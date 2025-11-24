Ce sărbătorim pe 24 noiembrie: Ziua Mondială a Evoluției, Ziua Morsei și Ziua Gemenilor Siamezi
Aktual24, 24 noiembrie 2025 08:10
Astăzi lumea sărbătorește câteva evenimente cu totul speciale, care ne amintesc atât de istoria științei, cât și de nevoia de a proteja natura și diversitatea umană. Ziua Mondială a Evoluției Pe 24 noiembrie 1859 apărea cartea „Originea speciilor” a lui Charles Darwin – momentul zero al teoriei evoluției moderne. Deși însuși Darwin ezita să publice […]
• • •
Alte ştiri de Aktual24
Acum 5 minute
08:20
Ce-ar fi putut să meargă prost? „Planul de pace” pentru Ucraina, conceput de oligarhul rus Kiril Dmitriev, alături de Steve Witkoff și ginerele lui Trump – ambii fără nicio experiență diplomatică # Aktual24
Agenția Bloomberg dezvăluie, citând mai multe surse direct implicate în discuții, că așa-numitul „plan de pace” american pentru încetarea războiului din Ucraina a fost elaborat în secret în luna octombrie, în afara canalelor oficiale ale Departamentului de Stat, de trei persoane: ginerele președintelui Donald Trump, Jared Kushner, emisarul special Steve Witkoff și oligarhul rus apropiat […]
Acum 15 minute
08:10
Ce sărbătorim pe 24 noiembrie: Ziua Mondială a Evoluției, Ziua Morsei și Ziua Gemenilor Siamezi # Aktual24
Astăzi lumea sărbătorește câteva evenimente cu totul speciale, care ne amintesc atât de istoria științei, cât și de nevoia de a proteja natura și diversitatea umană. Ziua Mondială a Evoluției Pe 24 noiembrie 1859 apărea cartea „Originea speciilor” a lui Charles Darwin – momentul zero al teoriei evoluției moderne. Deși însuși Darwin ezita să publice […]
Acum o oră
07:50
Doi bărbați au ajuns la spital după ce au căzut într-o groapă de un metru adâncime, apărută în mijlocul unei străzi din Petroșani – VIDEO # Aktual24
Un incident mai puțin obișnuit a avut loc în municipiul Petroșani: doi bărbați au căzut într-o groapă care s-a format brusc în carosabil, pe strada Funicularului. Potrivit cotidianului local Gazeta de dimineață, apelul la 112 a fost primit duminică, în jurul orei 17:30. La fața locului au intervenit rapid pompierii Detașamentului Petroșani cu o autospecială […]
07:40
Donald Trump s-a gudurat degeaba pe lângă Zohran Mamdani: „Îl consider în continuare un despot fascist”, afirmă primarul New York-ului # Aktual24
Primarul ales al New York-ului, socialistul democratic Zohran Mamdani, a confirmat duminică, într-un interviu pentru emisiunea „Meet the Press” de la NBC, că îşi menţine în totalitate criticile dure la adresa preşedintelui Donald Trump, chiar şi după întâlnirea „productivă” de vineri de la Casa Albă. „Da, îl consider în continuare un fascist şi un despot. […]
Acum 2 ore
07:20
O stewardesă din Rusia, condamnată la șapte ani de închisoare după ce a scris pe chat că va „invita la un ceai” armata ucraineană dacă aceasta va ajunge la Moscova # Aktual24
O stewardesă din Rusia, care a promis că va ”invita la un ceai” armata ucraineană dacă va ajunge la Moscova, a fost condamnată duminică la șapte ani de închisoare pentru răspândirea de informații false despre forțele armate ruse. ”Tribunalul a declarat-o pe Varvara Volkova vinovată în temeiul (…) articolului 207.3 din Codul penal rus (difuzarea […]
07:10
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro susține că și-a ars brățara electronică de la picior din cauza paranoiei induse de medicamente # Aktual24
Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a susținut duminică, în cadrul unei audieri pentru verificarea reținerii sale, că, din cauza consumului anumitor medicamente, a intrat într-o stare de ”paranoia” și de ”halucinații”, ceea ce l-a determinat să-și ardă brățara electronică cu un aparat de sudură, deoarece credea că aceasta ar conține un sistem de ascultare. Potrivit […]
Acum 12 ore
23:10
Cazul contului ”Daily Romania”. Cum o nouă funcție pe X ajută la depistarea propagandiștilor Rusiei care îl promovează pe Georgescu. Se prezintă drept ”naționaliști” români dar nu sunt nici măcar români # Aktual24
Contul @daily_romania, activ pe platforma X (fostul Twitter) și autointitulat drept o voce „naționalistă pro-românească”, a fost depistat drept cont de propagandă coordonat din Rusia după apariția unei noi funcții pe X care permite afișarea de detalii despre deținătorul contului. Creat în octombrie 2023, contul a atras rapid o audiență de peste 121.000 de urmăritori, […]
22:40
Într-un mesaj către Trump, Zelenski evidențiază că Rusia își manifestă „dreptul său de a-i subjuga” pe alții # Aktual24
Preşedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, a mulţumit din nou SUA şi, în mod special, preşedintelui Donald Trump pentru „tot ceea ce fac pentru securitatea” ţării sale, la scurt timp după ce preşedintele american a acuzat din nou Ucraina de „lipsă de recunoştinţă”, potrivit EFE şi AFP, citate de Agerpres. „Leadership-ul SUA este important, suntem recunoscători pentru […]
22:10
Reacția lui Rubio după negocierile de azi de la Geneva: ”Probabil cea mai bună întâlnire şi cea mai bună zi pe care le-am avut până acum în întregul proces” # Aktual24
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat duminică că a obţinut progrese semnificative în cadrul discuţiilor privind proiectul de plan al SUA pentru încheierea războiului în Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, potrivit Reuters, citată de Agerpres. „În concluzie, cred că aceasta este o întâlnire foarte, foarte semnificativă, aş spune, probabil […]
22:10
Olguța Vasilescu vrea să scape de Bolojan: PSD ia în calcul ieșirea de la guvernare, dar ar putea reveni dacă PNL schimbă premierul # Aktual24
Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu (prim-vicepreședinte PSD), a declarat duminică seară, la Antena 3, că PSD este pregătit să treacă în opoziție dacă va decide ieșirea de la guvernare, însă nu exclude o eventuală revenire în Executiv, cu condiția ca PNL să propună un alt premier. Întrebată ce ar face PSD în cazul unei rupturi […]
22:00
Băiatul de 15 ani din judeţul Teleorman, care a fost dat dispărut, duminică, a fost găsit, a anunţat Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ). Surse judiciare au precizat, pentru Agerpres, că minorul se afla la Târgul de Crăciun din Craiova. „La data de 23 noiembrie a.c., poliţiştii au fost sesizaţi, de către o femeie, despre faptul […]
21:40
Israel, o nouă lovitură: l-a ucis pe principalul comandant militar al Hezbollah într-un atac aerian lângă Beirut # Aktual24
Israel a ucis duminică cel mai important oficial militar al grupării Hezbollah, într-un atac aerian asupra unei suburbii din sudul capitalei Beirut, a anunțat armata israeliană, în pofida unui armistițiu negociat de SUA acum un an. Atacul, primul asupra zonei periferice a capitalei libaneze după mai multe luni, l-a vizat pe Ali Tabtabai, șeful de […]
21:00
Ghiță, fost deputat PSD, acuză: ”Toți liderii PSD au protejat schema Nordis. Nu au nicio remușcare. Se plimbă prin catedrale, pozează în mari credincioși” # Aktual24
Daniel Ghiță, fost deputat PSD, îl acuză pe fostul premier PSD Marcel Ciolacu și pe ceilalți lideri ai PSD că ai ”protejat schema Nordis”. Fosta deputată PSD Laura Vicol a reacționat furioasă. ”Cel mai mare jaf din istoria României în Uniunea Europeană este schema Nordis, o înșelătorie care a afectat peste 1.600 de români, cărora […]
