Cristiano Ronaldo a înscris un gol spectaculos din foarfecă în prima ligă saudită - VIDEO
News.ro, 24 noiembrie 2025 08:20
Cristiano Ronaldo nu încetează să impresioneze. În etapa a 9-a din Saudi Pro League, internaţionalul portughez a marcat al 954-lea gol din carieră. Fostul jucător de la Real Madrid a pecetluit succesul echipei Al Nassr, scor 4-1, cu Al-Khaleej, cu o foarfecă magistrală.
Acum 30 minute
08:20
UPDATE -MApN: Atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina, în apropierea graniţei cu România/ Două aeronave Eurofighter Typhoon, ridicate de la sol / Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional # News.ro
Noi atacuri aeriene ale Federaţiei Ruse în Ucraina au avut loc în noaptea de duminică spre luni, în apropierea graniţei cu România. Două aeronave Eurofighter Typhoonau fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene. Nu au fost înregistrate pătrunderi de vehicule aeriene fără pilot în spaţiul aerian naţional, anunţă MApN.
08:20
08:20
Inteligenţa artificială va fi folosită în cadrul platformei de streaming Prime Video pentru a genera automat rezumate ale serialelor.
08:20
Nemulţumirea faţă de parole este generală: angajaţi care lipesc post-it-uri pe monitoare, liste uitate pe birouri şi blocări frecvente ale conturilor. Pentru companii, parolele au devenit o sursă constantă de risc şi de costuri. De aceea, tehnologiile de autentificare fără parolă câştigă rapid teren, relatează CNBC.
Acum o oră
08:10
08:00
INTERVIU - Marius Ghincea, politolog: PSD-ului şi PNL-ului le mor fizic votanţii şi n-au capacitatea de a atrage alţii. Partidele vechi vor deveni rebuturile politice ale sistemului românesc # News.ro
Asistăm în acest moment, pentru prima oară în istoria României, la o sincronizare perfectă a tinerei generaţii cu trendurile din Occident, afirmă politologul Marius Ghincea într-un interviu acordat News.ro. Este cu totul improbabil ca vechile partide să reziste la noile provocări, existând toate semnele că PSD şi PNL n-au capacitatea - în ciuda zbaterilor - să se adapteze la noile realităţi. În următorul deceniu, PSD şi PNL vor deveni rebuturile politice ale sistemului românesc, mai afirmă Marius Ghincea.
07:50
Americanii îşi păstrează dispozitivele mai mult ca oricând, iar acest lucru trage economia în jos, arată noi date # News.ro
Tot mai mulţi americani amână înlocuirea telefoanelor, laptopurilor şi a altor dispozitive, iar acest comportament, deşi reduce cheltuielile personale pe termen scurt, generează pierderi de productivitate care afectează economia la scară largă, relatează CNBC.
Acum 2 ore
07:40
Fostul prim-ministru britanic David Cameron, în vârstă de 59 de ani, a dezvăluit că a fost tratat pentru cancer de prostată, relatează BBC.
07:20
Trenuri şi zboruri anulate, creşe închise... Belgia se pregăteşte pentru trei zile de grevă naţională # News.ro
Trenuri suspendate, zboruri anulate, creşe închise: Belgia se pregăteşte luni pentru trei zile de grevă în contextul reformelor propuse de guvernul De Wever pentru redresarea finanţelor publice, comparate de sindicate cu un „dezastru social”, relatează AFP.
07:10
Microsoft se loveşte de reticenţa companiilor în adoptarea pe scară largă a chatbotului Copilot, în pofida dominaţiei sale în mediul enterprise # News.ro
Microsoft încearcă să transforme poziţia dominantă pe care o are în companii într-o adoptare masivă a chatbotului său cu inteligenţă artificială, Copilot, însă discuţiile cu clienţi prezenţi la conferinţa Ignite din San Francisco arată că procesul înaintează lent şi cu obstacole, relatează CNBC.
07:00
Candidatul taberei separatiste din Republica Srpska, Sinisa Karan, a câştigat alegerile prezidenţiale anticipate, a anunţat duminică comisia electorală, citând rezultatele preliminare, relatează Reuters.
07:00
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunţat că şi-a întrerupt temporar activitatea, duminică, din cauza unor baloane care se îndreptau spre spaţiul său aerian, astfel că unele zboruri au fost redirecţionate către alte oraşe, relatează Reuters.
