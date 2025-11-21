De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: "E foarte clar!"

Sport.ro, 21 noiembrie 2025 23:20

FC Argeș a pierdut meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, iar piteștenii au ajuns la două eșecuri consecutive în Superliga.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro

Acum 10 minute
23:30
Nicușor Bancu regretă plecarea lui Mirel Rădoi: „A fost o dezamăgire foarte mare”. Cum și-a luat adio tehnicianul de la olteni Sport.ro
Nicușor Bancu a vorbit la flash-interviuri după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2. 
Acum 30 minute
23:20
De nicăieri! Și-a luat adio de la play-off, deși e pe locul 5: "E foarte clar!" Sport.ro
FC Argeș a pierdut meciul cu Universitatea Craiova, scor 1-2, iar piteștenii au ajuns la două eșecuri consecutive în Superliga.
23:10
Ștefan Baiaram a descris adaptarea la filosofia lui Filipe Coelho în 3 cuvinte. Ce a spus despre plecarea lui Mirel Rădoi Sport.ro
Reacția lui Ștefan Baiaram după FC Argeș - Universitatea Craiova 1-2.
23:10
Ce a spus Filipe Coelho la primul său flash-interviu ca antrenor principal al Universității Craiova Sport.ro
Universitatea Craiova a început era Filipe Coelho cu o victorie importantă, 2-1 pe terenul lui FC Argeș.
23:10
Turcii au reacționat imediat după acuzațiile aduse lui Mircea Lucescu: „Șocant” Sport.ro
Presa de la Istanbul a preluat rapid scandalul iscat în România după acuzațiile care îl vizează pe Mircea Lucescu, selecționerul tricolorilor și fost antrenor-legendar la Galatasaray și Beșiktaș.
Acum 2 ore
22:20
Întrebarea care l-a făcut pe Robert Ilyes să răbufnească: „Vă rog să nu mă provocați!” Sport.ro
Csikszereda a câștigat cu 2-1 în fața Unirii Slobozia și a obținut trei puncte uriașe în lupta pentru salvarea de la retrogradare. 
22:10
Veste proastă pentru Bayern Munchen! S-a aflat pedeapsa lui Luis Diaz pentru intrarea teribilă la Achraf Hakimi Sport.ro
Cât a fost suspendat Luis Diaz pentru faultul comis asupra lui Achraf Hakimi în PSG - Bayern 1-2. 
21:50
Sadio Mane, „fără perdea” despre relația pe care a avut-o cu Mohamed Salah: „Uneori îmi pasa, alteori nu” Sport.ro
Sadio Mane, detalii despre felul în care s-a înțeles cu Mohamed Salah la Liverpool. 
21:50
Reacția lui Vlad Pop după golul „fantomă” din Csikszereda - Unirea Slobozia: „Trebuie să recunosc...” Sport.ro
Unirea Slobozia a pierdut la Miercurea Ciuc, scor 1-2, și a ajuns la șase eșecuri consecutive în Superligă. 
Acum 4 ore
21:30
„Play on Sport” revine marți cu o ediție specială! Cristi Pintea are invitați de top înaintea maratonului din Premier League Sport.ro
„Play on Sport” revine marți cu o ediție specială, în direct pe VOYO.
21:10
Schimbare de ultimă oră la FCSB: "Nu va fi în lot!" Sport.ro
FCSB va înfrunta Petrolul, pe teren propriu, sâmbătă, de la ora 20:30, în runda a 17-a din Superliga.
21:00
România și-a luat revanșa în fața Bosniei după eșecul de la Zenica Sport.ro
Boxul românesc a oferit o mică revanșă după eșecul dureros al naționalei de fotbal în Bosnia.
20:50
Jean Vlădoiu a răbufnit după eșecul cu Csikszereda, al șaselea consecutiv din Superligă: „Unii nu sunt de nivelul Unirii Slobozia” Sport.ro
Jean Vlădoiu, discurs fără menajamente după Csikszereda - Unirea Slobozia 2-1: „M-au dezamăgit!”
20:40
Boom! Triplul campion cu Steaua a devenit profesor universitar în București Sport.ro
Schimbare uriașă în viața fostului jucător.
20:10
„Te așteptai la un astfel de impact din partea lui Chivu?” Răspunsul lui Fabio Capello Sport.ro
Cristi Chivu trăiește cel mai fierbinte moment al scurtei sale cariere de antrenor la nivel înalt. 
