România nu mai vrea să fie un actor reactiv în dezbaterile europene, ci un contributor direct cu viziune proprie la definirea noului Cadru Financiar Multianual, spune Dragoș Pîslaru la lansarea „Procesului de la București”
Nicușor Dan salută eforturile pentru pace ale lui Trump și se alătură liderilor europeni în asigurarea sprijinului pentru Ucraina: Securitatea României și a Europei depinde de condițiile viitoarei păci # CaleaEuropeana
Securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare, a transmis, vineri, președintele Nicușor Dan, care a subliniat că urmărește "cu cea mai mare atenție" cele mai recente evoluții privind războiul Federației Ruse împotriva țării vecine. Într-un mesaj difuzat pe X, președintele a salutat "eforturile reînnoite ale
Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România are "maturitatea și expertiza" pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la "disparitățile" care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera "
Planul de pace propus de SUA: Zelenski avertizează că Ucraina se află într-unul “dintre cele mai dificile momente ale istoriei sale” și are de ales “între a pierde un partener major sau demnitatea” # CaleaEuropeana
Ucraina se confruntă cu alegerea de a pierde un partener major sau propria demnitate, a afirmat, vineri, Zelenski, într-un discurs video extraordinar adresat națiunii ucrainene în timp ce analizează răspunsul la propunerea de acord de pace cu Rusia din partea Statelor Unite. În discursul său publicat pe rețelele de socializare, Zelenski a avertizat că săptămâna
Planul de pace propus de SUA: Deciziile privind interesele Europei au nevoie de consensul aliaților europeni din NATO, transmit Macron, Merz și Starmer după discuții cu Zelenski # CaleaEuropeana
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a avut vineri o convorbire telefonică comună cu președintele Franței, Emmanuel Macron, premierul Regatului Unit, Keir Starmer, și cancelarul federal al Germaniei, Friedrich Merz, o discuție de coordonare a pozițiilor europene privind planul de pace pentru Ucraina și Europa propus de Statele Unite. Convorbirea a fost urmată de reacții din partea
Donald Tusk îi îndeamnă pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi să fim certați cu Europa, Ucraina și mai ales între noi” # CaleaEuropeana
Premierul polonez Donald Tusk a denunțat vineri „terorismul de stat" rus în urma sabotării unei linii de cale ferată ce era folosită pentru a transporta ajutor către Ucraina, informează AFP, citat de Agerpres. Într-o scurtă alocuțiune susținută în Parlament, Tusk i-a îndemnat pe polonezi să fie uniți în fața tentativelor Moscovei ce vizează „ca noi
Reacția României la planul de pace propus de SUA: Președintele Nicușor Dan afirmă că orice plan de pace trebuie aprobat de Ucraina # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a comentat vineri propunerea unui plan de pace elaborat de Statele Unite ale Americii în colaborare cu Federația Rusă, plan care ar oferi Ucrainei garanții similare cu cele prevăzute în Articolul 5 al Tratatului NATO. Răspunzând unei întrebări din partea presei, șeful statului a subliniat că decizia finală privind orice acord aparține
Valentin-Alexandru Jucan și reprezentanții autorităților de reglementare în audiovizual din întreaga UE au abordat cele mai presante provocări pe care AI le aduce sectorului media în vederea identificării unor soluții # CaleaEuropeana
Valentin-Alexandru Jucan, vicepreședinte al Platformei Europene a Autorităților de Reglementare în Audiovizual (EPRA) și al Consiliului Național al Audiovizualului, a prezidat reuniunea de relansare a grupului AI & Regulators Roundtable – „Reuniunea privind utilizarea și reglementarea inteligenței artificiale în media". Alături de autoritățile de reglementare din întreaga Uniune Europeană, acesta a discutat despre cele mai
Bugetul UE 2028-2034: Nicușor Dan avertizează că dacă nu se va ține cont de contextul de dezvoltare al statelor UE, vor apărea frustrări și tensiuni sociale cu risc de securitate # CaleaEuropeana
România are "maturitatea și expertiza" pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la "disparitățile" care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera "
