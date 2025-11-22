România are o rată de absorbție de 18% la fondurile europene de coeziune. „Am fost invidios” pe Croația – ministrul Pîslaru
HotNews.ro, 22 noiembrie 2025 14:50
România are o rată de absorbție de 18% în privința fondurilor europene de coeziune, în primii aproape 5 ani ai perioadei de programare 2021-2027, peste media UE de 12%, a declarat, vineri, ministrul Investițiilor și…
VIDEO Femeie răpită și luată cu forța în mașină de soțul cu care nu mai locuieşte, în București. Bărbatul a lovit-o și i-a verificat telefonul # HotNews.ro
Soţul femeii a forţat-o să urce într-o mașină condusă de alt bărbat, unde a agresat-o şi i-a verificat istoricul conversaţiilor telefonice. Ulterior, cei doi bărbați au abandonat-o pe stradă şi au fugit, fiind prinși de…
Mesajul ministrului Muncii pentru cei care primesc pensia de la Poștă: „Comisoanele sunt de 10 ori mai mari decât la bancă” # HotNews.ro
Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale, Petre-Florin Manole, a declarat, sâmbătă, la Zalău, că statul plăteşte comisioane semnificativ mai mari pentru distribuirea pensiilor în numerar, comparativ cu cele pentru plata pe card, şi a…
Grecia pregătește profesorii în utilizarea ChatGPT la clasă. „Să acceptăm că AI e aici, nu într-un univers paralel” # HotNews.ro
Profesorii de liceu din Grecia vor participa la un curs intensiv de utilizare a instrumentelor de inteligență artificială, în condițiile în care țara își asumă un rol de lider în integrarea AI în sistemul său…
Planul Trump: Într-o reacție preponderent critică la cele 28 de puncte, există și voci care spun că „planul de pace ar putea să meargă” / „Rușii se tem de armata noastră” / Unde Europa va avea un cuvânt greu de spus # HotNews.ro
Dacă va exista cu adevărat o garanție bilaterală puternică din partea Statelor Unite pentru Ucraina „aceasta ar descuraja cu siguranță viitoare agresiuni rusești, deoarece rușii se tem de armata noastră”, a spus John E. Herbst,…
În Oltenia, aproape o treime din populație trăiește sub pragul de sărăcie, în București sunt 4% / Ce perpetuează ciclul sărăciei # HotNews.ro
După ani de creștere economică solidă, România a reușit să reducă rata sărăciei relative la 19% în 2024, cel mai scăzut nivel din ultimul deceniu, arată datele Institutului Național de Statistică, publicate zilele trecute. Cu…
Confesiunile arhitectului care a proiectat „Palatul Ceaușescu” din Primăverii. O poveste despre chinul de a executa tot ce li se năzărea mofturoșilor beneficiari # HotNews.ro
La fel de puține se știu și despre felul în care s-au implicat comanditarii în construirea vilei, ce dorințe, gusturi, pretenții și nesfârșite “indicații prețioase” au avut. Mai întâi, despre arhitect. Aron Solari Grimberg, arhitectul…
ULTIMA ORĂ Ucraina va ține „consultări” cu SUA în Elveția pentru încheierea războiului / „Nu vom fi un obstacol în calea păcii” # HotNews.ro
Ucraina va organiza consultări cu Statele Unite în Elveția cu privind încetarea războiului Rusiei împotriva Ucrainei, a anunțat sâmbătă un înalt oficial ucrainean din domeniul securității. „… începem consultări între înalți oficiali din Ucraina și…
VIDEO Colet cu arme letale expediat din Spania în Bistriţa-Năsăud, printr-o firmă de curierat. Doi bărbați au fost reținuți # HotNews.ro
Doi bărbaţi au fost reţinuţi de poliţiştii bistriţeni, după ce au ridicat un colet din Spania în care se aflau două arme letale, inclusiv un dispozitiv pentru vedere pe timp de noapte, anunță IPJ Bistriţa-Năsăud.…
