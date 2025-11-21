Ce scrie presa franceză, după ce s-a deschis Târgul de Crăciun din Craiova: ”Magnific”
Cancan.ro, 21 noiembrie 2025 23:20
Târgul de Crăciun din Craiova este o atracție care a devenit deja un reper în România datorită popularității și numărului impresionant de vizitatori. Jurnaliștii francezi au scris că acest târg rivalizează cu cele renumite din […]
Acum 30 minute
23:20
Târgul de Crăciun din Craiova este o atracție care a devenit deja un reper în România datorită popularității și numărului impresionant de vizitatori. Jurnaliștii francezi au scris că acest târg rivalizează cu cele renumite din […]
Acum o oră
22:50
Revoltă în online după ce Ana Morodan a câștigat un premiu în urma condamnării la închisoare. Ce îi reproșează influencerii # Cancan.ro
O nouă controversă a izbucnit în lumea influencerilor din România, după ce la o gală dedicată creatorilor de conținut un premiu important ar fi fost acordat unei persoane cu un trecut marcat de probleme legale. […]
Acum 2 ore
22:10
Influencerul Makaveli s-a retras din cursa pentru Primăria Capitalei. Pe cine va susține acum # Cancan.ro
Alegerile pentru Primăria Capitalei sunt programate pentru 7 decembrie, dată la care bucureștenii își vor alege noul primar general. Până recent, în cursă se afla și Makaveli, însă acesta a decis să se retragă și […]
22:00
Cristina Rotaru și-a schimbat look-ul, inspirație anul 2015. Când arata mai bine: atunci sau acum? # Cancan.ro
Cristina Rotaru, cunoscută publicului din „Insula iubirii”, traversează din nou o perioadă în care simte nevoia să aducă un plus de prospețime imaginii sale. Iată ce schimbare de look a făcut! Deși în ultimii ani […]
21:50
Ministerul Sănătății, acuzat de indiferență după decesul Sarei! S-au cerut măsuri urgente # Cancan.ro
După ce Sara a murit în timpul unei proceduri stomatologice sub sedare, cazul a scos în evidență lipsa unor unități specializate pentru copii în spitalele din România. Colegiul Medicilor Stomatologi avertizase încă de anul trecut […]
Acum 4 ore
21:20
Ianis și Elena Hagi, surpriză pentru băiețelul lor de 3 luni. Ce au pregătit pentru a marca primele luni de viață # Cancan.ro
Fiul lui Ianis și al Elenei Hagi, micuțul Giorgios, a împlinit trei luni, iar părinții săi au marcat această zi cu un tort special și imagini adorabile publicate online. Cei doi tineri sunt foarte fericiți […]
21:00
Un grav accident rutier petrecut joi după-amiază, pe un drum din sudul Italiei, a curmat viața unui șofer român de TIR aflat în plină activitate profesională. Tragedia s-a produs în jurul orei 15:00, pe drumul […]
20:40
Primele imagini cu altercația dintre Valentina Aldea și Oana Ungureanu! Senatoarea POT și soția s-au încăierat în parcare # Cancan.ro
Este, fără îndoială, subiectul momentului! De o parte o avem pe senatoarea POT, Valentina Aldea, în colțul opus, soția, care susține că a fost înșelată, Oana Ungureanu. După declarațiile femeii care a agresat-o pe senatoare, […]
20:40
Momentul penibil în care o celebră cântăreață s-a făcut de râs, pe scenă. Toți s-au prins că face playback # Cancan.ro
O cântăreață cunoscută a trecut recent printr-un moment stanjenitor pe scenă, iar fanii nu au iertat-o. În timpul unui recital live, artista a făcut o gafă care a atras imediat criticile celor prezenți, dar și […]
20:10
Mărturia sfâșietoare a mamei tânărului care a supraviețuit tragediei din Bihor. Cât de grav a fost rănit băiatul: „Îmi spunea că o să fie bine” # Cancan.ro
Mama lui Paul, tânărul de 18 ani care a supraviețuit accidentului din Bihor, unde o șoferiță a încurcat pedalele, a vorbit pentru prima dată despre momentele cumplite prin care a trecut. Prietenul băiatului a fost […]
20:00
Finalul anului 2025 și începutul lui 2026 marchează una dintre cele mai generoase perioade de relaxare pentru români din ultimii ani. Calendarul sărbătorilor legale, combinat cu modul în care cad zilele lucrătoare, va oferi angajaților […]