Bugetul UE post-2027: România are maturitatea și expertiza de a nu fi “remorca” UE, ci parte a deciziei, afirmă Nicușor Dan # CaleaEuropeana
România are "maturitatea și expertiza" pentru a fi cu adevărat parte din procesul de decizie al Uniunii Europene într-un moment în care aceasta negociază viitorul buget multianual 2028-2034, a afirmat vineri președintele Nicușor Dan, atrăgând atenția cu privire la "disparitățile" care pot conduce la o creștere a decalajelor între statele membre și pot genera "
Roxana Mînzatu, apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul buget al UE: Trebuie să arătăm oamenilor că nu lăsăm ca nevoile lor să fie transformate în arme împotriva proiectului european # CaleaEuropeana
Vicepreședinta executivă a Comisiei Europene pentru drepturi sociale, competențe, locuri de muncă de calitate și pregătire, Roxana Mînzatu, a făcut joi, la București, un apel ferm ca dimensiunea socială să nu fie marginalizată în viitorul Cadru Financiar Multianual, avertizând că Uniunea Europeană riscă să piardă încrederea oamenilor dacă nu investește explicit în educație, servicii publice,
Grupul de Lucru al OCDE pentru Productivitatea Resurselor și Deșeuri. Ministerul Mediului: România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor # CaleaEuropeana
România a implementat un sistem solid, modern și verificabil de gestionare a deșeurilor, bazat pe digitalizare, politici integrate, control riguros al transporturilor de deșeuri, extinderea capacității de inspecție, închiderea depozitelor neconforme și instrumente economice precum Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (EPR) și Sistemul Garanție-Returnare (SGR), consolidându-și astfel poziția în procesul de aderare la OCDE, a transmis
Procedura de infringement: Comisia Europeană cere României și altor 25 de țări UE să transpună integral în legislația națională directiva privind eficiența energetică # CaleaEuropeana
Comisia Europeană ia măsuri împotriva mai multor state membre ale U E care nu au transmis Comisiei măsurile de transpunere a directivelor UE în legislația lor națională. Potrivit unui comunicat al executivului european, aceste state membre, printre care și România, nu au transpus integral directiva privind eficiența energetică. Termenul limită pentru transpunere a expirat recent,
România, exemplu al transformării prin politica de coeziune, spune Raffaele Fitto: PIB-ul a urcat de la 44% la aproape 80% din media UE; noua generație de programe va pune accent pe flexibilitate, simplificare și performanță # CaleaEuropeana
România este unul dintre cele mai clare exemple ale impactului politicii de coeziune, a afirmat joi vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto, la București. Oficialul european a avertizat că Uniunea se află „într-un moment crucial" în pregătirea următorului Cadru Financiar Multianual. „Această conferință vine într-un moment crucial. În timp ce
Nicușor Dan: Extinderea UE în Moldova, Ucraina și Balcanii de Vest “nu este un act de caritate, este o investiție în securitate” # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că extinderea Uniunii Europene în Moldova, în Ucraina și în Balcanii de Vest "nu este un act de caritate, este o investiție în securitate". Afirmația a fost făcută la conferința la nivel înalt "Coeziunea 2027+: un factor de stimulare a dezvoltării pe termen lung, a competitivității economice incluzive și
Premierul Bolojan, către Comisia Europeană: România va susține, în negocierile privind viitorul buget 2028-2034, soluțiile care acoperă interesele directe ale regiunilor europene # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut vineri o întrevedere cu Raffaele Fitto, vicepreședinte executiv al Comisiei Europene pentru coeziune și reforme, aflat la București cu ocazia participării la „Conferința la nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune", context în care cei doi oficiali au discutat despre implementarea Planului Național de Redresare și Reforme, mecanism de finanțare
Premierul Ilie Bolojan solicită expertiza Băncii Mondiale pentru eficientizarea acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de colectare a veniturilor la buget: Statul trebuie să recâștige încrederea cetățenilor # CaleaEuropeana
