„Atunci să fii nemulțumit!” Herea, dezamăgit de un fotbalist de la Rapid: „Te aștepți la altceva de la el!” + A taxat și echipa: „Nu au existat!”
Golazo.ro, 24 noiembrie 2025 09:20
CFR CLUJ - RAPID 3-0. Ovidiu Herea (40 de ani), fost jucător al giuleștenilor, l-a criticat pe Claudiu Petrila (25 de ani) pentru gesturile făcute în Gruia.
• • •
Acum 30 minute
09:40
09:40
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan # Golazo.ro
Inter Milano - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani) a tras mai multe concluzii la finalul partidei de pe „Giuseppe Meazza”.
Acum o oră
09:20
Acum 12 ore
01:00
N-au avut milă de Chivu E criticat de italieni după înfrângerea cu AC Milan: „Atitudine nepăsătoare” » Ce note a primit românul # Golazo.ro
Inter - AC Milan 0-1. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, nu a fost iertat de presa din Italia. Ce note a primit românul, mai jos.
00:30
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 953 de goluri cu o foarfecă senzațională # Golazo.ro
Al Nassr - Al-Khaleej 4-1. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul gazdelor, a marcat un gol de senzație.
00:30
„Pancu și-a imprimat stilul de atacant” Președintele CFR-ului, după 3-0 cu Rapid: „Au avut o atitudine de superioritate și i-a costat!” + Ce spune despre datoriile clubului # Golazo.ro
CFR – Rapid 3-0. Iuliu Mureșan (71 de ani), președintele clujenilor, a fost mulțumit de atitudinea echipei pe care o reprezintă.
00:00
„Victoria e a foștilor antrenori” Secundul CFR-ului, mesaj surprinzător după 3-0 cu Rapid + Ce spune despre Pancu # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. George Ciorceri, antrenorul secund al gazdelor, a precizat că succesul de duminică le aparține foștilor antrenori din Gruia.
23 noiembrie 2025
23:50
Săpunaru l-a contrazis pe Dobre Fostul căpitan al Rapidului, iritat de afirmația atacantului: „Nu trebuie să înveți asta!” # Golazo.ro
CFR – Rapid 3-0. Atacantul Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre evoluția sa modestă din meciul din etapa #17 a Superligii. Cristian Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al Rapidului, l-a contrazis pe fotbalist după ce acesta a spus că trebuie să învețe și să piardă.
23:40
Arsenal - Tottenham 4-1 Echipa lui Radu Drăgușin, spulberată de „tunari” + FOTO: GOLAZO reușit de Richarlison # Golazo.ro
Arsenal - Tottenham 4-1. Echipa lui Radu Drăgușin a pierdut fără drept de apel duelul de pe Emirates.
23:40
„Prea multă încredere” Costel Gâlcă și-a criticat dur jucătorii după umilința suferită de Rapid: „Trebuie să fim realiști” # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Constantin Gâlcă (53 de ani), antrenorul giuleștenilor, știe ce le-a lipsit jucătorilor săi în derby-ul feroviar.
23:20
„venim cu drag să ne antrenăm” Andrei Cordea, eroul meciului CFR - Rapid, a dezvăluit cum a schimbat Pancu fața echipei # Golazo.ro
CFR Cluj - Rapid 3-0. Andrei Cordea, eroul gazdelor, a vorbit despre partida câștigată în etapa #17 din Liga 1.
23:10
Gestul lui Daniel Pancu VIDEO. A deraiat Rapidul, iar apoi a mers direct la suporterii giuleșteni + Criză de nervi la marginea terenului # Golazo.ro
CFR – Rapid 3-0. Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul clujenilor, a făcut plecăciuni în fața galeriei Rapidului, echipa la care a scris istorie ca jucător.
22:50
Avertisment pentru Liverpool Wayne Rooney compară declinul „cormoranilor” cu picajul istoric al lui Manchester United: „Foarte dificil” # Golazo.ro
Wayne Rooney (40 de ani), fostul jucător la Manchester United, a avertizat-o pe Liverpool, după rezultatele slabe obținute în ultima perioadă.
