Ceață densă pe mai multe drumuri din țară. Pe DN 6, în Caraș-Severin, ninge
G4Media, 23 noiembrie 2025 07:20
Vizibilitatea scade chiar și sub 50 de metri pe mai multe drumuri din Călărași, Constanța, Teleorman și Tulcea, dar și pe Autostrăzile A2 și A4, duminică dimineața, iar pe DN 6, în județul Caraș-Severin, ninge, potrivit Centrului Infotrafic, citat de Mediafax. Conform Centrului Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române, duminică dimineața este semnalată ceață, […] © G4Media.ro.
• • •
Acum 30 minute
07:40
Max Verstappen (RedBull Racing) a câștigat duminică dimineață cursa Marelui Premiu din Las Vegas și ține în viață lupta pentru titlul mondial la piloți în ultimele două etape a acestui sezon de Formula 1. Poleman-ul Lando Norris (McLaren) a pierdut conducerea imediat după start atunci când a tăiat agresiv primul viraj, lucru ce le-a permis
07:40
Conglomeratul IHC din Emiratele Arabe Unite îşi exprimă interesul pentru activele externe ale Lukoil # G4Media
Conglomeratul International Holding Company (IHC) din Abu Dhabi a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziţionarea activelor internaţionale ale gigantului petrolier rus Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancţiunilor americane, transmite agenția Reuters, citată de News.ro. IHC, cel mai mare grup listat din Abu
07:30
Țările nordice și baltice (NB8) au asigurat Kievul de sprijinul lor continuu pentru Ucraina în combaterea agresiunii ruse, după o conversație cu președintele ucrainean Volodimir Zelenski. „Rusia nu s-a angajat încă la un armistițiu sau la orice măsuri care să conducă la pace", au declarat liderii NB8 într-o declarație comună, citată de BBC. „Susținem pe
Acum o oră
07:20
07:10
Adrian Năstase anunţă că a fost supus unei intervenţii chirurgicale la umăr, la Spitalul Foişor: Urmează o perioadă mai lungă de recuperare # G4Media
Fostul premier Adrian Năstase a anunţat că a suferit o intervenţie chirurgicală "complicată" la un umăr, aceasta fiind făcută la Spitalul de Ortopedie Foişor. "Urmează o perioadă mai lungă de recuperare", a menţionat el, transmite News.ro. "Doresc să adresez public mulţumiri domnului doctor Şerban Dragos loveanu, managerul Spitalului de ortopedie Foişor, şi echipei sale de
Acum 2 ore
06:10
VIDEO | Cum îți dai seama dacă ouăle sunt prea vechi. Teste simple pe care le poți face acasă # G4Media
Ouăle sunt printre cele mai consumate și mai versatile alimente, dar și unele dintre cele care ridică cele mai multe semne de întrebare atunci când vine vorba de prospețime. De multe ori, termenul de valabilitate poate fi șters, ambalajul aruncat sau ouăle cumpărate vrac, iar tu rămâi cu dilema: mai sunt bune sau nu? Din
Acum 12 ore
23:10
Rețeaua Pravda: Sute de site-uri web în limba engleză conțin linkuri către propaganda pro-Kremlin / Unul dintre scopuri: Inundarea chatbot-urilor precum ChatGPT și Gemini cu narațiuni pro-Rusia # G4Media
Sute de site-uri web în limba engleză – de la agenții de știri mainstream la bloguri marginale – conțin linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think tank cu sediul la Londra, transmite The Guardian. Studiul realizat de Institutul pentru Dialog Strategic (ISD) a constatat
23:00
Ministrul Muncii: Sper că vom avea cât mai repede un aviz al CSM pe proiectul cu pensiile speciale ale magistraţilor # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat că speră ca CSM să dea un aviz cât mai repede pe noul proiect privind pensiile speciale ale magistraţilor, el adăugând că în acest caz ministerul său a făcut tot ce i s-a cerut şi a fost "cât de loial s-a putut", transmite News.ro. Întrebat dacă magistraţii CSM ar
22:50
Jurnalista Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, a dezvăluit sâmbătă că a fost diagnosticată cu cancer în stadiu terminal, medicul spunându-i că mai are mai puțin de un an de trăit, transmite agenția Mediafax. Într-un articol publicat în revista The New Yorker, Tatiana Schlossberg, nepoata fostului președinte John F. Kennedy, în vârstă de
22:40
Singurul oraș din lume unde câinii vagabonzi trăiesc regește. Cum a reușit să integreze mii de maidanezi în piesajul urban / Locuitorii nu se tem de ei, turiștii rămân mască # G4Media
Mii de câini vagabonzi se plimbă liberi pe străzile și parcurile unui oraș din Europa, fără a provoca cel mai mic semn de îngrijorare în rândul oamenilor. Toți maidanezii au cip colorat în ureche, care le servește drept fișă de vaccinare și sterilizare.
