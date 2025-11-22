Ambasada SUA, evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca la două decenii de American Corners
PSNews.ro, 22 noiembrie 2025 12:50
Ambasada SUA la Bucureşti a avut în această săptămână evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca din seria care marchează 20 de ani de American Corners în România, “două decenii de parteneriate durabile care au transformat comunități”. La American Corner Târgu Mureș, evenimentul „My American Experience” a adunat elevi de liceu, pentru a asculta povești inspiraționale […] Articolul Ambasada SUA, evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca la două decenii de American Corners apare prima dată în PS News.
• • •
Alte ştiri de PSNews.ro
Acum o oră
12:50
Trecerea cu bacul între Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina), sistată din cauza atacurilor de noaptea trecută # PSNews.ro
Garda de Coastă anunţă, sâmbătă dimineaţă, că trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi PTF Orlovka (Ucraina) este sistată temporar, din cauza atacurilor de noaptea trecută din Ucraina. PTF Orlovka a fost lovit de o dronă. ”În urma incidentelor produse în timpul nopţii pe teritoriul ucrainean, trecerea cu bacul între PTF Isaccea (România) şi […] Articolul Trecerea cu bacul între Isaccea (România) şi Orlovka (Ucraina), sistată din cauza atacurilor de noaptea trecută apare prima dată în PS News.
12:50
METEO Lapoviţă, ninsoare şi polei în mai multe regiuni ale ţării. Vremea se răceşte în continuare. Unde este Cod galben # PSNews.ro
Meteorologii anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În zonele montane înalte se va depune din nou strat de zăpadă. În plus, vremea se răceşte în continuare. Potrivit ANM, în perioada 22 noiembrie, ora 10 – 24 noiembrie, ora 10, vor fi precipitaţii în cea mai mare […] Articolul METEO Lapoviţă, ninsoare şi polei în mai multe regiuni ale ţării. Vremea se răceşte în continuare. Unde este Cod galben apare prima dată în PS News.
12:50
Ambasada SUA, evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca la două decenii de American Corners # PSNews.ro
Ambasada SUA la Bucureşti a avut în această săptămână evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca din seria care marchează 20 de ani de American Corners în România, “două decenii de parteneriate durabile care au transformat comunități”. La American Corner Târgu Mureș, evenimentul „My American Experience” a adunat elevi de liceu, pentru a asculta povești inspiraționale […] Articolul Ambasada SUA, evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca la două decenii de American Corners apare prima dată în PS News.
12:50
Daniel Băluță: Guvernul României nu ne-a plătit absolut nimic pentru lucrările la Planșeul Unirii # PSNews.ro
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, spune că este o realitate faptul că Guvernul României nu a plătit „absolut nimic” pentru lucrările derulate la Planșeul Unirii, singura plată fiind făcută pentru proiectul tehnic. Întrebat, vineri seara, la România TV, în ce stadiu este proiectul planșeului și ce comunicare are Primăria Sectorului 4 cu guvernul pe acest […] Articolul Daniel Băluță: Guvernul României nu ne-a plătit absolut nimic pentru lucrările la Planșeul Unirii apare prima dată în PS News.
Acum 2 ore
12:10
Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc din Capitală. 17 persoane au ajuns la spital # PSNews.ro
Pompierii au intervenit sâmbătă pentru stingerea unui incendiu într-un apartament de la etajul 5 al unui bloc de 11 etaje din București. 17 persoane au fost transportate la spital, una fiind intubată. ”În acest moment, dispozitivul de intervenţie se redimensionează, la faţa locului rămân 4 autospeciale de stingere şi 2 ambulanţe SMURD. 152 de persoane […] Articolul Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc din Capitală. 17 persoane au ajuns la spital apare prima dată în PS News.
11:50
VIDEO Google România și INA – Parteneriat pentru viitorul digital al administrației publice # PSNews.ro
Ioana Roxana Melenciuc, președinta INA, şi Elisabeta Moraru, CEO Google România, au vorbit despre un parteneriat de succes pentru viitorul digital al administrației publice, pentru “un viitor în care inteligenţa artificială este pentru noi”. “Un studiu recent ne-a arătat că 69% din joburile pe care le vedem în administraţia publică pot beneficia de ajutorul inteligenţei […] Articolul VIDEO Google România și INA – Parteneriat pentru viitorul digital al administrației publice apare prima dată în PS News.
