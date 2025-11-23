Aktual 24 | Rusia nu-și mai permite să plătească soldații. Yakutia suspendă plățile pentru militarii ruși din cauza unui deficit bugetar sever
PressHub, 23 noiembrie 2025 18:20
Republica Saha (Yakutia) a suspendat temporar plățile destinate militarilor ruși, pe fondul unui deficit semnificativ în bugetul regional și al incapacității autorităților de a estima numărul persoanelor eligibile pentru aceste fonduri. Informația a fost confirmată de ministrul Finanțelor din Yakutia, Ivan Alekseev, într-o emisiune locală difuzată pe 21 noiembrie, relatează Aktual24. Alekseev a explicat că […]
• • •
Acum 30 minute
18:20
Republica Saha (Yakutia) a suspendat temporar plățile destinate militarilor ruși, pe fondul unui deficit semnificativ în bugetul regional și al incapacității autorităților de a estima numărul persoanelor eligibile pentru aceste fonduri. Informația a fost confirmată de ministrul Finanțelor din Yakutia, Ivan Alekseev, într-o emisiune locală difuzată pe 21 noiembrie, relatează Aktual24. Alekseev a explicat că […]
Acum 4 ore
15:00
Dispută în Sănătate: sindicaliștii contrazic afirmațiile premierului despre sporuri și bugetele spitalelor # PressHub
Membrii sindicatului Federația „Solidaritate Sanitară" au contestat, printr-un comunicat de presă, retorica premierului Ilie Bolojan cu privire la situația din Sănătate, transmite Agerpres. În cadrul unei conferințe de presă difuzată vineri, primul ministru a declarat că angajații din spitalele publice au salarii și sporuri peste medie, fapt care afectează capacitatea spitalelor de a achiziționa medicamente. […]
Acum 6 ore
14:20
În ultimii ani, Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS) a dovedit mai mulți magistrați care în trecut au lucrat pentru Securitate. Din statistica Consiliului rezultă că dintre cei 60 de lucrători și colaboratori magistrați ai Securității, nouă au fost angajați ai fostului serviciu secret al regimului comunist. Ioan Bălu a fost până în 2010 […]
14:00
Un minor în vârstă de 13 ani din localitatea Gura Vitioarei (județul Prahova) și-a părăsit în mod voluntar domiciliul. Acesta este căutat de familie și autorități, transmite Agerpres. Dispariția sa a fost adusă la cunoștință Poliției sâmbătă, 22 noiembrie. Minorul își părăsise în mod voluntar domiciliul în ziua precedentă și nu s-a mai întors. Poliția […]
Acum 8 ore
11:30
ANAF continuă demersurile împotriva lui Klaus Iohannis, în ciuda deciziei Tribunalului Sibiu # PressHub
Șeful ANAF, Adrian Nica, a declarat pentru Antena 3 CNN că va continua procedurile împotriva fostului președinte, Klaus Iohannis. ANAF acționează, astfel, în ciuda deciziei Tribunalului Sibiu de a respinge solicitarea Fiscului de punere a sechestrului pe averea fostului lider de la Cotroceni. Adrian Nica a declarat că ANAF va aștepta motivarea instanței sibiene și […]
Acum 24 ore
00:20
Trei ipostaze ale unei transformări: ce mai rămâne din democrația liberală (și nu este vorba despre Ucraina) # PressHub
Eram pe punctul să scriu „trei ipostaze ale unei morți anunțate", dar este o pastișă facilă și perimată. Sunt însă trei momente care ar fi meritat și poate ar fi avut mai multă atenție, dacă nu se petreceau în paralel cu negocierea extrem de controversatului „plan de pace în 28 de puncte" pentru Ucraina. Noile […]
22 noiembrie 2025
22:00
Institutul Național al Patrimoniului (INP) organizează, în parteneriat cu Teatrul Național 'I.L. Caragiale' din București (TNB), evenimentul „Incursiune vizuală în istoria TNB", care îmbină prezentarea rezultatelor proiectului STAR – De la Teatrul de stat la Scena Independentă. Repertoriul digital al premierelor teatrale din România cu vernisajul expoziției omonime. Evenimentul va avea loc marți, 25 noiembrie, […]
21:40
