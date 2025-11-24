Anunţ de la Revolut. E un nou gigant, după ce a ajuns la o valoare de piață de 75 de miliarde de dolari
Economica.net, 24 noiembrie 2025 09:50
Revolut a finalizat o nouă rundă de finanțare cumpărând altă serie de acțiuni de la angajați. Tranzacţia fost condusă de Coatue, Greenoaks, Dragoneer și Fidelity Management & Research Company, cu participarea investitorului strategic NVentures, divizia de venture capital a NVIDIA. Valoarea de piață a companiei a ajuns la 75 de miliarde de dolari. Revolut a obținut licențe bancare în Mexic și Columbia.
• • •
Acum o oră
09:30
O grevă de trei zile organizată de principalele sindicate din Belgia începe luni, fiind aşteptate perturbări majore în transportul feroviar şi aerian, precum şi în serviciile publice, relatează dpa.
09:30
Federaţia Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile şi de infrastructură portuară din Ucraina, în noaptea de duminică spre luni, în proximitatea frontierei cu România, iar două aeronave Eurofighter Typhoon ale aliaţilor germani au fost ridicate de la sol în vederea monitorizării situaţiei aeriene, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.
09:30
Curs BNR - Leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Euro va ajunge 5,14 lei, în următoarele şase luni, conform prognozelor CFA România, iar pentru următoarele 12 luni se estimează o depreciere până la nivelul de 5,20 lei. Ce se va întâmplă cu preţurile şi cum va evolua inflaţia, preţurile locuințelor în oraşe, dar şi la cât va ajunge deficitul bugetar în perioada următoare, în analiza CFA România.
Acum 2 ore
08:30
Statele Unite şi Ucraina au elaborat un cadru de pace "actualizat şi rafinat" pentru a pune capăt războiului din Ucraina, în urma discuţiilor purtate duminică la Geneva, conform unui comunicat al Kievului şi Washingtonului, citat de dpa.
Acum 12 ore
22:30
Cel mai mare furnizor de energie electrică din Austria continuă expansiunea în România: autorizație așteptată pentru încă un parc fotovoltaic în Ardeal # Economica.net
Subsidiara din România a Wien Energy, Vienna Energy Forța Naturală, urmează să primească autorizația de înființare pentru un nou parc fotovoltaic în Ardeal, și își consolidează poziția în regenerabil în România.
22:30
EXCLUSIV Cris-Tim, listată cu mare succes la BVB, vrea să intre pe piața din China. Radu Timiș Jr, CEO: Există discuții și dialog cu autoritățile locale # Economica.net
Producătorul de mezeluri și brânzeturi Cris-Tim, deținut de familia Timiș și listat recent cu mare succes la Bursa de Valori București, caută posibilități să intre pe piața din China, au arătat, pentru Economica.net, surse avizate. Interesul în acest sens ne-a fost confirmat de către Radu Timiș Jr, CEO al Cris-Tim.
22:20
Negocieri pentru pace în Ucraina – Întâlnirea de la Geneva este probabil cea mai bună de până acum, declară Rubio # Economica.net
Secretarul de stat american, Marco Rubio, a declarat duminică că a obţinut progrese semnificative în cadrul discuţiilor privind proiectul de plan al SUA pentru încheierea războiului în Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, potrivit Reuters.
22:20
Bolt anunță a anunțat că începând cu 20 noiembrie scade prețul abonamentului său Plus, de la 29,99 lei la 24,99 lei, prima lună fiind în continuare gratis pentru abonații noi.
22:20
Statul se împrumută mai ieftin pentru că BNR „a dat drumul la tiparniță” pentru salariile bugetarilor- Surse # Economica.net
Dobânzile la titlurile de stat pe 10 ani au coborât sub 7% nu din cauza creșterii încrederii investitorilor străini în economia României, așa cum spun guvernatorul BNR, Mugur Isărescu și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare. După repetatele emisiuni monetare generate de majorarea salariilor bugetarilor din ultimii doi ani, sistemul bancar are o supralichiditate care nu poate fi plasată decât în titluri de stat, spun surse din trezoreriile băncilor comerciale.