20:40
Adevăratele planuri ale Rusiei, anunțate de Dugin: ”Ucraina va fi a noastră în întregime în maxim doi ani. Deja se lucrează la programe de urgență de reabilitare psihologică a populației” # Aktual24
Aleksandr Dugin, ideolog al regimului de la Moscova, a anunțat într-o postare pe Telegram ce planuri are în realitatea Rusia cu Ucraina, în contextul presiunilor exercitate de Donald Trump asupra Kievului pentru a-i fi acceptat ”planul de pace”. ”Ucraina va fi a noastră în întregime în maxim doi ani. Posibil și mai devreme. Nu va […]
20:20
O doctoriță din Constanța a fost găsită înecată în Canalul Dunăre – Marea Neagră. Anunțul Poliției # Aktual24
Poliţiştii constănţeni efectuează cercetări după ce cadavrul unei femei a fost găsit în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri. „Astăzi, în jurul orei 1:00, poliţiştii au identificat, în apa Canalului Dunăre – Marea Neagră, la kilometrul 24+300 metri, cadavrul unei persoane, fiind vorba despre o femeie, de 50 de ani”, a […]
20:10
Donald Trump nu încetează să nu uimească prin piruetele sale. Ultima săptămână au adus niște schimbări care i-au lăsat cu gura căscată până și pe susținătorii săi. Mai întâi, un plan de pace pentru Ucraina care este atât de dur pentru această țară încât nici ea și nici Europa nu l-ar putea aproba. Apoi, o […]
20:10
Zelenski, mesaj pentru orgoliul lui Trump: Proiectul actual al planului de pace american include deja elemente esențiale pentru interesele Ucrainei # Aktual24
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat duminică, pe 23 noiembrie, că versiunea actuală a planului de pace propus de Statele Unite conține deja elemente aliniate intereselor naționale ale Ucrainei. Mesajul său a venit după primele runde de discuții de la Geneva, unde delegații din Ucraina, SUA și state europene negociază documentul. Într-o postare publicată pe […]
19:40
Pokrovsk nu a căzut, așa cum se laudă Moscova. Armata ucraineană anunță operațiuni de curățare în centrul orașului: „Inamicul nu reușește să se fortifice” # Aktual24
Forțele ucrainene desfășoară operațiuni de eliminare a militarilor ruși din centrul orașului Pokrovsk, a transmis pe 23 noiembrie Armata de Desant și Asalt a Ucrainei. „Ne menținem pozițiile în centrul orașului, luptele continuă, dar inamicul nu reușește să se fortifice”, au precizat forțele de desant pe Telegram. „Forțele de apărare conțin avansul adversarului și desfășoară […]
Acum 24 ore
18:50
Senator SUA: ”Planul propus de Trump nu este nici just și nici durabil, dacă ne uităm la istorie”. Trump acuză Ucraina că nu este ”recunoscătoare” # Aktual24
Delegația Ucrainei prezentă la Geneva pentru consultări privind planul administrației Trump de a pune capăt războiului cu Rusia a avut, duminică, o primă întâlnire cu reprezentanții Franței, Germaniei și Regatului Unit, a anunțat negociatorul-șef al Kievului, Andrei Iermak. „Am avut prima întâlnire cu consilierii pentru securitate națională ai liderilor din Regatul Unit, Franța și Germania. […]
18:40
Germania și Polonia anunță că ultimatumul lui Trump va eșua. Sugerează că Rusia ar fi în spatele ”planului de pace”: ”Nu ştim exact cine l-a scris” # Aktual24
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat „sceptic” duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea […]
17:40
În „zona ucigașă” a Ucrainei, roboții sunt o gură de oxigen pentru trupele prinse pe periculosul front estic # Aktual24