22:30
ChatGPT este inteligent, dar nu se poate compara cu cei mai creativi oameni, arată un nou studiu # G4Media
Un nou studiu realizat în Australia demontează ideea că sistemele de inteligență artificială generativă, precum ChatGPT, ar putea în curând să înlocuiască dramaturgii, romancierii, compozitorii, artiștii sau scenariștii cu adevărat creativi, afirmă TechXplore.
22:30
Pe 19 octombrie 2025, patru bărbați au intrat în Muzeul Luvru și au plecat, câteva minute mai târziu, cu bijuterii evaluate la 88 de milioane de euro. Totul a durat mai puțin de opt minute în unul dintre cele mai strict supravegheate muzee ale lumii. Vizitatorii au continuat să admire exponatele, agenții de pază nu
22:30
G20, grupul celor mai mari economii ale lumii, a condamnat sâmbătă doar indirect războiul purtat de Rusia împotriva Ucrainei din 2022 în declaraţia sa finală de la Johannesburg, relatează agenția dpa, citată de Agerpres. Potrivit ţării gazdă, Africa de Sud, „Declaraţia liderilor", adoptată în timpul primei sesiuni de lucru a summitului G20 de la Johannesburg,
22:10
INTERVIU – VIDEO | Chef Dumitru Bucșa: „Nu există «tradițional românesc». Avem bucătării regionale în România” # G4Media
Simplitatea, calitatea și gustul rămân trei elemente cheie în bucătărie, dar să nu uităm de atenția care, atunci când vine vorba de clienți, trebuie acordată pentru fiecare în parte. După cum a declarat Executive Chef Novotel, Dumitru Bucșa, în interviul G4Food: „Încercăm să acoperim toată gama de cerințe pe care o au, pentru că avem foarte mulți oaspeți
22:10
Un adevărat balet de aurore boreale a fost observat pe cerul american între 9 și 15 noiembrie, relatează ABC News, preluat de BFM TV, De la roșu sângeriu la verde mentă, trecând prin albastru, aceste fenomene atmosferice au putut fi imortalizate de sute de pasionați care au suprins pe filmări impresionantele lumini multicolore în statele
22:10
O femeie de 85 de ani a fost găsită moartă, cel mai probabil sfâșiată de câini, sâmbătă seara, pe o uliță dintr-un sat din Vaslui. Moartea femeii este anchetată de polițiști, transmite agenția Mediafax. Ambulanța Vaslui a intervenit, sâmbătă seara, în localitatea Plopi, unde a fost găsită o femeie în vârstă de 85 de ani,
21:40
Ministrul Muncii, Florin Manole, despre varianta reducerii cu 10% a cheltuielilor în ministere cerută de premier: Nu voi da niciun om afară. Voi continua să fac economii în măsura posibilităţilor # G4Media
Ministrul Muncii, Florin Manole, a declarat, referindu-se la afirmaţia premierului privind necesitatea reducerii cu 10 la sută a cheltuielilor în ministere, că nu va da pe nimeni afară din ministerul pe care îl conduce şi că va face economii "în măsura posibilităţilor", transmite News.ro. Florin Manole a afirmat, sâmbătă seară, la Antena 3, că este
21:20
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o „bază" pentru discuţii, însă necesită
20:50
Christo Grozev, jurnalist de investigații: Am văzut o versiune timpurie a „planului de pace”, acum aproximativ 6 luni. Era un concept pur rusesc, aproape identic, dar cu 30 de puncte / Printre ele: Alianța Rusia-SUA împotriva Chinei # G4Media
Christo Grozev, principalul jurnalist de investigație al Bellingcat în ancheta privind otrăvirea în 2018 a agentului dublu rus Serghei Skripal, afirmă că a văzut "o versiune timpurie" a planului de pace al lui Donald Trump pentru Ucraina, dar această versiune avea două puncte suplimentare: salvarea Rusiei dintr-o iminentă recesiune postbelică și formarea unei alianțe "creștine"
20:10
Un mecanism natural din creier, care favorizează eliminarea plăcilor toxice implicate în Alzheimer, identificat de oamenii de ştiinţă # G4Media