Premierul Ilie Bolojan a avut astăzi o întâlnire de lucru cu o delegație a Băncii Mondiale condusă de Antonella Bassani, vicepreședinte pentru Europa și Asia Centrală. Potrivit unui comunicat al Guvernului remis CaleaEuropeană.ro, discuțiile au vizat sprijinul tehnic și financiar de care România are nevoie pentru a avansa reformele economice și pentru a îmbunătăți performanța
Moldova Security Forum: România și-a arătat susținerea pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene # CaleaEuropeana
Secretarul de stat pentru afaceri strategice și globale, Ana Tinca, a efectuat o vizită de lucru la Chișinău, în perioada 18–19 noiembrie 2025, cu prilejul participării la cea de-a doua ediție a Moldova Security Forum, context în care a evidențiat susținerea Bucureștiului pentru securitatea Republicii Moldova și accelerarea integrării europene, informează MAE într-un comunicat remis
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței unice, subliniază președinta BCE: Lumea nu stă în loc pentru noi # CaleaEuropeana
Europa trebuie să depună eforturi pentru a valorifica potențialul neexploatat al pieței sale interne, a declarat președinta Băncii Centrale Europene, Christine Lagarde, menționând că a transmis același mesaj și în 2019, înainte de războiul Rusiei împotriva Ucrainei și înainte de al doilea mandat tumultuos al președintelui american Donald Trump, informează Politico Europe. În cadrul discursului
Comisia Europeană a anunțat joi, 20 noiembrie, lansarea oficială a Dialogului UE–CPTPP privind comerțul și investițiile, în cadrul unui eveniment organizat în Australia. Comisarul european pentru Comerț și Securitate Economică, Maroš Šefčovič, a inaugurat platforma împreună cu miniștrii comerțului din cele 12 state membre ale CPTPP – Acordul Comprehensiv și Progresiv pentru Parteneriatul Trans-Pacific. Reprezentanții
UE dezvoltă cooperarea cu Africa de Sud prin inițiative care îi vor asigura consolidarea accesului la materii prime critice # CaleaEuropeana
UE și Africa de Sud tocmai au semnat un parteneriat istoric pentru comerț și investiții curate, precum și un nou acord de cooperare privind lanțurile valorice ale mineralelor și metalelor și noi proiecte în cadrul Global Gateway, strategia globală a UE de investiții. Aceste inițiative consolidează lanțurile de aprovizionare ecologice și reziliente, sprijină industriile strategice
Luxemburg introduce de la 1 ianuarie o taxă de 2 euro pe coletele mici provenite din afara UE, inclusiv cele comandate de pe platformele chineze Shein și Temu # CaleaEuropeana
Luxemburg va aplica, începând cu 1 ianuarie, o taxă de doi euro pentru fiecare „mic colet" cu o valoare sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene, anunță AFP, potrivit cotidianului L'essentiel. Țara se aliniază astfel Franței, Belgiei și Țărilor de Jos, dar implementează măsura cu nouă luni înainte ca aceasta să devină obligatorie
Europol atrage atenția: Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme” pentru a comite crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri. Adesea, părinții nu au nicio idee despre ce se întâmplă # CaleaEuropeana
Rețelele criminale „folosesc copiii ca arme" pentru a comite torturi și crime, recrutându-i prin jocuri video multiplayer și smartphone-uri — iar părinții nu au adesea nicio idee despre ce se întâmplă, avertizează șeful agenției europene de aplicare a legii. Aceste grupuri reprezintă în prezent cea mai mare amenințare criminală pentru Uniunea Europeană, deoarece destabilizează societatea
„Digital Cooperation: AI and Cybersecurity”. Directorul general al ICI București: Cooperarea digitală este unul dintre pilonii esențiali ai securității și progresului tehnologic în era actuală # CaleaEuropeana
Directorul general al ICI București, Adrian-Victor Vevera, a participat la evenimentul „Digital Cooperation: AI and Cybersecurity", unde a evidențiat necesitatea consolidării parteneriatelor internaționale în domeniile AI și cybersecurity, subliniind că doar prin colaborare și schimb de expertiză pot fi dezvoltate mecanisme eficiente de protecție și inovare tehnologică. Potrivit unui comunicat al institutului, evenimentul a fost
