Incident teribil înaintea unui meci din Statele Unite! Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri
Fanatik, 23 noiembrie 2025 18:20
Este din nou haos în Statele Unite ale Americii, după un atac cu cuțitul petrecut înaintea unei partide. Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 30 minute
18:20
Incident teribil înaintea unui meci din Statele Unite! Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri # Fanatik
Este din nou haos în Statele Unite ale Americii, după un atac cu cuțitul petrecut înaintea unei partide. Un jucător de fotbal american și-a înjunghiat doi coechipieri.
Acum o oră
18:00
Daniel Oprița pune condiții conducerii Stelei pentru prelungirea contractului: „Vreau să fac pasul la Liga 1!” # Fanatik
Daniel Oprița și-a pierdut răbdarea cu oficialii de la CSA Steaua. Antrenorul nu are de gând să mai rămână în Ghencea dacă „militarii” nu vor avea drept de promovare în SuperLiga
17:40
După Asia Express, Gabi Tamaș e din nou în centrul atenției. Gestul vulgar făcut de sportiv chiar în direct la tv # Fanatik
Gabi Tamaș a revenit în centrul atenției. De această dată nu este vorba despre victoria de la Asia Express, ci despre un moment care a generat mari controverse.
Acum 2 ore
17:20
CFR Cluj – Rapid, Live Video în etapa 17 din SuperLiga. Daniel Pancu, „față în față cu marea iubire” # Fanatik
CFR Cluj o întâlnește pe Rapid în etapa 17 de SuperLiga. Află aici cine transmite la TV și online, programul complet, scorul live și cele mai tari faze.
17:10
Gafă teribilă a lui Real Madrid! L-a confundat pe jucătorul din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil # Fanatik
Real Madrid a comis o gafă uriașă când a proiectat imagini în care aducea un omagiu unor persoane care au murit în ultimul an. A confundat un jucător din La Liga cu fratele decedat al lui Diogo Jota. Cum a fost posibil.
17:00
„A fost fault, bă!”. Mihai Stoica face lumină în scandalul Tavi Popescu – Eugen Neagoe de la FCSB – Petrolul # Fanatik
Conflictul Tavi Popescu vs. Eugen Neagoe a fost în centrul atenției la FCSB - Petrolul 1-1. Mihai Stoica a făcut lumină și a povestit ce s-a întâmplat, de fapt, pe Arena Națională
16:40
Adevăratul motiv pentru care Cristiano Ronaldo nu a apărut în filmul lui Ladislau Boloni: “A fost de negăsit! Are două avioane private” # Fanatik
Cristiano Ronaldo nu a mai apărut în cele din urmă în filmul lui Ladislau Boloni, deși acest lucru fusese anunțat anterior. Critici dure la adresa fotbalistului portughez pentru acest lucru
Acum 4 ore
16:30
CCA îi dă dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA – U Cluj 0-2: „Decizie greșită!” # Fanatik
CCA i-a oferit dreptate lui Cristi Balaj în faza controversată de arbitraj de la UTA - U Cluj 0-2. Care a fost mesajul transmis de Kyros Vassaras în această situație.
16:10
„Nu o să iert asta niciodată!”. Mihai Stoica „arde” înainte de derby-ul Inter – AC Milan. Cum a ajuns fanul echipei lui Chivu # Fanatik
Mihai Stoica așteaptă cu sufletul la gură „Derby della Madonnina”. Președintele C.A. de la FCSB e mare fan Inter și îi ține pumnii lui Chivu în confruntarea cu AC Milan
15:50
Pep Guardiola, sub presiune după ce Manchester City a primit amenzi de 3 milioane de lire sterline. Ce reguli a încălcat spaniolul # Fanatik
În ultimele trei sezoane, Pep Guardiola nu ținut cont regulamentele din Premier League, iar Manchester City a fost amendată drastic. Ce reguli a încălcat spaniolul și ce mesaj ferm i-a transmis clubul.
15:40
Război total la Steaua între Daniel Oprița și Florin Talpan: „Să înceteze cu jignirile! Se ascunde când mă vede” # Fanatik
Daniel Oprița se află în continuare într-un „război” cu juristul Florin Talpan, care l-a atacat în repetate rânduri. Antrenorul Stelei a comentat această situație, dar a vorbit și despre presupusul conflict pe care l-ar fi avut cu proprii suporteri după remiza cu Metalul Buzău.
