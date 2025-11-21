Primarul suspendat al Mangaliei rămâne în arest preventiv / Curtea de Apel a admis contestaţia procurorilor anticorupţie / E acuzat de 5 infracţiuni de luare de mită
G4Media, 21 noiembrie 2025 19:50
Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis vineri rămânerea în arest preventiv a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, admiţând contestaţia procurorilor anticorupţie împotriva hotărârii Tribunalului, ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu, transmite Agerpres. Prin hotărârea magistraţilor Curţii de Apel, care este definitivă, este prelungită cu încă 30 de zile arestarea preventivă […]