Opt din zece tineri din generaţia Z sunt îngrijoraţi de costul ridicat al vieţii și simt nesiguranţă şi anxietate în privința viitorului lor (studiu) # PressHub
Tinerii din generaţia Z trăiesc cu un nivel ridicat de stres şi anxietate, cele mai mari îngrijorări fiind generate de costul ridicat al vieţii (79,3%) şi de imposibilitatea de a pune bani deoparte pentru cheltuieli neaşteptate şi o situaţie financiară mai bună pe termen lung (48,2%), potrivit unui sondaj realizat online de Allianz-Ţiriac Asigurări, informează […]
21:20
Adrian Onciu, unul dintre ideologii gruparii „Georgescu", propagandist pe site-ul suveranist ActiveNews, susține că Horațiu Potra a fost adus în România pentru a-l înfunda pe Călin Georgescu. Onciu afirmă că la Potra s-a referit Georgescu când a vorbit despre "trădători", scrie Aktual24. "Horațiu Potra nu a venit în țară ca să-și demonstreze nevinovăția, ci ca […]
21:10
Ilie Bolojan: E simplu să demisionezi, să dezertezi, dar e mult mai greu să stai să faci ceea ce trebuie # PressHub
Premierul Ilie Bolojan, preşedintele PNL, a declarat, sâmbătă, la o întâlnire cu tinerii liberali din judeţul Maramureş, desfăşurată la Sighetu Marmaţiei, că ar fi foarte simplu pentru politicieni să „dezerteze" şi că mai greu este să rămână şi să facă ceea ce trebuie pentru ţară, informează Agerpres. Plecând de la exemplele unor mari politicieni şi […]
20:50
A început campania electorală pentru Primăria Capitalei. 18 candidați s-au înscris în cursa pentru București # PressHub
Campania electorală pentru alegerea noului primar general al Capitalei a început sâmbătă, la ora 00:00, și se încheie în 6 decembrie, la ora 7:00. În cursa electorală s-au înscris 18 candidați. Potrivit Autorității Electorale Permanente, până la încheierea campaniei electorale trebuie respectate toate prevederile legale în vigoare, fiind permise doar anumite tipuri de activități și […]
20:10
„Ucrainenii vor trebui să accepte”: De ce oficialii lui Trump consideră că acum este cea mai bună șansă pentru a ajunge la un acord # PressHub
Administrația Trump consideră că a sosit momentul să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a încheia un acord de pace, având în vedere că președintele Volodimir Zelensky se află într-o poziție deosebit de slabă pe plan intern și este afectat de un scandal de corupție care reprezintă cea mai directă amenințare la adresa conducerii sale de […]
19:30
Candidatul PNL la alegerile pentru funcția de primar general al capitalei, Ciprian Ciucu, propune organizarea unei dezbateri electorale cu primii cinci candidați din sondajele de opinie. „Astăzi, este prima zi a campaniei electorale, o campanie scurtă. Propun o primă dezbatere cu primii cinci candidaţi, aşa cum ne prezintă sondajele de opinie. O astfel de formulă […]
Ieri
17:30
Două startup-uri din România, printre câștigătoarele Women TechEU: 40 de companii deep-tech conduse de femei primesc finanțare europeană # PressHub
Programul european Women TechEU a anunțat cele 40 de startup-uri deep-tech conduse de femei care vor primi finanțare în urma celui de-al patrulea și ultim apel de proiecte. Competiția a fost una record, cu peste o mie de aplicații din 43 de țări, iar printre câștigătoare se numără și două companii din România — o […]
17:30
Centrul European al Consumatorilor România (ECC Romania), direcţie în cadrul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), a creat un ghid practic, cu recomandări şi informaţii utile pentru viitorii pasageri care au probleme legate de bagaje, cu ocazia călătoriei cu avionul. Potrivit unui comunicat de presă al ANPC, transmis Agerpres, seria de informaţii şi recomandări este […]
17:00
Noi atacuri cu drone în Ucraina, în apropierea frontierei cu România. Două F-16 au fost ridicate de la sol. Trecerea cu bacul între Isaccea şi Orlovka, suspendată # PressHub