21:30
Germania nu crede într-un acord de pace în Ucraina, până la sfârșitul săptămânii viitoare # Economica.net
Cancelarul german Friedrich Merz, aflat la summitul G20 din Africa de Sud, s-a declarat "sceptic" duminică asupra şanselor de a se ajunge la un acord cu privire la planul în 28 de puncte al lui Donald Trump pentru Ucraina până joi, termenul stabilit de preşedintele american, motiv pentru care a propus să se încerce ajungerea la un acord privind un număr mai mic decât cele 28 de puncte din respectivul proiect, în care ţările europene au marcat cu roşu mai multe modificări pe care le consideră necesare, relatează AFP şi EFE.
21:30
Litasco, brațul comercial al Lukoil, se dezmembrează sub sancțiunile occidentale – Reuters. În România, Litasco deține rafinăria Petrotel și 300 de benzinării # Economica.net
Sancțiunile americane dezmembrează ceea ce a mai rămas din Litasco, divizia de trading a Lukoil, odinioară cel mai mare comerciant de petrol al Rusiei și un rival al marilor case elvețiene de trading și al giganților petrolieri, au declarat cinci surse pentru Reuters.
Acum 24 ore
20:10
Șefii Hidroelectrica vor să se asigure pentru o sumă uriașă. Cât va plăti compania pentru acoperirea eventualelor erori ale directorilor și administratorilor # Economica.net
Șefii Hidroelectrica vor să se asigure pentru o sumă uriașă. Compania a pornit licitația pentru un nou contract de asigurare pentru răspunderea civilă a administratorilor și directorilor executivi (engl. Directors and Officers Liability sau D&O). Plățile maxime pe care asigurătorul le va face în caz de erori care provoacă daune (limita asigurată) este de circa 200 de milioane de euro, una dintre cele mai mari din piața asigurărilor.
20:00
Hidrogenul este singurul vector energetic regenerabil care poate contribui la stabilitatea sistemului energetic – AEI # Economica.net
Crizele recente au schimbat radical discuţia despre hidrogen în Europa, astfel că hidrogenul trece rapid din zona retoricii climatice în zona strategică, fiind singurul vector energetic regenerabil care poate fi stocat pe termen lung şi transportat prin conducte şi care poate contribui la stabilitatea întregului sistem energetic european, susţine Asociaţia Energia Inteligentă (AEI), într-un comunicat de presă.
20:00
Războiul comercial UE-SUA-China. Întâlnire la Bruxelles pentru un potenţial acord între Europa şi America, dar şi pentru discuţii despre relațiile cu China # Economica.net
Miniştrii comerţului din Uniunea Europeană (UE) se vor întâlni luni la Bruxelles pentru a discuta acordul destinat să evită un război comercial cu Statele Unite cu reprezentanţii americani, precum şi relaţiile comerciale cu China, inclusiv anunţul Beijingului privind noi controale la exporturile de pământuri rare şi suspendarea ulterioară a acestora pentru un an, transmite EFE.
20:00
Preşedintele SUA, Donald Trump, i-a acuzat duminică pe liderii ucraineni că nu dau dovadă de "nicio recunoştinţă" faţă de Statele Unite, în timp ce el încearcă să impună un acord pentru a pune capăt conflictului, plan contestat de Kiev, potrivit AFP.
20:00
Negocieri pentru pace în Ucraina. Zelenski speră la „încorporarea unei viziuni ucrainene” în planul SUA # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat că, în cadrul contactelor de duminică de la Geneva între delegaţiile ţării sale, SUA şi unor ţări europene, există o anumită disponibilitate de a încorpora o "viziune ucraineană" în planul de pace transmis Kievului săptămâna aceasta de către administraţia preşedintelui Donald Trump, a cărui versiune iniţială a fost considerată excesiv de favorabilă Rusiei de către Bruxelles şi Kiev, potrivit EFE.
20:00
Europenii au prezentat o versiune amendată a planului de pace american pentru Ucraina, care prevede un număr mai mare de efective militare pentru armata ucraineană şi o schimbare în privinţa concesiilor teritoriale pe care ar urma să le facă Kievul, potrivit unui document consultat de Reuters duminică.
