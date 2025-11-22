Interzicerea consumatorilor singuri în baruri nu va face decât să adâncească criza de singurătate
În timp ce un cocktail bar își apără politica prin care interzice accesul consumatorilor singuri, sub pretextul „siguranței", cotidianul britanic The Independent se întreabă dacă nu asistăm cumva la moartea socializării cu necunoscuți . „Niciodată să nu bei singur." E genul acela de zicală auzită peste tot, fără autor clar, iar Stanley Tucci i-a dat […]
• • •
Acum 15 minute
17:50
Acum 30 minute
17:40
Când este câinele tău fericit? Noile studii spun contrariul: cum arată frica, frustrarea, iubirea și anxietatea în expresiile faciale ale câinilor # G4Media
Câinii simt emoțiile ca și noi și stăpânilor le-ar plăcea să știe exact ce se întâmplă în creierul animalului de companie. Înseamnă acele urechi turtite că patrupedul se simte vinovat pntru că a ros încălțămintea sau furia ta stresează câinele?
Acum o oră
17:20
O cameră foto Leica oferită papei Francisc de către această companie în 2024 a fost vândută la o licitaţie organizată sâmbătă la Viena cu 6,5 milioane de euro, sumă care urmează să fie donată în scopuri caritabile, conform dorinţei exprese a regretatului suveran pontif, decedat în luna aprilie, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres. Aparatul […]
Acum 2 ore
17:00
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, iar transferul lor înapoi în Ucraina are loc „chiar acum", a declarat, sâmbătă, secretara sa de presă, Natalia Eismont, citată de agenția Mediafax. Decizia a fost luată în urma unui acord încheiat de Lukașenko cu președintele SUA, Donald Trump, la cererea Ucrainei, potrivit lui Eismont. […]
17:00
De ce tot mai multe femei aleg să plece din căsnicie la mijlocul vieții / Fenomenul „walkaway wives” # G4Media
Un nou raport arată că tot mai multe femei decid să pună capăt căsniciilor pentru că, pur și simplu, „nu mai pot". Iar în timp ce mulți soți rămân șocați de un divorț care pare să apară „din senin", realitatea trăită de soțiile lor arată cu totul altfel, scrie The Independent. Când Kate, 53 de […]
16:50
De ce femeile ar trebui să continue să alerge după lăsarea serii / Este mai sigur decât credem # G4Media
Mai mult de jumătate dintre femei spun că se simt în nesiguranță când aleargă sau fac sport în aer liber după lăsarea întunericului, arată cercetările recente. Dar dovezile că riscurile ar crește odată cu venirea serii sunt, de fapt, minime. Pe măsură ce zilele se scurtează, Helen Coffey analizează diferența dintre frică și realitate și […]
16:40
Ciprian Ciucu propune o dezbatere cu primii cinci candidaţi din sondaje la alegerile pentru Primăria București # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie, transmite Agerpres. „Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, […]
16:30
O nouă speranță pentru diabetici: eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia # G4Media
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, sugerând că senoliticele ar putea ajuta la tratarea diabetului, transmite Mediafax. Un nou studiu arată că îndepărtarea celulelor senescente (îmbătrânite), cunoscute informal drept „celule zombie", din vasele de sânge poate îmbunătăți semnificativ sănătatea metabolică, și ar putea reprezenta un progres semnificativ în […]
16:30
10 reguli surprinzătoare despre uniformele de Formula 1 pe care piloții trebuie să le respecte # G4Media
Desigur, fiecare echipă urmărește titlul mondial la finalul sezonului, însă obiectivul suprem al fiecărui pilot, indiferent de echipă, este siguranța. Iar când vorbim de siguranță în Formula 1, nu ne referim doar la centuri și căști, ci la tehnologie avansată, materiale testate termic, create de experți de la producători precum Sparco sau Puma, concepute pentru […]
16:20
Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, pare că se îndreaptă spre statutul de prim trilionar al planetei. Acționarii Tesla au aprobat recent un pachet salarial uriaș pentru CEO-ul companiei, care include opțiuni pe acțiuni în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari. Totuși, plata se va activa doar dacă sunt îndeplinite anumite […]
16:20
BREAKING Liderii europeni își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina # G4Media
Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și au declarat că propunerile preliminare sunt „o bază care va necesita eforturi suplimentare", transmite BBC. Într-o declarație comună emisă la summitul G20 din Africa de Sud, aceștia au afirmat că planul „include elemente importante care vor fi […]
16:10
Google își depășește rivalii în AI / Gemini 3 este peste ChatGPT și alți competitori de pe piață # G4Media
Google marchează cea mai importantă victorie din ultimii ani în competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, odată cu lansarea celei de-a treia versiuni a modelului său Gemini. Acesta a fost evaluat drept cel mai capabil chatbot AI de pe piață, potrivit testelor de referință utilizate pe scară largă în industrie, după ce a depășit atât ChatGPT, […]
16:10
Bărbați și femei îmbrăcați la costum și cu pălării, fiecare cu un mic bagaj de mână, urcând politicos scările unui avion. Conversații calme peste culoar. Nici urmă de tălpi goale, scrie The Washington Post. Un videoclip în care apare secretarul pentru Transporturi, Sean P. Duffy, face referire la ținuta pasagerilor și la importanța de a […]
Acum 4 ore
15:50
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor, transmite agenția Mediafax. Dacă în anii trecuți polițiștii găseau mingi antistres și luminițe LED, anul acesta au trecut la „nivelul hard". În […]
15:50
INTERVIU – VIDEO | De ce este esențial să citim etichetele cu atenție. Dr. Ing. Gabriela Berechet: „Să caute materia primă principală care dă denumirea produsului. Ciocolata ar trebui să înceapă cu masa de cacao” # G4Media
În societatea actuală, foarte importantă, dar nu mereu aplicată, este citirea listei de ingrediente de pe produsul pe care dorim să-l achiziționăm. După cum a declarat Dr.Ing. Gabriela Berechet, specialist gastrotehnie și tehnologii alimentare, într-un interviu pentru G4Food: „Să caute citind această listă de ingrediente, materia primă principală care dă denumirea preparatului sau a produsului alimentar. Ciocolata ar […]
15:40
Un grup de generali americană ar putea vizita Moscova pentru a discuta planul de pace al lui Trump (surse) # G4Media
Un grup de generali americani va zbura probabil la Moscova la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a discuta cu Kremlinul un „plan de pace" elaborat de Washington, care echivalează practic cu capitularea Ucrainei, transmite, citând surse americane, ziarul britanic Guardian, preluat de BBC. O delegație de înalți oficiali militari americani, condusă de secretarul armatei, Dan Driscoll, […]
15:30
Ilie Bolojan, tinerilor liberali: E simplu să demisionezi, să dezertezi, să ştiţi, dar e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare # G4Media
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, a afirmat, sâmbătă, într-o întâlnire cu tinerii liberali, că "e simplu să demisionezi, să dezertezi", dar este mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie. "Şi astăzi nu sunt nişte vremuri uşoare", a afirmat Bolojan, adăugând că, atâta timp cât are un mandat, va face ceea ce […]
15:30
Administrația Trump nu va permite fanilor naționalei Haiti, calificată la Cupa Mondială 2026, să-și susțină selecționata # G4Media
Haiti, care va disputa vara viitoare a doua Cupă Mondială din istoria sa, în Statele Unite, Mexic și Canada, nu va putea fi susținută de suporterii săi pe teritoriul american. Asta deoarece administrația Trump a confirmat că aceștia nu vor fi autorizați să intre în SUA, transmite L'Equipe. În iunie, Donald Trump, președintele Statelor Unite, […]
15:10
Cronica derapajelor și injuriilor lui Trump la adresa “inamicilor poporului american”, jurnaliștii cu întrebări incomode: De la ”Taci, purcelușo!” la ”Idiot și nemernic” # G4Media