11:50
Apel către Bolojan pentru a permite accesul fotoreporterilor la debutul şedinţelor de Guvern. Mesajul Inquam Photos # PSNews.ro
Agenția foto Inquam Photos i-a cerut public premierului Ilie Bolojan să permită accesul fotografilor la începutul ședințelor Executivului și „revenirea la normalitate” în ce privește evenimentele de la Palatul Victoria. Apelul public vine după mai multe solicitări transmise pe grupurile oficiale de comunicare cu presa ale Guvernului. „Din poziția de agenție de presă foto responsabilă […] Articolul Apel către Bolojan pentru a permite accesul fotoreporterilor la debutul şedinţelor de Guvern. Mesajul Inquam Photos apare prima dată în PS News.
Acum 4 ore
10:50
Băluță, promisiune legată de bucureștenii din categoriile vulnerabile. Cum intenționează să le vină în ajutor # PSNews.ro
Dacă va câștiga Primăria Capitalei, Daniel Băluță, candidatul PSD, promite să acorde o atenție aparte bucureștenilor din categoriile vulnerabile. Printre măsurile care vor veni în sprijinul persoanelor defavorizate este creșterea venitului mediu sau redistribuirea subvențiilor „acolo unde este durerea cea mai mare”. Băluță promite că nimeni nu va fi lăsat în urmă, iar pentru a […] Articolul Băluță, promisiune legată de bucureștenii din categoriile vulnerabile. Cum intenționează să le vină în ajutor apare prima dată în PS News.
09:40
A început campania electorală. Localitățile în care au loc alegeri și candidații pentru București. Apelul AEP # PSNews.ro
Campania electorală pentru alegerile locale parţiale din 7 decembrie a început, sâmbătă, la ora 0.00 şi se încheie în 6 decembrie, la ora 7.00. Autoritatea Electorală Permanentă a transmis deja un mesaj în care cere competitorilor electorali ”să contribuie la desfăşurarea unei campanii corecte şi transparente”. De asemenea, instituţia precizează care sunt acţiunile interzise în […] Articolul A început campania electorală. Localitățile în care au loc alegeri și candidații pentru București. Apelul AEP apare prima dată în PS News.
09:40
Alertă la granița cu România după noi atacuri cu drone. Aeronave militare ridicate de la sol # PSNews.ro
Ministerul Apărării a anunţat, sâmbătă dimineaţă, că s-au înregistrat noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România, iar două aeronave militare au fost ridicate de la sol, fiind emis şi un mesaj RO-Alert pentru nordul judeţului Tulcea. De această dată nu s-au detectat pătrunderi neautorizate în spaţiul aerian naţional. ”Două aeronave de […] Articolul Alertă la granița cu România după noi atacuri cu drone. Aeronave militare ridicate de la sol apare prima dată în PS News.
Acum 24 ore
21:10
Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. Care sunt excepțiile # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat că Guvernul va avea gata până la începutul săptămânii viitoare proiectul care limitează cumularea pensiei cu salariul la stat. Șeful Executivului susține că actualul proiect va fi modificat, astfel încât să vizeze doar pensiile necontributive, nu se va aplica pentru profesori și medici, dar a explicat și de ce șefii […] Articolul Limitarea cumulării pensie-salariu. Bolojan: „Proiectul vizează pensiile necontributive”. Care sunt excepțiile apare prima dată în PS News.
21:10
De la aglomerația ghiseelor la eficiența Albastru Electric. STB este o alegere modernă, digitală și inteligentă, adaptată ritmului tău. Viziunea Smart Commuting: Modernizarea Ca Necesitate Conceptul de Smart Commuting sau Naveta Inteligentă nu poate exista doar la nivel declarativ. El necesită o modernizare efectivă, rapidă și vizibilă a serviciilor. Aglomerația de la ghișee, dificultatea de […] Articolul Digitalizarea Flotei STB: E-Ticketing, Aplicații și un Transport Modernizat apare prima dată în PS News.