DOCUMENT Planul lui Trump include garanții de securitate pentru Ucraina de tipul “articolului 5 al NATO”: Un atac armat semnificativ al Rusiei asupra Ucrainei va fi tratat ca atac la securitatea transatlantică # CaleaEuropeana
Planul de pace al președintelui Trump pentru Ucraina include o garanție de securitate inspirată din articolul 5 al Tratatului NATO, care ar obliga Statele Unite și aliații europeni să trateze un atac asupra Ucrainei ca pe un atac asupra întregii „comunități transatlantice", potrivit unui proiect obținut de Axios. Planul în 28 de puncte prezentat joi
DOCUMENT Planul de pace în 28 de puncte propus de Trump: Redesenarea Ucrainei, concesii majore pentru Rusia, garanții fără precedent pentru Ucraina, excluderea aderării la NATO, avioane europene de luptă în Polonia și revenirea Rusiei în G8 # CaleaEuropeana
Proiectul unui plan de pace între Rusia și Ucraina în 28 de puncte, susținut de președintele Donald Trump și obținut de AFP și Axios, prevede concesii majore pentru Rusia în schimbul unor noi garanții de securitate pentru Ucraina, iar acesta a fost prezentat joi președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, liderul de la Kiev afișându-se pregătit să
Zelenski, pregătit să lucreze “onest” la planul de pace cu Rusia susținut de SUA, în timp ce europenii afirmă că “pacea nu poate fi o capitulare” # CaleaEuropeana
Președintele Volodimir Zelenski a declarat, după discuțiile avute joi cu un înalt oficial al ar
Iulian Chifu: Plan de pace SUA-Rusia. Premierea agresorului sau nou test pentru flexibilitatea lui Putin? # CaleaEuropeana
Iulian Chifu* A stârnit mare zaiafet un pretins plan de pace realizat de Rusia și SUA care ar urma să pună capăt, chiar de săptămâna viitoare, războiului de agresiune. O surpriză, în cea mai mare măsură, nu numai pentru ucraineni, ci și pentru europeni și chiar americanii din Congres și din apropierea Casei Albe. Știrea […] The post Iulian Chifu: Plan de pace SUA-Rusia. Premierea agresorului sau nou test pentru flexibilitatea lui Putin? appeared first on caleaeuropeana.ro.
George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost # CaleaEuropeana
George Agafitei, directorul Departamentului de Afaceri Instituționale și Reglementări din cadrul PPC România, a subliniat în această săptămână, la prima ediție a Delphi Economic Forum de la București, importanța unui dialog strategic în domeniul energetic, trebuie să accelerăm investițiile în rețea dacă vrem să fim o economie competitivă în viitor, informează PPC într-un comunicat, subliniind […] The post George Agafiței, la prima ediție “Delphi Economic Forum” în România: PPC pledează pentru un dialog strategic în domeniul energetic. Rețeaua electrică este o investiție, nu un cost appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România # CaleaEuropeana
Ministrul investițiilor și proiectelor europene, Dragoș Pîslaru, a anunțat joi lansarea publică a platformei „Tabloul de Bord PNRR”, un instrument digital care permite monitorizarea în timp real a celor peste 21.000 de proiecte finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență. „Astăzi lansăm public o platformă îndelung așteptată atât în Guvern, cât mai ales în […] The post Ministrul Pîslaru a lansat “Tabloul de Bord PNRR”, care permite monitorizarea celor 21.000 de proiecte finanțate: Este universul fondurilor UE și un rezultat de succes pentru România appeared first on caleaeuropeana.ro.
Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii # CaleaEuropeana
Fermierii care lucrează pământul și ne asigură hrana au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii, a subliniat eurodeputatul Dan Motreanu. Comisia pentru Agricultură a aprobat acordul dintre Parlamentul European și Consiliul UE privind simplificarea Politicii Agricole Comune, dosar pentru care Dan Motreanu a fost responsabil din partea Grupului […] The post Acordul privind simplificarea PAC a trecut de votul Comisiei pentru Agricultură din PE. Dan Motreanu: Fermierii au nevoie de sprijin real și de timp pentru fermele lor, nu pentru hârtii appeared first on caleaeuropeana.ro.