17:20
Stocarea energiei sparge pragul de 100 GW putere instalată în Europa. 4 milioane de locuințe au deja o baterie, alături de centralele cu pompaj și instalațiile mari # Economica.net
Capacitatea de stocare a energiei în Europa se extinde rapid, iar puterea totală instalată în Uniunea Europeană, Regatul Unit, Norvegia și Elveția va ajunge la 100 GW până la sfârșitul lunii noiembrie, potrivit datelor prezentate de presa de specialitate.
17:20
Cât trebuie să muncească spaniolii pentru a cumpăra o locuinţă. Calcul pe salariu brut # Economica.net
Familiile din Spania au nevoie, în medie, de 7,7 ani de salariu brut pentru a cumpăra o locuinţă, cel mai mare efort financiar de după 2011, o nouă dovadă a crizei imobiliare actuale provocate de faptul că cererea depăşeşte cu mult oferta dar şi de alţi factori, care au dus la creşterea preţurilor, inclusiv pe piaţa închirierilor, informează EFE.
16:20
Erdogan a anunţat că va avea o discuţie telefonică cu președintele Rusiei, Vladimir Putin # Economica.net
Preşedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat duminica aceasta că, luni, ar urma să aibă o convorbire telefonică cu omologul său rus Vladimir Putin pentru a discuta despre eforturile de pace privind Ucraina, adăugând că îi va propune relansarea transportului cerealelor, în condiţii de siguranţă, prin Marea Neagră, potrivit Reuters.
16:20
Vescan are profit de peste 500.000 de lei în 2024, de două ori mai mare decât în 2023, la firma sa # Economica.net
Rapperul Leonard Vescan (38 de ani) are o singură firmă de profil cu care a obţinut un profit net de peste 500.000 de lei la o cifră de afaceri netă sub 260.000 de lei, arată datele de ONRC consultate de Economica.net în portalul de business intelligence Termene.
15:50
Nicușor Dan a semnat – Legea pentru protecţia consumatorului. Reguli noi la produsele cumpărate fizic, dar şi online # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan anunţă că a promulgat legea care introduce amendarea comercianţilor cu sume cuprinse între 5.000 şi 25.000 de lei, pentru nerespectarea obligaţiei de a înlocui produsele achiziţionate fie fizic, fie online, atunci când cumpărătorul constată o neconformitate, în termen de cel mult 30 de zile de la achiziţie.
15:50
Ucraina – Zelenski cere aliaţilor să ajute la întîrirea apărării anti-aeriene ale ţării sale # Economica.net
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski le-a cerut duminică aliaţilor Ucrainei să contribuie la îmbunătăţirea capacităţilor de apărare antiaeriană ale ţării sale, în faţa atacurilor continue efectuate de armata rusă, transmite DPA.
15:50
Negocieri pentru pace în Ucraina – Ce spun Macron şi Ursula Von der Leyen despre planul lui Trump # Economica.net
Multe părţi ale controversatului plan de pace pentru Ucraina al preşedintelui SUA, Donald Trump, nu pot fi puse în aplicare fără aprobarea aliaţilor europeni ai Kievului, a declarat duminică preşedintele francez Emmanuel Macron în marja summitului G20 din Africa de Sud, potrivit dpa. De asemenea, preşedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a declarat că frontierele Ucrainei nu pot fi schimbate prin forţă, armata sa nu poate fi redusă, lăsând ţara vulnerabilă, şi rolul central al Uniunii Europene trebuie să fie ''recunoscut deplin'' în orice plan de pace.
13:30
Casele „blestemate” şi cum sfidează logica imobiliară din Hong Kong locuinţele „hongza” # Economica.net
Pe piaţa imobiliară din Hong Kong soliditatea nu mai este definită doar de oţel sau beton, ci şi de un factor intangibil precum superstiţia, ceea ce face ca pe o piaţă pe care preţul pe metru pătrat depăşeşte 26.000 de euro, orice tragedie poate perturba valoarea unei proprietăţi la fel de repede ca o fluctuaţie a dobânzilor, transmite EFE.