21:10
PE SCURT: UE avertizează Italia că regulile privind „puterea de aur” ar putea încălca legislația comunitară. Într-o acțiune transnațională, autoritățile europene au destructurat o rețea criminală care trafica artefacte culturale timp de 16 ani, anunță oficialii din Bulgaria. Slovenia se pregătește pentru un referendum privind legalizarea eutanasiei pentru adulții în fază terminală. UNIUNEA EUROPEANĂ | […] Articolul Știri din capitalele Europei, 21 noiembrie apare prima dată în PS News.
20:00
Ilie Bolojan a declarat vineri, în conferința de presă, că articolul referitor la testarea angajaților ANAF cu poligraful a fost eliminat după ce a fost declarat neconstituțional de CCR. Astfel, legea nu va mai întâmpina obstacole și va putea fi declarată constituțională de Curte, urmând să meargă apoi spre adoptare, a mai precizat premierul. Doar […] Articolul Gafa zilei: Bolojan i-a legat pe angajații ANAF la pantograf, în loc de poligraf apare prima dată în PS News.
20:00
Cursa pentru Primăria Capitalei, la casele de pariuri: Cine sunt favoriții bucureștenilor # PSNews.ro
Alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei, programate pentru 7 decembrie 2025, sunt urmărite cu interes pe platformele de pariuri și predicții. În prezent, XBets și Polymarket oferă cote publice pentru această competiție electorală, conturând o ierarhie clară a favoriților în percepția pariorilor și traderilor, anunță Observator. Atât XBets, cât și Polymarket îl […] Articolul Cursa pentru Primăria Capitalei, la casele de pariuri: Cine sunt favoriții bucureștenilor apare prima dată în PS News.
20:00
Zona din DN 1 unde circulația se închide pentru trei zile pentru lucrări la calea ferată. Cum se deviază traficul # PSNews.ro
DN 1 va fi închis între 24 și 27 noiembrie în zona Buda-Plopeni Sat, la kilometrul 69+925, pentru lucrări de reabilitare la trecerea la nivel cu calea ferată. Circulația rutieră de pe DN 1 va fi deviată pe categorii de autovehicule, pe rute ocolitoare stabilite de autoritățile rutiere. Compania Națională de Căi Ferate CFR anunță […] Articolul Zona din DN 1 unde circulația se închide pentru trei zile pentru lucrări la calea ferată. Cum se deviază traficul apare prima dată în PS News.
20:00
Noi detalii în cazul fetiței moarte la stomatolog. Ce le răspunde Ministrul Sănătății cadrelor medicale din domeniu # PSNews.ro
Cazul tragic al fetiţei care a murit după o anestezie generală într-o clinică stomatologică din București scoate în evidenţă deficienţele din sistem. Părinţii copiilor cu probleme dentare care au nevoie de sedare profundă nu au unde să-i ducă pentru tratament. Părinții fetiței au fost audiați timp de mai multe ore, transmite TVR. Ei au povestit […] Articolul Noi detalii în cazul fetiței moarte la stomatolog. Ce le răspunde Ministrul Sănătății cadrelor medicale din domeniu apare prima dată în PS News.
20:00
VIDEO R. Moldova. Alexandru Munteanu, la Bruxelles: Extinderea UE – cel mai bun răspuns la războiul brutal din Ucraina # PSNews.ro
Premierul Republicii Moldova, Alexandru Munteanu, a efectuat, în perioada 17–18 noiembrie 2025, prima sa vizită oficială la Bruxelles în calitate de șef al Guvernului. Agenda a inclus întrevederi cu Ursula von der Leyen, președinta Comisiei Europene, Antonio Costa, președintele Consiliului European, precum și cu Înaltul Reprezentant al UE pentru afaceri externe, Kaja Kallas, și comisara […] Articolul VIDEO R. Moldova. Alexandru Munteanu, la Bruxelles: Extinderea UE – cel mai bun răspuns la războiul brutal din Ucraina apare prima dată în PS News.
