Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei
HotNews.ro, 21 noiembrie 2025 21:50
În urma planului SUA pentru Ucraina, Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului, potrivit unei analize realizate de agenția France Presse (AFP) în baza datelor furnizate de Institutul…
Acum 5 minute
22:00
FOTO Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham, o păcăleală AI. Mai mulți turiști aflați în Londra au căzut victime farsei # HotNews.ro
Când Brygida, o turistă poloneză, a ajuns vineri la palatul Buckingham, se aştepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun, dar şi ea, asemenea altor turişti, a fost înşelată de o reclamă falsă ilustrată cu…
Acum 15 minute
21:50
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei # HotNews.ro
În urma planului SUA pentru Ucraina, Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului, potrivit unei analize realizate de agenția France Presse (AFP) în baza datelor furnizate de Institutul…
Acum o oră
21:30
Echipa Csikszereda a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din SuperLiga, relatează News.ro. La Miercurea Ciuc, într-un meci disputat pe o ceaţă deasă, gazdele…
21:30
Apel al fotojurnaliștilor de la Inquam către premier să permită accesul fotografilor la debutul ședințelor de Guvern: „Limitarea accesului presei, definitorie în regimurile iliberale” # HotNews.ro
Agenția foto Inquam Photos i-a cerut public premierului Ilie Bolojan să permită accesul fotografilor la începutul ședințelor Executivului și „revenirea la normalitate” în ce privește evenimentele de la Palatul Victoria. Apelul public vine după mai…
Acum 2 ore
21:00
Femeia care a agresat-o pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost pusă sub control judiciar # HotNews.ro
Femeia de 43 de ani care a agresat-o, joi seara, pe senatoarea POT Valentina Aldea a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile, în urma deciziei magistraţilor, informează Agerpres Senatoarea POT Valentina Aldea…
21:00
INTERVIU „Nu îmi pot imagina că Ucraina ar accepta un astfel de plan în forma sa actuală”. O voce de la Kiev desființează planul de pace al lui Trump și expune principalele probleme # HotNews.ro
„Rusia a încălcat acorduri mult mai detaliate decât acesta în trecut, iar acesta practic invită Moscova să lanseze un nou val de agresiune după o scurtă pauză”, a declarat, într-un interviu pentru publicul HotNews, Serghei…
20:50
Putin confirmă că a primit planul de pace propus de Trump pentru Ucraina. „A fost modernizat după Alaska” # HotNews.ro
Preşedintele rus Vladimir Putin a confirmat vineri seară că a primit planul de pace elaborat de Administrația SUA „pentru rezolvarea conflictului din Ucraina”, el apreciind că documentul propus acum de președintele american Donald Trump a…
20:20
Nicușor Dan: „Mă alătur mesajului liderilor europeni care au asigurat Ucraina de sprijinul lor constant”. Președintele invocă și interesele Moldovei # HotNews.ro
Președintele Nicușor Dan a transmis, într-un mesaj pe X, un mesaj de susținere a Ucrainei, în linie cu cel transmis Kievului de către ceilalți lideri europeni. Totodată, președintele României susține necesitatea unui dialog intens între…
20:10
Trump confirmă că a dat Ucrainei un ultimatum să accepte planul său de pace până joia viitoare # HotNews.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat vineri, într-un interviu la Fox News Radio, că joia viitoare, când Statele Unite sărbătoresc Ziua Recunoştinţei, este un termen limită „rezonabil” pentru ca Ucraina să accepte propunerea sa de…
Acum 4 ore
20:00
Un borcan de carbonara a semănat discordie în Parlamentul European. „Smântână și Pancetta? Este inacceptabil” # HotNews.ro
Dispute din cauza unui sos: un ministru și mai mulți eurodeputați italieni au lansat un val de critici la adresa unui borcan de carbonara vândut în supermarketul Parlamentului European și considerat insuficient de italian, după…
19:40
Pensia lui Boris Johnson, în vizorul unei asociații britanice: „Subvenționăm stilul de viață al unui om ale cărui decizii au dus la moartea rudelor noastre” # HotNews.ro
O asociaţie a familiilor îndoliate din cauza pandemiei de COVID-19 a solicitat vineri revocarea tuturor privilegiilor, financiare şi instituţionale, de care beneficiază fostul prim-ministru britanic Boris Johnson, după ce o anchetă publică l-a criticat în…
19:20
