Pe Profit Insider: Aeroporturi București semnează
Profit.ro, 24 noiembrie 2025 06:10
Aeroporturi București semnează. Detalii pe PROFIT INSIDER, un instrument de business pe bază de abonament prin intermediul căruia sunt furnizate informații exclusive privind modificările fiscale și legislative pregătite de autorități înainte de a fi lansate în dezbatere publică, tranzacții realizate de jucători importanți, decizii de business, rezultate financiare anunțate în premieră, analize de piață exclusive.
• • •
Acum o oră
06:10
Acum 8 ore
00:10
EXCLUSIV ULTIMA ORĂ Antifrauda a declanșat verificări de rambursări TVA din ultimii 2 ani. Perioada poate fi extinsă # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a început o campanie de verificări la firme vizând rambursările de TVA din ultimii ani, potrivit informațiilor Profit.ro.
00:10
2026 poate fi anul record al fondurilor UE. Unde e acum România și cum se compară cu vecinii. Situația Ungariei este abisală - ING # Profit.ro
România are la dispoziție fonduri europene de 15-16 miliarde de euro, o sumă record care ajunge la aproape 4% din PIB, pentru anul viitor, dar cu riscul ca o parte din acestea să fie pierdute, ca urmare a ineficienței administrative, incertitudinii politice, precum și a întârzierilor de implementare, arată un raport al ING Bank. În vară vine termenul limită pentru PNRR, unde România nu s-a descurcat tocmai bine, dar a reușit recent să deblocheze niște tranșe de bani. Țări precum Slovacia și Cehia stau mult mai bine la acest capitol, Polonia stă mai rău, în timp ce situația Ungariei este abisală.
00:10
EXCLUSIV FOTO Mega-parc fotovoltaic în România. Austriecii de la Enery încep lucrările la cel mai mare proiect fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu # Profit.ro
Dezvoltatorul și operatorul austriac de active de producție și stocare de energie regenerabilă Enery demarează la începutul anului viitor lucrările de construire la ceea ce reprezintă cel mai mare proiect de parc fotovoltaic din România ajuns în acest stadiu și al doilea ca dimensiuni dintre cele aflate în dezvoltare, spune, pentru Profit.ro, șeful operațiunilor din România ale Enery, Liviu Gavrilă.
00:10
EXCLUSIV Apartamente premium în fosta mahala Mătăsari. Constructorul german Weisenburger finalizează proiectul și pregătește altele două în nordul orașului # Profit.ro
Constructorul german Weisenburger, care generează anual afaceri de circa 500 de milioane de euro, se apropie de finalizarea unui proiect rezidențial de tip boutique, cu regim mic de înălțime, în locul unor case vechi din zona fostei mahalale bucureștene Mătăsari, și pregătește alte două proiecte premium noi lângă pădurea Băneasa, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.
23 noiembrie 2025
23:10
VIDEO Semnal în "lupta" oameni-roboți: Un robot umanoid a mutat direct 100.000 containere într-un depozit # Profit.ro
Compania americană de robotică Agility Robotics, anunță o performanță cu robotul său umanoid, Digit.
23:00
O însoțitoare de bord din Rusia, care a promis că „va invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată la 7 ani de închisoare.
Acum 12 ore
22:40
Șoferii Bolt din Oradea vor ieși din nou în stradă să protesteze.
22:40
Compania Vienna Energy Forța Naturală, parte din grupul austriac Wien Energy, principal furnizor de electricitate al Austriei, pregătește o nouă investiție în România, respectiv realizarea noii capacități energetice Centrala Electrică Fotovoltaică CEF Barabant.
21:40
Descoperire neașteptată în pod. Un exemplar „Superman” devine cea mai scumpă bandă desenată din istorie # Profit.ro
Un exemplar al numărului 1 din „Superman”, care a fost descoperit anul trecut în podul unei case din California, devine cea mai scumpă bandă desenată din istorie.
20:20
UNIQA Asigurări a câștigat licitația organizată de Hidroelectrica pentru furnizarea de servicii de asigurare de răspundere civilă a administratorilor și directorilor (membrii Consiliului de Supraveghere și ai Directoratului, inclusiv președinții).
20:00
Dovadă a crizei imobiliare - Cât trebuie să muncească o familie din Spania pentru cumpărarea unei case # Profit.ro
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuință, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depășește cu mult oferta dar și de alți factori, care au dus la creșterea prețurilor, inclusiv pe piața închirierilor.
20:00
Europenii au venit cu o versiune modificată a planului de pace al Statelor Unite pentru Ucraina.
Acum 24 ore
17:20
Cea mai veche cafenea din Roma, închisă brusc. Evacuare cu carabinieri, uși blocate VIDEO # Profit.ro
Cea mai veche cafenea din Roma, Antico Caffè Greco, a fost închisă. Decizia a fost luată după un litigiu care a dus la evacuarea proprietarilor.