15:20
Se schimbă din nou sistemul tactic la FCSB!? Anunțul lui Mihai Stoica: „Așa am câștigat două campionate!” # Fanatik
FCSB a evoluat cu un sistem de joc schimbat pentru meciul cu Petrolul Ploiești, din SuperLiga, fără număr 6, partidă care s-a încheiat la egalitate, 1-1.
15:10
Sportivul celebru care are milioane de euro în cont, dar locuiește cu părinții. În ce condiții trăiește acesta, de fapt # Fanatik
Deși are milioane de euro în cont și își permite orice, un faimos sportiv a ales să locuiască cu părinții în continuare. Cum arată locuința acestora?
15:10
14:50
„Cel mai important meci al sezonului!”. Ce urmează pentru Filipe Coelho și U Craiova după victoria 2-1 cu FC Argeș # Fanatik
Universitatea Craiova a intrat oficial în era lui Filipe Coelho. Analiza debutului portughezului pe bancă și ce urmează acum pentru olteni, de fapt.
Acum 6 ore
14:30
„Cât voi fi eu primar, niciun şofer nu va mai plăti niciun leu la parcare”. Promisiunile lui Gigi Neţoiu, dacă va câştiga alegerile din 7 decembrie # Fanatik
Gigi Neţoiu şi-a prezentat la FANATIK EXCLUSIV planul pentru Bucureşti, promiţând referendum pe priorităţile oraşului, transparenţă totală în cheltuirea banilor publici şi parcări gratuite pentru toţi şoferii.
14:20
Reacție-șoc a lui Mihai Stoica după FCSB – Petrolul 1-1: „Mă așteptam să pierdem!”. Jucătorii vinovați și care ar fi „rușinea mondială!” # Fanatik
Ce a spus Mihai Stoica după FCSB - Petrolul 1-1. Reacție total șocantă după remiza campioanei României pe teren propriu. Cine sunt, de fapt, vinovații pentru rezultat.
14:10
Româncă premiată cu argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Povestea educatoarei care lucrează într-un mare oraș din România # Fanatik
O educatoare a reușit să câștige medalia de argint la Campionatul Mondial de Culturism și Fitness. Despre cine este vorba și care este povestea sa de viață?
13:40
Viciere de rezultat în SuperLiga!? Verdict dur al specialistului Cristi Balaj: „Mari semne de întrebare. Linia a fost trasă greșit!” # Fanatik
Cristi Balaj și-a oferit părerea în cazul arbitrajului de la meciul UTA - U Cluj 0-2. Ce a spus despre intervenția VAR-ului la golul marcat de arădeni, anulat ulterior.
13:40
„O prostie!”. LPF, reacție virulentă după adoptarea Legii Novak în sportul românesc. Cristi Balaj anticipează probleme mari cu Uniunea Europeană # Fanatik
Fotbalul românesc se revoltă după adoptarea Legii Novak în sportul autohton. Cum au reacționat un oficial FRF, dar și Cristi Balaj pe seama schimbării majore.
13:20
Invazie roș-albastră la Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie. Anunț de ultimă oră pentru fanii FCSB # Fanatik
FCSB se pregătește pentru meciul dificil cu Steaua Roșie din Europa League, iar fanii „roș-albaștrilor” vor fi prezenți în număr mare pe stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad.
13:10
Jucătorul important de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit de Gigi Becali: ”Avea probleme cu băutura” # Fanatik
Cine este jucătorul de bază din trecut de la naționala României care nu a mai ajuns la FCSB, deși era dorit insistent de Gigi Becali. Motivul pentru care a picat transferul.
12:50
Ce se întâmplă cu Tavi Popescu? Verdict necruțător: „Dacă mai vrea să joace fotbal, trebuie să plece de la FCSB!” # Fanatik
Considerat a fi unul dintre cei mai talentați jucători din SuperLiga, Octavian Popescu nu reușește să se impună în echipa FCSB-ului și este sfătuit să plece de la echipă.
12:40
Veste uriașă pentru CFR Cluj înaintea derby-ului cu Rapid. „A scăpat!”. Reacția lui Neluțu Varga # Fanatik
CFR Cluj a primit o veste incredibil de bună înaintea derby-ului cu Rapid. Vicecampioana a scăpat de spectrul depunctării. Reacția exclusivă a patronului Neluțu Varga
Acum 8 ore
12:30
Gigi Mustață, declarație războinică în lupta la titlu din SuperLiga: „Decât să câștige ăștia, mai bine Botoșani!” # Fanatik
Gheorghe Mustață a vorbit despre dorințele pe care fanii FCSB-ului le au în acest sezon, asta după ce echipa roș-albastră nu s-a ridicat până acum la nivelul așteptărilor.
