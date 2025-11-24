Petardele periculoase, interzise definitiv. Amenzi de până la 75.000 lei pentru cine nu respectă noile reguli
TeleM Iași , 24 noiembrie 2025 09:50
De anul acesta, românii nu mai au voie să cumpere petarde clasice, după ce în...
Acum 5 minute
10:10
Județul Suceava, pe locul 3 în topul național cu cei mai mulți beneficiari de venit minim de incluziune # TeleM Iași
La nivel național sunt peste 250.000 de beneficiari de Venit Minim de Incluziune (VMI), iar...
Acum 15 minute
10:00
Locuință mistuită de flăcări în comuna Trifești. Incendiul, provocat de jar căzut din sistemul de încălzire # TeleM Iași
În data de 21 noiembrie 2025, la ora 13:53, pompierii au fost solicitați să intervină...
10:00
În seara zilei de 22 noiembrie 2025, la ora 20:37, un accident rutier a avut...
10:00
După ce Tribunalul Sibiu a respins cererea ANAF de instituire a sechestrului asigurător asupra bunurilor...
Acum 30 minute
09:50
Proiectul, cu amplasament la Ogrezeni, în județul Giurgiu, constă într-o capacitate de producție fotovoltaică de...
09:50
Petardele periculoase, interzise definitiv. Amenzi de până la 75.000 lei pentru cine nu respectă noile reguli # TeleM Iași
Acum o oră
09:30
09:30
Datoria guvernamentală a urcat în luna iulie până la 1.070 de miliarde de lei, reprezentând aproape 59% din PIB # TeleM Iași
Cea mai mare parte din această datorie, aproximativ 885 de miliarde de lei, era reprezentată...
09:30
Val de scumpiri înainte de sărbători: alimente de bază, produse de post și băuturi, toate cu prețuri mai mari # TeleM Iași
Furnizorii mici şi mijlocii au notificat magazinele că vor majora preţurile în următoarea perioadă, în...
09:20
Ultimul spectacol din această lună susținut de Opera Națională Română din Iași va avea loc...
09:20
Două persoane au fost rănite dupa ce un autobuz a ieșit în afara părții carosabile la ieșirea din Brăila # TeleM Iași
Un autobuz a ieșit azi noapte în afara părții carosabile, la ieșirea din municipiul Brăila...
09:20
Accident rutier pe strada Lascăr Catargi: trei persoane implicate, două transportate la spital # TeleM Iași
Un accident rutier produs pe strada Lascăr Catargi a implicat trei persoane. Șoferul unei dube,...
Acum 2 ore
09:10
Șeful diplomației americane, Marco Rubio (foto) a adoptat un ton extrem de optimist la Geneva,...
09:10
Azi noapte, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de...
Acum 24 ore
13:40
Tăierea ilegală a arborilor din orașe ar putea aduce până la 3 ani de închisoare, potrivit unui nou proiect de ordonanță # TeleM Iași
Măsura vine în urma numeroaselor cazuri în care legislaţia actuală nu a permis sancţionarea adecvată...
13:30
Meteorologii au emis un Cod galben de ceață pentru o parte din județul Botoșani, valabil...
13:20
Potrivit Boarding Pass, AJet va avea primul zbor spre şi dinspre România în iunie 2026,...
13:10
Incendiu puternic la Bogata: acoperișul unei case a ars pe o suprafață de 240 mp, fără victime # TeleM Iași
Militarii subunităților de pompieri din Fălticeni și Dolhasca, împreună cu lucrătorii Serviciilor voluntare pentru situații...
13:00
Proiectul de lege care va limita cumulul pensiei cu salariul la stat va fi definitivat...
10:50
Explozie provocată de acumularea de gaze la o centrală termică din Drăgănești: o persoană rănită, transportată la spital # TeleM Iași
Explozie neurmată de incendiu la o centrală termică în localitatea Drăgănești Astăzi, în localitatea Drăgănești,...
10:50
Atenționare IPJ Iași: Șoferii sunt sfătuiți să conducă preventiv pe vreme ploioasă pentru a evita accidentele # TeleM Iași
Inspectoratul Județean de Poliție Iași recomandă conducătorilor auto să aibă în vedere condiţiile meteorologice atunci...
10:30
Slovenii vor vota, duminică, pentru a decide dacă legea adoptată în iulie de Parlament pentru...
10:30
Conducerea Institutului Regional de Oncologie Iași așteaptă ordinul comun și metodologia de aplicare a viitorului...
10:20
Antreprenorii români privesc cu tot mai multă prudență evoluția economiei, pe fondul inflației persistente, al...