Creierul ar putea dispune de un mecanism propriu prin care să limiteze acumularea plăcilor toxice asociate bolii Alzheimer. Un nou studiu preclinic arată că activarea unei proteine cheie poate transforma celulele de susţinere ale creierului în agenţi eficienţi de curăţare a depozitelor toxice de beta-amiloid şi poate proteja funcţia cognitivă, transmite News.ro. Cercetătorii de
20:10
Secretarul de stat american Marco Rubio şi emisarul special al preşedintelui american Donald Trump, Steve Witkoff, sunt aşteptaţi să sosească duminică la Geneva pentru a discuta cu oficiali ucraineni planul de pace propus de liderul de la Casa Albă ce vizează să pună capăt războiului din Ucraina, a confirmat un oficial american pentru AFP, preluată
19:40
Viktor Orbán, aliatul lui Putin, cere UE să sprijine “planul de pace” al lui Trump și să blocheze orice noi ajutoare financiare pentru Ucraina # G4Media
Premierul ungar Viktor Orbán, care se opune de mult timp sprijinului acordat Ucrainei, vede în noua inițiativă diplomatică controversată a Washingtonului o oportunitate de a bloca finanțarea de miliarde de dolari pentru Kiev. Într-o scrisoare trimisă sâmbătă președintei Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, obținută de POLITICO, Orbán a solicitat UE să semneze termenii propunerii
19:30
Un bărbat de 53 de ani din Breaza, județul Prahova, a fost filmat circulând pe contrasens, pe Autostrada A3 București – Ploiești. Polițiștii l-au lăsat fără permis pentru patru luni, potrivit Mediafax. Imaginile cu șoferul circulând pe contrasens au apărut în spațiul public vineri. În videoclip este surprins pe autostrada A3 București – Ploiești un
19:20
Barcelona revine pe Camp Nou în stil caracteristic și o învinge categoric pe Bilbao, scor 4-0 # G4Media
FC Barcelona a revenit oficial după doi ani și jumătate pe stadionul Camp Nou cu ocazia meciului din etapa a 13-a din LaLiga cu Athletic Bilbao, partidă câștigată categoric de catalani cu 4-0 sâmbătă după-amiază. Știre în curs de actualizare.
19:10
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea meci de la Trofeul Carpaţi. Duminică, tricolorele vor avea ultimul test, cu Austria, înaintea debutului la Campionatul Mondial, în 27 noiembrie, relatează News.ro. Principalele marcatoare ale României au fost Grozav 7 goluri, Ostase 6, Roşu 4, Kerekeş 4, iar din
19:00
Cancelarul Merz i-a transmis lui Trump că planul de pace privind Ucraina necesită „acordul necondiţionat” al Kievului # G4Media
Cancelarul german Friedrich Merz a declarat sâmbătă că i-a transmis clar preşedintelui american Donald Trump, într-o lungă convorbire telefonică vineri seara, că războiul din Ucraina nu se poate încheia fără acordul Kievului, iar Europa trebuie să facă parte din orice proces care vizează să pună capăt războiului lansat de Rusia în Ucraina, relatează agenția Reuters,
19:00
Bayern Munchen, victorie en fanfare cu Freiburg, scor 6-2 / Dortmung, egal spectaculos cu Stuttgart # G4Media
Bayern Munchen și-a arătat din nou clasa în acest sezon de Bundesliga pe care îl domină categoric cu o victorie en fanfare cu Freiburg, scor 6-2, sâmbătă. Rivala Borussia Dortmund a remizat spectaculos cu Stuttgart, scor 3-3. Bavarezii n-au început tocmai bine partida, întrucât Freiburg a reușit să marcheze de două ori până în minutul
Acum 24 ore
18:40
SpaceX vrea să amâne misiunea Artemis 3 pentru 2028 / În ritmul actual, Starship nu va fi gata la timp pentru calendarul NASA # G4Media
Lansarea misiunii Artemis 3, prin care NASA intenționează să trimită astronauți pe Lună, ar putea fi amânată până în 2028, din cauza întârzierilor giganticei rachete Starship a SpaceX. Agenția spațială americană viza inițial 2027 pentru această misiune, însă calendarul companiei conduse de Elon Musk nu se aliniază cu programul NASA.