Pentru președintele american, sintagma "fake news" a devenit aproape ca un slogan de campanie, iar conflictele cu presa, o parte a brandului său, arată o analiză Info Sud-Est a derapajelor și injuriilor lui Donald Trump la adresa jurnaliștilor cu întrebări pe subiecte care nu sunt pe placul liderului american. "Taci din gură. Taci, purcelușo!" – […]
15:00
Ministrul Rogobete anunță că va urma o reclasificare a spitalelor: „Cu această gândire sovietică am ajuns cu unităţi sanitare care nu îşi pot acoperi gărzile” # G4Media
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a declarat sâmbătă, la Timişoara, că va urma o reclasificare a spitalelor, care presupune o reaşezare a serviciilor pe care unităţile sanitare le pot oferi pacienţilor, dar acest lucru nu înseamnă că vor fi închise unităţi medicale, transmite Agerpres. „Nu toate spitalele trebuie să ofere toate tipurile de servicii. Cu această […]
15:00
Discuțiile dintre Vinicius Junior și Real Madrid privind viitorul brazilianului, mai exact prelungirea sau nu de contract, par să avanseze într-un mod pozitiv în ceea ce ar însemna continuarea starului la formația madrilenă. Publicația spaniolă AS, citată de L'Equipe, informează că prelungirea contractului lui Vinicius cu Real Madrid este pe drumul cel bun. La aproape […]
14:50
Trimișii lui Trump la Kiev lansează un ultimatum Ucrainei să semneze acordul de pace până joi (FT) # G4Media
Administrația Trump a comunicat oficialilor ucraineni și europeni că nu există prea mult spațiu de negociere în ceea ce privește planul său de a pune capăt războiului cu Rusia, în contextul în care SUA exercită presiuni asupra lui Volodimir Zelenski pentru a semna până joi un acord elaborat cu ajutorul Moscovei, notează Financial Times. Secretarul […]
14:50
Fostul premier al Moldovei Dorin Recean, la Constanța: “Rușii exportă două lucruri cel mai bine: Energia și corupția” / La dezbaterea despre strategia UE la Marea Neagră a participat și consilierul prezidențial Vlad Naumescu # G4Media
"Rusia a înțeles că nu îi este posibil să ne provoace militar, așa că ne atacă chiar procesul democratic, votul", a transmis fostul premier moldovean Dorin Recean, în cadrul conferinței "Abordarea strategică a Uniunii Europene pentru regiunea Mării Negre – obiective, instrumente, provocări la adresa democrației", organizată joi, la Universitatea "Ovidius" din Constanța, transmite Info […]
14:30
Putin cere o inteligență artificială suverană, deoarece chatboții occidentali sunt „inacceptabili” # G4Media
Președintele rus Vladimir Putin a cerut formarea unei echipe naționale de lucru care să coordoneze eforturile Rusiei în dezvoltarea de modele generative de inteligență artificială create pe plan intern, pe care le consideră esențiale pentru păstrarea suveranității țării, informează Reuters. Putin a spus că modelele lingvistice mari au devenit un instrument major de difuzare a […]
14:30
Consultări SUA-Ucraina despre un „viitor acord de pace” încep în curând în Elveţia, anunță Rustem Umerov # G4Media
Ucraina va purta în curând negocieri cu Statele Unite în Elveţia pentru a discuta planul preşedintelui american Donald Trump de a pune capăt războiului cu Rusia, a anunţat sâmbătă un înalt oficial ucrainean, conform AFP şi Reuters, transmite Agerpres. „În zilele următoare, vom lansa consultări în Elveţia între înalţi oficiali ucraineni şi americani cu privire […]
14:30
Iată cum îți poate afecta somnul un antrenament făcut seara târziu. De ani de zile, ghidurile de somn au avertizat că exercițiile fizice înainte de culcare pot tulbura odihna. Dar cercetările recente arată o imagine mult mai nuanțată, scrie The New York Times. Și cum pentru mulți oameni seara este singura fereastră liberă pentru mișcare, […]
14:20
Proprietarul tabloidului Daily Mail vrea să cumpere cotidianul Telegraph / Tranzacţia ar ajunge la 500 de milioane de lire sterline # G4Media
Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, informează AFP, citată de News.ro. Proprietarul tabloidului Daily Mail, DMGT, a semnat un acord cu grupul Redbird IMI pentru achiziţionarea cotidianului britanic Telegraph pentru 500 de milioane de lire sterline, […]
