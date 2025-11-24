Lia Olguţa Vasilescu, despre costul Târgului de Crăciun de la Craiova: Anul trecut primăria a plătit în jur de două milioane de lei, iar câştigul a fost aproape dublu. lndustria HoReCa din oraş a prosperat, a fost o afacere de 10 milioane de euro

22:50

Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, într-un interviu alături de candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că municipiul Bucureşti s-a dezvoltat mult, dar are în continuare un potenţial uriaş, care, pentru a fi dezvoltat, are nevoie de buget. ”O bună parte din tot ceea ce se încasează de către Primăria Generală se duce pe componenta de subvenţii şi nu-ţi mai rămân bani pentru dezvoltare”, a afirmat Bolojan. La rândul său, Ciprian Ciucu a afirmat că referendumul pentru bugetul Capitalei ar trebui pus în aplicare, dar printr-o modificare legislativă. ”Dacă s-ar face în urma unei negocieri, nu o să facem nimic”, a declarat Ciucu.