Ce s-ar fi întâmplat dacă unul dintre marii scriitori ai omenirii nu ar fi murit pe scenă? Franța a folosit AI să răspundă unei dileme vechi de secole # HotNews.ro
Care ar fi putut fi următoarea piesă de teatru a lui Molière dacă dramaturgul francez din secolul al XVII-lea nu ar fi murit după ce s-a prăbușit pe scenă în timpul reprezentației comediei „Bolnavul închipuit”?…
19:10
SuperLiga: Gâlcă vrea ca Rapid să facă un „meci perfect” contra CFR Cluj: „Să îi punem în dificultate” # HotNews.ro
Antrenorul echipei de fotbal FC Rapid București, Constantin Gâlcă, a declarat vineri, într-o conferință de presă, că își dorește ca formația sa să facă un meci perfect și să o pună în dificultate pe CFR…
19:00
Fost europarlamentar britanic, condamnat pentru luare de mită de la un politician pro-rus. „O trădare împotriva țării noastre” # HotNews.ro
Un fost europarlamentar britanic din partidul pro-Brexit UKIP, Nathan Gill, a fost condamnat vineri de un tribunal din Londra la 10 ani şi jumătate de închisoare pentru că a susţinut în Parlamentul European discursuri favorabile…
18:30
Lituania acuză Berlarus de șantaj. Camioane ascunse în parcări private de teama că Minskul le va confisca # HotNews.ro
Lituania şi-a redeschis graniţa cu Belarus, însă mii de camioane rămân blocate la frontieră, a declarat Ministerul lituanian de Externe, denunţând ceea ce a numit „un şantaj” care implică mărfuri în valoare de milioane de…
Acum 6 ore
18:00
VIDEO Volodimir Zelenski: „Ucraina e pusă în fața unei decizii dificile, pierderea demnității sau pierderea unui partener-cheie”. Mesajul președintelui către națiune, despre planul de pace negociat de SUA și Rusia # HotNews.ro
„Ucraina se confruntă cu o alegere foarte dificilă. Acesta este unul dintre momentele principale din istoria noastră”, afirmă președintele Volodimir Zelenski într-un mesaj adresat vineri națiunii sale, în condițiile în care Ucraina este presată în…
18:00
Premierul Bolojan anunță de unde se vor face reducerile la bugetari. „Dacă avem oameni duși în spate de alții, aceste posturi nu merită finanțate” # HotNews.ro
Ilie Bolojan a afirmat, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, că reducerile cheltuielilor de personal cu 10% nu reprezintă o reducere cu 10% a veniturilor tuturor bugetrilor, premierul detaliilnd modul în care se pot…
17:50
România va avea, de săptămâna viitoare, un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil. Ce spune Bolojan despre rafinăria Petrotel # HotNews.ro
Guvernul va publica, luni, pentru dezbatere publică, un act normativ prin care va fi creat un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil, a anunțat, vineri, într-o conferință de presă, premierul Ilie Bolojan, în urma unei…
17:40
Colegiul Stomatologilor spune că a cerut de anul trecut înființarea, în spitalele de pediatrie, a unor secții unde copiii să poată fi tratați sub anestezie generală. „Demersurile au rămas fără răspuns de la Ministerul Sănătății” # HotNews.ro
Colegiul Medicilor Stomatologi spune că a făcut de anul trecut demersuri pentru înființarea, în spitalele de peditarie, a unor secții unde copiii cu probleme dentare, a căror tratare necesită anestezie generală, să poată face în…
17:10
Publicațiile StartupCafe.ro și HotNews.ro, alături de partenerii lor europeni, derulează un chestionar privind percepția cetățenilor asupra impactului fondurilor europene din cadrul Politicii de coeziune a UE.
17:10
Preşedintele Serbiei și legătura cu dosarul „Safari la Sarajevo”. După ce un jurnalist croat a depus plângere pe numele său, Aleksandar Vucic neagă vehement orice implicare # HotNews.ro
Preşedintele sârb Aleksandar Vucic a negat orice implicare în aşa-numitul caz „Safari la Sarajevo”, după ce un jurnalist croat l-a acuzat în faţa Parchetului din Milano că ar fi făcut parte din grupările care, în…
17:10
Oana Gheorghiu va coordona reforma companiilor de stat. „Cele care nu pot fi salvate trebuie închise”, anunță premierul # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul va elabora planuri de redresare a companiilor de stat, unele dintre acestea urmând chiar să fie deființate. Procesul va fi coordonat, împreună cu ministerele care tutelează companiile, de…
17:00
Compania franceză SCOR, unul dintre cei mai mari reasigurători din lume, solicită aproximativ 200 de angajați din România, prin intermediul unei firme de outsourcing care caută acum birouri pentru aceștia, potrivit surselor Profit.ro.