06:50
Bayer anunţă rezultate pozitive pentru noul său medicament anticoagulant asundexian, după eşecul din 2023 # News.ro
Compania farmaceutică germană Bayer a raportat duminică rezultate clinice promiţătoare pentru anticoagulantul său experimental asundexian, la doi ani după un eşec major în dezvoltarea medicamentului, relatează Reuters.
Acum 4 ore
06:40
SUA şi Ucraina spun că au elaborat o „nouă versiune” a planului de pace. Este un plan "actualizat şi perfecţionat" # News.ro
Statele Unite şi Ucraina declară că au creat un „plan de pace actualizat şi perfecţionat” pentru a pune capăt războiului cu Rusia. Aparent a fost modificat un plan anterior elaborat de administraţia Trump, pe care Kievul şi aliaţii săi îl considerau prea favorabil Moscovei, relatează Reuters.
06:20
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că încă îl consideră pe preşedintele american Donald Trump un „fascist” şi un „despot”, dar a privit prima lor întâlnire faţă în faţă, care a avut loc vineri la Casa Albă, ca pe o „oportunitate” de a colabora pentru reducerea costului vieţii pentru newyorkezi, relatează NBC News.
06:10
Date ale clienţilor JPMorgan, Citi şi Morgan Stanley ar putea să fi fost expuse, după un atac cibernetic la un furnizor # News.ro
Datele clienţilor unor mari bănci americane, JPMorgan Chase, Citi şi Morgan Stanley, ar putea să fi fost accesate în urma unui atac cibernetic asupra furnizorului tehnologic SitusAMC, relatează New York Times, citând surse apropiate situaţiei.
06:00
Bolsonaro spune că paranoia provocată de medicamente l-a făcut să încerce să deschidă brăţara electronică de la gleznă # News.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a declarat că paranoia provocată de medicamente l-a determinat să manipuleze brăţara electronică de la gleznă, potrivit unui document consultat de Reuters, la o zi după ce poliţia federală l-a arestat preventiv, considerându-l un potenţial fugar.
06:00
Şedinţă a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării - Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine, printre subiectele de pe agendă / Se va discuta şi despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE # News.ro
Consiliul Suprem de Apărare a Ţării (CSAT) se reuneşte, luni, de la ora 12.00, pe agdendă fiind mai multe subiecte cu specific militar, pentru că, potrivit preşedintelui Nicuşor Dan, ”suntem într-un context în care trebuie să aprobăm nişte planuri de apărare”. Strategia Naţională de Apărare şi vulnerabilităţile anului care vine sunt doar două dintre subiectele care vir fi abordate. De asemenea, se va discuta despre proiectele pe care România vrea să le includă în Programul SAFE.
05:40
Şeful armatei israeliene a dat afară şi a mustrat mai mulţi ofiţeri superiori pentru rolul lor în evenimentele din 7 octombrie 2023 # News.ro
Şeful armatei israeliene a demis duminică mai mulţi ofiţeri superiori şi i-a mustrat pe alţii pentru rolul lor în evenimentele din 7 octombrie 2023, când Hamas a lansat un atac surpriză din Gaza asupra sudului Israelului, relatează Reuters.
05:40
Marea Britanie vrea să obţină circa 500 de milioane de lire sterline din taxarea importurilor de valoare mică # News.ro
Ministra britanică de Finanţe Rachel Reeves intenţionează să obţină aproximativ 500 de milioane de lire sterline anual prin eliminarea scutirii de taxe vamale pentru bunurile importate cu o valoare individuală de sub 135 de lire, relatează Reuters.
05:10
05:10
Oficialii americani spun că economia SUA nu riscă recesiunea, în pofida pierderii de 11 miliarde de dolari provocate de blocajul guvernamental # News.ro
Secretarul Trezoreriei, Scott Bessent, a declarat duminică că blocajul guvernamental de 43 de zile a generat o pierdere permanentă de 11 miliarde de dolari pentru economia SUA, însă nu vede niciun pericol de recesiune la nivel general, datorită scăderii dobânzilor şi reducerilor de taxe planificate pentru anul viitor, transmite Reuters.