20:10
Nedved și Karembeu, fără dubii înainte de Turcia - România. Pronosticul dat și doi jucători remarcați Sport.ro
România are aproximativ patru luni la dispoziție pentru a pregăti meciul de baraj cu Turcia.
19:50
Di Maria scrie istorie ca fotbalist, dar spune că plănuiește să antreneze două cluburi mari din Argentina Sport.ro
"Fideo" a cucerit al 37-lea trofeu din carieră. 
Acum 6 ore
19:20
Fabulos! Golul sezonului din Superliga României abia s-a văzut la televizor Sport.ro
Golul sezonului din Superliga României s-a văzut cu greu la televizor. FOTO.
19:10
Jackpot pentru Andrei Rațiu! Anunțul spaniolilor după semnarea noului contract Sport.ro
Andrei Rațiu (27 de ani) a semnat un nou contract cu Rayo Vallecano și a pus punct, cel puțin pentru moment, zvonurilor legate de un transfer.
18:50
El e cheia succesului din spatele FCSB: „99% din merite îi vin lui” Sport.ro
FCSB nu are parte de cel mai bun sezon.
18:50
Lovitură încasată de Arsenal înaintea derby-ului cu Tottenham! Mikel Arteta a confirmat Sport.ro
Arsenal a rămas fără unul dintre cei mai importanți fotbaliști chiar înaintea derby-ului cu Tottenham.
18:30
România, în finala barajului pentru CM 2026? Ce spune selecționerul Slovaciei înaintea duelurilor din martie Sport.ro
România și-a aflat joi adversara din semifinalele play-off-ului pentru Cupa Mondială din 2026, dar și potențialele oponente din finală.
18:30
(P) Arsenal – Tottenham: mai mult decât un derby! „Tunarii” joacă pentru visul suprem Sport.ro
Rivalitatea dintre Arsenal și Tottenham nu este doar o poveste de fotbal, este o chestiune de identitate, de mândrie și de străzi care își schimbă culoarea în roșu sau alb. Duminica aceasta, Premier League pune în scenă un nou episod din derby-ul nordului Londrei, unde o greșeală poate rescrie destinul unui sezon.
18:00
Veste uriașă pentru Radu Drăgușin! Thomas Frank a făcut anunțul chiar înainte de Arsenal - Tottenham Sport.ro
Radu Drăgușin (23 de ani) este pe cale să revină în lotul lui Tottenham, la aproape 10 luni după accidentarea gravă suferită la genunchi.
18:00
Cu Daniel Pancu în „stand-by”, CFR Cluj a semnat un nou antrenor: „Bun venit!” Sport.ro
CFR Cluj a făcut schimbări în cadrul staff-ului tehnic.
17:50
Reacția lui Hansi Flick cu privire la revenirea lui Lionel Messi la Barcelona Sport.ro
Cum a comentat Hansi Flick o potențială întoarcere a lui Lionel Messi la Barcelona. 
17:40
Lucescu nu s-a abținut. Ce a putut să-i spună selecționerului din Kosovo înaintea posibilei finale de la baraj Sport.ro
România ar putea înfrunta din nou Kosovo, de această dată în finala barajului pentru Cupa Mondială din 2026.
17:40
O legendă a Italiei își face „mea culpa” după ce l-a judecat pe Cristi Chivu: „Am greșit” Sport.ro
Inter Milano merge excelent cu Cristi Chivu pe bancă. 
Acum 8 ore
17:00
Andrei Rațiu a semnat! Contract până în 2030 Sport.ro
Andrei Rațiu a semnat prelungirea contractului cu Rayo Vallecano. 
17:00
Răsturnare de situație înainte de Turcia - România: "FIFA va fi notificată" Sport.ro
România va înfrunta Turcia, în deplasare, pe 26 martie, de la ora 19:00, în semifinalele barajului pentru CM 2026.
17:00
Elias Charalambous i-a spus lui Gigi Becali o singură frază după operație: „100%” Sport.ro
Mesajul lui Elias Charalambous pentru Gigi Becali după operația în zona cervicală: „100%”.
16:50
Cum l-a numit Charalambous pe Daniel Bîrligea, la două săptămâni după „roșul” primit în meciul cu Hermannstadt Sport.ro
Daniel Bîrligea văzut al doilea „roșu” din carieră în meciul cu Hermannstadt, 3-3 la Sibiu.
16:40
Selecționerul Turciei, solicitare inedită după ce a aflat că va întâlni România la baraj: „Am cerut deja oficial” Sport.ro
Ce a solicitat Vincenzo Montella, selecționerul Turciei, după ce a aflat că se va lupta cu România în drumul spre Mondial. 