14:10
Lewis Hamilton, alt moment dificil în cel mai greu an al carierei sale de Formula 1 după calificările din Nevada: „Am crezut că în sfârșit vom avea o zi bună” # G4Media
Lewis Hamilton continuă seria de rezultate modeste în acest sezon de Formula 1 cu un loc 20 în calificările pentru Marele Premiu din Las Vegas, sâmbătă dimineață. Pilotul Ferrari vorbește despre un alt moment dificil în cel mai greu an al carierei sale de Formula 1. De șapte ori campion mondial, Lewis Hamilton s-a resemnat […]
14:10
Cele mai bune experiențe rezervabile pe care le poți oferi cuiva care călătorește în Japonia # G4Media
În timp ce Japonia se pregătește pentru un nou an record în turism în 2026, de la bilete la spectaculosul teamLab până la o masă la cel mai dorit restaurant de pizza omakase din Tokyo, există câteva experiențe care merită rezervate din timp și care f
Acum 6 ore
14:00
Ministerul de Interne demontează clipul viral cu o femeie care distruge mașina de poliție: ”Viral nu înseamnă adevărat” # G4Media
Clipul viral care prezintă o femeie distrugând o autospecială de poliție este complet fals, generat cu inteligență artificială, avertizează Ministerul Afacerilor Interne citat de Mediafax. Au ca scop manipularea și incitarea cetățenilor. Clipurile false devin virale în câteva minute, deși evenimentele nu s-au întâmplat niciodată în realitate. Clipurile care circulă masiv pe rețelele sociale prezintă […] © G4Media.ro.
13:40
Ucraina doboară rachetele hipersonice Kinjal ale Rusiei cu o melodie patriotică și un semnal de navigație fals: ”Tatăl nostru este Bandera” # G4Media
Ucraina folosește muzica pentru a doborî rachetele hipersonice „invincibile” Kinjal ale Rusiei, transmite Mediafax. O echipă de război electronic blochează semnalele satelitare ale armelor rusești și le înlocuiește cu melodia patriotică „Tatăl nostru este Bandera”. Forțează astfel rachetele să se rupă în aer. Grupul Night Watch susține că a doborât 19 rachete Kinjal în ultimele […] © G4Media.ro.
13:30
Planul de ”pace” al SUA pentru Ucraina a perturbat agenda summitului G20 al principalelor economii din lume, organizat în Africa de Sud # G4Media
Planul SUA pentru Ucraina a perturbat agenda summitului G20 al principalelor economii, care a început sâmbătă la Johannesburg, în Africa de Sud, unde liderii europeni organizează numeroase consultări pentru a adopta o contrapropunere, potrivit unor surse europene, relatează AFP, citată de Agerpres. Preşedintele american Donald Trump boicotează summitul, dar liderii europeni prezenţi în capitala economică […] © G4Media.ro.
13:30
Pe fondul scăderii consumului de vin în timpul mesei, restaurantele și barurile de vin din Italia caută soluții inteligente pentru a încuraja un consum moderat și responsabil. Iată cum încearcă să protejeze o tradiție esențială pentru gastronomia italiană, relatează Forbes. Reguli mai dure, consecințe imediate Pentru cine călătorește în Italia, experiența autentică începe invariabil într-un […] © G4Media.ro.
13:20
Furtuni puternice și ploi torențiale în nord-vestul Greciei / Insula turistică Corfu, grav afectată # G4Media
Furtuni puternice, însoţite de ploi torenţiale, au provocat pagube în numeroase localităţi din nord-vestul Greciei, transmite sâmbătă agenţia DPA, citată de Agerpres. Subsoluri şi partere au fost inundate, multe maşini au fost luate de ape, iar unele drumuri au fost blocate de alunecări de teren. Aproximativ 280 de milimetri de ploaie au căzut în câteva […] © G4Media.ro.
13:20
De ce cultura cafelei din Spania este secretul pe care orice călător ar trebui să îl cunoască # G4Media
Cafeaua ca ritm al vieții spaniole În Spania, cafeaua nu este doar o băutură, ci o stare de spirit. Este mirosul care se ridică în zorii Madridului, în timp ce orașul își deschide ochii. Este clinchetul farfuriilor din piețele însorite ale Sevillei, agitația firească a străzilor din Barcelona și calmul care plutește peste satele din […] © G4Media.ro.