„Risc pentru avioane la toate altitudinile”. Marile companii aeriene, avertizate de SUA să nu zboare pe deasupra Venezuelei # HotNews.ro
Administrația Federală de Aviație din SUA (FAA) a avertizat vineri marile companii aeriene cu privire la o „situație potențial periculoasă” atunci când zboară peste Venezuela și le-a îndemnat să fie prudente, transmite Reuters. Notificarea FAA…
Sechestru pe Salina Turda. Un om de afaceri, la un pas să preia controlul destinației turistice din Transilvania # HotNews.ro
Un antreprenor din Oradea, care a făcut avere din tranzacții cu bitcoin, este foarte aproape de a prelua controlul asupra Salina Turda SA, societatea care administrează una dintre cele mai importante atracții turistice din Transilvania,…
Victorie pentru Giorgia Meloni: Moody’s a dat prima sa veste bună pentru Italia din ultimii 23 de ani # HotNews.ro
Italia a obţinut vineri prima revizuire în creştere a ratingului din partea agenţiei de evaluare financiară Moody’s din ultimii peste 23 de ani, o victorie pentru premierul Giorgia Meloni, care încheie o eră în care…
Belarusul a grațiat 31 de ucraineni și îi va preda Kievului / Regimul Lukașenko nu a făcut acest gest degeaba # HotNews.ro
Belarusul, aliat al Rusiei, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, a transmis sâmbătă televiziunea de stat, anunțul venind după un acord între președintele Alexander Lukashenko și omologul său american Donald Trump, potrivit France Presse. Trump…
Anunț surpriză: The Telegraph va fi cumpărat de o altă mare publicație britanică / Cât va costa reunirea celor două ziare de dreapta # HotNews.ro
Proprietarul Daily Mail, DMGT, a ajuns la un acord pentru o tranzacție în valoare de 500 de milioane de lire sterline (567 milioane de euro) pentru achiziționarea ziarului rival The Telegraph, într-o fuziune care ar…
JD Vance propune 3 pași pentru pacea în Ucraina: „Pacea nu va fi făcută de politicieni ratați care trăiesc în lumea basmelor” # HotNews.ro
Vicepreședintele american JD Vance spune că orice plan de a pune capăt războiului Rusiei în Ucraina ar trebui să păstreze suveranitatea ucraineană și să fie acceptabil pentru ambele părți, dar este o „fantezie” să crezi…
Incendiu în București. Care este starea celor 17 oameni care au ajuns la spital. Doi dintre ei sunt copii # HotNews.ro
Informații despre starea în care se află cei 17 oameni transportați la spitale din București, în urma incendiului de sâmbătă dimineață la blocul de 11 etaje din complexul rezidențial One Cotroceni, au fost făcute publice…
VIDEO Cum s-a văzut de pe malul românesc momentul în care o Geran a lovit peste Dunăre la Orlovka. Granița a fost închisă la Isaccea # HotNews.ro
Traficul prin punctul de trecere Isaccea este închis total din cauza atacurilor de azi noapte de pe partea ucraineană (Orlovka), a anunțat poliția română de frontieră. Cele doua bacuri care asigură traversarea de pe un…
Fake news viral cu o femeie care distruge un BMW al Poliției, demontat de MAI. „Acțiunile au scopul de a incita cetățenii” # HotNews.ro
Ministerul de Interne avertizează sâmbătă în privința unui videoclip fals, creat cu ajutorul unor programe de AI, care s-a viralizat pe rețelele sociale. Ministerul de Intene a distribuit pe pagina de Facebook o imagine dintr-un…
Planul de pace al lui Trump pentru Ucraina, analizat punct cu punct de istoricul Armand Goșu: „Art. 14 e o bijuterie, cel mai trumpist” # HotNews.ro
Noul plan de pace al administrației Trump pentru Ucraina poate fi doar „o bază de plecare, însă nu mai mult”, spune istoricul Armand Goșu, într-un interviu pentru Contributors. El analizează prevederile acestui plan, interpretat de…