Acum 6 ore
19:20
Ce s-ar fi întâmplat cu Anna, majoreta de 18 ani, înainte să moară în timpul croazierei cu familia. Cine e principalul suspect # Cancan.ro
Moartea elevei de liceu găsite fără viață la bordul vasului de croazieră Carnival Horizon, aflat în Caraibe, ridică suspiciuni tot mai serioase privind un posibil act criminal. Adolescenta participa la o vacanță de șase zile […]
19:00
David Pușcaș, prins în dificultăți financiare! Ce afecțiuni îl împiedică pe fiul adoptiv al Luminiței Anghel să lucreze # Cancan.ro
David Pușcaș, în vârstă de 29 de ani, se află din nou într-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar. Problemele sale persistente par să fie legate de dificultăți în a-și asigura un venit stabil […]
18:40
Lumea artistică din România este în doliu după moartea actorului Virgil Andriescu, unul dintre cei mai respectați veterani ai scenei. Artistul s-a stins din viață în această seară, la 89 de ani, lăsând în urmă […]
18:10
Bruce Willis, unul dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, s-a retras complet din viața publică în 2022, ca urmare a progresului demenței frontotemporale, o afecțiune neurologică degenerativă. Această boală, care afectează memoria, limbajul […]
18:00
Schimbarea la față a deja celebrei senatoare: Valentina Aldea, social media vs realitate # Cancan.ro
Senatoarea POT, Valentina Aldea, este în centrul atenției după ce soția unui afacerist a bătut-o cu ranga. Furia femeii a degenerat într-un adevărat scandal, fiind nevoie de intervenția Poliției și, până și autoturismul politicienei a […]
17:50
Adriana Bahmuțeanu, strigăt de durere în mediul online: „Am surmenaj, burnout, depresie funcțională” # Cancan.ro
Adriana Bahmuțeanu și-a strigat durerea în mediul online! Aproape de sfârșitul anului, vedeta a vorbit despre cât de greu a fost 2025 pentru ea, dar și afecțiunile de care suferă. Află toate detaliile în articol! Anul 2025 […]
17:50
Cătălin Crișan și partenera sa au trecut printr-o perioadă delicată în urmă cu câteva luni, când s-a vorbit despre despărțire, după ce acesta ar fi agresat-o și a dat-o afară din casă. Acum, totul este […]
Acum 8 ore
17:30
Programul național de reciclare prin Sistemul Garanție-Returnare (SGR) continuă să fie un punct central în strategia de protecție a mediului, autoritățile analizând posibilitatea extinderii acestuia la alte categorii de ambalaje. În prezent, mecanismul se concentrează […]
17:20
Laura Giurcanu a recunoscut, în sfârșit, relația cu Aris! Ce i-a șoptit la ureche Andreei Esca # Cancan.ro
Laura Giurcanu și Aris Eram au reușit să atragă atenția cu apropierile lor. După o perioadă în care au apărut diferite speculații legate de relația dintre cei doi, fostul model a oferit explicația clară. Ce […]
17:20
Gigi Nețoiu a declarat că Ilie Bolojan nu va mai activa mult timp în funcția de premier al României. Ba chiar mai mult, susține că știe și cine îi va lua locul. Iată ce declarații […]
17:10
Ultimele imagini cu Flavia Groșan înainte să moară. Era transfigurată, suferința i se citea pe chip # Cancan.ro
În urmă cu aproximativ o lună, Flavia Groșan, medicul cunoscut în perioada pandemiei de COVID-19 pentru pozițiile sale controversate privind vaccinarea, a fost descoperită în stare de inconștiență în apartamentul său. Soțul ei, cel care […]
16:20
Toată lumea îl aștepta pe Potra, dar a venit „Fast & Furious”, varianta beată: mașini spulberate în fața Curții de Apel!: „Ce s-a întâmplat, vere??” # Cancan.ro
În timp ce o mobilizare impresionantă a forțelor de ordine era în plină desfășurare în fața Curții de Apel, unde urma să fie adus Horațiu Potra, evenimentul a luat o turnură total neașteptată și șocantă. […]
16:20
După despărțirea de Claudiu, Simona de la Insula iubirii iubește din nou! Cum s-a fotografiat fosta concurentă cu iubitul # Cancan.ro
Simona iubește din nou! Sezonul 8 al reality show-ului „Insula Iubirii” a fost unul plin de tensiuni și răsturnări neașteptate, iar poveștile de dragoste apărute pe parcursul competiției au captat atenția publicului. În centrul atenției […]