18:40
Rusia aruncă în luptă noul aruncător de flăcări TOS-1A, capabil să neutralizeze drone pe zeci de mii de metri pătrați dintr-o singură salvă # G4Media
Rusia a anunțat în această săptămână livrarea unui nou lot de sisteme TOS-1A către forțele armate, fiecare echipament fiind modernizat cu tehnologii anti-drone, un răspuns direct la amenințările crescânde ale dronelor FPV pe front. Anunțul a fost făcut de conglomeratul de stat Rostec, care gestionează producția prin subsidiara Uralvagonzavod, același producător al tancurilor T-72 și
18:40
Mușchi de porc rumenit cu cimbru și muștar Dijon, servit cu sos de cidru din mere / Un preparat ce poate fi servit în egală măsură la o masă festivă sau o cină în familie # G4Media
Dacă ai nevoie de o rețetă impresionantă pentru un mușchi de porc fraged și suculent, aceasta este alegerea potrivită, recomandă Food and Wine. O rumenire rapidă într-o tigaie încinsă sigilează sucurile cărnii, înainte ca mușchiul să fie uns cu o glazură simplă din muștar Dijon, sos Worcestershire și cimbru, apoi introdus în cuptor până este perfect
18:30
Vizibilitatea este redusă, sâmbătă după-amiaza, din cauza ceții, pe mai multe artere rutiere din sudul țării, transmite agenția Mediafax. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române informează că ceața reduce viz
18:20
Preşedintele LaLiga, Javier Tebas, în pericol de demitere după divulgarea unor informaţii confidenţiale despre Barcelona # G4Media
Tribunalul Administrativ al Sportului (TAD) a deschis un dosar disciplinar de natură „foarte gravă” împotriva lui Javier Tebas, preşedintele LaLiga, pentru presupusa divulgare de informaţii confidenţiale despre FC Barcelona, potrivit mai multor surse oficiale şi conform Sport, citate de News.ro. Plângerea a fost depusă de Miguel Ángel Galán, preşedintele Asociaţiei pentru Transparenţă şi Democraţie în […] © G4Media.ro.
18:20
Republicani și democrați din Camera Reprezentanților vor să forțeze un vot privind sancțiuni împotriva Rusiei / Senator republican, despre “planul de pace” al lui Trump: “Are probleme reale, sunt foarte sceptic că va duce la pace. Ucraina nu ar trebui forțată să cedeze teritorii” # G4Media
O coaliție bipartizană de parlamentari pro-Ucraina va încerca să forțeze un vot în Camera Reprezentanților pentru a impune sancțiuni severe împotriva Rusiei, în condițiile în care președintele Donald Trump încearcă să încheie rapid un acord de pace între cele două națiuni aflate în conflict, printr-un plan de pace considerat de analiști ca echivalând cu capitularea […] © G4Media.ro.
18:10
Patru turişti cu un bebeluş, rătăciţi pe un drum izolat de munte, au fost salvaţi de jandarmi # G4Media
Un grup de turişti, cu patru adulţi şi un bebeluş de trei luni, s-au rătăcit pe un drum izolat din satul Fundăţica, judeţul Braşov, ei fiind salvaţi de jandarmii montani, a informat sâmbătă Jandarmeria Română, citată de Agerpres. „Un apel la 112, primit ieri după-amiază, a pus în alertă jandarmii montani din Braşov. Un grup […] © G4Media.ro.