22:40
Mazilu, în lotul lui Dinamo! Motivul pentru care Kopic l-a luat la Botoșani, deși tânărul jucător nu va juca # Golazo.ro
Adrian Mazilu se află pentru prima dată în lotul lui Dinamo de la venirea sa în „Ștefan cel Mare”.
22:30
România, 3 victorii din 3 Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă fără emoții Trofeul Carpați » Urmează participarea la Campionatul Mondial # Golazo.ro
România - Austria 37 -28. Naționala lui Ovidiu Mihăilă a câștigat Trofeul Carpați cu număr maxim de puncte obținute.
22:20
FCSB vrea jucător de națională! Campioana a pus ochii pe un „tricolor” în formă » Ce sumă de transfer a refuzat echipa lui în vară # Golazo.ro
Presa din Israel a confirmat că Lisav Eissat (20 de ani) este dorit de un club din România.
22:10
Italia rămâne regina lumii A câștigat a treia Cupă Davis consecutivă! Finală decisă în absența starurilor Sinner și Alcaraz # Golazo.ro
Italia a câștigat rând Cupa Davis pentru al treilea an consecutiv, după 2-0 în finala cu Spania.
22:00
Pleacă Slimani de la CFR? Presa din Africa scrie că atacantul n-a încasat niciun salariu până acum: „O situație îngrijorătoare” # Golazo.ro
Presa din Africa a transmis că Islam Slimani ar putea pleca de la CFR Cluj în iarnă.
21:30
Transfer la FCSB! Mihai Stoica anunță o mutare importantă: „E 100% de valoare” + Mesaj pentru critici: „E cel mai bun din țară!” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a anunțat care este ținta principală pentru perioada de transferuri din iarnă.
21:00
Zenga Îl laudă pe Chivu Fostul portar al lui Inter, înainte de marele derby cu AC Milan: „E un om foarte inteligent!” # Golazo.ro
Walter Zenga, fostul portar al lui Inter, a venit cu laude la adresa lui Cristi Chivu înaintea derby-ului cu AC Milan.
Acum 24 ore
20:50
Hamilton, an de coșmar Englezul vrea să fugă de Ferrari: „Abia aștept să se termine următorul sezon” # Golazo.ro
Lewis Hamilton s-a declarat nemulțumit de primul său an petrecut la Scuderia Ferrari.
20:30
Și-a înjunghiat colegii! Incident grav în SUA. Un jucător de fotbal american și-a atacat coechipierii cu câteva ore înainte de meci # Golazo.ro
Un jucător de fotbal american de la Universitatea din Alabama și-ar fi înjunghiat doi coechipieri, sâmbătă dimineață.
20:30
Slot ia vina asupra sa Cum explică antrenorul lui Liverpool umilința cu Nottingham: „Nu pot găsi suficiente scuze” # Golazo.ro
Arne Slot (47 de ani) și-a asumat responsabilitatea după ce Liverpool a suferit al optulea eșec în ultimele 11 meciuri, în urma înfrângerii categorice cu Nottingham, scor 0-3.
20:00
Ce a pățit Târnovanu? Un fost portar din Liga 1 analizează gafa comisă de portarul de la FCSB: „Mentalul tău nu e pregătit” # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Alessandro Caparco (42 de ani), analist și fost portar în Liga 1, i-a luat apărarea lui Ștefan Târnovanu (25 de ani), după remiza dezamăgitoare de pe Arena Națională.
20:00
„Rămânem tot fără nimic” UTA, reacție dură după ce CCA a anunțat că golul arădenilor a fost anulat eronat: „Nu e prima dată!” # Golazo.ro
Alexandru Meszar, președintele clubului UTA Arad, a oferit o primă reacție după precizările făcute de Comisia Centrală a Arbitrilor după golul anulat din partida cu U Cluj, 0-2.
19:40
Inter - AC Milan LIVE de la ora 21:45, în etapa #12 din Serie A » Cristi Chivu, primul Derby della Madonnina ca antrenor # Golazo.ro
Inter Milano și AC Milan se întâlnesc astăzi, de la ora 21:45, pe San Siro, în etapa #12 din Serie A.