Noi atacuri cu drone au fost înregistrate în Ucraina, în zona Ismail, în apropierea frontierei cu România, în cursul nopţii de vineri spre sâmbătă, fiind transmis un mesaj Ro-Alert pentru populaţia din nordul judeţului Tulcea, însă nu au fost înregistrate pătrunderi ale dronelor în spaţiul aerian al ţării noastre, informează Ministerul Apărării Naţionale (MApN). „Două […]
16:10
METAMORFOZA de Franz Kafka traducere colectivă DURATA: 2h 10′ (fără pauză) DATA PREMIEREI: 22 și 23 noiembrie 2025 *spectacol fără lavaliere Teatrul EXCELSIOR anunță o nouă producție-eveniment: „Metamorfoza" de Franz Kafka, în regia celebrului Yuri Kordonsky, unul dintre cei mai influenți și apreciați regizori contemporani, multiplu laureat UNITER și profesor de regie la prestigioasa Yale School of […]
14:00
Ministrul Sănătății: Noul Centru de Mari Arşi de la Timişoara va fi unul complex, cu ATI, bloc operator şi personal super-specializat / Vor urma reforme de fond în sănătate # PressHub
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete (foto), a declarat sâmbătă, la Timişoara, că noul Centru de Mari Arşi (CMA) din cadrul Spitalului Judeţean Timişoara, care va deveni operaţional de anul viitor, va fi unul complex, dotat cu un număr mare de paturi de anestezie, terapie intensivă, bloc operator şi personal care va fi super-specializat în ţară şi […]
12:00
Incendiu la un bloc din Capitală. DSU: 152 de persoane evacuate și 17 transportate la spital | VIDEO # PressHub
ISU București-Ilfov intervine sâmbătă dimineață pentru stingerea unui incendiu, produs într-un apartament de pe strada Sg. Ion Nuțu din Sectorul 5 al Capitalei. Incendiul se manifestă cu degajări mari de fum, într-un apartament la nivelul etajului 5 dintr-un bloc cu 11 etaje, potrivit Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă. Sunt degajări mari de fum și pe […]
11:40
Rețea internațională de traficanți de antichități, destructurată în Bulgaria: percheziții în șapte țări și bunuri de peste 100 milioane de euro | VIDEO # PressHub
Autoritățile bulgare, sprijinite de Europol și de șase state europene, au lovit în una dintre cele mai mari rețele de trafic ilegal de bunuri culturale din Balcani. Operațiunea simultană a dus la 35 de arestări și peste o sută de percheziții în Europa, scoțând la iveală mii de artefacte antice – de la monede din […]
10:50
21 noiembrie 2025
22:30
Filarmonica George Enescu se opune violenței împotriva femeilor printr-o campanie unică în peisajul cultural: „Indiferența este complicele violenței” # PressHub
Filarmonica George Enescu lansează marți, 25 noiembrie, la ora 11.30, o campanie inedită și unică în peisajul cultural românesc de conștientizare atât a impactului pe care îl are violența împotriva femeii asupra societății și a fiecărui cetățean în parte, cât și a capacității pe care o avem toți de a acționa pentru combaterea fenomenului. Maestrul […]
22:20
Aktual24 | Semnele unui Blat PSD-AUR. George Simion l-a atacat la Buzău pe candidatul susținut de PNL-USR, dar s-a ferit să spună ceva de Marcel Ciolacu # PressHub
Liderul AUR, George Simion, a fost prezent, vineri, la Buzău pentru a-l susține pe candidatul partidului la conducerea Consiliului Județean, Ștefan Avramescu. Simion s-a ferit din răsputeri să îl atace pe Marcel Ciolacu, candidatul PSD, în schimb l-a atacat violent pe candidatul independent susținut de PNL-USR, Mihai Răzvan Moraru, scrie Aktual24. Ca să evite să […]
21:50
Mai multe organizații civice au protestat în fața sediului Guvernului: ,,Vrem drepturi egale, fără pensii speciale!” FOTO / VIDEO # PressHub
Comunitatea Declic, alături de Corupția Ucide și Inițiativa România, au organizat vineri seara, în Piața Victoriei din București, un protest împotriva pensiilor speciale. Participanții la protest au cerut organizarea unui referendum constituțional pentru eliminarea pensiilor speciale și au afișat pancarte cu mesaje împotriva privilegiilor primite de magistrați. Ei au scandat lozinci precum „Magistrați, nu aristocrați"; […]
