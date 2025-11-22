Interzicerea consumatorilor singuri în baruri nu va face decât să adâncească criza de singurătate

11:40

Care sunt cele mai cunoscute proiecte cu fonduri europene și în ce zone din țară se știu mai multe lucruri despre ele? Politica de coeziune este cunoscută în rândul tinerilor, sau doar au auzit în treacăt despre aceasta? Care este legătura dintre cei cu familii în diaspora și informarea despre fonduri europene? Care sunt sursele […] © G4Media.ro.