13:30
Holdingul de stat Parpublica din Portugalia a anunţat sâmbătă că doar trei potenţiali investitori şi-au exprimat interesul în achiziţionarea unei participaţii minoritare la compania aeriană portugheză TAP, transmite Reuters.
13:30
Noul SUV al chinezilor de la Leapmotor care va concura cu electricele Hyundai Kona sau Ford Puma Gen-E # Economica.net
Chinezii de la Leapmotor au prezentat la expoziția auto de la Guangzhou un nou SUV compact electric denumit A10. Acesta va ajunge și în Europa sub numele B03X.
12:40
Germania – Două treimi din populaţie susţin propunerea privind convocarea pentru evaluarea serviciului militar (sondaj) # Economica.net
Convocarea tuturor grupelor de vârstă în rândul tinerilor germani pentru a evalua serviciul militar este susţinută de aproape două treimi dintre germani, indică rezultatele unui sondaj YouGov, citate duminică de DPA.
12:40
Numărul firmelor radiate a crescut cu peste 2%, în primele zece luni 2025 – date oficiale ONRC # Economica.net
Un număr de 68.486 de firme au fost radiate la nivel naţional, în primele zece luni din 2025, cu 2,04% mai multe comparativ cu perioada similară din anul anterior, conform statisticilor Oficiului Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).
12:40
Ucraina – O importantă centrală electrică din regiunea Moscova, vizată de atacurile ucrainene cu drone # Economica.net
Forţele armate ucrainene au atacat cu drone duminică o importantă centrală electrică din zona capitalei Federaţiei Ruse, ceea ce a cauzat un incendiu şi a făcut necesară trecerea pe sistemul de rezervă al alimentării cu electricitate şi agent termic, a anunţat guvernatorul regiunii Moscova, Andrei Vorobiov, relatează Reuters.
12:40
Numărul locuinţelor asigurate obligatoriu a scăzut cu 0,27% în ritm anual în octombrie 2025 – date PAID # Economica.net
Numărul poliţelor active de asigurare obligatorie a locuinţei (PAD) a scăzut în octombrie 2025 cu 0,27%, ajungând la aproximativ 2,32 milioane, comparativ cu 2,33 milioane de poliţe PAD active la 31 octombrie 2024, conform statisticilor Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PAID), societatea care emite acest tip de asigurări.
11:10
Datoria guvernamentală a urcat cu 30 de miliarde, într-o lună, până la 59% din PIB, 1.070 miliarde de lei – date oficiale pentru iulie 2025 de la Ministerul Finanţelor # Economica.net
Datoria administraţiei publice (datoria guvernamentală) a urcat, în iulie 2025, până la 1.070,18 miliarde lei, de la 1,039,96 miliarde de lei, în luna precedentă, conform datelor publicate de Ministerul Finanţelor (MF), consultate de AGERPRES.
11:10
Numărul locurilor de muncă din sectorul auto german a atins cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani # Economica.net
Datele publicate pe 20 noiembrie de Oficiul Federal de Statistică al Germaniei arată că numărul locurilor de muncă din industria auto a țării, aflată în dificultate, a atins cel mai scăzut nivel din ultimii zece ani.
10:40
Cel mai recent plan de pace menit să pună capăt războiului din Ucraina a fost creat de Statele Unite, a precizat sâmbătă secretarul de stat american Marco Rubio, contrazicând astfel afirmaţiile făcute de doi senatori americani, transmit DPA şi AFP.
10:40
Cântăreţul Mario Fresh a depăşit pragul de 2 milioane de lei afaceri cumulate la firmele sale de spectacole # Economica.net
Cântăreţul Mario Gălăţanu (26 de ani), cunoscut sub numele de scenă Mario Fresh, deţine integral două firme, al căror obiect de activitate sunt activităţi de interpretare artistică (spectacole), arată datele de la ONRC, consultate de Economica.net în portalul de business intelligence Termene. Afacerile nete ale celor două firme ale lui Mario au depăşit pragul de 2 milioane de lei în 2024, arată calculele Economica.net pe baza bilanţurilor lor.