19:30
A încălcat legea Un fotbalist a fost suspendat după ce a făcut un lucru interzis complet în Iran. Cum se apără # Golazo.ro
Jucătorul Armin Sohrabian (30 de ani) a fost suspendat de Federația Iraniană de Fotbal după ce a fost zărit cu o băutură alcoolică în mână.
19:10
Rațiu, jucătorul meciului FOTO: I-a dat pe spate pe spanioli după ce și-a reînnoit contractul: „E un șacal” + I-a cerut unui coleg să iasă de pe teren # Golazo.ro
Andrei Rațiu (27 de ani), fundaș dreapta al echipei Rayo Vallecano, a avut o prestație foarte bună în meciul disputat pe terenul lui Real Oviedo, scor 0-0, în etapa #13 din La Liga.
19:10
Scandal uriaș în La Liga Real Madrid acuză Barcelona de corupție: „Nu e normal!” » Ce dovezi a prezentat Florentino Perez # Golazo.ro
Florentino Perez, președintele lui Real Madrid, a vorbit despre controversa din jurul Barcelonei legată de arbitraj.
18:50
Mclaren, mesaj după decizia-șoc Echipa a reacționat rapid după ce Norris și Piastri au fost descalificați » Ce le-a transmis piloților # Golazo.ro
Andrea Stella (54 de ani), conducătorul echipei McLaren, și-a cerut scuze față de Lando Norris (26 de ani) și Oscar Piastri (24 de ani). Cei doi piloți au fost descalificați după ce au fost găsite nereguli la monoposturile lor.
18:30
„Capcana” turcilor pentru români De ce Turcia nu vrea ca barajul cu „tricolorii” să se dispute la Istanbul » Am putea juca pe ciudatul „stadion-crocodil” # Golazo.ro
Meciul Turcia - România, care va avea loc în semifinalele barajului pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, ar putea avea loc într-o altă locație decât cea anticipată inițial. Partida se joacă pe 26 martie, cu începere de la ora 19:00.
18:20
Continuă scandalul de la Steaua Daniel Oprița, replică dură pentru Florin Talpan: „Când mă vede se ascunde” # Golazo.ro
Daniel Oprița (44 de ani), antrenorul celor de la Steaua, a vorbit despre conflictul cu Florin Talpan.
18:10
Se retrage după 21 de sezoane Unul dintre cei mai buni jucători din NBA a făcut anunțul » A fost inclus de 12 ori în echipa All Stars # Golazo.ro
Chris Paul, jucătorul echipei Los Angeles Clippers, a anunțat că se va retrage la finalul acestui sezon.
17:10
Se tem să nu-și piardă starurile Măsura urgentă luată de cluburile din Premier League. Partenerele fotbaliștilor, nemulțumite de viața din Anglia # Golazo.ro
Cluburile din Premier League angajează echipe de asistență pentru a ajuta familiile jucătorilor să facă față vieții în Marea Britanie.
17:00
Planul lui Ovidiu Mihăilă Cum a pregătit selecționerul ultimele amicale, înaintea Campionatului Mondial: „Trebuie să păstrăm forma actuală” # Golazo.ro
România - Cehia 37-30. Victorie pentru „tricolore” în penultima partidă de pregătire înainte de Campionatul Mondial.
16:50
Dan Udrea Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă ca și corupția. Iată dovada! # Golazo.ro
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre un caz revoltător petrecut în fotbalul românesc.
16:30
CCA surprinde din nou! Încă o decizie de arbitraj din Liga 1 e considerată eronată de către forul lui Vassaras » Care este explicația # Golazo.ro
Comisia Centrală a Arbitrilor a intervenit după golul anulat din partida UTA Arad - U Cluj 0-2.
16:10
„Sunt ca noi cu Rapid” Mihai Stoica, paralelă înainte de Inter - AC Milan. Cum vede prezența lui Chivu pe banca „nerazzurrilor” și motivul pentru care ține cu ei # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani) a făcut o comparație între „Derby della Madonnina” și Rapid - FCSB.