21:10
România și cel mai dramatic scenariu în Ucraina. Interviu cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra # PressHub
Riscurile unui război mare în următorii ani, scenarii privind evoluția conflictului din Ucraina, influența Rusiei în România. Deutsche Welle a stat de vorbă cu profesorul Cristian Nițoiu de la Universitatea Loughborough din Londra. DW: Cum vedeți planul de pace negociat între Washington și Moscova și care pune sub presiune Ucraina? Cristian Nițoiu – Planul de […]
20:50
Nicușor Dan: Mă alătur mesajului altor lideri europeni care au asigurat azi Ucraina de sprijinul lor continuu # PressHub
Președintele Nicușor Dan a declarat vineri că securitatea României și a întregii Europe depinde de condițiile viitoarei păci în Ucraina și de aranjamentele ulterioare. Șeful statului a transmis că se alătură mesajului altor lideri europeni care au asigurat Ucraina de susținerea lor. "Salut, în primul rând, eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump de a avansa […]
Mai mult de 2 zile în urmă
18:00
Aktual24 | Marile puteri europene resping elementele-cheie ale planului de pace pentru Ucraina # PressHub
Cei mai importanți aliați europeni ai Kievului s-au aliniat vineri poziției președintelui Volodimir Zelenski, respingând puncte esențiale din planul propus pentru încheierea războiului din Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz, președintele francez Emmanuel Macron și premierul britanic Keir Starmer au convenit, într-o convorbire telefonică purtată cu liderul ucrainean, că forțele armate ale Ucrainei trebuie să își […]
17:40
Sezonul de gripă a început mult mai devreme, din cauza unei noi tulpini virale. Avertisment ECDC # PressHub
Sezonul de gripă a început anul acesta cu aproape o lună mai devreme decât de obicei în țările europene, iar cazurile cresc rapid. Centrul European de Prevenire și Control al Bolilor spune că de vină este o nouă tulpină de virus gripal, care se răspândește mai repede. Autoritățile sanitare îi îndeamnă pe toți cei eligibili […]
17:30
Pentru prima dată în Uniunea Europeană ar putea fi pus în circulație un medicament —
17:20
Ministrul Economiei: „Digitalizarea a fost o pâlnie prin care oameni politici din statul român au circulat banii publici” # PressHub
Să vorbeşti de digitalizare, astăzi, în statul român este o jignire a acestui substantiv, a declarat vineri, la Braşov, într-o conferinţă de presă, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, care a adăugat că România a pierdut 9 ani, deoarece până acum „digitalizarea a fost o pâlnie prin care oameni politici din statul român […] Articolul Ministrul Economiei: „Digitalizarea a fost o pâlnie prin care oameni politici din statul român au circulat banii publici” apare prima dată în PRESShub.
16:50
Surse politice americane au declarat pentru Reuters că Washington-ul ar presa Ucraina să accepte planul de pace, considerat o capitulare a Kievului în fața Rusiei. Aceștia susțin că Statele Unite ar fi amenințat cu încetarea livrărilor de armament și transmiterii de informații. Sursele au declarat că presiunea exercitată este mai mare decât în cazurile anterioare […] Articolul SUA ar presa Ucraina să accepte un plan de pace considerat o capitulare în fața Rusiei apare prima dată în PRESShub.
16:40
Primarul Aradului susține că recepția podului hobanat este blocată de „șmecherii din insolvență” # PressHub
Primarul Aradului, Călin Bibarț, a ținut o conferință de presă prin care a dezvăluit că recepția podului hobanat este compromisă din cauza administratorilor judiciari ai PAB Romania, scrie Special Arad. Din punctul de vedere al primarului, problemele survenite la tablier au fost rezolvate și podul este pregătit să fie deschis traficului chiar în luna decembrie. […] Articolul Primarul Aradului susține că recepția podului hobanat este blocată de „șmecherii din insolvență” apare prima dată în PRESShub.
