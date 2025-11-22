Țara africană care l-a cucerit pe „Reghe“: „Niciodată nu mă așteptam la așa ceva!“
Sport.ro, 22 noiembrie 2025 21:10
Experiența sa exotică, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație care n-a văzut terenul propriu de trei ani, l-a dus pe Laurențiu Reghecampf (50 de ani) în niște locuri la care nu se aștepta, atunci când a semnat contractul cu actuala sa echipă, în august.
• • •
Alte ştiri de Sport.ro
Acum 5 minute
21:30
Ca de obicei, Premier League asigură un spectacol fotbalistic de cea mai bună calitate.
21:30
Etapa a 12-a din Premier League ne-a oferit încă o partidă incendiară.
Acum 15 minute
21:20
Statistica excelentă a puștiului Alexandru Stoian după golul din FCSB - Petrolul Ploiești # Sport.ro
Alexandru Stoian are un randament impresionant raportat la vârsta și minutele pe care le primește la FCSB.
21:20
Echipa de Cupa Davis a Spaniei a învins sâmbătă, la Bologna, echipa Germaniei, scor 2-1, şi s-a calificat în finala Cupei Davis, unde va înfrunta Italia.
Acum 30 minute
21:10
Experiența sa exotică, la Al-Hilal Omdurman (Sudan), o formație care n-a văzut terenul propriu de trei ani, l-a dus pe Laurențiu Reghecampf (50 de ani) în niște locuri la care nu se aștepta, atunci când a semnat contractul cu actuala sa echipă, în august.
Acum 2 ore
20:30
Fulham – Sunderland 1-0 s-a văzut pe VOYO! Surpriza sezonului din Premier League cade după 9 meciuri fără eșec # Sport.ro
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO în următoarele trei sezoane.
20:30
Premier League se vede în exclusivitate pe VOYO.
20:10
Dennis Man, printre cele mai slabe note în Breda - PSV 0-1! Românul, zero barat la un capitol important # Sport.ro
Nota primită de Dennis Man după Breda - PSV 0-1. A fost schimbat cu Esmir Bajraktarevic, marcatorul golului de 2-1 din Bosnia - România 3-1.
20:10
România a pierdut meciul test cu Uruguay, scor 21-31.
19:50
Florinel Coman a „reușit“ o performanță rară: să facă tușa la două echipe, Al-Gharafa și Cagliari, în același an. Există însă o explicație concretă pentru marginalizarea sa.
19:50
FCSB schimbă tot înaintea meciului cu Petrolul Ploiești, programat sâmbătă, de la ora 20:30, pe Arena Națională.
19:40
Discursul lui Adrian Mihalcea după UTA - U Cluj 0-2: „Nemeritat am pierdut”.
Acum 4 ore
19:30
Bayern era condusă cu 0-2 după 15 minute, după s-a marcat pe bancă rulantă! Scor fluviu în Bundesliga # Sport.ro
Bayern Munchen a oferit unul dintre cele mai spectaculoase meciuri ale sezonului în Bundesliga.
19:10
Ionuț Radu, performanță în premieră în La Liga! Nota primită după ultimul joc din campionat # Sport.ro
Cum s-a descurcat Ionuț Radu în ultimul meci din campionatul Spaniei.
18:50
Duminică, 23 noiembrie, de la 21:45, Milano se oprește din respirație pentru Derby della Madonnina.
18:40
„Naufragiatul“: Stanciu, coșmar fără sfârșit, la Genoa! Echipa lui Dan Șucu într-o situație groaznică # Sport.ro
Fostul căpitan al tricolorilor a devenit „omul invizibil“, de când a lăsat Damac (Arabia Saudită) pentru un transfer în Serie A. Iar fără el, echipa se scufundă încet, dar sigur.
18:30
Marcel Pușcaș, răspuns dur către Ion Crăciunescu pentru declarațiile despre Mircea Lucescu: „Tu puteai să mori la 31 de ani” # Sport.ro
Marcel Pușcaș, intervenție fermă după declarația lui Ion Crăciunescu la adresa selecționerului Mircea Lucescu.
18:20
FCSB - Petrolul Ploiești se vede LIVE TEXT pe Sport.ro.
18:10
Eliminat la echipa națională, la doar 3 minute după intrarea sa pe teren în meciul cu Bosnia, Denis a sărit peste partida cu San Marino și s-a alăturat celor de la Eyupspor. Din păcate, aici îi merge și mai rău!
17:50
Echipa din Superligă se întoarce acasă! Gino Iorgulescu, despre stadionul modernizat: „Trimit imediat să facă omologarea” # Sport.ro
Gino Iorgulescu a furnizat ultimele detalii despre stadionul echipei din Superliga României.
Acum 6 ore
17:20
Dinamo are probleme de lot după ultimele două accidentări suferite. Situația celor doi fotbaliști U21.
17:20
Florin Cernat, mesaj de luptă înainte de debutul la FCSB. Ce a spus înainte de meciul cu Petrolul # Sport.ro
Florin Cernat trăiește primele ore ca director sportiv al FCSB.
17:10
Mitriță și-a pierdut busola după ce a „trădat“ naționala: capitolul la care e zero de două luni # Sport.ro
De când și-a anunțat retragerea de la prima reprezentativă, spre finalul lunii septembrie, fostul star al Craiovei a intrat într-o criză prelungită de formă.
16:50
Ajung la 36 de ani, Adi Popa evoluează în prezent la CSA Steaua.