Șofer de ride-sharing, înjunghiat de un client de 17 ani în Suceava. Conflictul a pornit de la 2 lei # HotNews.ro
Şoferul unei maşini de tip ride-sharing a fost înjunghiat, în noaptea de vineri spre sâmbătă, de un client, în vârstă de 17 ani, în urma unor discuţii divergente legate de preţul unei curse, diferenţa în…
Vremea se răceşte în continuare. ANM anunţă lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni / Cod galben pentru șase județe # HotNews.ro
Meteorologii au actualizat prognoza meteo și anunță lapoviţă şi ninsoare în mai multe regiuni ale ţării, dar şi depuneri de polei. În același timp, a fost emisă o alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ…
Unul dintre fondatorii AUR o atacă pe Anca Alexandrescu după ce partidul a plătit 450.000 de euro pentru o singură emisiune de două ore a actualei candidate. „Interes mercantil” # HotNews.ro
„Vi se pare că Anca Alexandrescu este un candidat care să ne semene sau să aibă vreo legătură cu conservatorismul?”, a spus Claudiu Târziu, cel care a plecat din AUR după ce ani de zile…
Laserul britanic DragonFire a distrus drone de mare viteză în timpul unor teste recent desfășurate la poligonul din Insulele Hebride, arhipelagul britanic din Atlantic, în nord-vestul Scoției, transmite site-ul specializat în domeniul apărării UK Defence…
Liderii europeni, mobilizare de urgență sâmbătă pentru un răspuns la planul american de pace # HotNews.ro
Ucraina și aliații săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi rapid un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei rusești care durează de aproape patru ani, după ce Donald Trump l-a…
Ce a văzut un jurnalist rus acreditat la Kremlin la prima reacție a lui Vladimir Putin după planul de pace al lui Trump / Rolul Chinei explicat de Putin # HotNews.ro
Pe 21 noiembrie, Putin a ținut o ședință de rutină a Consiliului de Securitate al Federației Ruse prin videoconferință. A fost momentul în care comentariile sale despre planul de pace au fost selectate și au…
Donald Trump și noul primar al New York-ului, întâlnire neașteptată în Biroul Oval: „Îl voi susține” / Puncte cheie din întâlnire # HotNews.ro
Președintele american Donald Trump s-a întâlnit vineri cu primarul ales al orașului New York, Zohran Mamdani, la Casa Albă, cel cu care a avut un schimb dur de replici în timpul campaniei. Întâlnirea, care a…
O fostă figură centrală a mișcării MAGA a anunțat că demisionează din Congresul SUA: „Refuz să fiu o soție bătută” / Reacția lui Trump: „Este minunat” # HotNews.ro
Parlamentara americană Marjorie Taylor Greene a spus că demisionează din Camera Reprezentanților pentru că refuză să fie ca o „soție bătută”, anunțul venind în urma unei dispute dramatice cu președintele Donald Trump. Plecare ei marchează…
VIDEO Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc din București. Intervin mai multe echipaje de pompieri # HotNews.ro
Un incendiu puternic s-a produs sâmbătă dimineață la apartamentul unui bloc de pe strada Sg. Ion Nuțu, Sectorul 5 al Capitalei, anunță ISUBIF. Pompierii au constituit echipe de căutare-salvare pentru identificarea şi evacuarea tuturor persoanelor…
SuperLiga: „Jumătate de meci nu l-am văzut”. Ce a spus Robert Ilyes după victoria cu Unirea Slobozia # HotNews.ro
Csikszereda a învins pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din Superligă. Antrenorul ciucanilor, Robert Ilyes, a tras concluziile partidei care îi distanţează pe ciucani de locurile…
Lucrarea Boogeyman de pictorul român Adrian Ghenie s-a vândut, la Christie’s New York, pentru prețul final, incluzând comisioane și taxe aferente, de 2,63 milioane de dolari. Lucrarea fusese cumpărată în 2018 de miliardara americană Elaine…