Acum 12 ore
00:00
UPDATE - Ucraina: Oraşul Harkov, ţinta unui atac masiv al Rusiei cu drone. Au murit trei oameni # News.ro
Rusia a lansat duminică un atac „masiv” cu drone asupra oraşului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina. Trei persoane au murit şi mai multe au fost rănite, au declarat oficiali, potrivit Reuters.
00:00
Condusă de două ori, echipa spaniolă Real Madrid a terminat la egalitate duminică seara, scor 2-2, în faţa formaţiei Elche, în etapa a 13-a din La Liga.
23 noiembrie 2025
23:50
Slovenii au votat duminică împotriva legalizării sinuciderii asistate, în cadrul unui referendum organizat după o campanie împotriva acestei legi lansată de detractorii acesteia, susţinuţi de Biserica Catolică şi de opoziţia conservatoare, relatează AFP.
23:50
Echipa italiano Inter Milano, antrenată de Cristian Chivu, a pierdut duminică seara, pe teren propriu, scor 0-1, Derby della Madonnina, în faţa lui AC Milan, în etapa a 12-a din Serie A.
23:30
Rusia a lansat duminică un atac „masiv” cu drone asupra oraşului Harkov, al doilea ca mărime din Ucraina. O persoană a murit şi cel puţin alte patru au fost rănite, au declarat oficiali, potrivit Reuters.
23:20
UPDATE - Plan Roşu de Intervenţie la Brăila, unde un autobuz cu 24 de ucraineni a ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ / Două persoane vor fi transportate la spital - FOTO / VIDEO # News.ro
Un accident rutier a avut loc, duminică seară, pe Calea Galaţi din municipiul Brăila, unde un autobuz în care se aflau 24 de ucrainenia ieşit în afara şoselei şi a ajuns într-un şanţ. Autorităţile au activat Planul Roşu de Intervenţie.
23:10
Cincizeci de elevi ai unei şcoli catolice din Nigeria, răpiţi zilele trecute, au reuşit să scape # News.ro
Cincizeci dintre cei peste 300 de elevi răpiţi dintr-o şcoală catolică din Nigeria au reuşit să scape şi s-au reunit cu părinţii lor, au anunţat duminică Biserica Catolică şi Asociaţia Creştină din Nigeria (CAN), potrivit Reuters.
23:10
Răzvan Onea, căpitanul echipei Rapid, a declarat duminică seară, după meciul cu CFR Cluj, scor 0-3, că giuleştenii au făcut un meci prost, dar că trebuie să îşi ia revanşa în etapa următoare, cu Csikszereda.
23:10
23:00
Scandal la Urgenţa Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş – Un bărbat a agresat agenţii de pază şi a spart mai multe geamuri / Familia bărbatului a reclamat că ar fi fost agresat la rândul lui de agenţii de pază / Dosar penal pentru mai multe infracţiuni # News.ro
Poliţia a intervenit, duminică, la Unitatea de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă Argeş, unde a avut loc un scandal între un bărbat şi agenţii de pază. Bărbatul ar fi agresat agenţii şi ar fi spart mai multe geamuri, rănindu-se la o mână. La rândul lor, agenţii l-ar fi agresat. Poliţiştii au deschis dosar penal pentru mai multe infracţiuni, urmând a stabili exact ce s-a întâmplat.
23:00
Ilie Bolojan: Dacă predomină atacurile, dacă predomină înjurăturile, dezinformarea, jignirile, e greu de presupus că după aceste alegeri, indiferent cine ar câştiga alegerile, lucrurile vor fi bine # News.ro
Preşedintele PNL, premierul Ilie Bolojan, susţine că, dacă în campania electorală pentru Bucureşti vor predomina atacurile şi jignirile, e greu de presupus că după alegeri va fi bine pentru actuala coaliţie, indiferent cine va câştiga acest scrutin.