17:50
Interzicerea consumatorilor singuri în baruri nu va face decât să adâncească criza de singurătate # G4Media
În timp ce un cocktail bar își apără politica prin care interzice accesul consumatorilor singuri, sub pretextul „siguranței”, cotidianul britanic The Independent se întreabă dacă nu asistăm cumva la moartea socializării cu necunoscuți . „Niciodată să nu bei singur.” E genul acela de zicală auzită peste tot, fără autor clar, iar Stanley Tucci i-a dat […] © G4Media.ro.
17:40
Când este câinele tău fericit? Noile studii spun contrariul: cum arată frica, frustrarea, iubirea și anxietatea în expresiile faciale ale câinilor # G4Media
Câinii simt emoțiile ca și noi și stăpânilor le-ar plăcea să știe exact ce se întâmplă în creierul animalului de companie. Înseamnă acele urechi turtite că patrupedul se simte vinovat pntru că a ros încălțămintea sau furia ta stresează câinele? © G4Media.ro.
17:20
O cameră foto Leica oferită papei Francisc de către această companie în 2024 a fost vândută la o licitaţie organizată sâmbătă la Viena cu 6,5 milioane de euro, sumă care urmează să fie donată în scopuri caritabile, conform dorinţei exprese a regretatului suveran pontif, decedat în luna aprilie, transmite agenţia EFE, preluată de Agerpres. Aparatul […] © G4Media.ro.
17:00
Președintele Belarusului, Alexander Lukașenko, a grațiat 31 de cetățeni ucraineni, iar transferul lor înapoi în Ucraina are loc „chiar acum”, a declarat, sâmbătă, secretara sa de presă, Natalia Eismont, citată de agenția Mediafax. Decizia a fost luată în urma unui acord încheiat de Lukașenko cu președintele SUA, Donald Trump, la cererea Ucrainei, potrivit lui Eismont. […] © G4Media.ro.
17:00
De ce tot mai multe femei aleg să plece din căsnicie la mijlocul vieții / Fenomenul „walkaway wives” # G4Media
Un nou raport arată că tot mai multe femei decid să pună capăt căsniciilor pentru că, pur și simplu, „nu mai pot”. Iar în timp ce mulți soți rămân șocați de un divorț care pare să apară „din senin”, realitatea trăită de soțiile lor arată cu totul altfel, scrie The Independent. Când Kate, 53 de […] © G4Media.ro.
16:50
De ce femeile ar trebui să continue să alerge după lăsarea serii / Este mai sigur decât credem # G4Media
Mai mult de jumătate dintre femei spun că se simt în nesiguranță când aleargă sau fac sport în aer liber după lăsarea întunericului, arată cercetările recente. Dar dovezile că riscurile ar crește odată cu venirea serii sunt, de fapt, minime. Pe măsură ce zilele se scurtează, Helen Coffey analizează diferența dintre frică și realitate și […] © G4Media.ro.
16:40
Ciprian Ciucu propune o dezbatere cu primii cinci candidaţi din sondaje la alegerile pentru Primăria București # G4Media
Primarul Sectorului 6, Ciprian Ciucu, candidatul PNL în alegerile pentru funcţia de primar general al capitalei, a propus, sâmbătă, organizarea unei dezbateri electorale la care să participe primii cinci candidaţi clasaţi în sondajele de opinie, transmite Agerpres. „Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, […] © G4Media.ro.
16:30
O nouă speranță pentru diabetici: eliminarea celulelor îmbătrânite ar putea controla mai bine glicemia # G4Media
Eliminarea celulelor îmbătrânite din vasele de sânge a îmbunătățit controlul glicemiei la șoareci, sugerând că senoliticele ar putea ajuta la tratarea diabetului, transmite Mediafax. Un nou studiu arată că îndepărtarea celulelor senescente (îmbătrânite), cunoscute informal drept „celule zombie”, din vasele de sânge poate îmbunătăți semnificativ sănătatea metabolică, și ar putea reprezenta un progres semnificativ în […] © G4Media.ro.