17:00
16:40
Retailerul francez de articole sportive Decathlon a publicat primele imagini cu noul combinezon care va fi utilizat de Agenția Spațială Europeană.
16:10
Acuzații grave față de Facebook, Google, TikTok - ascund intenționat impactul negativ. Mai multe inspectorate școlare au deschis proces # Profit.ro
Mai multe inspectorate școlare au deschis un proces împotriva Meta (Facebook), Google, Spanchat și TikTok.
15:40
Piețele din România au devenit deja "teren de luptă" pentru carnea de porc. LISTA prețuri # Profit.ro
Piețele din România au devenit deja un adevărat "teren de luptă" pentru carnea proaspătă de porc.
15:20
FOTO Preț record pentru ceasul unui pasager bogat de pe Titanic. Soția a refuzat să plece cu o barcă de salvare # Profit.ro
Un ceas de buzunar din aur, recuperat de la unul dintre cei mai bogați pasageri de pe Titanic, a obținut un preț record de 1,78 milioane de lire sterline la o licitație, relatează BBC.
15:10
Bulgarii, între frică și optimism pentru euro. Risc de inflație și de scumpiri imobiliare, pe măsură de vecinii sunt asaltați de nomazi digitali # Profit.ro
Bulgarii se apropie de introducerea euro la 1 ianuarie 2026 cu un amestec de îngrijorare și optimism.
14:40
„Casele blestemate” din Hong Kong, fenomen care se extinde. O casă de lux a pierdut 30-40% din valoare după moartea unei menajere # Profit.ro
Piața imobiliară din Hong Kong este marcată astăzi de așa-numitele „hongza”.
14:20
Președintele Nicușor Dan a promulgat legea care introduce amendarea comercianților cu sume cuprinse între 5.000 și 25.000 de lei pentru nerespectarea obligației de a înlocui produsele achiziționate, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate în termen de cel mult 30 de zile de la achiziție.
14:00
Mulți locatari din blocuri au început să își instaleze pe balcon kit-uri pentru panouri fotovoltaice, cumpărate din magazine.
13:30
Explozia blocului din Rahova - Chiar dacă vânzările de polițe obligatorii au crescut, portofoliul PAID Romania a scăzut # Profit.ro
Compania care emite polițe de asigurare obligatorie a locuinței, PAID Romania, a atins un portofoliu de 2,32 milioane de contracte în vigoare, la finele lunii octombrie 2025, în scădere cu aproape 0,3% față de octombrie 2024.
13:00
Noul pod peste Tisa este pe ultima sută de metri, anunță autoritățile române.
12:40
Rețeaua de magazine Diana mai face un pas în parcursul său de dezvoltare, prin deschiderea unei noi unități, în localitatea Osica de Su,s din județul Olt.
12:30
Datoria administrației publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform ultimelor date publicate de Ministerul Finanțelor.
12:10
Vremea se încălzi din 25 noiembrie în aproape toată țara, după un scurt episod cu temperaturi mai scăzute, precipitații locale, predominant sub formă de lapoviță și ninsoare la munte, potrivit prognozei emise de Administrația Națională de Meteorologie (ANM), valabilă până la 30 noiembrie 2025.
11:40
Un miliard de dolari pentru extinderea infrastructurii de inteligență artificială și serviciilor bazate pe AI în Africa # Profit.ro
Emiratele Arabe Unite vor investi 1 miliard de dolari pentru a extinde infrastructura de inteligență artificială și serviciile bazate pe AI în Africa, cu scopul de a sprijini dezvoltarea economică și socială a statelor de pe continent, a anunțat ministrul de stat Saeed Bin Mubarak Al Hajeri la summitul liderilor G20 de la Johannesburg, citat de Reuters.
11:20
La începutul anului viitor, Apple este așteptată să lanseze iPhone 17e, cel mai ieftin și mai puțin performant model al celei mai recente serii de iPhone-uri.
11:10
Numeroase gadgeturi cu tehnologie AI lansate de Amazon, Meta, Google și startupuri sunt disponibile în sezonul de Crăciun 2025 # Profit.ro
O nouă generație de dispozitive cu inteligență artificială generativă domină ofertele de sărbători din 2025, pe fondul Black Friday și al unei competiții tot mai intense între giganții tehnologici. Amazon, Meta, Google și producători mai mici precum Friend și Plaud au lansat gadgeturi AI care variază de la boxe inteligente avansate la o ”prietenă AI” purtată ca pandantiv, relatează CNBC.
10:40
RAW îți oferă control și latitudine de editare, JPEG îți dă fișiere mici, gata de folosit.
10:20
NBC News a realizat o analiză a postărilor celui mai bogat om din lume pe propria platformă socială, X.