13:00
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat în detenție / Bolsonaro executa pedeapsa acasă din cauza vârstei # G4Media
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro, condamnat la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, a fost plasat, sâmbătă, în arest preventiv, au declarat avocatul său şi o sursă apropiată dosarului, transmite News.ro. „A fost plasat în detenţie, dar nu ştiu de ce”, a declarat pentru AFP Celso Vilardi, unul dintre avocaţii […] © G4Media.ro.
13:00
Experții explică dacă lumina artificială chiar funcționează. Zilele mai scurte, mai întunecate și mai reci ne pot afecta dispoziția iarna, spune dr. Raymond Lam, cercetător în depresie la Universitatea British Columbia. Energia scade, motivația se diminuează, iar o stare generală de tristețe se poate instala cu ușurință, relatează The New York Times. Această stare, cunoscută […] © G4Media.ro.
12:40
Cele mai scandaloase cinci puncte din planul american de pace pentru Ucraina, văzute de Ivo Daalder, fost ambasador SUA la NATO # G4Media
Planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina nu doar că favorizează Rusia, agresorul și pedepsește victima. El arată și cât de puțin mai consideră Washingtonul că Europa este esențială pentru propria sa securitate, scrie Ivo Daalder, fost ambasador SUA la NATO, în timpul președintelui Barack Obama, în American Abroad. Vineri dimineață, vicepreședintele […] © G4Media.ro.
12:30
Polițist pus sub acuzare după ce o femeie de 22 de ani a fost ucisă de o mașină de poliție în Ajunul Crăciunului # G4Media
Agentul de poliție Scott Thompson urmează să apară în fața instanței în urma coliziunii mortale cu Rachael Moore pe Sheil Road din Liverpool. Ofițerul a fost pus sub acuzare după ce o tânără a murit, fiind lovită de o autospecială marcată în Ajunul Crăciunului. Agentul Scott Thompson, în vârstă de 32 de ani, din cadrul […] © G4Media.ro.
12:10
Blocul Național Sindical (BNS) anunță sâmbătă că Sindicatul Reparații Navale „Navrom” Galați va organiza luni, începând cu ora 07:00, o grevă de avertisment de două ore în incinta Navrom Shipyard SRL Galați. Revendicarea principală este reluarea negocierilor colective, transmite MEDIAFAX. Măsura va viza sectoarele de activitate în care sunt salariați membri de sindicat. Revendicarea principală […] © G4Media.ro.
12:10
Cod galben de inundații în șase județe / Viituri rapide pe râurile mici și scurgeri importante # G4Media
Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis Cod galben de inundații pentru șase județe, valabil de sâmbătă la prânz până duminică dimineață, transmite Mediafax. Sunt vizate scurgeri importante pe versanți, viituri rapide pe râurile mici și creșteri de debite cu posibile depășiri ale cotelor de atenție. În intervalul sâmbătă, ora 12.00 – […] © G4Media.ro.
12:10
Cele mai scandaloase cinci puncte din planul american de pace în 28 de puncte pentru Ucraina # G4Media
Planul Statelor Unite de a pune capăt războiului din Ucraina nu doar că favorizează Rusia, agresorul și pedepsește victima. El arată și cât de puțin mai consideră Washingtonul că Europa este esențială pentru propria sa securitate, scrie American Abroad. Vineri dimineață, vicepreședintele JD Vance l-a sunat pe președintele ucrainean Volodimir Zelenski. Mesajul a fost direct: […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
12:00
O nouă cursă pentru Lună prinde contur în SUA / Elon Musk ajunge față în față cu Jeff Bezos, pe fondul temerilor SUA că Beijingul va câștiga noua cursă spațială # G4Media
Nu mai este un secret pentru nimeni că Statele Unite și China se află într-o cursă acerbă pentru privilegiul de a fi prima țară care trimite oameni pe Lună după mai bine de 50 de ani. Însă, în această competiție internațională, se conturează și o rivalitate între miliardarii americani. Elon Musk și Jeff Bezos pare […] © G4Media.ro.