14:40
Mercenarul Horațiu Potra, fiul său, Dorian Potra, și nepotul, Alexandru Potra, rămân în arest preventiv pentru următoarele 30 de zile, a decis, vineri, Curtea de Apel București, informează Agerpres. Horațiu Potra a fost adus în instanță pentru a fi audiat de judecători în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă […] Articolul Horațiu Potra, fiul și nepotul său, în arest preventiv pentru 30 de zile apare prima dată în PRESShub.
13:20
Noi sancțiuni UE pentru tortură sistematică, abuzuri politice și încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia # PressHub
Uniunea Europeană intensifică presiunea asupra aparatului represiv al Kremlinului, sancționând zece noi oficiali ruși implicați în torturi, abuzuri sistematice și condamnări politice. Decizia, publicată în Jurnalul Oficial al UE, vizează în special conducerea centrului de detenție SIZO-2 din Taganrog – unde deținuți ucraineni și opozanți ai regimului au fost supuși unor tratamente inumane care au […] Articolul Noi sancțiuni UE pentru tortură sistematică, abuzuri politice și încălcări grave ale drepturilor omului în Rusia apare prima dată în PRESShub.
13:00
Investigație Snoop: George Simion a plătit un milion de euro la Realitatea Plus pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără liderul AUR # PressHub
Facturile de promovare ale AUR pe Realitatea TV au fost considerate neconforme cu legea de către Autoritatea Electorală Permanentă, care a decis să nu ramburseze partidului peste 17 milioane de lei. O sesizare pe această temă a fost trimisă de AEP la Parchet, potrivit informațiilor obținute de site-ul de investigații Snoop.ro. • Dincolo de cele […] Articolul Investigație Snoop: George Simion a plătit un milion de euro la Realitatea Plus pentru o zi de promovare și aproape jumătate pentru o emisiune cu Anca Alexandrescu, dar fără liderul AUR apare prima dată în PRESShub.
12:40
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, vineri, la Curtea de Apel București, pentru a fi audiat în legătură cu dosarul în care s-a dispus în luna februarie arestarea preventivă în lipsă, după ce a fugit din țară, informează Agerpres. Horațiu Potra a fost scos dintr-o dubă a poliției cu cătușe la mâini, fiind băgat apoi […] Articolul Horațiu Potra, adus pentru audieri la Curtea de Apel București apare prima dată în PRESShub.
12:30
Cum este tratată energia în propunerea de Strategie Națională de Apărare a Țării 2025-2030? # PressHub
Prima analiză în care am încercat să răspund la întrebarea din titlu este aici. Amintesc că Strategia Națională de Apărare este în dezbatere publică, deci putem face propuneri de modificări și după cum știm că există comentarii la sfârșitul fiecărui articol, rog pe cei care monitorizează presa pe această temă să le includă deoarece sunt […] Articolul Cum este tratată energia în propunerea de Strategie Națională de Apărare a Țării 2025-2030? apare prima dată în PRESShub.
12:00
50 de piese care aparţineau unui lăcaş de cult din Norvegia au fost cumpărate dintr-un târg din judeţul Buzău de către o persoană care ulterior le-a declarat la Poliţie, obiectele de patrimoniu fiind returnate proprietarului de drept. Reprezentanţii bisericii din Norvegia au numit gestul „miracolul buzoian”. Sub egida Planului naţional Pandora, în prima jumătate a […] Articolul 50 de piese aparţinând unei biserici din Norvegia, găsite într-un târg din Buzău apare prima dată în PRESShub.