16:40
Gestul făcut de fotbaliștii de la FCSB când Florin Cernat a intrat în vestiar pentru prima dată Sport.ro
FCSB are oficial un nou director sportiv! 
16:20
Ioan Becali anunță următorul mare transfer: "Va juca în Serie A poate chiar din ianuarie" Sport.ro
Impresarul Ioan Becali a vorbit în presa italiană despre următorul jucător român care ar putea face pasul în Serie A.
16:10
Cesare Prandelli, mesaj țintit spre 'dușmanii' lui Chivu: „Credeți că Marotta nu știa?” Sport.ro
Inter Milano merge perfect cu Cristi Chivu pe bancă, iar fostul selecționer al Italiei pune la punct vocile care l-au contestat pe român.
Acum 12 ore
15:30
Rețeta lui Marius Niculae pentru barajul de foc cu Turcia: "Așa trebuie să jucăm ca să trecem mai departe!" Sport.ro
Marius Niculae a analizat la sânge tragerea la sorți pentru barajul de calificare la Cupa Mondială din 2026.
15:10
Un robot a distrus gazonul unei echipe din Germania: ”S-a blocat” Sport.ro
Un robot de tuns gazonul a devenit viral pe internet.
15:10
Decizie radicală după șapte ore de ședință: loturile naționale de gimnastică, dizolvate! Ce înseamnă măsura pentru sportive Sport.ro
Federația Română de Gimnastică a apelat la o măsură extremă pentru a calma apele tulburi din jurul echipei naționale.
15:10
Ce situație stupidă! Motivul pentru care Palmer e OUT pentru meciurile cu Barcelona și Arsenal Sport.ro
Cole Palmer este cel mai important jucător de la Chelsea, dar va rata două meciuri cruciale ale sezonului. 
15:00
MM Stoica, detalii spumoase despre Ngezana: "I-am scris că-i dau amendă 30.000! Mi-a zis că e OK" Sport.ro
Mihai Stoica a intervenit pentru a calma spiritele după ce Gigi Becali a dezvăluit că Siyabonga Ngezana a părăsit cantonamentul fără permisiune.
14:50
Înfrângere grea pentru Gabriela Ruse, în Luxemburg, după aproape trei ore de joc Sport.ro
Gabriela Ruse, eșec tulburător într-un turneu ITF.
14:50
Reacție categorică despre Turcia - România: ”Ne sunt net superiori la toate capitolele” Sport.ro
România și-a aflat, joi, adversarele pe care le va întâlni la barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
14:40
Nice - Marseille, LIVE pe VOYO, de la 21:45! Se anunță un nou duel spectaculos în Ligue 1 Sport.ro
Nice - Marseille va fi LIVE pe VOYO, de la ora 21:45.
14:30
Gestul făcut de Gigi Becali în plină stradă: a scos banii și a surprins un livrator lângă bolidul de lux Sport.ro
Gigi Becali un nou gest de omenie pe străzile din București.
14:10
"Regele" nu mai are stare! Hagi și-a anunțat revenirea în iarbă: "O să mă vedeți acolo jos" Sport.ro
Gheorghe Hagi (60 de ani) a transmis un mesaj clar fanilor constănțeni și nu numai. După o perioadă în care a preferat să privească meciurile din lojă, "Regele" admite că locul său nu este la birou, ci pe banca tehnică.
14:00
FC Argeș - Universitatea Craiova, LIVE TEXT pe Sport.ro, de la 20:30! Noul antrenor al oltenilor, debut în Superliga Sport.ro
FC Argeș - Universitatea Craiova se vede LIVE TEXT pe Sport.ro, de la ora 17:30.
13:50
Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea: ”Asta vreau să spun” Sport.ro
Valentin Ceaușescu (77 de ani) a rupt tăcerea. O prezență rară în spațiul public, fiul fostului dictator a fost de acord să dea un interviu.
13:40
Gigi Becali, imagini emoționante: în lacrimi la slujbă, la nici 24 de ore după operație Sport.ro
Patronul FCSB, protagonistul unui moment emoționant, vineri dimineață.
13:40
Transfer stelar la Barcelona! Vedeta cu aproape 500 de goluri, așteptat pe Camp Nou Sport.ro
Barcelona vrea să aducă cei mai buni jucători din lume pentru a concura cu Real Madrid și cu cele mai importante echipe din Europa.
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.