15:50
Tragedie în Serbia Unul din liderii galeriei lui Partizan a fost asasinat în plină stradă # Golazo.ro
Tadija Pantic, unul dintre liderii Grobarii, facțiune de suporteri a clubului sarb Partizan a fost asasinat în plină stradă.
15:20
Dosarul dezafilierii Craiovei Decizie de ultimă oră la Curtea de Apel. Planul lui Adrian Mititelu împotriva FRF # Golazo.ro
Adrian Mititelu (57 de ani) a pierdut încă o bătălie în lunga sa dispută juridică cu Federația Română de Fotbal (FRF) și Comitetul Executiv care a dezafiliat Fotbal Club Universitatea Craiova în 2011.
15:20
„Eu am altă filozofie” Mihai Stoica a comentat sistemul de joc impus de Gigi Becali la FCSB, pentru meciul cu Petrolul # Golazo.ro
PETROLUL - FCSB 1-1. Mihai Stoica (60 de ani) , președintele consiliului de administrație al roș-albaștrilor, a vorbit despre sistemul de joc folosit de campioană la partida din etapa #17.
14:40
Mihai Stoica, analiză la rece Ce spune oficialul FCSB despre golul încasat de Târnovanu: „Nu a intuit efectul” + Ce ar însemna ratarea play-off-ului # Golazo.ro
FCSB - Petrolul 1-1. Mihai Stoica (60 de ani) a comentat partida de sâmbătă seara de pe Arena Națională.
14:10
Hamroun, înapoi în fotbalul din România Retras în 2024, fostul fotbalist de la FCSB a revenit asupra deciziei și va juca în Liga 3 # Golazo.ro
Jugurtha Hamroun (36 de ani), fost jucător al celor de la FCSB sau Oțelul Galați, a semnat cu CSO Băicoi, formație ce evoluează în Seria 4 din Liga 3.
14:10
Real Madrid, gafă de proporții FOTO: „Los blancos” au vrut să aducă un omagiu pentru Diogo Jota și Andre Silva, însă au folosit fotografia altui jucător # Golazo.ro
Real Madrid a comis o gafă imnesă în cadrul unei Adunări Generale a clubului.
13:30
Ionuț Radu a oferit imaginea etapei Modul inedit în care internaționalul român a sărbătorit victoria din La Liga a celor de la Celta Vigo # Golazo.ro
ALAVES - CELTA VIGO 0-1. Ionuț Radu (28 de ani), internaționalul român al oaspeților, a oferit imaginea zilei în Spania, după ce a reușit să țină poarta intactă pentru prima dată în acest sezon.
13:00
Tsitsipas, prins de radar Viteza amețitoare cu care tenismenul grec gonea pe o autostradă din Atena » A primit o sancțiune drastică # Golazo.ro
Stefanos Tsitsipas (27 de ani, #34 ATP) s-a ales cu permisul de conducere suspendat timp de un an și cu o amendă de 2.000 de euro, după ce a fost prins că gonea cu 210 km/h în Atena.
13:00
CFR Cluj - Rapid LIVE, de la 20:30, în etapa #17 din Liga 1 » Obiective diferite în „derby-ul feroviar” # Golazo.ro
CFR Cluj și Rapid se întâlnesc astăzi, în derby-ul etapei #17 din Liga 1.
12:20
Iuliu Mureșan, fără menajamente Președintele de la CFR Cluj, despre situația echipei și forma lui Louis Munteanu: „A fost foarte greșit gestionat” # Golazo.ro
Iuliu Mureșan (71 de ani) a venit cu mai multe dezvăluiri despre situația de la CFR Cluj.
12:10
Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată! # Golazo.ro
Cu această decizie și cu victoria de duminică, Max Verstappen intră din nou în cursă pentru un nou titlu mondial.
11:50
Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila # Golazo.ro
Alexia Blănaru (15 ani) a cucerit medalia de bronz la sărituri, în cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila.