16:30
Alexandru Maxim a trăit o nouă seară de vis în Turcia.
16:20
Selecționerul român al Emiratelor a trăit o decepție, la mijlocul săptămânii, după barajul cu Irak (1-2), care a pus capăt parcursului din preliminariile CM 2026.
15:50
Vinicius va semna prelungirea contractului cu Real Madrid.
15:50
Mircea Lucescu l-a ironizat pe selecționer, iar kosovarii nu au trecut cu vederea: „L-a provocat” # Sport.ro
România va juca finala barajului cu Slovacia sau Kosovo, în cazul în care va trece de Turcia.
Acum 8 ore
15:00
Newcastle - Manchester City, LIVE pe VOYO, de la ora 19:30! Haaland pregătit să facă din nou spectacol # Sport.ro
Newcastle - Manchester City se vede LIVE pe VOYO, de la ora 19:30.
15:00
Gigi Becali, prima reacție după sancțiunea primită de la UEFA: "Dacă sunt vinovat, să mă suspende!" # Sport.ro
Patronul FCSB a comentat decizia Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, care a dictat sancțiuni împotriva sa și a lui Mihai Stoica în urma partidei cu Aberdeen.
13:50
Pariul lui Gigi Becali, gata să explodeze la FCSB: „Va fi un jucător important pentru echipa națională” # Sport.ro
Unul dintre jucătorii de viitor de la FCSB este văzut cu ochi buni de un fost dinamovist.
13:50
Cristi Chivu (45 de ani) impresionează pe banca lui Inter Milano în 2025, dominând Serie A și Liga Campionilor, dar traiectoria sa putea fi complet diferită.
Acum 12 ore
13:00
Mircea Rednic, ofertat din toate părțile! Cluburile din România care se bat pe semnătura antrenorului # Sport.ro
Mircea Rednic s-a despărțit de Standard Liege și a fost căutat de mai multe formații.
12:50
Chivu schimbă regulile la Inter chiar înainte de derby! Decizia luată de român e total opusă strategiei lui Allegri # Sport.ro
Cristi Chivu se pregătește pentru primul său Derby della Madonnina din postura de antrenor principal și surprinde cu o abordare modernă, menită să ridice moralul vestiarului nerazzurro.
12:40
SuperLiga propune sâmbătă, de la ora 15:00, o confruntare cu parfum de epocă.
12:40
Transferat cu surle și trâmbițe la Real Madrid în 2024, de la 47,5 milioane de euro de la Palmeiras, brazilianul Endrick va pleca după un an și jumătate de pe ”Bernabeu”.
12:20
Meciul dintre FCSB și Petrolul este programat de la ora 20:30 și poate fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.
12:20
Jerome Boateng vrea să își înceapă carierea în antrenorat.
12:00
Ianis Hagi (27 de ani) a fost transferat în vară de Alanyaspor din postura de jucător liber de contract, după despărțirea de Rangers, iar acum putea prinde un alt transfer, tot în străinătate.
11:40
FCSB are un sezon mult sub ultimele două în care a câștigat campionatul.
11:30
FCSB - Petrolul, echipe probabile! Analiza lui Dan Chilom + Cota la victorie a FCSB-ului + Ce rezultat domină între cele două formații? # Sport.ro
FCSB primește azi vizita Petrolului în etapa a 17a a Superligii.
11:30
Marian Iancu, semnal de alarmă pentru Giulești după renașterea Craiovei: "Nasol! Rapid o are grea!" # Sport.ro
Fostul patron de la Poli Timișoara, Marian Iancu, a reacționat imediat după victoria obținută de Universitatea Craiova, scor 2-1 cu FC Argeș, la debutul lui Filipe Coelho.
11:10
România și-a aflat, joi, adversarele pe care le va întâlni la barajul de calificare la Campionatul Mondial de anul viitor, găzduit de America, Mexic și Canada.
11:00
Liverpool - Nottingham, LIVE pe VOYO, de la 17:00! „Cormoranii” se pot revanșa după înfrângerea din runda trecută # Sport.ro
Liverpool - Nottingham se vede LIVE pe VOYO, de la ora 17:00.
10:50
PSG - Le Havre, live pe VOYO (22:05)! Luis Enrique sună adunarea la PSG! Obiectivul pentru finalul unui 2025 istoric # Sport.ro
PSG se pregătește să pună punct unui an 2025 absolut fabulos, marcat de câștigarea primului trofeu Champions League din istorie.
10:40
„Țara UE care limitează angajarea străinilor”. Ce au scris polonezii despre noua lege din sportul românesc # Sport.ro
Votul decisiv din Parlamentul de la București, care transformă „Ordinul Novak” în lege obligatorie, a ajuns subiect de analiză în presa internațională.
10:40
Burnley - Chelsea, LIVE pe VOYO, de la 14:30! „Albaștrii” au o deplasare facilă la prima vedere # Sport.ro
Burnley - Chelsea se vede LIVE pe VOYO, de la ora 14:30.
10:10
Meciurile din Premier League se văd LIVE pe VOYO.
10:00
Palidă consolare pentru fotbalul maghiar. După ce au ratat calificarea la Campionatul Mondial, vecinii noștri vor mai da un fotbalist la o echipă de top a Europei.
10:00
Meciul România - Cehia va avea loc sâmbătă, de la ora 17:30 și se vede în direct pe PRO Arena și la VOYO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.