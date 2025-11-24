„Atunci să fii nemulțumit!” Herea, dezamăgit de un fotbalist de la Rapid: „Te aștepți la altceva de la el!” + A taxat și echipa: „Nu au existat!”

23:50

CFR – Rapid 3-0. Atacantul Alex Dobre (27 de ani) a vorbit despre evoluția sa modestă din meciul din etapa #17 a Superligii. Cristian Săpunaru (41 de ani), fostul jucător al Rapidului, l-a contrazis pe fotbalist după ce acesta a spus că trebuie să învețe și să piardă.