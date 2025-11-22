Țara africană care l-a cucerit pe „Reghe“: „Niciodată nu mă așteptam la așa ceva!“

Experiența sa exotică, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație care n-a văzut terenul propriu de trei ani, l-a dus pe Laurențiu Reghecampf (50 de ani) în niște locuri la care nu se aștepta, atunci când a semnat contractul cu actuala sa echipă, în august.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Sport.ro