20:00
Nicușor Dan, discuție la Cotroceni cu vicepreședintele Comisiei Europene: România cere un buget european ambițios # PSNews.ro
Președintele Nicușor Dan a avut vineri, la Palatul Cotroceni, o întrevedere cu vicepreședintele executiv al Comisiei Europene pentru Coeziune și Reforme, Raffaele Fitto. Discuția a vizat principalele provocări cu care se confruntă Uniunea Europeană în prezent, de la nevoia de stabilitate, până la competitivitatea economiei europene și viitorul buget al UE. Potrivit mesajului transmis după […] Articolul Nicușor Dan, discuție la Cotroceni cu vicepreședintele Comisiei Europene: România cere un buget european ambițios apare prima dată în PS News.
20:00
Candidatul PNL pentru funcţia de primar general al Capitalei Ciprian Ciucu, le-a cerut liderilor USR să publice propriile sondaje, afirmând că, de când a început campania, el a fost pe primul loc împreună cu Daniel Băluţă de la PSD. Totodată, Ciucu solicită USR să ”nu ardă punţile”, în perspectiva unui pol comun în 2028 din […] Articolul Ciprian Ciucu le cere liderilor USR să publice propriile sondaje: „Uite o provocare!” apare prima dată în PS News.
20:00
Axios dezvăluie posibile garanții de securitate pentru Ucraina, dintr-un document american. Conține 3 puncte # PSNews.ro
Americanii au trimis un nou document – în trei puncte -, după ce au prezentat un plan în 28 de puncte Ucrainei, cu privire la garanţiile de securitate ”calchiate pe principiile Articolului 5 al NATO” şi care preiau conceptul de ”securitate colectivă”, dezvăluie Axios, relatează News.ro. ”Un atac armat semnificativ, deliberat şi susţinut al Federaţiei ruse” va fi […] Articolul Axios dezvăluie posibile garanții de securitate pentru Ucraina, dintr-un document american. Conține 3 puncte apare prima dată în PS News.
20:00
Avertisment de ultimă oră: Sezonul gripal ar putea fi „neobișnuit de grav”. O nouă tulpină se răspândește # PSNews.ro
Oficialii din sănătate avertizează că sezonul gripal din acest an ar putea fi unul dintre cele mai severe din ultima perioadă. O nouă tulpină mutantă, cunoscută sub numele de Subclade K, se răspândește în Europa, Canada, Japonia și Statele Unite. Serviciul Național de Sănătate din Marea Britanie a emis o avertizare „SOS” legată de sezonul […] Articolul Avertisment de ultimă oră: Sezonul gripal ar putea fi „neobișnuit de grav”. O nouă tulpină se răspândește apare prima dată în PS News.
19:00
BNS: În rezultatele bugetare şi în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire # PSNews.ro
Blocul Naţional Sindical (BNS) contrazice ferm, vineri, declaraţiile premierului Ilie Bolojan referitoare la rezultatele măsurilor luate până acum, pe care le cataloghează ”triumfaliste şi rupte de realitate”. ”Ceea ce premierul României numeşte a fi «redresare care funcţionează», în realitate este un picaj al economiei”, transmis sindicaliştii. Aceştia au reacţionat după ce premierul a afirmat că […] Articolul BNS: În rezultatele bugetare şi în nivelul de trai al românilor nu există nicio urmă de revenire apare prima dată în PS News.
19:00
Cum a ajuns cumnata lui Drulă secretar de stat la ministerul lui Pîslaru. Ce a cerut Alina Gîrbea să i se deconteze # PSNews.ro
Alina Gîrbea, cumnata lui Cătălin Drulă – fost ministru al Transporturilor, fost președinte USR și actual candidat la Primăria Capitalei – a fost numită secretar de stat în Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE). Numirea a declanșat un adevărat scandal odată ce a ieșit la iveală întreaga încrengătură sinecuristă. Alina Gîrbea, potrivit informațiilor obținute de gandul.ro în […] Articolul Cum a ajuns cumnata lui Drulă secretar de stat la ministerul lui Pîslaru. Ce a cerut Alina Gîrbea să i se deconteze apare prima dată în PS News.
