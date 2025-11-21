Fosta judecătoare care a spulberat doi tineri spune că nu știe cum a încurcat pedalele

18:00

Premierul Ilie Bolojan a afirmat că toate companiile de stat care nu pot fi salvate trebuie închise, iar cele care trebuie menţinute, dar au pierderi trebuie să îşi reducă pierderile. El a explicat că sunt 27 de companii care sunt într-o situaţie dificilă, au capitaluri negative şi doar anul trecut au avut pierderi de 1,2 miliarde, iar acestea mai aculumează din trecut încă peste 5 miliarde. Bolojan a adăugat că sunt 83 de companii care au plăţi restante de 6,5 miliarde de lei, dintre care o treime către bugetul de stat şi restul către companii private.