12:20
„Haotic. Cea mai indisciplinată echipă din campionat!”. Sabin Ilie, nemilos cu jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul # Fanatik
Sabin Ilie a dat de pământ cu FCSB. Fostul mare atacant nu a avut milă de fotbaliștii lui Elias Charalambous, care au făcut doar 1-1 cu Petrolul Ploiești
12:10
Ce a făcut Ion Țiriac cu colecția impresionantă de mașini: ”Am primit o ofertă ieșită din comun” # Fanatik
Decizia surprinzătoare luată de Ion Țiriac în privința colecției uriașe de autoturisme. Fostul mare jucător de tenis a dezvăluit propunerea care i s-a făcut recent.
11:50
Gigi Mustață, avertisment dur pentru jucătorii FCSB după 1-1 cu Petrolul: „Lipsă de atitudine!”. Cere transferuri de urgență # Fanatik
Reacția dură a lui Gigi Mustață după FCSB - Petrolul 1-1. Ce a spus despre jucătorii campioanei României și ce transferuri a cerut, de fapt.
11:30
Pe cine mai sperie FCSB? Eugen Neagoe, nemulțumit cu egalul obținut de Petrolul pe Arena Națională: „I-am respectat prea mult!” # Fanatik
Eugen Neagoe a dezvăluit că echipa sa putea să câștige meciul de pe Arena Națională, contra celor de la FCSB, însă startul partidei a fost unul neașteptat.
11:20
Vivi Răchită, ironie maximă după FCSB – Petrolul 1-1: „Dacă nici cu ei nu iei puncte, atunci cu cine?” # Fanatik
Valeriu Răchită a făcut spectacol după FCSB - Petrolul 1-1. Fost jucător la cele două echipe, expertul FANATIK i-a ironizat maxim pe roș-albaștrii, care s-au îndepărtat, din nou, de play-off
11:10
Afacerea profitabilă în care a investit Dan Petrescu. ”Bursucul” l-a egalat pe Gică Hagi la capitolul avere # Fanatik
Dan Petrescu, o legendă a fotbalului românesc și un antrenor de succes, o duce bine pe plan financiar: afacerea în care a investit ”Bursucul” și care îi aduce un profit uriaș.
10:50
Vești tragice vin din Statele Unite, acolo unde fostul jucător din NBA a decedat la doar 54 de ani, asta după ce rămasese paralizat în urma unui accident.
10:40
Gigi Neţoiu propune înăsprirea condițiilor din Legea Novak: „Minim 50% români într-o echipă” # Fanatik
Gigi Nețoiu, candidat independent la Primăria Capitalei, le dă peste nas celor care contestă „legea Novak”. Omul de afaceri nu doar că e de acord cu ea, ci propune înăsprirea condițiilor
Acum 12 ore
10:30
Pep Guardiola și-a pierdut mințile după Newcastle – Manchester City 2-1. Gest șocant făcut în fața unui cameraman # Fanatik
Pep Guardiola și-a pierdut cumpătul după ce Manchester City a pierdut la Newcastle, scor 1-2. Catalanul s-a certat cu Bruno Guimaraes și a fost la un pas să agreseze un cameraman
10:20
Veștile proaste continuă pentru FCSB, asta după ce nu a putut să o bată pe Petrolul, echipa bucureșteană a primit și o amendă din partea autorităților.
10:10
Simona Halep a tot primit întrebări după ce s-a retras din tenis. Iată însă că de această dată, sportiva a fost cât se poate directă în ceea ce privește decizia luată.
09:50
Gigi Becali a și lăudat un fotbalist de la FCSB după meciul cu Petrolul: “Singurul, dar nu are cu cine”. Concluzie amară: “Dinamo a ieșit în avantaj cu Politic și Musi” # Fanatik
Gigi Becali a avut un singur remarcat de la FCSB după remiza cu Petrolul, de pe Arena Națională, dar a ajuns și la o concluzie amară. Cu ce jucător s-ar fi păcălit în vară.