19:00
România va avea, de săptămâna viitoare, un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil. Explicațiile premierului # PSNews.ro
Guvernul va publica luni, pentru dezbatere publică, un act normativ prin care va fi creat un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil, a anunțat premierul Ilie Bolojan, vineri, într-o conferință de presă, răspunzând unei întrebări adresate de HotNews. Sancțiunile impuse de SUA pentru rafinăria Petrotel – Lukoil au intrat în vigoare vineri seara, iar pentru […] Articolul România va avea, de săptămâna viitoare, un mecanism propriu de sancțiuni pentru Lukoil. Explicațiile premierului apare prima dată în PS News.
19:00
Premierul Bolojan critică bonusurile APIA: Au semnat acorduri cu alte autorități ca să-și ia sporurile la nivelul maxim # PSNews.ro
Premierul României a abordat, vineri, în conferința de presă de la Palatul Victoria, care a prezentat măsurile din reforma administrației locale și centrale, și subiectul sporurilor de la APIA. Bolojan a vorbit despre „mii de oameni” care ar fi primit „sporuri la nivel maxim”, după ce APIA a încheiat contracte cu alte instituții. „Departamentele de […] Articolul Premierul Bolojan critică bonusurile APIA: Au semnat acorduri cu alte autorități ca să-și ia sporurile la nivelul maxim apare prima dată în PS News.
19:00
Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului lui Trump: Fie pierdem demnitatea, fie un partener esențial # PSNews.ro
Volodimir Zelenski a ieșit cu un mesaj către poporul ucrainean, după ce a fost făcut public planul Putin-Trump privind încheierea unui acord de pace în Ucraina. În discursul de 10 minute, liderul de la Kiev vorbește despre „alegerea imposibilă” pe care trebuie să o facă: „Fie pierderea demnității, fie riscul de a pierde un partener esențial” Digi24.ro transmite mesajul […] Articolul Zelenski, mesaj către popor după publicarea planului lui Trump: Fie pierdem demnitatea, fie un partener esențial apare prima dată în PS News.
19:00
VIDEO Societatea de Transport București (STB) continuă digitalizarea cu afișaje inteligente în stații # PSNews.ro
Societatea de Transport București continuă procesul de digitalizare prin implementarea sistemului de afișaje inteligente în stațiile importante. În parteneriat cu TPBI (Asociația de Dezvoltare Intercomunitară De Trasport Public București – Ilfov), primele astfel de panouri sunt deja în funcțiune în puncte importante în traficul Capitalei, Piața Romană, Aeroportul Internațional „Henri Coandă” Otopeni și Piața Virgiliu, […] Articolul VIDEO Societatea de Transport București (STB) continuă digitalizarea cu afișaje inteligente în stații apare prima dată în PS News.
19:00
Autostrada A13 Brașov – Bacău, mai scumpă cu jumătate de miliard de euro din cauza „cocoașelor”, cu 18 km în plus # PSNews.ro
Cea mai recentă variantă de traseu (roșu) pentru Autostrada A13 Brașov – Bacău – cu acele „cocoașe” și cu 18 kilometri mai lungă – scumpește construcția cu jumătate de miliard de euro, estimează Asociația Construim România. Aceasta propune în schimb o alternativă mai eficientă economic, potrivit Economica. Propunere alternativă de traseu pentru Autostrada A13 Brașov […] Articolul Autostrada A13 Brașov – Bacău, mai scumpă cu jumătate de miliard de euro din cauza „cocoașelor”, cu 18 km în plus apare prima dată în PS News.
19:00
Echipele din Premier League au convenit vineri să introducă limite de cheltuieli în prima ligă a Angliei, începând cu sezonul viitor. Cluburile din Premier League au votat pentru implementarea noilor reguli financiare: „Raportul costurilor echipei” (SCR) şi „Sustenabilitate şi rezilienţă sistemică” (SSR). Este înlocuit astfel vechiul regulament „Regulile de profitabilitate şi sustenabilitate” (PSR), care a […] Articolul Fotbal: Premier League va introduce o limită de cheltuieli începând cu sezonul următor apare prima dată în PS News.