11:00
Presiuni asupra revistei Alecart, făcută de elevi ieșeni, după o cronică la filmul „Cravata galbenă” # PressHub
Echipa filmului „Cravata galbenă”, producție dedicată celebrului dirijor Sergiu Celibidache, a solicitat modificarea unei cronici publicate în revista Alecart, publicație a liceenilor de la Colegiul Național din Iași, acuzând textul de „spoiler” și susținând că dezvăluirea finalului „ar face rău filmului”, scrie Ziarul de Iași. În urma presiunilor, autoarea, elevă în clasa a XI-a, a […] Articolul Presiuni asupra revistei Alecart, făcută de elevi ieșeni, după o cronică la filmul „Cravata galbenă” apare prima dată în PRESShub.
10:40
Zelenski ar vrea să discute cu Trump un plan de pace controversat, redactat fără Ucraina și UE # PressHub
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că este dispus să discute cu președintele american Donald Trump despre un plan de pace susținut de Washington, care ar impune Ucrainei concesii majore pentru a opri invazia Rusiei. Administrația prezidențială de la Kiev a confirmat joi că a primit proiectul de acord – elaborat de oficiali americani și […] Articolul Zelenski ar vrea să discute cu Trump un plan de pace controversat, redactat fără Ucraina și UE apare prima dată în PRESShub.
09:50
Reuniune la București despre viitorul politicii de coeziune UE: doi vicepreședinți ai Comisiei Europene vin vineri la masa rotundă ministerială # PressHub
Vineri, Bucureștiul găzduiește una dintre cele mai importante reuniuni europene ale începutului de an în materie de dezvoltare și fonduri UE. Doi vicepreședinți executivi ai Comisiei Europene – Roxana Mînzatu (foto) și Raffaele Fitto – vin la București pentru o serie de discuții de nivel înalt privind viitorul politicii de coeziune, în contextul revizuirii la […] Articolul Reuniune la București despre viitorul politicii de coeziune UE: doi vicepreședinți ai Comisiei Europene vin vineri la masa rotundă ministerială apare prima dată în PRESShub.
09:10
Cristian Preda: „Votul cel mai consistent, anul trecut, a fost un vot împotriva establishment-ului PNL-ist şi PSD-ist / Deranjează – mai mult decât în trecut – impostura și privilegiul” INTERVIU # PressHub
Cristian PREDA şi-a lansat, săptămâna aceasta, la Universitatea Ovidius din Constanţa (UOC), volumul „Ideologii şi ideologi în România contemporană”, apărut recent la Editura Humanitas. Despre lucrare au vorbit conf. dr. Mihaela Ivănescu, prodecana Facultăţii de Istorie şi Ştiinţe politice (FISP) din cadrul UOC, asist. dr. Georgiana Ţăranu şi asist. dr. Adrian Herţa de la FISP. […] Articolul Cristian Preda: „Votul cel mai consistent, anul trecut, a fost un vot împotriva establishment-ului PNL-ist şi PSD-ist / Deranjează – mai mult decât în trecut – impostura și privilegiul” INTERVIU apare prima dată în PRESShub.
07:10
Statul a crescut chiriile foarte mici ale locuințelor de serviciu. Taxe pe apartamente de 4 lei/mp și de 2,8 lei/metru pătrat pe lună pentru piscine și crame # PressHub
Ministerul Dezvoltării, condus de udemeristul Cseke Attila, propune „actualizarea” prețului pe metru pătrat al locuințelor de serviciu ocupate de angajați ai diverselor ministere cu rata inflației pe perioada 2007 – 2024. Astfel, chirii ridicol de mici, de 1,8 lei/mp de locuință urmează a deveni 4 lei/metru pătrat. În noile condiții, un apartament de 52 de […] Articolul Statul a crescut chiriile foarte mici ale locuințelor de serviciu. Taxe pe apartamente de 4 lei/mp și de 2,8 lei/metru pătrat pe lună pentru piscine și crame apare prima dată în PRESShub.
20 noiembrie 2025
23:10
De la classic la jazz manouche, Teodora Brody și Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, susțin un recital cameral unic la Ateneul Român # PressHub
From Mozart to Django Reinhardt, recitalul cameral susținut de Teodora Brody, ansamblul Violoncellissimo și invitații lor, propune pe 25 noiembrie, la Ateneul Român, un parcurs muzical îndrăzneț, de la clasic la jazz manouche, în aranjamente muzicale semnate de Teodora Brody și orchestrațiile tânărului compozitor Andrei Petrache. Biletele sunt disponibile aici. From Mozart to Django Reinhardt […] Articolul De la classic la jazz manouche, Teodora Brody și Violoncellissimo, alături de pianistul Cătălin Răducanu, susțin un recital cameral unic la Ateneul Român apare prima dată în PRESShub.