„Jucăria a fost livrată”, șoptește un soldat ucrainean la radio. În miez de noapte, el și partenerul său se mișcă rapid pentru a-și descărca încărcătura dintr-o dubă. Viteza este crucială, deoarece se află în raza de acțiune a dronelor rusești mortale. Noua „jucărie” a celei de-a cincea brigăzi este un vehicul terestru fără pilot (UGV), […]
17:10
Ministrul de Externe al Chinei, Wang Yi, a declarat că este „șocant” ca liderul Japoniei să transmită în mod deschis un semnal greșit cu privire la Taiwan, potrivit unei declarații oficiale de duminică, cele mai recente remarci dintr-o dispută care a zdruncinat relațiile de mai bine de două săptămâni. Wang, cel mai înalt oficial chinez […]
16:40
COP30 se confruntă cu prelungiri pentru a ajunge la un acord, în contextul în care națiunile nu se înțeleg în privința combustibililor fosili # Aktual24
Discuțiile ONU privind clima din Brazilia au depășit termenul limită de vineri, delegații rămânând blocați în negocieri tensionate asupra unui proiect de acord care a omis orice apel la eliminarea treptată a combustibililor fosili, lăsând națiunile să se chinuie să găsească un teren comun pentru a menține acordul de la Paris în viață. Negociatorii au […]
16:10
Elon Musk nu a lăsat politica în urmă, deși nu mai face parte din administrația Trump. Noi idei extremiste lansate de miliardar # Aktual24
În ultimele săptămâni, miliardarul a folosit platforma sa X pentru a posta despre imigranții din Marea Britanie, spunând că aceștia vor provoca prăbușirea țării. A postat despre exemple de infracțiuni violente din Minnesota și Carolina de Sud – unde nu locuiește – și despre judecătorii din California și New York pe care îi consideră prea […]
15:40
Planul de pace pe care administrația Trump l-a trimis Ucrainei pentru a fi studiat și acceptat în câteva zile n-ar mai fi, în realitate, chiar planul de pace. O confuzie totală. Nici chiar Trump nu și-l asumă până la capăt. Donald Trump a declarat reporterilor, în fața Casei Albe, că actualul său plan de pace […]
15:10
Tulburați de operațiunea SUA în Venezuela, europenii limitează schimbul de informații cu americanii. Olanda are trei insule în largul coastei Venezuelei # Aktual24
Operațiunea militară americană împotriva presupușilor traficanți de droguri din Venezuela, coroborată cu amenințările lui Donald Trump cu un atac terestru împotriva președintelui Nicolas Maduro, au tulburat puterile europene care dețin teritorii strategic amplasate în Caraibe, spun observatorii. Îngrijorarea Franței, Olandei și Regatului Unit este de așa natură încât au început să limiteze schimbul de informații […]
14:10
O nouă lege promulgată de Nicușor Dan în sprijinul cumpărătorilor. Amenzi dure pentru comercianți # Aktual24
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate, în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie. „Această modificare asigură aplicarea corectă […]
13:30
S-a întors roata. Clotilde Armand îl acuză pe primarul Sectorului 1 că a provocat o ”criză a gunoaielor”: ”Gunoiul zace neridicat zile întregi” # Aktual24
Clotilde Armand, fost primar al Sectorului 1 şi vicepreşedinte USR, a anunţat că formaţiunea sa va depune o plângere oficială la Garda Naţională de Mediu, referitoare la „criza gunoaielor din Sectorul 1”. „Chemaţi-l pe Chiliman să adune tot gunoiul, chemaţi-l pe actualul primar dat dispărut să comunice cât de inapt şi depăşit de situaţie este. […]
13:00
ISW: Kremlinul pregătește rușii și lumea pentru respingerea planului de pace propus de SUA. Ce anunță propaganda de la Moscova # Aktual24
Oficialii ruși și presa de stat continuă să pregătească psihologic populația pentru respingerea planului de pace american în 28 de puncte, indicând faptul că Kremlinul condiționează activ poporul rus să nu se mulțumească cu nimic mai puțin decât o victorie completă în Ucraina, anunță Institutul pentru Studiul Războiului (ISW). Analiștii, indică în special declarația prim-vicepreședintelui […]