19:00
FOTO Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream de la fabrica din Germania va fi livrat curând în României # PSNews.ro
Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream va pleca în curând de la fabrica din Germania şi va fi livrat României, acesta fiind al nouălea din cele 37 de trenuri comandate de Autoritatea pentru Reformă Feroviară (ARF). Trenul cu numărul 7 parcurge testul de anduranţă (de 2.000 km fără pasageri), iar al optulea […] Articolul FOTO Alstom anunţă că un nou tren electric Coradia Stream de la fabrica din Germania va fi livrat curând în României apare prima dată în PS News.
18:00
SUA amenință Ucraina cu sistarea ajutorului militar dacă nu acceptă planul de pace propus # PSNews.ro
Ucraina se confruntă în prezent cu o presiune mai puternică din partea Washingtonului să accepte planul de pace propus de acesta decât s-a întâmplat în precedentele eforturi americane de soluționare a războiului ruso-ucrainean, au declarat vineri două surse agenției Reuters. Conform acestor surse, care s-au exprimat cu condiția anonimatului, Statele Unite au amenințat Ucraina cu […] Articolul SUA amenință Ucraina cu sistarea ajutorului militar dacă nu acceptă planul de pace propus apare prima dată în PS News.
18:00
Ana Ciceală, candidată la Primăria Capitalei, a comentat, în cadrul emisiunii Puterea Știrilor, un sondaj care o creditează cu 7,6%. Aceasta pune la îndoială relevanța „sondajelor plătite de partide”, susținând că, în teren, percepția oamenilor este mult mai volatilă decât indică cifrele oficiale. Sondajele de campanie și realitatea din stradă Ana Ciceală a afirmat […] Articolul Ana Ciceală, 7,6% în sondaje: „Sunt măsurători plătite; în teren, cifrele arată altfel” apare prima dată în PS News.
18:00
Radu Miruță spune lucrurilor pe nume: Digitalizarea în statul român, o jignire a acestui substantiv! # PSNews.ro
Să vorbeşti de digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv, a declarat vineri, la Braşov, într-o conferinţă de presă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, care a adăugat că România a pierdut 9 ani, deoarece până acum „digitalizarea a fost o pâlnie prin care oameni politici din statul român […] Articolul Radu Miruță spune lucrurilor pe nume: Digitalizarea în statul român, o jignire a acestui substantiv! apare prima dată în PS News.
18:00
Radio Europa Liberă își încetează activitatea în Ungaria, după presiuni politice din partea SUA # PSNews.ro
Redacţia ungară a postului Radio Europa Liberă a anunţat, într-un comunicat, încetarea activităţilor sale începând de vineri „la instrucţiunile Agenţiei SUA pentru Media Globală”, USAGM, potrivit Digi24. Pe 7 noiembrie, administraţia americană se angajase să închidă Szabad Europa pentru a-i da satisfacţie premierului naţionalist maghiar Viktor Orban, un mare prieten al lui Donald Trump, aflat […] Articolul Radio Europa Liberă își încetează activitatea în Ungaria, după presiuni politice din partea SUA apare prima dată în PS News.
18:00
Prefectul de Prahova şi primarul din Sinaia, chemaţi la Parchet într-un dosar de abuz în serviciu # PSNews.ro
Prefectul judeţului Prahova, Daniel Nicodim şi primarul oraşului Sinaia, Vlad Oprea, au fost audiaţi, vineri, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Ploieşti, într-un dosar în care procurorii anchetează motivele pentru care edilul din Sinaia, anchetat de Direcţia Naţională Anticorupţie, nu a fost eliberat din funcţie, deşi timp de peste şase luni nu şi-a […] Articolul Prefectul de Prahova şi primarul din Sinaia, chemaţi la Parchet într-un dosar de abuz în serviciu apare prima dată în PS News.
