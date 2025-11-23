Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete
Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit joi pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la... Persoană găsită carbonizată într-o locuință din Perieni, după un incendiu puternic
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta finală
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a...
Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți
Armata Isarelului a lansat sâmbătă atacuri aeriene împotriva militanților Hamas din Gaza, contrar armistițiului care...
CSM a convocat adunările generale ale instanțelor și parchetelor pentru a formula puncte de vedere... CSM consultă instanțele pe noul proiect al pensiilor magistraților
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea... Handbal feminin: România învinge Cehia în al 2-lea meci de la Trofeul Carpaţi
Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete
Un tânăr de 21 de ani s-a spânzurat în tren sâmbătă după amiază, iar garnitura... Un tânăr de doar 21 de ani s-a spânzurat în tren
Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi...
Reuniune de urgență a liderilor europeni pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins planul și a spus că nu își va trăda...
Ministerul de Interne demontează un nou fake: „Fotografia cu femeia care ar fi distrus un BMW al Poliţiei nu este reală"
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine „viral" pe reţelele de socializare...
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași se deplasează, în aceste momente, la... Incendiu la o casă de locuit în localitatea Mogoșești. Nu sunt victime anunțate
În cadrul vizitei oficiale a delegaţiei regiunii Cernăuţi în România, condusă de şeful Administraţiei Militare... Comune din Botoșani, înfrățite cu localități din Regiunea Cernăuți
ANM anunță cod galben de ploi puternice în 6 județe. Zonele unde vor fi lapoviță, ninsori și vijelii
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt...
Ornella Vanoni, cunoscută pentru hitul „L'appuntamento", a murit. Artista avea 91 de ani
Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă, a cărei carieră plină de succes s-a...
Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic,...
Un bărbat din cartierul Tulbureni a ajuns la spital cu arsuri pe față, mâini și... Bărbat ajuns la spital dupa ce casa i-a luat foc în marginea orașului
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-au avut cu... Impozitul pe cifra de afaceri (IMCA) ar putea fi eliminat
Pompierii bucureşteni intervin, sâmbătă dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la... Incendiu cu degajări mari de fum la un bloc de 11 etaje din Bucureşti
Guvernul României a decis să prelungească termenul de finalizare a proiectului destinat construcției locuințelor pentru... Locuințele pentru tineri au fost din nou amânate. Guvernul anunță un nou termen
Un băiat de 17 ani din Suceava a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru o diferență de 2 lei la prețul cursei
Şoferul unui ride-sharing a fost înjunghiat de un client de 17 ani, după o dispută...
Centrul Eparhial Huși a editat, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ignatie, Calendarul creştin-ortodox pentru anul 2026. Textul... A apărut Calendarul creștin-ortodox, editat de Episcopia Hușilor, pentru anul 2026
Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni,... Mobilizare și pe șantierul lotului 2 al Autostrăzii Focșani-Bacău
Președintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski. Liderul ucrainean are șase zile să accepte planul de pace propus de Washington
Președintele american Donald Trump i-a dat un ultimatum lui Volodimir Zelenski: liderul ucrainean are șase...
Deputaţii francezi au respins aproape în unanimitate bugetul de stat pentru 2026 în prima lectură,... Haosul continuă în Franţa. Bugetul de stat pentru 2026, respins de deputaţi
Campania pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie a început sâmbătă la 0:00 și se... A început campania electorală pentru alegerile locale parțiale din 7 decembrie
Ministerul Apărării Naţionale: Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România
Două aeronave de luptă F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol în noaptea...
Un nou focar de porcină africană a fost confirmat în judeţul Botoşani, pe raza comunelor...
În aceste zile, echipa DJADP Iași lucrează la montarea parapeților de beton tip New Jersey... Se montează parapeți din beton în celebra curbă de la Bordea
Ilie Bolojan anunță schimbări majore privind interzicerea cumulului pensiei cu salariul în sistemul public
Guvernul condus de Ilie Bolojan propune o schimbare radicală a regulilor referitoare la cumulul pensiei...
Accident rutier între două autoturisme in satul Cotu Morii din comuna Victoria. În urma coliziunii... Accident între două autoturisme în comuna Victoria
Fostul comisar-şef al Serviciului Permise şi Înmatriculări Suceava, Radu Obreja, a fost condamnat la 10... 10 ani de închisoare pentru liderul "fabricii de permise" Suceava
Judetul Iași, pe locul 4 național la fonduri atrase din PNRR. Care sunt premianții și repetenții judetului?
