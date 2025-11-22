Ambasada SUA, evenimente la Târgu Mureş şi Cluj-Napoca la două decenii de American Corners

15:50

Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei, a negat vineri că ar fi acceptat planul de pace al administraţiei Trump, după ce oficiali americani au declarat că ar fi fost de acord cu majoritatea termenilor acestuia, relatează Reuters, citat de News.ro. Washingtonul a prezentat Kievului un plan în 28 de puncte care ar […] Articolul Un consilier de rang înalt al lui Zelenski neagă acceptarea termenilor planului de pace al lui Trump apare prima dată în PS News.