Nicușor Dan, după operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra: Cei suspecți de acțiuni împotriva ordinii constituționale ajung în fața justiției # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a salutat joi, prin intermediul unei postări pe Facebook, operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian și Alexandru Potra, afirmând că aceasta demonstrează fermitatea statului în protejarea ordinii constituționale. „Operațiunea de readucere în țară, sub escortă, a lui Horațiu Potra și a lui Dorian […] The post Nicușor Dan, după operațiunea de readucere în țară a lui Horațiu Potra: Cei suspecți de acțiuni împotriva ordinii constituționale ajung în fața justiției appeared first on caleaeuropeana.ro.
Guvernul a adoptat ordonanța pentru accesarea celor 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, destinat investițiilor urgente în apărare # CaleaEuropeana
Guvernul a adoptat joi, în ședință, ordonanța de urgență prin care sunt stabilite măsurile în vederea implementării în România a instrumentului ”Acțiunea pentru Securitatea Europei” (SAFE), un mecanism temporar care oferă asistență financiară statelor membre, permițându-le să realizeze investiții publice urgente și majore în sprijinul industriei de apărare, ca răspuns la actuala situație de criză, […] The post Guvernul a adoptat ordonanța pentru accesarea celor 16,68 miliarde de euro prin mecanismul SAFE, destinat investițiilor urgente în apărare appeared first on caleaeuropeana.ro.
UE sancționează încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a impus măsuri restrictive împotriva a zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului și de reprimarea societății civile și a opoziției democratice în Rusia. Potrivit unui comunicat al instituției, noile liste vizează funcționari de rang înalt din cadrul direcției principale a Serviciului Penitenciar Federal al Federației Ruse pentru regiunea Rostov, […] The post UE sancționează încă zece persoane responsabile de încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia appeared first on caleaeuropeana.ro.
România va avea un plan național privind conștientizarea crimelor comunismului. Bolojan: Tentativele de manipulare a trecutului istoric adâncesc rana # CaleaEuropeana
Regimul comunist din România este vinovat de crime, abuzuri și încălcări sistematice ale drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, iar aceasta nu este o simplă pagină a istoriei noastre recente, ci o realitate dureroasă, a transmis joi premierul Ilie Bolojan în mesajul său la Conferința Națională „Comunismul Românesc”. Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și […] The post România va avea un plan național privind conștientizarea crimelor comunismului. Bolojan: Tentativele de manipulare a trecutului istoric adâncesc rana appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare” # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a adoptat un pachet de măsuri menit să ajute cetățenii să obțină venituri adecvate la pensionare, prin îmbunătățirea accesului la pensii suplimentare mai bune și mai eficiente. Potrivit unui comunicat al executivului european, acțiunile propuse urmăresc să completeze – nu să înlocuiască – pensiile publice, care reprezintă fundamentul sistemelor de pensii din toate […] The post Comisia Europeană propune măsuri pentru a consolida pensiile suplimentare pentru ca „fiecare persoană să își poată menține un nivel bun de trai la pensionare” appeared first on caleaeuropeana.ro.
“România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE, după promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, ”un pachet complex de măsuri” care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor […] The post “România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2026”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice appeared first on caleaeuropeana.ro.
„Totul poate fi transformat în armă” în comerțul mondial, avertizează comisarul european Maroš Šefčovič: Sistemul comercial bazat pe lanțuri de aprovizionare globale sigure a apus # CaleaEuropeana
Comisarul european pentru comerț și securitate economică, Maroš Šefčovič, a declarat că sistemul comercial global vechi de zeci de ani, cu lanțuri de aprovizionare globale sigure, a apus. În urma celei mai recente dispute dintre UE și China privind furnizarea de cipuri pentru industria auto, el a declarat într-o conferință la Bruxelles că „totul poate […] The post „Totul poate fi transformat în armă” în comerțul mondial, avertizează comisarul european Maroš Šefčovič: Sistemul comercial bazat pe lanțuri de aprovizionare globale sigure a apus appeared first on caleaeuropeana.ro.