12:10
Demnitari americani, ucraineni și europeni se reunesc duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de Washington # Aktual24
Înalți oficiali din Statele Unite, Ucraina și mai multe state europene se reunesc duminică la Geneva pentru discuții privind planul de pace elaborat de administrația americană, un demers menit să pună capăt războiului declanșat de Rusia în Ucraina în februarie 2022. Întâlnirea are loc pe fondul presiunilor crescânde din partea Washingtonului, care solicită Kievului un […]
11:50
Culmea culmilor: Mark Zuckerberg scoate profituri imense din conținut antisemit și pro-nazist distribuit pe Instagram către milioane de utilizatori # Aktual24
O investigație explozivă acuză Instagram, compania deținută de miliardarul Mark Zuckerberg, că a devenit o platformă unde propaganda nazistă, negarea Holocaustului și conținutul antisemit deschis sunt promovate agresiv către zeci de milioane de utilizatori, generând în același timp venituri substanțiale din reclame plasate lângă aceste postări. Jurnaliștii revistei Fortune au demonstrat că, în doar câteva […]
11:20
Cea mai mare termocentrală din Moscova, lovită în plin de drone. „Nopțile rusești devin mai luminoase. Obișnuiți-vă, abia am început!”, spune legendarul luptător ucrainean Madyar – VIDEO # Aktual24
În noaptea de 22 spre 23 noiembrie, forțele ucrainene au executat cel mai profund și mai simbolic atac cu drone de până acum pe teritoriul rus: Centrala Termoelectrică Șatura, aflată la doar 120 km est de Kremlin și una dintre cele mai mari și mai vechi centrale din Rusia, a fost lovită direct de mai […]
11:10
Hamas i-a transmis ginerelui lui Trump că este pregătită să reia ostilitățile în Gaza, din cauza „violării sistematice” a acordului de pace de către Israel # Aktual24
Mișcarea Hamas a transmis ieri, prin canale oficiale și neoficiale, că este pregătită să reia ostilitățile la scară largă în Fâșia Gaza, acuzând Israelul că „violează sistematic” acordul de încetare a focului intrat în vigoare pe 10 octombrie. Conform postării de pe canalul oficial Telegram al aripii militare Hamas (Brigăzile Al-Qassam), trupele israeliene au avansat […]
10:40
Începe războiul? Mai multe companii aeriene și-au anulat zborurile către Venezuela, după un avertisment transmis de autoritatea aviatică din SUA # Aktual24
Mai multe companii aeriene din America Latină și Europa au anulat zborurile către Venezuela, după ce Administrația Federală a Aviației a SUA (FAA) a emis un avertisment internațional prin care solicita transportatorilor comerciali să manifeste „prudență extremă” atunci când survolează spațiul aerian venezuelean și Caraibele de sud. Decizia vine în contextul unei intensificări a activității […]
10:10
În doar un an de mandat, Donald Trump și-a dublat averea, ajungând la 6,3 miliarde de dolari, mai ales datorită grațierii mai multor miliardari cripto # Aktual24
Președintele american Donald Trump a pierdut aproximativ 1,1 miliarde de dolari de la începutul lunii septembrie, ca urmare a prăbușirii cursului acțiunilor Trump Media & Technology Group (TMTG). Cu toate acestea, potrivit publicației Forbes, averea liderului de la Casa Albă este acum estimată la 6,2 miliarde de dolari, după ce în septembrie fusese raportată o […]
09:40
Zvonuri despre o criză în căsnicia vicepreședintelui SUA, JD Vance, după ce soția acestuia a fost văzută fără verighetă # Aktual24
