesară, era un angajament al României, încă de anii trecuţi / Ponderea acestor impozite în PIB, mult mai mică decât media UE # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, despre creşterea impozitelor pe proprietaţi la persoanele fizice, de la începutul anului viitor, că era necesară această măsură, pentru că era un angajament al României, încă de anii trecuţi, pentru că ponderea acestor impozite în PIB, era mult mai mică decât media UE.
16:50
Prefectul de Prahova şi primarul din Sinaia, chemaţi la Parchet într-un dosar de abuz în serviciu care vizează motivele pentru care edilul nu a fost revocat, deşi nu şi-a îndeplinit atribuţiile mai mult de 6 luni # News.ro
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim şi primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, au fost audiaţi, vineri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, într-un dosar în care procurorii anchetează motivele pentru care edilul din Sinaia, anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie, nu a fost eliberat din funcţie, deşi timp de peste şase luni nu şi-a putut exercita atribuţiile. Urmărirea penală se desfăşoară in rem, cei doi fiind chemaţi la parchet ca martori, dar ambii au refuzat să dea declaraţii.
16:40
Ilie Bolojan: Pachetul fiscal stă la baza bugetului pe anul viitor. Adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că pachetul fiscal, care a fost contestat din nou la CCR, stă la baza bugetului pe anul viitor, el precizând că adoptarea lui ne permite să ne depunem cererea de plată numărul 4, care este în valoare de 2,62 de miliarde de euro.
16:40
Fostul campion mondial Gennady Golovkin urmează să fie numit preşedinte al World Boxing, după ce a fost declarat candidat unic pentru a prelua funcţia ocupată de Boris van der Vorst, a anunţat vineri forul, potrivit Reuters.
16:40
România finalizează aplicaţia de finanţare în cadrul Programului SAFE, care va fi discutată luni în CSAT / Propunerile vizează alocarea a peste 4 miliarde de lei pentru infrastructură de transport # News.ro
Primul ministru Ilie Bolojan a anunţat că autorităţile încheie, vineri, procedurile privind pregătirea aplicaţiei de finanţare în cadrul Programului SAFE, prin care România poate împrumuta, la dobânzi mici şi în condiţii avantajoase, miliarde de euro pentru industria de apărare. Proiectul propus de România, care va fi discutat săptămâna viitoare în Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, prevede alocarea de finanţare pentru capetele din Autostrada Moldovei, dar şi faptul că jumătate din dotările finanţate prin acest program vor fi produse în România.
Acum 6 ore
16:20
Bolojan: Există premise bune să primim un aviz de la CSM, mult mai repede, pe proiectul pensiilor magistraţilor / Ne propunem ca săptămâna viitoare, joi, sau vineri cel târziu, să declanşăm procedura de angajare a răspunderii - VIDEO # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor astfel că îşi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament.
16:10
Ministerul Educaţiei propune încheierea de parteneriate între şcoli, în vederea creşterii calităţii educaţiei – Recomandarea de asociere între cel puţin două unităţi se va face pe baza rezultatelor obţinute / Ce activităţi se vor putea organiza # News.ro
Ministerul Educaţiei propune încheierea de parteneriate între şcoli, în vederea creşterii calităţii educaţiei, şi a supus dezbaterii publice un proiect de ordin în acest sens. Recomandarea de asociere între cel puţin două unităţi se va face de către inspectoratele şcolare, pe baza rezultatelor obţinute de unităţile de învăţământ. Şcolile bune vor organiza lecţii demonstrative, ateliere tematice de formare, dar şi crearea şi partajarea de resurse educaţionale digitale.
16:10
Cătălin Drulă: Toate bazele sportive ale Capitalei trebuie incluse în noul PUG la categoria protejată # News.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, propune ca toate bazele sportive ale Capitalei să fie incluse în noul PUG la categoria protejată. El mai spune că Bucureştiul are nevoie de un primar care nu are în spate complicităţile politice care au distrus acest patrimoniu, nu ia şpagă, nu închide ochii la combinaţii, nu răspunde la telefoanele colegilor să „rezolve cu un teren.
16:10
Numărul gamerilor din România, în creştere - 7,9 milioane de persoane se joacă cel puţin o dată pe lună. 67% dintre jucătorii activi investesc lunar în jocuri pentru consolă - studiu # News.ro
Aproximativ 7,9 milioane de persoane se joacă cel puţin o dată pe lună, conform unui studiu naţional al Asociaţiei Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA). PC si mobilul rămân în top, consola câştigă teren, iar AI-ul promite să transforme industria.
15:50
Unsprezece persoane, printre care şi copii, au fost rănite, unele grav, după ce un urs a atacat joi un grup de elevi într-o zonă rurală din Columbia Britanică (vestul Canadei), potrivit presei canadiene citate de AFP.
15:50
ANPC, amezi în valoare de aproape şase milioane de lei, în urma controalelor din această săptămână / Activitatea a cinci operatori economici, oprită temporar până la remedierea deficienţelor # News.ro
Comisarii Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC) au controlat, în această săptămână, aproximativ 1.700 de operatori economici şi au dat amenzi de aproape şase milioane de lei. De asemenea, echipele de control au oprit temporar activitatea a cinci operatori economici, până la remedierea deficienţelor. Printre neregulile găsite au fost produse alimentare cu stare termică modificată, nerespectarea temperaturilor de păstrare pentru preparate reci, utilizarea unor medicamelte cu stare termică modificată.
15:40
Ludovic Orban îi răspunde lui Nicuşor Dan: Viaţa mea nu este telenovelă, domnule preşedinte / Un pic de dreptate are şi preşedintele, am avut unele diferenţe de poziţionare. Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu # News.ro
Fostul consilier prezidenţial Ludovic Orban i-a răspuns, vineri, lui Nicuşor Dan, el afirmând că viaţa mea nu este telenovelă. Orban a mai afirmat că preşedintele a avut ”un pic de dreptate” în privinţa plecării sale din funcţie, şi anume că au avut unele diferenţe de poziţionare. ”Este adevărat că nu l-am căutat în coarne pe Grindeanu”, a mai spus Orban.
15:40
Televiziunea Română va difuza o serie de programe dedicate alegerilor locale parţiale, pe canalele TVR 1, TVR 2, TVR INFO, TVR Moldova, TVR Internaţional şi pe TVR Craiova, începând din 22 noiembrie.
15:30
UPDATE - Ucraina şi aliaţii europeni resping părţi esenţiale ale planului SUA-Rusia. Zelenski spune că „lucrează” la planul american, dar insistă asupra unei păci „reale şi demne” # News.ro
Cei mai importanţi aliaţi europeni ai Kievului s-au coordonat vineri cu preşedintele Volodimir Zelenski pentru a respinge elementele-cheie ale planului american de încheiere a războiului din Ucraina, relatează agenţiile internaţionale de presă.