16:30
10 reguli surprinzătoare despre uniformele de Formula 1 pe care piloții trebuie să le respecte # G4Media
Desigur, fiecare echipă urmărește titlul mondial la finalul sezonului, însă obiectivul suprem al fiecărui pilot, indiferent de echipă, este siguranța. Iar când vorbim de siguranță în Formula 1, nu ne referim doar la centuri și căști, ci la tehnologie avansată, materiale testate termic, create de experți de la producători precum Sparco sau Puma, concepute pentru […] © G4Media.ro.
16:20
Elon Musk, deja cel mai bogat om din lume, pare că se îndreaptă spre statutul de prim trilionar al planetei. Acționarii Tesla au aprobat recent un pachet salarial uriaș pentru CEO-ul companiei, care include opțiuni pe acțiuni în valoare de aproximativ 1 trilion de dolari. Totuși, plata se va activa doar dacă sunt îndeplinite anumite […] © G4Media.ro.
16:20
BREAKING Liderii europeni își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina # G4Media
Liderii europeni și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului din Ucraina și au declarat că propunerile preliminare sunt „o bază care va necesita eforturi suplimentare”, transmite BBC. Într-o declarație comună emisă la summitul G20 din Africa de Sud, aceștia au afirmat că planul „include elemente importante care vor fi […] © G4Media.ro.
16:10
Google își depășește rivalii în AI / Gemini 3 este peste ChatGPT și alți competitori de pe piață # G4Media
Google marchează cea mai importantă victorie din ultimii ani în competiția pentru dezvoltarea inteligenței artificiale, odată cu lansarea celei de-a treia versiuni a modelului său Gemini. Acesta a fost evaluat drept cel mai capabil chatbot AI de pe piață, potrivit testelor de referință utilizate pe scară largă în industrie, după ce a depășit atât ChatGPT, […] © G4Media.ro.
16:10
Bărbați și femei îmbrăcați la costum și cu pălării, fiecare cu un mic bagaj de mână, urcând politicos scările unui avion. Conversații calme peste culoar. Nici urmă de tălpi goale, scrie The Washington Post. Un videoclip în care apare secretarul pentru Transporturi, Sean P. Duffy, face referire la ținuta pasagerilor și la importanța de a […] © G4Media.ro.
15:50
Ministerul Afacerilor Interne avertizează că sezonul cadourilor aduce și surprize periculoase în colete. Polițiștii au descoperit arme letale, dispozitive de vedere pe timp de noapte, amortizoare și droguri în coletele din perioada sărbătorilor, transmite agenția Mediafax. Dacă în anii trecuți polițiștii găseau mingi antistres și luminițe LED, anul acesta au trecut la „nivelul hard”. În […] © G4Media.ro.
15:50
INTERVIU – VIDEO | De ce este esențial să citim etichetele cu atenție. Dr. Ing. Gabriela Berechet: „Să caute materia primă principală care dă denumirea produsului. Ciocolata ar trebui să înceapă cu masa de cacao” # G4Media
În societatea actuală, foarte importantă, dar nu mereu aplicată, este citirea listei de ingrediente de pe produsul pe care dorim să-l achiziționăm. După cum a declarat Dr.Ing. Gabriela Berechet, specialist gastrotehnie și tehnologii alimentare, într-un interviu pentru G4Food: „Să caute citind această listă de ingrediente, materia primă principală care dă denumirea preparatului sau a produsului alimentar. Ciocolata ar […] © G4Media.ro.
15:40
Un grup de generali americană ar putea vizita Moscova pentru a discuta planul de pace al lui Trump (surse) # G4Media
Un grup de generali americani va zbura probabil la Moscova la sfârșitul săptămânii viitoare pentru a discuta cu Kremlinul un „plan de pace” elaborat de Washington, care echivalează practic cu capitularea Ucrainei, transmite, citând surse americane, ziarul britanic Guardian, preluat de BBC. O delegație de înalți oficiali militari americani, condusă de secretarul armatei, Dan Driscoll, […] © G4Media.ro.