10:20
Pe final de an apar tot mai multe anunțuri „last-minute" pentru concerte, festivaluri sau petreceri...
Ieri
10:10
Şeful ANAF, Adrian Nica, susţine că încasările la buget de la companiile care activează în...
10:00
Direcția Regională de Drumuri și Poduri Iași este pregătită să intervină pentru asigurarea circulației pe...
10:00
Oficiali ucraineni, americani şi europeni urmează să se întâlnească duminică la Geneva pentru a discuta...
09:40
Detașamentul de pompieri Bârlad a intervenit joi pentru limitarea și lichidarea unui incendiu izbucnit la...
09:30
Președintele Donald Trump afirmă că propunerea sa actuală de pace pentru Ucraina nu este oferta finală # TeleM Iași
Preşedintele american Donald Trump a declarat sâmbătă că actuala sa propunere de pace pentru a...
09:30
Israelul a atacat din nou Fâșia Gaza, după armistițiul lui Trump. Cel puțin 24 de oameni au murit, iar alți 54 sunt răniți # TeleM Iași
Armata Isarelului a lansat sâmbătă atacuri aeriene împotriva militanților Hamas din Gaza, contrar armistițiului care...
09:20
CSM a convocat adunările generale ale instanțelor și parchetelor pentru a formula puncte de vedere...
09:20
Naţionala României a învins sâmbătă, la Bistriţa, reprezentativa Cehiei, scor 37-30 (16-15), în al doilea...
09:20
Spitalele din România vor fi reclasificate, a anunţat ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete # TeleM Iași
Spitalele din România vor fi reclasificate – a anunţat sâmbătă ministrul sănătăţii, Alexandru Rogobete, prezent...
22 noiembrie 2025
20:30
Un tânăr de 21 de ani s-a spânzurat în tren sâmbătă după amiază, iar garnitura...
13:40
Ministrul Sănătăţii a anunţat când vor fi primiţi primii pacienţi în Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi Târgu Mureş # TeleM Iași
Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a anunţat sâmbătă că Centrele de Mari Arşi din Timişoara şi...
13:40
Reuniune de urgență a liderilor europeni pentru a discuta planul de pace pentru Ucraina # TeleM Iași
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a respins planul și a spus că nu își va trăda...
11:30
Ministerul de Interne demontează un nou fake: „Fotografia cu femeia care ar fi distrus un BMW al Poliţiei nu este reală" # TeleM Iași
Ministerul de Interne avertizează, sâmbătă, că nu tot ce devine „viral" pe reţelele de socializare...
11:30
Pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 de Pompieri Iași se deplasează, în aceste momente, la...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:10
În cadrul vizitei oficiale a delegaţiei regiunii Cernăuţi în România, condusă de şeful Administraţiei Militare...
10:10
ANM anunță cod galben de ploi puternice în 6 județe. Zonele unde vor fi lapoviță, ninsori și vijelii # TeleM Iași
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, vineri, o atenționare de ploi, lapoviță, ninsori și vânt...
10:00
Ornella Vanoni, cunoscută pentru hitul „L'appuntamento", a murit. Artista avea 91 de ani # TeleM Iași
Ornella Vanoni, cântăreaţa pop italiană, compozitoare şi actriţă, a cărei carieră plină de succes s-a...
10:00
Amazon concediază peste 1.800 de ingineri, în cele mai ample disponibilizări din istoria companiei # TeleM Iași
Amazon a efectuat luna trecută peste 14.000 de disponibilizări, afectând aproape toate segmentele gigantului tehnologic,...
09:50
Un bărbat din cartierul Tulbureni a ajuns la spital cu arsuri pe față, mâini și...
09:50
Premierul Ilie Bolojan a declarat, vineri, că în toate discuţiile pe care le-au avut cu...
09:50
Pompierii bucureşteni intervin, sâmbătă dimineaţă, pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament situat la...
09:40
Guvernul României a decis să prelungească termenul de finalizare a proiectului destinat construcției locuințelor pentru...
09:40
Un băiat de 17 ani din Suceava a înjunghiat un șofer de ride-sharing pentru o diferență de 2 lei la prețul cursei # TeleM Iași
Şoferul unui ride-sharing a fost înjunghiat de un client de 17 ani, după o dispută...
09:30
Centrul Eparhial Huși a editat, cu binecuvântarea Preasfinţitului Părinte Episcop Ignatie, Calendarul creştin-ortodox pentru anul 2026. Textul...
09:30
Constructorul român (UMB Spedition) este mobilizat pe cei 38,78 km dintre Domnești Târg și Răcăciuni,...