16:00
Un accident grav s-a petrecut vineri la Dubai Air Show, atunci când un avion s-a prăbușit în timpul unei demonstrații. Imaginile groazei s-au petrecut chiar sub privirile spectatorilor. Află toate detaliile în articol! Spectatorii au […]
16:00
Prima reacție a femeii care a agresat-o pe senatoarea Valentina Aldea: „Este amanta soțului meu” # Cancan.ro
Oana Ungureanu, femeia care s-a încăierat într-o parcare cu senatoarea POT Valentina Aldea, a vorbit în premieră pentru CANCAN.RO chiar în fața Secției 22, cu doar câteva minute înainte ca polițiștii să o rețină pentru […]
15:50
Știristul Pro TV, reguli drastice în familie : “Nu le mai dau foarte mulți bani extra” | EXCLUSIV # Cancan.ro
Cosmin Stan face investiții serioase în vacanțe, atât el cât și soția sa, Oana, fiind pasionați de călătorii, dar și în educația celor doi copii: Mark (15 ani) și Maia (11 ani). Știristul de la […]
15:40
Horoscop 22 noiembrie 2025. Astrele avertizează că unii nativi se vor confrunta cu tensiuni și conflicte pe tot parcursul zilei de vineri. Energia planetelor sugerează că evenimentele neașteptate și situațiile contradictorii îi vor pune la […]
15:40
George Buhnici, despre derapajul legat de femeile cu „celulită și vergeturi” din urmă cu 3 ani: „Aveam nevoie un pic de umilință” # Cancan.ro
George Buhnici a vorbit pentru prima dată despre scandalul în mijlocul căruia s-a regăsit în urmă cu 3 ani, atunci când declarațiile lui au stârnit revoltă în mediul online. Iată ce a spus despre acel moment dificil […]
Acum 12 ore
15:10
Uită de probleme, măcar pentru câteva clipe, cu ajutorul unei glume savuroase! CANCAN.RO îți prezintă un banc amuzant. Dacă te-a făcut să zâmbești și apoi să râzi copios, îl poți împărtăși cu prietenii tăi! Niciodată […]
15:10
Pe măsură ce companiile își pregătesc bilanțurile de final de an, tot mai multe organizații anunță acordarea unor prime menite să recompenseze implicarea angajaților. În acest context, specialiștii pasionați de astrologie susțin că finalul de […]
15:00
Primele imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! I-a dat daună totală! # Cancan.ro
CANCAN.RO a intrat în posesia primelor imagini din parcarea în care a fost bătută senatoarea Valentina Aldea! Mașina senatoarei, un Mercedes E Classe, care valorează peste 50.000 de euro, a fost zgâriată de soția afaceristului […]
14:50
Test psihologic | Alege unul dintre aceste 3 scaune! Alegerea îți va reliefa cel mai ascuns secret despre tine # Cancan.ro
CANCAN.RO vine cu o provocare interesantă pentru tine. De această dată nu este vorba despre un test IQ sau deslușirea unui iluzii optice, ci despre un test de personalitate prin care o să afli ce […]
14:40
Fatima a câștigat Miss Universe 2025, după ce a fost umilită în public de unul dintre organizatori. Primele imagini # Cancan.ro
Câștigătoarea concursului Miss Universe 2025 este Miss Mexico, Fátima Bosch. Această victorie vine după ce tânăra a fost supusă unui moment dificil în timpul evenimentului. Află toate detaliile în articol! Fátima Bosch a primit titlul de […]
14:40
Dublă tragedie în Vrancea! După ce și-a pierdut fiul, mama tânărului a murit răpusă de durere # Cancan.ro
O familie din județul Vrancea se confruntă cu o nouă pierdere cutremurătoare, la doar câteva zile după crima care a șocat întreaga comunitate. Mama tânărului ucis de propriul tată a murit la scurt timp după […]
14:30
Senatoarea Valentina Aldea, prima reacție după ce a fost bătută în parcare: ”O persoană cu un comportament profund dezechilibrat mă hărțuiește” # Cancan.ro
Senatoarea POT Valentina Aldea a trăit joi seară clipe de coșmar, fiind atacată cu o bară metalică de o altă femeie chiar în parcare. Parlamentara a povestit, în exclusivitate pentru MEDIAFAX, că a fost lovită […]
14:20
Soția lui Norbi, tânărul în scaun cu rotile mort în urma unui accident în Bihor, mesaj sfâșietor. Ce a declarat aceasta # Cancan.ro