18:00
Lista neagră a lui Bolojan: 27 de companii de stat cu pierderi uriașe. „Vor continua să fie o gaură neagră.” # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a susținut astăzi o conferință de presă pe teme de actualitate între care: reforma pensiilor magistraților, programul SAFE, reforma în administrație. Premierul Ilie Bolojan a declarat, după ședința de guvern de ieri, că Executivul a discutat problema îmbunătățirii modului în care sunt gestionate companiile de stat. „Companiile de stat administrează segmente importante ale economiei – energie, […] Articolul Lista neagră a lui Bolojan: 27 de companii de stat cu pierderi uriașe. „Vor continua să fie o gaură neagră.” apare prima dată în PS News.
18:00
Cum arată vilă monument istoric construită în 1913 în centrul Capitalei, care se vinde acum cu 1.500.000 euro # PSNews.ro
O vilă monument istoric în stil eclectic, ce datează din 1913, se vinde cu 1.500.000 euro pe o platformă imobiliară din România. O vilă cu statut de monument istoric, construită în 1913, este scoasă la vânzare pentru suma de 1.500.000 de euro. Imobilul este situat pe strada Paris, aproape de Piața Victoriei, într-una dintre cele […] Articolul Cum arată vilă monument istoric construită în 1913 în centrul Capitalei, care se vinde acum cu 1.500.000 euro apare prima dată în PS News.
18:00
Averi nejustificate: ANAF detaliază metodele de identificare a „bombardierilor” și taxarea lor # PSNews.ro
Oficialii Agenției Naționale de Administrare Fiscală au detaliat, la solicitarea Mediafax, pașii pe care organele fiscale îi urmează în contextul în care președintele instituției, Adrian Nica, a transmis, în urmă cu o lună, un avertisment ferm persoanelor care nu-și pot justifica averile, în special așa-numiților „bombardieri”. Persoanele care afișează averi considerabile fără a avea venituri […] Articolul Averi nejustificate: ANAF detaliază metodele de identificare a „bombardierilor” și taxarea lor apare prima dată în PS News.
18:00
Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va găzdui și singura petrecere în aer liber de Revelion 2026. # PSNews.ro
Piața Alba Iulia – intersecția bulevardelor Unirii, Decebal și Burebista – se va transforma, pentru prima dată, într-un veritabil epicentru al sărbătorilor de iarnă. În acest an, ediția „Winter Wonderland” a târgului de Crăciun din București se va desfășura în locația special amenajată în perioada 29 noiembrie 2025 – 7 ianuarie 2026. Piața Alba Iulia din Capitală […] Articolul Târg de Crăciun în București, într-o locație nouă. Va găzdui și singura petrecere în aer liber de Revelion 2026. apare prima dată în PS News.
17:00
Analiză mediaTRUST. Topul vizibilității în online: Surpriza de pe primul loc, la început de campanie # PSNews.ro
Candidații la Primăria Capitalei au fost menționați de peste 16.000 de ori în presa online și pe rețelele sociale între 13 și 20 noiembrie, potrivit unei analize mediaTRUST, care arată că Anca Alexandrescu, Ciprian Ciucu, Cătălin Drulă și Daniel Băluță au acumulat cele mai multe apariții în intervalul monitorizat. Analiza mediaTRUST a vizat perioada 13–20 […] Articolul Analiză mediaTRUST. Topul vizibilității în online: Surpriza de pe primul loc, la început de campanie apare prima dată în PS News.
17:00
Guvernul britanic lovește în imigranți: accesul la rezidență permanentă, prelungit la 20 de ani # PSNews.ro
Regatul Unit intenționează să extindă de la 5 la 20 de ani termenul pentru accesul la rezidența permanentă pentru imigranți. Guvernul britanic a anunțat joi un plan de a extinde de la cinci la douăzeci de ani perioada pe care unii imigranți vor trebui să o aștepte pentru a obține rezidența permanentă, în cadrul unei reforme care […] Articolul Guvernul britanic lovește în imigranți: accesul la rezidență permanentă, prelungit la 20 de ani apare prima dată în PS News.
17:00
Patinoarul Berceni Arena continuă să fie un pol al mișcării, organizând cursurile de inițiere în patinaj, un program de succes ajuns deja la a patra ediție, și sesiuni pentru public în fiecare weekend, pe lângă meciurile găzduite. Programul special pentru public din acest weekend, 22 și 23 noiembrie, include două zile complete de patinaj pentru […] Articolul Berceni Arena: Programul sesiunilor de patinaj în weekendul 22-23 noiembrie apare prima dată în PS News.