Potrivit ministrului investitiilor, Dragos Pislaru, cele mai performante județe în absorbția fondurilor PNRR sunt Cluj, Timiș, Iași,...
Un nou episod de poluare ridicată a fost înregistrat recent în zona Iașului, specialiștii semnalând... Ieșenii respiră un aer tot mai toxic
La Iași se simte tot mai tare atmosfera sărbătorilor de iarnă. Angajații de la Servicii... Pregătiri pentru sărbătorile de iarnă la Iași
Dezvoltarea infrastructurii, dar si formarea elevilor, sunt pricipalele obiective ale noului proiect transfrontalier pe care... Proiect transfrontalier la Colegiul Agricol Vasile Adamachi Iași
Compartimentul de terapie intensivă neonatală al Spitalului Județean de Urgență Bacău a fost modernizat și... Dotări moderne pentru prematuri la Spitalul Județean din Bacău
Inspectoratul Școlar Județean Suceava a făcut publice rezultatele simulării examenului de Evaluare Națională 2025. Datele... Rezultate dezastruoase la simularea Evaluării Naționale în Suceava
Primele rețineri în România și peste Prut, în cazul camionului cu arme din Vama Albița. Un fost premier din Rep. Moldova susține că transportul avea „liber de vama"
Procurorii D.I.I.C.O.T. Iași a retinut un barbat de 37 de ani din Republica Moldova pentru...
Cum arată documentul în 28 de puncte al SUA pentru încheierea războiului ruso-ucrainean
A fost făcut public documentul complet în 28 de puncte pe care Donald Trump l-a...
Țările UE cer un loc la masa discuțiilor despre planul SUA-Rusia de a pune capăt războiului din Ucraina
Uniunea Europeană se opune unui plan în 28 de puncte de încheiere a războiului din...
Ucraina se află sub o presiune intensă pentru a accepte rapid „planul de pace" de... SUA cere ca Ucraina să accepte un plan de pace până pe 27 noiembrie
Cheltuielile de personal din sectorul public au explodat. Creștere de aproape 43% avertizează ministrul Finanțelor
Cheltuielile de personal din sectorul public au crescut accelerat în ultimii trei ani, avertizează ministrul...
Un bărbat a fost rănit după ce tirul pe care îl conducea s-a răsturnat pe marginea drumului în Botoșani
Un bărbat a fost rănit după ce tirul pe care îl conducea s-a răsturnat pe...
Circulaţia aerului în următoarele zile se va realiza din sector sud-ves
Intrarea în Biserică a Maicii Domnului, numită și Vovidenia sau Ovidenia, este o mare sărbătoare... Articolul Intrarea în Biserică a Maicii Domnului – tradiții și rugăciuni pentru 21 noiembrie apare prima dată în TeleM Regional.
Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova # TeleM Iași
Inspectorii ANAF din cadrul Direcției Generale Antifraudã Fiscalã – Direcția Regionalã Antifrauda Fiscalã 3 Alexandria... Articolul Fabrică neautorizată de dispozitive electronice de vapat descoperită de Antifrauda ANAF în Prahova apare prima dată în TeleM Regional.
În această dimineață, la ora 06:53 prin apel la 112 a fost anunțat un eveniment... Articolul Neamț | O mașină a intrat într-un cap de podeț în comuna Săbăoani apare prima dată în TeleM Regional.
Ceața perturbă traficul aerian la Iași: zboruri întârziate și anulate pe Aeroportul Iași # TeleM Iași
Traficul aerian pe Aeroportul Iași este afectat în această dimineață de condițiile meteo nefavorabile, în... Articolul Ceața perturbă traficul aerian la Iași: zboruri întârziate și anulate pe Aeroportul Iași apare prima dată în TeleM Regional.
15.000 de salariați din sectorul feroviar românesc nu și-au primit salariile și amenința cu greva generală # TeleM Iași
Sectorul feroviar din România se confruntă cu o situație fără precedent. Aproximativ 15.000 de salariați... Articolul 15.000 de salariați din sectorul feroviar românesc nu și-au primit salariile și amenința cu greva generală apare prima dată în TeleM Regional.
Prefectura Iași impune vaccinarea bovinelor din județ, pe fondul manifestării a 7 focare de rabie # TeleM Iași
Prefectul Județului Iași, Constantin Dolachi-Pelin, a convocat ieri sedința Centrului Local de Combatere a Bolilor... Articolul Prefectura Iași impune vaccinarea bovinelor din județ, pe fondul manifestării a 7 focare de rabie apare prima dată în TeleM Regional.