16:30
Guvernul a anunțat calendarul asumării răspunderii pe legea pensiilor magistraților. Bolojan: „Sper ca toți cei implicați să avem un comportament responsabil” # HotNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a anunțat că Guvernul a acceptat ca vârsta standard de pensionare a magistraților să crească de la 48 de ani la 65 de ani într-o perioadă de tranziție de 15 ani, cu…
16:20
Ludovic Orban îi dă replica lui Nicușor Dan: „Viața mea nu este telenovelă” / Atacă PSD pentru că blochează reforme, reproș și la adresa USR # HotNews.ro
Ludovic Orban, fostul consilier prezidențial a reacționat după ce șeful statului a spus că „uneori se întâmplă telenovele”, făcând referire la declarațiile făcute de Orban după ce a fost demis. „Un pic de dreptate are…
Acum 8 ore
16:00
India vrea ca primele trenuri de mare viteză să circule din vara lui 2027. Cu cât vor scădea timpii de parcurs # HotNews.ro
India a demarat în 2017 lucrările pentru prima sa linie feroviară de mare viteză, iar un oficial a dat acum și un termen pentru când vor circula primele trenuri. Întreaga linie va avea 500 km,…
15:40
Relațiile pozitive în familie se construiesc din primii ani și ajută copiii toată viața. 5 sfaturi valabile inclusiv pentru părinți care au crescut în medii toxice # HotNews.ro
Pentru orice părinte responsabil este important să aibă o relație bună cu copiii săi. Iată recomandările cele mai importante pentru construirea unei relații sănătoase, inclusiv pentru părinții care au crescut în familii toxice. Relațiile…
15:40
Cu câteva clipe înainte să mori. La ce concluzii au ajuns cercetătorii despre ultimele momente pe care le simt oamenii la finalul vieții # HotNews.ro
Mulți pacienți aflați în pragul morții par să simtă exact când li se apropie sfârșitul, uneori cu câteva minute sau chiar ore înainte ca medicii sau familia să realizeze acest lucru. Cercetătorii încearcă să descifreze…
15:20
Senatoarea POT Valentina Aldea, luată la bătaie într-o parcare din București de o altă femeie. „Am fost lovită fără motiv” # HotNews.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a fost implicată joi seară într-un conflict violent, într-o parcare din Sectorul 6 al Capitalei. Senatoarea a fost lovită de o altă femeie, iar mașina ei a fost vandalizată. Întregul scandal s-a…
15:20
Accesul la datele privind beneficiarii reali ai companiilor din România, limitat în urma unei decizii a CJUE # HotNews.ro
Doar solicitanții care pot dovedi că au un interes legitim mai primesc acces la informații privind beneficiarii reali ai companiilor înregistrate la Registrul Comerțului, după ce legislația locală privind prevenirea și combaterea spălării banilor și…
15:10
Sancțiunile SUA intră în vigoare vineri, începând cu ora 19.00, în privința rafinăriei Petrotel – Lukoil, au declarat pentru HotNews surse guvernamentale. În cazul benzinăriilor, sancțiunile se aplică începând cu 13 decembrie. Ce înseamnă efectiv…
15:00
Ucraina, acum sub o mare presiune să accepte cadrul acordului de pace negociat de SUA și Rusia / Are termen până săptămâna viitoare / Zelenski, discuție de urgență cu trei lideri europeni # HotNews.ro
Ucraina este acum sub o mare presiune din partea Administrației Donald Trump să accepte liniile acordului de pace negociat de Statele Unite cu Rusia, au declarat pentru Reuters două surse care cunosc situația. Informația vine…
14:40
Influencerul Makaveli își retrage candidatura la Primăria Capitalei în favoarea Ancăi Alexandrescu. Anunțul, în emisie live la Realitatea Plus # HotNews.ro
Alexandru Zidaru (Makaveli) și-a anunțat, vineri, retragerea din cursa pentru Primăria Capitalei, pentru a o susține în alegeri pe Anca Alexandrescu. Anunțul a fost făcut într-o emisiune live la Realitatea TV. În platou se aflau…
14:40
Netflix nu este doar un gigant al divertismentului, ci și una dintre cele mai mari platforme digitale din lume. În fiecare secundă, milioane de utilizatori intră pe platformă, caută un film sau un serial, primesc…
14:30
Comisia Europeană a avertizat oficial Italia privind „puterea de aur” din sectoarele strategice # HotNews.ro
Comisia Europeană a transmis vineri un avertisment oficial către guvernul italian, potrivit căruia așa-numita „putere de aur” ale acestuia asupra unor tranzacții de preluare ar putea încălca legislația UE, în contextul în care Bruxellesul încearcă…
14:30
Un robot cât un grăunte de nisip poate trimite medicamentele exact unde este nevoie de ele în corpul uman # HotNews.ro