10:40
Lanțul românesc Magazine DIANA se îndreaptă spre borna de 100 de unități. Compania a deschis magazinul cu numărul 97 la Osica de Sus (județul Olt).
10:40
Bursa de la Bucureşti a pierdut 14,89 miliarde de lei la capitalizare, în această săptămână # Economica.net
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a pierdut 14,89 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 3,04%, în această săptămână, în timp ce valoarea tranzacţiilor cu acţiuni a crescut cu 80,62%, în comparaţie cu săptămâna anterioară.
Ieri
09:00
ANAF acțiunile pentru recuperarea sumelor neîncasate de statul român de la familia Iohannis după ce va fi comunicată motivarea instanţei, a anunţat şeful Fiscului la ANTENA 3 CNN.
08:50
Marii contribuabili vor fi verificați cu ajutorul „roboților” ANAF. Explicaţii de la şeful Fiscului # Economica.net
Şeful ANAF a anunţat că, în prezent, au loc peste 500 de controale la marii contribuabili. "Selecţia" a fost realizată cu ajutorul softurilor după unei analize de risc.
22 noiembrie 2025
22:10
O fabrică din România va deveni cea mai mare din lume pentru un gigant finlandez. Planuri de extindere # Economica.net
Fabrica de anvelope de la Oradea, construită de compania finlandeză Nokian Tyres, va deveni cea mai mare fabrică din lume a companiei.
22:00
Trump anunţă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta sa finală # Economica.net
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a pune capăt războiului din Ucraina nu este oferta sa finală, afirmaţiile sale având loc în contextul în care Ucraina şi aliaţii săi europeni au subliniat că planul de pace propus de Trump poate fi o "bază" pentru discuţii, însă necesită "eforturi suplimentare", relatează Reuters.
22:00
Au apărut primele afișaje inteligente în stațiile transportului public din București, sistemul va fi extins VIDEO # Economica.net
Societatea de Transport București continuă procesul de digitalizare prin implementarea sistemului de afișaje inteligente în stațiile de transport, arată STB într-o postare pe pagina de facebook în care arată ca a instalat primele astfel de afișaje.
22:00
Acord climatic la COP30, fără o foaie de parcurs pentru eliminarea treptată a combustibililor fosili # Economica.net
Ţările reunite în Amazonia braziliană au adoptat sâmbătă principala decizie a celei de-a 30-a Conferinţe ONU pentru schimbările climatice (COP30), fără însă o foaie de parcurs privind eliminarea treptată a combustibililor fosili cerută de europeni şi de aliaţii lor, un rezultat dezamăgitor pentru Europa, însă considerat previzibil într-un an perturbat de rivalităţi geopolitice, relatează AFP.
20:00
Marea Britanie dă undă verde primului proiect nuclear SMR Rolls-Royce în ciuda presiunilor SUA # Economica.net
Regatul Unit selectează Rolls-Royce ca dezvoltator preferat de SMR și lansează primul proiect la Wylfa, în Țara Galilor, vizând debutul producției de energie la jumătatea deceniului viitor. Decizia declanșează critici din partea administrației Trump, care a susținut compania americană Westinghouse.
19:50
Oficiali ucraineni, americani şi europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta planul de pace propus de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina, au anunţat sâmbătă mai multe surse, relatează AFP şi dpa.
19:50
Ucraina – Zelenski anunţă un audit în sectorul de apărare, în plin scandal de corupţie # Economica.net
Afectat de un scandal de corupţie în care este implicat unul dintre apropiaţii săi, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat sâmbătă un audit care vizează sectorul apărării, relatează AFP.
18:10
DNSC avertizează cu privire la apariția unor noi tentative de fraudă, care folosesc identitatea vizuală a unor instituții precum Interporl, Europol, Poliția Română sau ANAF # Economica.net
Directoratul Naţional de Securitate Cibernetică (DNSC) avertizează asupra faptului atacatorii folosesc frecvent identitatea vizuală a unor instituţii precum Interpol, Europol, Poliţia Română, ANAF sau chiar DNSC pentru a crea aparenţa de credibilitate în tentativele de fraudă online.