Familia lui Norbi suferă enorm după ce băiatul lor de 28 de ani a murit în urma unui accident stupid, în care o șoferiță a încurcat frâna cu accelerația. Soția sa nu a mai putut […]
14:00
Pescobar o traduce și pe iubi Lavinia. O blondină focoasă a apărut din greșeală în cadru, într-o cameră de hotel # Cancan.ro
După ce s-a despărțit profesional de o Lavinia (VEZI AICI), Pescobar dă semne că trece și printr-o despărțire amoroasă de a doua femeie cu același nume, iubi Lavinia. Afaceristul a apărut în mediul online alături […]
13:50
Împăcarea momentului, Pescobar și Rizea au făcut pace: „Pe online, toată lumea are mușchi” # Cancan.ro
Lumea TikTok-ului este în stare de șoc! Beef-ul dintre Pescobar și Rizea, care a durat nu mai puțin de 3 luni, pare să se fi încheiat în sfârșit. Pescobar, influencer și om de afaceri, patron […]
13:30
Pescobar lămurește misterul dispariției Laviniei Stoica, mâna lui dreaptă în business-ul cu restaurante. Anunțul plecării a surprins pe toată lumea, cu atât mai mult cu cât cei doi aveau o colaborare prolifică, iar omul de […]
13:20
Bătaie ca-n filme în București! Senatoarea POT Valentina Aldea a fost bătută cu ranga de soția unui afacerist în divorț, iar mașina parlamentarei a fost serios avariată de aceasta. Furia femeii a degenerat într-un adevărat […]
13:20
Ispita care a mers însărcinată la Insula iubirii 2025! Abia acum s-a aflat: Este scandalul momentului! Unde s-a întâmplat # Cancan.ro
Este scandalul momentului în Spania! După ce s-au cunoscut din postura ispită-concurent, Mayeli și Alvaro s-au cuplat, iar acum au decis să își testeze relația în sezonul 9 de la Insula iubirii. Fără prea multe […]
13:00
Specialiștii de la Agenția Națională pentru Noi Tehnologii, Energie și Dezvoltare Economică Durabilă (ENEA) au oferit sfaturi care pot ajunge la reducerea semnificativă a costurilor de încălzire, scrie csid.ro. Află mai multe detalii în articol! Frigul […]
12:40
Puține piese vestimentare au reușit să depășească barierele dintre confort și eleganță la fel de spectaculos cum au făcut-o sneakersii albi. Odată rezervați pentru weekenduri și plimbările relaxate, astăzi fac parte din garderoba de zi […]
12:30
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro meciul F.C. Voluntari – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 11.00 # Cancan.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal F.C. Voluntari – C.S.C. Șelimbăr, sâmbătă, 22 noiembrie 2025, de la ora 11.00. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe site-urile ProSport și LIGA 2, dar și pe […]
12:20
Andrei Zaharescu, consulul general al României din Africa de Sud a fost rechemat în țară de ministrul de Externe Oana Țoiu, după aproape 12 ani. Află mai multe detalii în articol! Potrivi Gândul, consulul României […]
12:00
Chiar dacă în ultimii ani a făcut drumuri dese la medici și spitale din cauza problemelor de sănătate, de această dată, Xonia recunoaște că ajunge la bisturiu din motive estetice. Artista s-a hotărât să își […]
12:00
Farsa pe care Tzancă Uraganu n-a gustat-o deloc! Reacție suburbană, după ce Marymar i-a arătat cum ”s-a tuns” # Cancan.ro
Tzancă Uraganu a picat în capcana lui Marymar. Manelistul a fost păcălit într-un mare stil, însă gluma făcută de iubita lui nu l-a amuzat deloc. Cum a reacționat după ce bruneta i-a arătat cum ”s-a […]
11:50
„Ni se schimbă viețile! 14 ani cu Neptun în Berbec, iar CAMELIA PĂTRĂȘCANU ne spune ce ne așteaptă: ‘E miraculos’” # Cancan.ro
Sâmbătă, 22 noiembrie, de la ora 19:00, pe canalul de YouTube „Altceva cu Adrian Artene”, vine un episod cu totul special și transformator! Invitata este celebra astrolog Camelia Pătrășcanu, care ne vorbește despre una dintre […]
11:50
Cu ce a fost făcută cafeaua turcească letală? Angajata localului a încurcat a confundat sticla de apă cu detergent # Cancan.ro
Zilele trecute, o tânără de 26 de ani a ajuns la ATI după ce a băut o cafea turceacă într-un local din Istanbul. A fost internată cu arsuri la nivelul gâtului, esofagului, traheei, stomacului și […]