12:00
Cum încearcă Ucraina şi aliaţii săi încearcă să strângă rândurile în faţa planului lui Trump – analiză AFP # G4Media
Ucraina şi aliaţii săi europeni se mobilizează sâmbătă pentru a găsi urgent un răspuns la planul american care vizează să pună capăt invaziei ruseşti care durează de aproape patru ani, Donald Trump somându-l pe Volodimir Zelenski să îl accepte rapid, relatează AFP, citată de News.ro. „Va trebui să-i placă, iar dacă nu-i place, atunci, ştiţi, […] © G4Media.ro.
11:50
VIDEO revoltător | Afacerea „eutanasia” / După 12 ani și sute de milioane de euro cheltuite, în Romania încă mai sunt 5 milioane de câini pe străzi: „Eutanasia este legea suferinței. Câinii sunt exterminați, uciși cu benzină” # G4Media
Sunt 12 ani de când legea eutanasierii câinilor sănătoși, fără stăpân, a fost implementată în țara noastră. O lege care nu a adus beneficii în gestionarea câinilor de pe străzi, dar le-a umplut buzunarele multora, susțin mai multe ONG-uri. În cei 12 ani s-au cheltuit sute de milioane de euro, bani de la bugetul de […] © G4Media.ro.
11:50
Bezea flambată deasupra, înghețată care nu se topește, înăuntru. Omelette norvégienne, desertul spectaculos care sfidează legile fizicii. În America i se spune „baked Alaska” # G4Media
Deși numele trimite cu gândul la o specialitate nord-europeană, desertul omelette norvégienne s-a născut în Franța, în secolul al XIX-lea. Este un desert spectaculos, creat pentru a surprinde: pune la un loc gheața și focul, înghețata cu focul. Miezul rece de înghețată este îmbrăcat într-un strat generos de bezea rumenit rapid, astfel încât crusta devine […] © G4Media.ro.
11:50
Administrația prezidențială anunță modificări ”de natură conceptuală” la Strategia de Apărare, după comentariile societății civile și ale unor instituții # G4Media
Administrația prezidențială anunță modificări de natură conceptuală la Strategia de Apărare a Țării pe 2025-2030 după ce a primit comentarii de la societatea civilă și mai multe instituții cu atribuții în zona apărării, securității naționale și politicii externe.: ”Au permis detalierea unor mesaje cheie”, se arată într-un comunicat transmis sâmbătă. Președinția transmite că modificările vizează atât […] © G4Media.ro.
11:50
Cum să cumperi un inel de logodnă: sfaturi pentru alegerea mărimii, designului și caratajului potrivit # G4Media
Nu există o formulă exactă pentru a găsi inelul perfect, dar aceste recomandări ale expertei în bijuterii Annabel Davidson te vor ghida la fiecare pas, conform The Telegraph. Așadar, te-ai hotărât să pui întrebarea. Poate ai deja o idee despre locul în care vei îngenunchea și despre ce vei spune, însă alegerea inelului perfect pentru […] © G4Media.ro.
11:40
DEZBATERE LIVE Luni, 24 noiembrie, ora 15.30: Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? / Rezultate sondaj de opinie exclusiv G4Media # G4Media
Care sunt cele mai cunoscute proiecte cu fonduri europene și în ce zone din țară se știu mai multe lucruri despre ele? Politica de coeziune este cunoscută în rândul tinerilor, sau doar au auzit în treacăt despre aceasta? Care este legătura dintre cei cu familii în diaspora și informarea despre fonduri europene? Care sunt sursele […] © G4Media.ro.
11:30
Max Verstappen, despre dificultățile de pe circuitul din Las Vegas: „Nu a fost deloc distractiv” # G4Media
Max Verstappen (Red Bull Racing) va porni din linia întâi, alături de poleman-ul Lando Norris (McLaren), în cursa finală a Marelui Premiu din Las Vegas, după ce a terminat pe doi calificările de sâmbătă dimineață. Totuși, olandezul a subliniat condițiile grele de pilotaj de pe pista udă care se usca în timpul sesiunii. „A fost […] © G4Media.ro.