O echipă de cercetători din Elveția a creat un robot de dimensiunea unui grăunte de nisip ce este controlat cu ajutorul unor magneți. Acest micro-robot sub forma unei capsule este capabil să livreze medicamentele într-un…
14:30
A sosit momentul mult aşteptat: începe seria licitaţiilor de Crăciun de la Artmark. Primul eveniment din aceast ciclu este Licitației de Crăciun — Ceasuri de Colecție și o Mașină Rară, ce va avea loc joi,…
14:30
Comisarul european Mînzatu, întrebată de o înghețare a salariului minim: „Nu începem procedură de infringement” împotriva României # HotNews.ro
Comisia Europeană nu va începe o procedură de infringement împotriva României, în cazul în care Guvernul Bolojan va îngheța salariul minim pe economie în anul 2026, a declarat, vineri, comisarul european Roxana Mînzatu, vicepreședintă a…
14:30
FOTO VIDEO Imagini cu rachetele antitanc din camionul oprit în Vama Albița. Anunțul DIICOT despre armele găsite # HotNews.ro
DIICOT anunţă, vineri, că un cetățean moldovean de 37 de ani a fost reținut, după ce a fost prins conducând camionul cu arme oprit în Vama Albiţa. Bărbatul avea în camion peste 20 de rachete…
14:10
Black Friday 2025 schimbă dinamica pieţei DIY: românii investesc în proiecte mari, nu în achiziţii impulsive # HotNews.ro
Black Friday nu mai este de mult doar o zi a reducerilor, iar ediţia din 2025 confirmă puternic această tendinţă. În sectorul DIY, românii au trecut de la „vânătoarea de chilipiruri” la investiţii planificate, orientate…
14:10
7 nominalizări • 4 premii • Locul II Clientul Anului (Monument For / Primăria Municipiului București) • Locul II Agenția Anului București, România – După un an marcat de recunoaștere internațională la Cresta Awards, Golden Drum International Festival…
Acum 12 ore
14:00
Ambalajele din carton de la băuturi și lactate pot fi duse la automatele de colectare din două orașe mari ale țării # HotNews.ro
Cinci companii au lansat vineri un proiect – pilot prin care, la câteva automate de colectare din București și Brașov, pot fi returnate ambalajele din carton de la băuturi și lactate, în schimbul unui voucher…
14:00
Ce cred antreprenorii despre dezvoltarea mediului de afaceri din România: „Când ești sărac, ești foarte prudent. Nu îndrăznim să aruncăm bani în cercetare și dezvoltare” # HotNews.ro
Marea problemă a mediului de afaceri din România este lipsa de îndrăzneală, cred unii liderii de business prezenți la o dezbatere organizată de Termene Business Hub odată cu lansarea studiului „Business Reloaded 2008-2024”. Alții spun…
13:50
„Ți s-au lăsat sânii! Ai rămas cu burtică” – cum devin femeile „carne de tun” pentru industria de înfrumusețare # HotNews.ro
„Articolul publicat de Snoop despre proceduri estetice de rejuvenare vaginală fără baze științifice m-a zguduit nu prin noutatea tehnicilor, ci prin ceva mult mai cunoscut nouă, femeilor: felul în care corpul nostru ajunge să fie tratat…
13:40
Un autoportret al artistei mexicane Frida Kahlo a fost vândut joi la licitație de către Sotheby’s din New York pentru suma de 54,66 milioane de dolari, devenind astfel cel mai scump tablou realizat de o…
13:40
VIDEO Un avion de luptă s-a prăbușit în Dubai, în timpul unui show aviatic. Momentul accidentului a fost filmat # HotNews.ro
Un avion militar Tejas al Forțelor Aeriene Indiene s-a prăbușit vineri, în timpul unei demonstrații la Dubai Airshow 2025. Pilotul avionului nu a supraviețuit accidentului, transmite Sky News. Avionul s-a prăbușit în jurul orei 14:10,…
13:20
Un guvernator regional japonez a dat undă verde vineri pentru repornirea parțială a centralei nucleare Kashiwazaki-Kariwa, cea mai mare din lume, în contextul în care Japonia încearcă să-și revigoreze sectorul nuclear și să reducă importurile…
13:10
Carburanții au depășit 8,5 lei pe litru în benzinăriile din România / Ne așteaptă și alte scumpiri? Ce spune Consiliul Concurenței # HotNews.ro
Sancțiunile impuse asupra Lukoil au dus la creșterea cotațiilor internaționale ale carburanților, în special ale motorinei, iar prețurile depășesc în aceste zile 8,5 lei pe litru în benzinăriile din România. Consiliul Concurenței se așteaptă însă…
13:10
GOLIN a fost desemnată „Agenția de PR a Anului" la cea de-a XXIII-a ediție a competiției Romanian PR Award, în cadrul unei gale festive desfășurate aseară la JW Marriott.
13:00
Recentele dezvăluiri ale abuzurilor sexuale ale psihiatrului Cristian Andrei, făcute de publicația PressOne, și ale abuzurilor medicale ale urologului Vasilică Minciună făcute de site-ul de investigații Snoop, adăugate la un lung șir de femicide, nu…