SuperLiga: Semnal de alarmă tras de Bogdan Andone după înfrângerea cu U Craiova / „E clar că play-off-ul e prea mult pentru noi” # HotNews.ro
Universitatea Craiova a învins vineri seara, în deplasare, la debutul noului antrenor, Filipe Coelho, formaţia FC Argeş, scor 2-1, în etapa a 17-a din SuperLigă, notează Orange Sport. După meci, antrenorul piteșetenilor, Bogdan Andone a…
Taximetrist înjunghiat mortal de un client, în Mioveni. Suspectul crimei, un tânăr de 21 de ani, a fost prins de polițiști # HotNews.ro
Un bărbat de 60 de ani, taximetrist, a fost înjunghiat moral vineri seară la Mioveni, judeţul Argeş. Principalul suspect este un tânăr de 21 de ani, care a fugit după crimă. El a fost prins de…
Cântăreața Ornella Vanoni a murit la vârsta de 91 de ani. Doamna muzicii italiene își făcuse deja planurile pentru ultimul drum: „Am rochia. Este de la Dior” # HotNews.ro
Cântăreața Ornella Vanoni, doamna muzicii populare italiene, s-a stins vineri la vârsta de 91 de ani la domiciliul său din Milano, au anunțat presa italiană și agențiile internaționale de presă. Artista a decedat puțin înainte…
Nou atac rusesc lângă granița României: A fost emis mesaj Ro-Alert și armata a mobilizat două avioane F-16 # HotNews.ro
Rusia a atacat din nou peste noapte ținte din Ucraina aproape de granița cu România, care a emis un mesaj Ro-Alert în județul Tulcea și a ridicat avioane F-16 care să urmărească situația. Potrivit Ministerului…
Ce s-a întâmplat în instituția cu bani mulți, care l-a enervat pe Bolojan că „mimează reforma” după ce s-a aflat că vor să angajeze doi foști parlamentari PSD # HotNews.ro
Autoritatea pentru Energie vrea să-i angajeze pe Iulian Iancu și Gheorghe Marin, ambii foști parlamentari PSD, pensionați, a dezvăluit HotNews. Ei urmau să împartă un post, fiecare cu normă de câte patru ore. Autoritatea…
O rară retrospectivă a operei lui Corneliu Baba prezintă portretistica lui feminină, acum în prim-plan la Muzeul Colecțiilor de Artă, unde sunt expuse zeci de picturi și schițe, alături de documente din atelierul artistului. Corneliu…
„Fie 28 de puncte dificile, fie o iarnă foarte grea”, spune președintele ucrainean Volodimir Zelenski despre alegerea pe care el și poporul său o au de făcut. Cele 28 de puncte sunt parte din planul…
Weekend trending în București, 22-23 noiembrie: Divertis, festival de whisky, documentar punk și Cătălin Botezatu pe marele ecran # HotNews.ro
Temperaturi scăzute, ploaie și soare puțin – așa putem descrie vremea din acest weekend. Se apropie iarna, iar Bucureștiul pare că se așază între mai multe ritmuri și gusturi care nu au neapărat legătură între…
Drulă neagă că ar fi avut vreo legătură cu demiterea lui Orban de la Cotroceni și spune că are „o mare intuiţie”: Îl veți vedea acum probabil la PNL # HotNews.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, susţine că nu a avut nicio legătură cu eliberarea din funcţia de consilier prezidenţial a lui Ludovic Orban, afirmând că nu şi-ar permite să îi ceară preşedintelui Nicuşor…
Jair Bolsonaro își joacă ultima carte pentru a scăpa de închisoare, după ce apelul împotriva condamnării sale a fost respins # HotNews.ro
Apărarea fostului preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a solicitat vineri justiţiei să îi permită să îşi execute la domiciliu pedeapsa de 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, invocând problemele sale de…
Garda Naţională de Mediu a dat amenzi de peste 2,8 milioane lei după controale la balastiere, în patru judeţe. „Efectele negative se văd din satelit” # HotNews.ro