Membri ai Congresului SUA, reuniți la reședința ambasadorului României la Washington la o cină privind securitatea est-europeană, cu participarea ambasadorilor R. Moldova și Ucrainei # CaleaEuropeana
Ambasada României la Washington, DC, a organizat miercuri, la reședința ambasadorului, o cină pe tema evoluției rolului Statelor Unite în peisajul de securitate și economic al Europei de Est, cu participarea unor reprezentanți ai Congresului SUA, ai administrației americane, ai comunității diplomatice și ai mediului de experți, informează joi ambasada României în SUA într-un comunicat […] The post Membri ai Congresului SUA, reuniți la reședința ambasadorului României la Washington la o cină privind securitatea est-europeană, cu participarea ambasadorilor R. Moldova și Ucrainei appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania și Polonia reiterează nevoia de a continua sprijinul pentru Ucraina. Într-o discuție telefonică cu Donald Tusk, Friedrich Merz condamnă în „cei mai duri termeni” sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia # CaleaEuropeana
Cancelarul Friedrich Merz a avut miercuri seara o convorbire telefonică cu premierul polonez Donald Tusk, potrivit unei declarații a purtătorului de cuvânt al guvernului german, informează The Guardian. Cei doi au discutat despre actul de sabotaj feroviar al Moscovei de la sfârșitul săptămânii trecute, Merz „condamnând atacul în cei mai duri termeni” și „reafirmând solidaritatea […] The post Germania și Polonia reiterează nevoia de a continua sprijinul pentru Ucraina. Într-o discuție telefonică cu Donald Tusk, Friedrich Merz condamnă în „cei mai duri termeni” sabotarea unei linii de cale ferată din Polonia appeared first on caleaeuropeana.ro.
“România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2016”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice # CaleaEuropeana
Președintele Nicușor Dan a declarat joi că România a făcut încă un pas decisiv spre aderarea la OCDE, după promulgarea legii privind întărirea regulilor de integritate în instituțiile publice, ”un pachet complex de măsuri” care introduce restricții clare înainte și după exercitarea funcțiilor publice, pentru a preveni conflictele de interese și influența nejustificată asupra deciziilor […] The post “România, pas decisiv spre aderarea la OCDE în 2016”: Nicușor Dan a promulgat legea care întărește regulile de integritate în instituțiile publice appeared first on caleaeuropeana.ro.
Comisia Europeană prezintă o strategie de transformare și digitalizare a sistemelor de justiție din UE: Contribuim la competitivitatea economiei noastre și ne asigurăm că tehnologia este în serviciul cetățenilor # CaleaEuropeana
Comisia Europeană a prezentat pachetul privind justiția digitală 2030, o inițiativă menită să modernizeze sistemele judiciare din întreaga UE și să asigure că profesioniștii din domeniul justiției dispun de instrumente adecvate pentru era digitală. Potrivit unui comunicat al executivului european, această foaie de parcurs strategică vizează accelerarea digitalizării sistemelor judiciare din întreaga UE, oferind cetățenilor, […] The post Comisia Europeană prezintă o strategie de transformare și digitalizare a sistemelor de justiție din UE: Contribuim la competitivitatea economiei noastre și ne asigurăm că tehnologia este în serviciul cetățenilor appeared first on caleaeuropeana.ro.
ICI București subliniază rolul esențial al tehnologiei în sprijinirea seniorilor și importanța creării unor soluții digitale care să răspundă nevoilor reale ale acestora # CaleaEuropeana
ICI București a participat, în calitate de speaker, în prima zi a Congresului Național de Îmbătrânire Activă, în cadrul panelului „Digitalizarea longevității: de la aplicații la autonomie asistată”. Evenimentul, organizat de Asociația Institutul Român pentru Îmbătrânire Activă, a reunit experți, reprezentanți ai autorităților și membri ai mediului academic și privat, pentru a analiza impactul tehnologiilor […] The post ICI București subliniază rolul esențial al tehnologiei în sprijinirea seniorilor și importanța creării unor soluții digitale care să răspundă nevoilor reale ale acestora appeared first on caleaeuropeana.ro.
Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate # CaleaEuropeana
Țările nordice nu pot continua să își asume o parte disproporționată din sprijinul acordat Ucrainei, a avertizat ministrul suedez de externe într-un interviu acordat Politico. „Câteva țări își asumă aproape toată povara. Nu este corect și nu este sustenabil pe termen lung. Faptul că țările nordice, cu o populație de mai puțin de 30 de […] The post Țările nordice nu mai pot continua să își asume „aproape toată povara” sprijinului pentru Ucraina, avertizează ministrul suedez de externe: Singura opțiune credibilă este folosirea activelor rusești înghețate appeared first on caleaeuropeana.ro.