09:40
ULTIMA ORĂ Un gigant din Emirate este interesat de activele internaționale ale Lukoil, inclusiv cele din România # Profit.ro
Conglomeratul IHC - International Holding Company - din Abu Dhabi a confirmat că a notificat Departamentul Trezoreriei SUA în legătură cu interesul său pentru achiziționarea activelor internaționale ale Lukoil, aflate în prezent în proces de vânzare din cauza sancțiunilor americane, transmite Reuters.
09:20
După ce Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor familiei fostului președinte Klaus Iohannis, șeful ANAF, Adrian Nica, a afirmat că instituția va continua demersurile legale pentru recuperarea de la fostul președinte a despăgubirilor datorate pentru lipsa de folosință a cotei de jumătate dintr-un imobil situat în centrul municipiului Sibiu.
09:10
ANAF a declanșat controale la zeci de companii din HoReCa care ”nu au înțeles mesajul de conformare voluntară” # Profit.ro
Adrian Nica, șeful ANAF, susține că încasările la buget de la companiile care activează în zona HoReCa au crescut în ultimele luni cu 20%.
09:10
Vinul zilei: un cuvée de producție limitată, din Merlot și Cabernet Sauvignon, completat de soiul autohton Fetească Neagră, cotat cu 94 de puncte James Suckling # Profit.ro
Matei 2019, recomandarea noastra din aceasta duminica, este un vin roșu emblematic din Dealu Mare, cotat cu 94 de puncte James Suckling
09:00
Identitatea vizuală a unor instituții precum Interpol, Europol, Poliția Română, ANAF sau chiar DNSC este folosită pentru a crea aparența de credibilitate în tentativele de fraudă online, avertizează Directoratul Național de Securitate Cibernetică.
Ieri
03:10
FOTO O nouă mare companie aeriană low-cost vine în România. Prima cursă va fi în plin sezon turistic CONFIRMARE # Profit.ro
O nouă companie aeriană low-cost intră în România.
02:00
Fostul premier Adrian Năstase (75 de ani) anunță că a suferit o intervenție chirurgicală, complicată, la un umăr.
00:30
INTERVIU Ministrul adjunct al Economiei și Finanțelor din Grecia, Nikos Papathanasis: Digitalizarea a combătut evaziunea fiscală # Profit.ro
Europa funcționează pe baza pieței unice, iar o piață unică, ca să funcționeze, are nevoie de coeziune pentru a avea convergență regională și a oferi cetățenilor același mod de viață, a declarat Nikos Papathanasis, ministru adjunct al Economiei și Finanțelor din Grecia.
00:20
Traficul rutier se desfășoară, sâmbătă seară, în condiții de vizibilitate scăzută sub 200 de metri și, izolat, sub 50 de metri, din cauza ceții, pe drumuri din județele Giurgiu, Teleorman și Olt. De altfel, aceste zone se află sub atenționare Cod galben de ceață.
00:20
Exclusivitățile săptămânii: EXIT major pregătit în România de Morgan Stanley. Nouă mare fabrică deschisă, exact în zona de unde americanii tocmai pleacă. Investiție strategică Afriso - FOTO # Profit.ro
Profit.ro vă prezintă principalele informații exclusive din săptămâna care tocmai se încheie.
22 noiembrie 2025
22:50
Studiu: Tulburările de alimentație pot provoca probleme grave pentru sănătate chiar și după 10 ani de la diagnostic # Profit.ro
Tulburările de alimentație pot avea consecințe care depășesc cu mult perioada imediat următoare diagnosticului. Un nou studiu arată că persoanele afectate continuă să prezinte riscuri crescute pentru mai multe afecțiuni grave chiar și după cinci sau zece ani, subliniind necesitatea unei monitorizări medicale de lungă durată.
22:10
FOTO&VIDEO PREMIERĂ - STB a lansat "Revoluția" pregătită de Nicușor Dan. Apar panourile digitale în stații, ca în țările dezvoltate # Profit.ro
Stațiile de transport public din București încep să aibă de acum sisteme de informare a călătorilor.
21:20
EȘEC Doar acord de compromis climatic, după panică și evacuări, la COP30. Unele țări au avut un ton mai dur. Fără noi angajamente de renunțare la combustibilii fosili # Profit.ro
Un incendiu a izbucnit la un stand din spațiul în care se desfășoară COP30, la Belem, în Brazilia.
18:30
INTERVIU Ministrul adjunct al Economiei și Finanțelor din Grecia, Nikos Papathanasis: Digitalizarea a combătut evaziunea fiscală # Profit.ro
18:10
17:40
Planul unilateral al SUA de a pune capăt războiului din Ucraina „este o bază care va necesita muncă suplimentară”, au declarat sâmbătă liderii occidentali reuniți în Africa de Sud pentru summitul G20, relatează The Guardian.
17:20
Primăria Turda reacționează la informația conform căreia un om de afaceri din Oradea a pus sechestru pe acțiunile firmei ce administrează Salina Turda.