Garda Naţională de Mediu (GNM) anunţă că a dat amenzi de peste 2,8 milioane de lei după controale la balastiere din patru judeţe, în patru dintre cazuri fiind dispusă suspendare activităţii. Reprezentanţii GNM afirmă că…
Cătălin Drulă, atac la Băluță și Ciucu: „Au permis speculatorilor imobiliari să contruiască în disprețul regulilor de urbanism” # HotNews.ro
Candidatul USR pentru Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a afirmat, la Prima TV, că nu va renunţa la candidatura sa pentru Primăria Generală, arătând că Bucureştiul are nevoie de o candidatură care să reprezinte lupta cu…
Cum comentează Uniunea Europeană noul plan de pace: „Nimic despre Ucraina fără Ucraina” / „Rusia vrea să împiedice sancțiunile americane” # HotNews.ro
„Nimic nu ar trebui decis cu privire la Ucraina fără Ucraina’, a declarat vineri președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, după o convorbire telefonică cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit AFP, după ce un…
Primarul din Mangalia rămâne în arest. Instanța a admis contestația procurorilor față de plasarea în arest la domiciliu # HotNews.ro
Judecătorii Curţii de Apel Constanţa au decis vineri rămânerea în arest preventiv a primarului suspendat al Mangaliei, Cristian Radu, admiţând contestaţia procurorilor anticorupţie împotriva hotărârii Tribunalului, ca acesta să fie plasat în arest la domiciliu,…
VIDEO Explozie la noul propulsor al rachetei Starship. Eșec al SpaceX în cursa pentru viitoarea aselenizare preconizată de NASA # HotNews.ro
Un propulsor (booster) impunător al versiunii îmbunătăţite a rachetei Starship, dezvoltată de SpaceX, a suferit un eşec în timpul unui test desfăşurat la sol vineri dimineaţă în statul american Texas, complicând potenţial eforturile companiei de…
Cristian Tudor Popescu, despre planul lui Trump pentru Ucraina: „Cuvântul pace n-a mai avut un sens atât de hidos de la Munchen 1939. Trocul sângeros de atunci se repetă acum” # HotNews.ro
Trump frânge pur și simplu coloana vertebrală a mult chinuitei Ucraine și îl recompensează pe Putin pentru calitatea lui de ucigaș internațional, scrie jurnalistul Cristian Tudor Popescu, comentând „planul de pace” elaborat de președintele SUA…
FOTO Târgul de Crăciun de la Palatul Buckingham, o păcăleală AI. Mai mulți turiști aflați în Londra au căzut victime farsei # HotNews.ro
Când Brygida, o turistă poloneză, a ajuns vineri la palatul Buckingham, se aştepta să vadă o piaţă tradiţională de Crăciun, dar şi ea, asemenea altor turişti, a fost înşelată de o reclamă falsă ilustrată cu…
Cum ar câștiga Rusia fără niciun fel de luptă un teritoriu cât Luxemburg, conform planului propus de Trump Ucrainei # HotNews.ro
În urma planului SUA pentru Ucraina, Rusia ar putea să ocupe fără luptă o suprafață aproape echivalentă cu dimensiunea Luxemburgului, potrivit unei analize realizate de agenția France Presse (AFP) în baza datelor furnizate de Institutul…
Echipa Csikszereda a învins vineri, pe teren propriu, scor 2-1, formaţia Unirea Slobozia, în primul meci al etapei a 17-a din SuperLiga, relatează News.ro. La Miercurea Ciuc, într-un meci disputat pe o ceaţă deasă, gazdele…
Apel al fotojurnaliștilor de la Inquam către premier să permită accesul fotografilor la debutul ședințelor de Guvern: „Limitarea accesului presei, definitorie în regimurile iliberale” # HotNews.ro
Agenția foto Inquam Photos i-a cerut public premierului Ilie Bolojan să permită accesul fotografilor la începutul ședințelor Executivului și „revenirea la normalitate” în ce privește evenimentele de la Palatul Victoria. Apelul public vine după mai…