Ungaria cere oprirea finanțărilor UE către Ucraina în contextul noului scandal de corupție: Este o nebunie să trimitem încă 100 miliarde # CaleaEuropeana
Ministrul de externe al Ungariei, Péter Szijjártó, a declarat joi că Uniunea Europeană ar trebui să înceteze trimiterea de fonduri către guvernul ucrainean, în contextul recentelor anchete de corupție care vizează oficiali de rang înalt de la Kiev, relatează Reuters, preluat de Agerpres. „Există o mafie a războiului, un sistem corupt care funcționează în Ucraina, […] The post Ungaria cere oprirea finanțărilor UE către Ucraina în contextul noului scandal de corupție: Este o nebunie să trimitem încă 100 miliarde appeared first on caleaeuropeana.ro.
Regulamentul pentru managementul capacității feroviare reprezintă un „pas important” pentru crearea unui „spațiu unic feroviar european”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă # CaleaEuropeana
Parlamentul European a ajuns la un acord politic privind noul Regulament european pentru managementul capacității feroviare. Acordul politic este „un pas important pentru modernizarea și eficientizarea transportului pe calea ferată în Uniunea Europeană și de a crea un Spațiu Unic Feroviar European”. Potrivit unui comunicat remis CaleaEuropeană.ro, noul cadru va armoniza planificarea și alocarea capacității […] The post Regulamentul pentru managementul capacității feroviare reprezintă un „pas important” pentru crearea unui „spațiu unic feroviar european”, subliniază eurodeputatul Gheorghe Falcă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Kaja Kallas avertizează că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat de ucraineni și europeni: Trebuie să fie o pace dreaptă și durabilă # CaleaEuropeana
Orice plan de a pune capăt războiului din Ucraina va avea nevoie de sprijinul ucrainenilor și europenilor pentru a fi viabil, a declarat joi șefa diplomației UE, Kaja Kallas, la sosirea la reuniunea miniștrilor de externe de la Bruxelles. „Salutăm toate eforturile semnificative de a pune capăt acestui război. Dar, așa cum am mai spus, […] The post Kaja Kallas avertizează că orice plan de pace pentru Ucraina trebuie acceptat de ucraineni și europeni: Trebuie să fie o pace dreaptă și durabilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
Eurodeputatul Gheorghe Falcă explică beneficiile aplicației digitale de călătorie: România va avea la dispoziție instrumente moderne de verificare, de prevenire a fraudelor și migrației ilegale # CaleaEuropeana
Consiliul Uniunii Europene a adoptat poziția de negociere privind noul regulament care introduce aplicația digitală de călătorie a Uniunii Europene – un instrument modern menit să eficientizeze procedurile de trecere a frontierelor externe și să reducă timpul de așteptare pentru călători. „Am lucrat pentru ca prin această inițiativă să fie găsit un echilibru solid între […] The post Eurodeputatul Gheorghe Falcă explică beneficiile aplicației digitale de călătorie: România va avea la dispoziție instrumente moderne de verificare, de prevenire a fraudelor și migrației ilegale appeared first on caleaeuropeana.ro.
Germania și Suedia își extind parteneriatul strategic pentru inovare: Împreună ne facem țările mai sigure și mai prospere, iar regiunea noastră mai stabilă # CaleaEuropeana
Premierul suedez Ulf Kristersson a anunțat miercuri, la Berlin, semnarea unui acord extins privind parteneriatul strategic de inovare dintre Suedia și Germania, alături de cancelarul federal Friedrich Merz. Documentul consolidează cooperarea bilaterală într-o serie de domenii-cheie, într-un context geopolitic marcat de războiul Rusiei împotriva Ucrainei. „Astăzi, la Berlin, cancelarului Germaniei, Friedrich Merz, și cu mine […] The post Germania și Suedia își extind parteneriatul strategic pentru inovare: Împreună ne facem țările mai sigure și mai prospere, iar regiunea noastră mai stabilă appeared first on caleaeuropeana.ro.