Apariția recentă a Ushei Vance, soția vicepreședintelui american JD Vance, fără verighetă la un eveniment public a declanșat o avalanșă de speculații privind o posibilă criză în căsnicia celor doi. Fotografiile surprinse în timpul unei vizite la baza militară Camp Lejeune, din Carolina de Nord, unde Usha Vance a participat alături de prima doamnă Melania […]
09:10
A cui o fi fost ideea? Casa Albă a studiat lansarea de manifeste din avioane militare la Caracas, spre a-i determina pe venezueleni să-l predea pe Nicolas Maduro # Aktual24
Administrația americană a discutat recent un plan neconvențional de presiune psihologică asupra președintelui venezuelean Nicolás Maduro. Conform surselor citate de The Washington Post, Casa Albă a luat în calcul folosirea unor avioane militare care să arunce manifeste de propagandă deasupra Caracasului, menite să slăbească autoritatea liderului venezuelean chiar în ziua sa de naștere, 23 noiembrie. […]
08:40
Răsturnare de situație: într-o discuție cu senatorii americani, secretarul de Stat Marco Rubio ar fi recunoscut că „planul de pace pentru Ucraina” ar fi de fapt o „listă de dorință a Rusiei” – VIDEO # Aktual24
Sâmbătă seara, un grup de senatori americani a lansat acuzații grave la adresa secretarului de stat Marco Rubio, susținând că planul de pace în 28 de puncte promovat de administrația Trump în războiul Rusia Ucraina ar fi, în realitate, o „listă de dorințe” a Rusiei. Printre cei care au făcut publice aceste afirmații, citate de […]
Ieri
08:10
Fostul premier Adrian Năstase, supus unei intervenții chirurgicale complicate la umăr, la Spitalul Foișor # Aktual24
Fostul premier Adrian Năstase a anunțat sâmbătă că a fost supus unei intervenții chirurgicale „complicate” la umărul drept, în cadrul Spitalului de Ortopedie Foișor. Politicianul a transmis că operația a necesitat o expertiză medicală de nivel înalt și că urmează o perioadă mai lungă de recuperare. În mesajul publicat pe blogul său, Năstase a adresat […]
22 noiembrie 2025
22:50
Trump spune că propunerea sa actuală de pace pentru Ucaina nu este „nici pe depate” oferta finală # Aktual24
Donald Trump a declarat reporterilor, în fața Casei Albe, că actualul său plan de pace în 28 de puncte pentru Ucraina nu este oferta sa finală, potrivit Sky News. Președintele SUA a fost întrebat dacă planul în 28 de puncte este „oferta finală”. „Nu, nici pe departe”, a răspuns el. „Am dori să obținem pacea, […]
22:50
A doua răpire de la o școală din Nigeria într-o săptămână: 303 elevi și 12 profesori luați de persoane înarmate # Aktual24
Un total de 303 elevi și 12 profesori au fost răpiți vineri de oameni înarmați în timpul unui atac asupra școlii St. Mary, o instituție catolică din nordul Nigeriei, a anunțat sâmbătă Asociația Creștină din Nigeria, actualizând bilanțul anterior de 215 elevi, potrivit AP și Le Monde. Elevii erau atât băieți, cât și fete, cu […]
21:50
Hamas neagă informațiile conform cărora ar fi informat mediatorii despre încetarea armistițiului # Aktual24
Informațiile apărute în presă conform cărora Hamas a informat SUA că armistițiul s-a încheiat nu sunt adevărate, a declarat purtătorul de cuvânt al Hamas, Izzat al-Rishq. El a adăugat că Hamas a cerut mediatorilor să intervină și să oblige Israelul să respecte acordul de armistițiu, potrivit The Times of Israel. Rețeaua de televiziune saudită Al-Arabiya […]
21:50
Procurorii israelieni spun că vor pune sub acuzare un adolescent care ar fi participat la un atac masiv al coloniștilor în Cisiordania # Aktual24
Procurorii israelieni intenționează să pună sub acuzare un adolescent suspectat că a participat la un atac la scară largă al coloniștilor asupra fabricilor și terenurilor agricole palestiniene din Cisiordania, au anunțat forțele de ordine. Ar fi primele acuzații formulate împotriva unuia dintre presupușii atacatori din raidul de la începutul acestei luni, în care zeci de […]