22:50
22:50
Bolojan: Bucureştiul are un potenţial mult mai mare şi poate să fie într-o situaţie mult mai bună / Duce lipsă de o bună gestionare a bugetelor / Ciucu: Din punctul meu de vedere, trebuie să fie pus în aplicare referendumul # News.ro
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, într-un interviu alături de candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că municipiul Bucureşti s-a dezvoltat mult, dar are în continuare un potenţial uriaş, care, pentru a fi dezvoltat, are nevoie de buget. ”O bună parte din tot ceea ce se încasează de către Primăria Generală se duce pe componenta de subvenţii şi nu-ţi mai rămân bani pentru dezvoltare”, a afirmat Bolojan. La rândul său, Ciprian Ciucu a afirmat că referendumul pentru bugetul Capitalei ar trebui pus în aplicare, dar printr-o modificare legislativă. ”Dacă s-ar face în urma unei negocieri, nu o să facem nimic”, a declarat Ciucu.
22:30
22:30
Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii.
22:20
22:00
Echipa Italiei a cucerit duminică, la Bologna, ediţia 2025 a Cupei Davis, învingând Spania în finală. Italienii au reuşit o performanţă nemaiîntâlnită de 53 de ani.
21:50
Ginerele preşedintelui american Donald Trump, Jared Kushner, face parte din delegaţia SUA care se întâlneşte cu oficialii ucraineni la Geneva, relatează CNN.
21:40
UPDATE - Buzău: Incendiu la o locuinţă din comuna Râmnicelu / O femeie de 81 de ani, găsită carbonizată # News.ro
Pompierii au intervenit, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Râmnicelu. În interior a fost găsită o femeie de 81 de ani, carbonizată.
21:40
Olguţa Vasilescu: Nu am spus niciodată că suntem împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar am spus să o facem cu cap. Când încerci să disponibilizezi un funcţionar, instanţa ţi-l dă înapoi în secunda doi # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, a declarat, duminică seară, că PSD nu este împotriva disponibilizărilor din administraţie, dar că acestea trebuie făcute cu cap, pentru că funcţionarii concediaţi apelează la justiţie şi revin imediat la muncă.
21:30
Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă şi semnificativă” de până acum # News.ro
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, relatează CNN.
21:30
Olguţa Vasilescu susţine că guvernarea Ciolacu-Ciucă nu a dăunat României: Pe deficitul acela s-au majorat pensiile, a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut toate autostrăzile şi drumurile expres # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri bune pentru România, ea precizând că, ”pe deficitul acela”, a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut autostrăzi în România.
21:30
Echipa greacă PAOK Salonic, antrenată de Răzvan Lucescu, a învins duminică, pe teren propriu, scor 3-0, formaţia Kifisia, în etapa a 11-a din campionatul Greciei, Super League.
21:20
Echipa engleză Arsenal Londra a învins duminică seara, pe teren propriu, scor 4-1, gruparea londoneză Tottenham, în etapa a 12-a din Premier League.
21:20
Camion cu arme în Vama Leuşeni-Albiţa – Audieri în Parlamentul de la Chişinău / Trei persoane au fost arestate în Republica Moldova # News.ro
Şefii Ministerului Afacerilor Interne, Serviciului Vamal şi Serviciului de Informaţii şi Securitate din Republica Moldova au fost chemaţi în Parlamentul de la Chişinău, pentru a fi audiaţi, în cazul camionului cu arme care a fost depistat în Vama Leuşeni-Albiţa. Între timp, autorităţile judiciare din ţara vecină au arestat preventiv trei persoane, suspectate că fac parte din gruparea care se specializaze în transportul de arme către Israel.
21:10
Lia Olguţa Vasilescu, despre varianta căderii Guvernului Bolojan: Poate să vină un premier, tot din partea PNL, pentru că deocamdată este un protocol pe care noi îl respectăm # News.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că, dacă PSD iese de la guvernare, atunci există varianta opoziţiei, dar a admis că există şi posibilitatea reintrării în guvern în cazul în care PNL nominalizează un alt premier.
21:00
O echipă de cercetători a descoperit o modalitate de a transforma bacteriile care trăiesc în tractul digestiv al animalelor în ”fabrici” capabile să producă compuşi ce promovează longevitatea gazdelor, sugerând o posibilă nouă strategie de dezvoltare a medicamentelor.
20:50
Buzău: Incendiu la o locuinţă din comuna Râmnicelu / O femeie, posibil surprinsă în interior # News.ro
Pompierii intervin, duminică seară, pentru stingerea unui incendiu care a cuprins o casă din comuna Râmnicelu. Se încearcă pătrunderea în imobil, unde există suspiciunea că ar fi surprinsă o femeie.