09:30
Ciprian Ciucu, dezamăgit de Cătălin Drulă: “Credeam că-l cunosc. Nu înțeleg de ce mă atacă pentru că e el pe locul 4” # Fanatik
Ciprian Ciucu, candidatul PNL la Primăria Capitalei, a declarat vineri, la FANATIK EXCLUSIV, că este dezamăgit de ultimele atacuri la adresa sa venite dinspre Cătălin Drulă, rivalul său de la USR.
09:20
(P) Romanchuk, fundașul cu goluri spectaculoase de la Craiova: „Fotbalul a fost visul meu” # Fanatik
Oleksandr Romanchuk s-a dovedit a fi unul dintre cele mai de succes transferuri făcute de olteni în vară, ținând cont de cât de rapid s-a adaptat în Bănie, dar și de faptul că are deja […]
09:20
Florin Gardoș, poveste genială cu colegul din Curacao de la Southampton: „Am câștigat apelul împotriva antrenorului” # Fanatik
În contextul ultimelor evenimente de la FCSB, Florin Gardoș a vorbit despre un episod asemănător trăit chiar de el în Anglia, la Southampton. Cum a reușit să câștige apelul împotriva propriului său antrenor
09:10
Gică Hagi a avut, recent, după un eveniment important, numai cuvinte de laudă pentru un fost sportiv și actual om de afaceri. Cine e românul care l-a uimit pe ”Rege”.
08:50
Gigi Becali a găsit vinovații după FCSB – Petrolul 1-1: ”Unul a dat pasă la adversar, celălalt a dormit” # Fanatik
Dezamăgit după meciul FCSB - Petrolul 1-1, Gigi Becali a pus tunurile pe jucători. Cine sunt, de fapt, vinovații pentru faptul că ”roș-albaștrii” nu au reușit să câștige.
08:30
Gigi Becali, entuziasmat de biserica pe care o construiește în Pipera: „Nu puteau să facă ei la Catedrală ce fac eu! Pun mult aur, va străluci toată” # Fanatik
Gigi Becali a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre biserica pe care o construiește în Pipera, un proiect în care a investit peste 10 milioane de euro: „Va fi din aur, va străluci toată”, spune afaceristul.
08:10
Afacerea aparent profitabilă care i-a adus pierderi importante lui Cristi Chivu. Pe ce s-au dus banii fostului fotbalist # Fanatik
Un jucător de succes, Cristi Chivu are și un început promițător ca antrenor. Pe plan financiar, acesta nu a fost mereu inspirat. Afacerea care i-a adus în trecut pierderi importante.
07:50
Mircea Lucescu, întâlnire de cinci stele cu David Popovici. Selecționerul i-a întrerupt antrenamentul campionului olimpic # Fanatik
David Popovici (21 de ani) și Mircea Lucescu (80) s-a întâlnit întâmplător, sâmbătă, 22 noiembrie. Campionul olimpic a vrut neapărat să facă cunoștință cu selecționerul României
07:40
Ce vizită surpriză au primit jucătorii lui Dinamo la ședința de yoga. A fost distracție maximă în sală. Video # Fanatik
Jucătorii lui Dinamo au avut parte de o vizită neașteptată înainte de meciul cu FC Botoșani. Iată, de fapt, cine a venit la ședința de yoga a elevilor lui Zeljko Kopic.
07:20
Superstarul celor de la Los Angeles Lakers, Lebron James, a făcut anunțul cu privire la participarea sa la Jocurile Olimpice din 2028 ce vor avea loc în Statele Unite.
07:10
La 37 de ani, Cristina Neagu primește cele mai dure acuzații: „Toată lumea vede asta. Salariu prea mare” # Fanatik
Cristina Neagu se confruntă cu acuzații dure din partea unei faimoase jucătoare. Mayssa Pessoa a criticat-o pe fosta sportivă din mai multe puncte de vedere.
07:00
Cadoul primit de Ion Țiriac din partea unui bărbat. A obținut un loc special în colecția miliardarului # Fanatik
Ion Țiriac a primit un cadou cu adevărat deosebit din partea unui bărbat. Are o semnificație aparte, iar miliardarul nu a stat pe gânduri și l-a inclus în colecția sa.
06:40
Venus Williams, apariție spectaculoasă în calendarul Pirelli 2026! Fosta iubită a lui Cristiano Ronaldo a pozat și ea pentru noua ediție. Foto # Fanatik
Celebrul calendar Pirelli este aștept cu sufletul la gură de fani, iar primele fotografii cu ediția din 2026 au apărut deja. Una dintre vedete este nimeni alta decât Venus Williams.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.