21:20
Guvernul israelian analizează un compromis care va deschide calea pentru aprobarea unui proiect de lege privind pedeapsa cu moartea pentru teroriștii condamnați # Aktual24
Guvernul israelian analizează un compromis care ar deschide calea pentru aprobarea unui proiect de lege controversat care prevede pedeapsa cu moartea pentru teroriștii condamnați, relatează Channel 12, fără a cita surse. Proiectul de lege — sponsorizat de deputatul Limor Son Har-Melech din partidul de extremă dreapta Otzma Yehudit — a trecut de prima lectură în […]
21:00
Trei persoane arestate în India după ce au jefuit o mașină care transporta bani și au plecat cu 700.000 de euro # Aktual24
Trei persoane au fost arestate în India după un jaf îndrăzneț de 70 de milioane de rupii (aproape 700.000 de euro) în care bărbați înarmați, dându-se drept funcționari ai băncii centrale, au jefuit o dubă de transport de numerar în Bengaluru. Sâmbătă, poliția din orașul Bengaluru, din sudul Indiei, a declarat că a rezolvat cazul […]
20:40
Drone observate în apropierea unei baze militare olandeze. Până să fie doborâte au dispărut # Aktual24
Drone neidentificate au fost observate deasupra unei baze militare din Olanda utilizată de NATO, a declarat Ministerul olandez al Apărării. Personalul militar a desfășurat arme pentru a încerca să doboare dronele observate vineri seară lângă Baza Aeriană Volkel, la nord de Eindhoven, însă dispozitivele „au plecat și nu au mai fost găsite”, a spus Ministerul […]
20:20
Ciolacu, campanie murdară la Buzău. Contracandidatul lui de la PNL-USR este ironizat cu machete de carton în centrul orașului # Aktual24
Două machete din carton reprezentând personaje din desene animate, cărora le-au fost ataşate feţele preşedintelui PNL Buzău, Adrian Mocanu, şi ale candidatului independent sprijinit de PNL şi USR la şefia Consiliului Judeţean Buzău, Mihai Răzvan Moraru, au fost amplasate, sâmbătă, în centrul municipiului Buzău. Imaginile au fost aşezate în zone intens circulate, stârnind reacţii rapide […]
20:20
Afacerea anului în România: urmează să fie vândute rafinăriile Petromidia și Vega plus 1.400 de benzinării Rompetrol # Aktual24
KazMunayGas, gigantul petrolier de stat din Kazahstan, pregătește o mișcare majoră pe piața europeană a energiei: până la jumătate din activele sale din Europa, inclusiv cele din România, ar putea fi scoase la vânzare. Potrivit publicației caliber.az, autoritățile din Kazahstan au anunțat că holdingul KMG International (KMGI), care operează întreaga rețea Rompetrol, urmează să fie […]
20:20
Președintele sud-african Cyril Ramaphosa, gazda reuniunii liderilor Grupului celor 20 din acest weekend, a declarat sâmbătă că există un „consens copleșitor” pentru o declarație la summit, în ciuda boicotării evenimentului de către Statele Unite. Reprezentanții G20 au elaborat vineri un proiect de declarație a liderilor fără contribuția SUA, au declarat patru surse familiarizate cu situația, […]
20:10
Rusia nu-și mai permite să plătească soldații. Yakutia suspendă plățile pentru militarii ruși din cauza unui deficit bugetar sever # Aktual24
Republica Saha (Yakutia) a suspendat temporar plățile destinate militarilor ruși, pe fondul unui deficit semnificativ în bugetul regional și al incapacității autorităților de a estima numărul persoanelor eligibile pentru aceste fonduri. Informația a fost confirmată de ministrul Finanțelor din Yakutia, Ivan Alekseev, într-o emisiune locală difuzată pe 21 noiembrie. Alekseev a explicat că administrația regională […]
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.