17:00
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat vineri că va nominaliza, „într-un termen relativ rezonabil”, un nou şef la SRI, adăugând că acest serviciu funcţionează. Nicuşor Dan a fost întrebat când va nominaliza un director pentru SRI. „Într-un termen relativ rezonabil. (…) Aşa cum am spus la ultima conferinţă, n-a fost, pentru că au fost foarte multe […] Articolul Noul șef al SRI: când îl va numi Nicușor Dan și ce criterii trebuie să îndeplinească apare prima dată în PS News.
17:00
Ministerul Educaţiei propune încheierea de parteneriate între şcoli, în vederea creşterii calităţii educaţiei # PSNews.ro
Ministerul Educaţiei propune încheierea de parteneriate între şcoli, în vederea creşterii calităţii educaţiei, şi a supus dezbaterii publice un proiect de ordin în acest sens. Recomandarea de asociere între cel puţin două unităţi se va face de către inspectoratele şcolare, pe baza rezultatelor obţinute de unităţile de învăţământ. Şcolile bune vor organiza lecţii demonstrative, ateliere […] Articolul Ministerul Educaţiei propune încheierea de parteneriate între şcoli, în vederea creşterii calităţii educaţiei apare prima dată în PS News.
17:00
Ucraina și-a triplat în ultimele 3 zile importurile de gaze via România, de la 0,8 milioane mc în ziua de marți ajungând vineri la 2,3 milioane, potrivit datelor analizate de Profit.ro. Exportul de gaze din România către Ucraina a fost reluat la finalul lunii trecute și va continua probabil pe toată perioada iernii, Kiev-ul înregistrând […] Articolul Ucraina și-a triplat importurile de gaze via România în ultimele 3 zile apare prima dată în PS News.
17:00
Donald Trump, președintele SUA, a propus un plan de pace pentru Ucraina, iar momentan nu este clar dacă aceste propuneri sunt împărtășite și de Rusia. Ieri, în ziua în care Ucraina a primit acest plan de pace, Vladimir Putin a mers în fața liderilor armatei ruse și i-a anunțat că operațiunea specială trebuie să-și atingă […] Articolul ANALIZĂ De ce Putin ar putea refuza planul lui Trump: SUA câștigă, ceilalți plătesc apare prima dată în PS News.
17:00
Bolojan: Există premise bune să primim un aviz de la CSM, mult mai repede, pe proiectul pensiilor magistraţilor # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că există premise bune ca Guvernul să primească un aviz mult mai repede, de la CSM, pe proiectul pensiilor magistraţilor astfel că îşi propun ca săptămâna viitoare, joi, în şedinţa de guvern, sau vineri cel târziu, să declanşeze procedura de angajare a răspunderii în Parlament. ”Din semnalele publice pe […] Articolul Bolojan: Există premise bune să primim un aviz de la CSM, mult mai repede, pe proiectul pensiilor magistraţilor apare prima dată în PS News.
17:00
Bolojan, despre programul SAFE: Azi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare # PSNews.ro
Premierul Ilie Bolojan a făcut precizări importante în cadrul unei conferințe de presă, vineri, 21 noiembrie. Acesta a precizat că Guvernul României va încheia astăzi toate procedurile prin care pregătește aplicarea de finanțare prin programul SAFE. „Astăzi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare, în valoare de 16,6 miliarde euro, din […] Articolul Bolojan, despre programul SAFE: Azi se încheie toate procedurile prin care Guvernul pregătește aplicația de finanțare apare prima dată în PS News.
15:50
Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă acceptarea termenilor planului de pace al lui Trump # PSNews.ro
Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, a negat vineri că ar fi acceptat planul de pace al administraţiei Trump, după ce oficiali americani au declarat că ar fi fost de acord cu majoritatea termenilor acestuia, relatează Reuters, citat de News.ro. Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar […] Articolul Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă acceptarea termenilor planului de pace al lui Trump apare prima dată în PS News.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.