20:20
Cumulul pensie-salariu. Penalizarea cu 85% din pensie se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive # PressHub
Purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu, a declarat joi că măsura privind interdicţia cumulului pensiei cu salariul la stat, care urmează să prevadă o penalizare cu un procent de 85% din pensie, se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive. „În privinţa cumulului pensie-salariu, din start aş vrea să subliniez că vorbim de penalizare […] Articolul Cumulul pensie-salariu. Penalizarea cu 85% din pensie se va aplica doar în ipoteza pensiilor necontributive apare prima dată în PRESShub.
20:00
Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis # PressHub
Tribunalul Sibiu a respins, joi, cererea formulată de Statul Român, prin Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Braşov, de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului preşedinte Klaus Iohannis. „(…) azi, 20.11.2025, Tribunalul Sibiu s-a pronunţat în acest dosar cu privire la soluţionarea cererii de instituire a sechestrului asigurator, în sensul că instanţa a […] Articolul Instanţa a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asupra bunurilor familiei Iohannis apare prima dată în PRESShub.
19:50
Horațiu Potra, adus în țară sub escorta poliției. Au fost extrădați și fiul și nepotul mercenarului # PressHub
Mercenarul Horațiu Potra a fost adus, joi, în țară, cu o cursă aeriană din Dubai și a fost preluat de polițiști de la Aeroportul Otopeni. Alături de Potra au mai fost extrădați Dorian Potra, fiul mercenarului, și Alexandru Potra, nepotul lui, toți trei fiind dați în urmărire internațională, după ce au plecat din România la […] Articolul Horațiu Potra, adus în țară sub escorta poliției. Au fost extrădați și fiul și nepotul mercenarului apare prima dată în PRESShub.
19:00
Curtea Constituțională a mutat pe 10 decembrie dezbaterea legii prin care cresc taxele locale # PressHub
Curtea Constituțională a României (CCR) a mutat pe 10 decembrie termenul de judecată pe sesizarea AUR la legea care crește taxele locale și impozitul pe dividende. Guvernul ceruse CCR să judece mai repede, după ce primul termen a fost stabilit de CCR pe 21 ianuarie 2026, prea târziu pentru realizarea bugetului de stat pe 2026, […] Articolul Curtea Constituțională a mutat pe 10 decembrie dezbaterea legii prin care cresc taxele locale apare prima dată în PRESShub.
18:40
Criză diplomatică între Japonia și China după afirmațiile premierului Takeichi privind apărarea Taiwanului # PressHub
Relația dintre Beijing și Tokyo s-a degradat considerabil în ultima perioadă. Premierul japonez Sanae Takeichi a declarat că Japonia ar putea interveni militar pentru a apăra Taiwanul în fața unei agresiuni chineze. China, care consideră Taiwanul teritoriu secesionst, a ripostat ferm la această poziție, relatează CNN. Într-o declarație susținută în Parlamentul Japoniei, prim-ministrul japonez a […] Articolul Criză diplomatică între Japonia și China după afirmațiile premierului Takeichi privind apărarea Taiwanului apare prima dată în PRESShub.
18:40
Unic în România. În staţiunea Păltiniş, zăpada depozitată peste vară şi toamnă prin tehnologia de snow-farming # PressHub
Pentru prima dată în România, operatorii din complexul de schi Păltiniş Arena marchează vineri un moment unic prin dezvelirea unui depozit de zăpadă păstrat timp de trei anotimpuri, inclusiv peste vară printr-un sistem modern de snow-farming, o investiţie importantă realizată la finalul sezonului de schi din primăvara acestui an, potrivit unui comunicat de presă, informează […] Articolul Unic în România. În staţiunea Păltiniş, zăpada depozitată peste vară şi toamnă prin tehnologia de snow-farming apare prima dată în PRESShub.
