Grevă de amploare în Belgia. Sunt afectate trenurile, zborurile și...

StiriDiaspora.ro, 24 noiembrie 2025 10:50

Grevă de amploare în Belgia. Sunt afectate trenurile, zborurile și...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de StiriDiaspora.ro

Acum o oră
10:50
Grevă de amploare în Belgia. Sunt afectate trenurile, zborurile și... StiriDiaspora.ro
Grevă de amploare în Belgia. Sunt afectate trenurile, zborurile și...
Acum 2 ore
10:20
Scene incredibile pe aeroportul din Koln: doi români au forțat o... StiriDiaspora.ro
Scene incredibile pe aeroportul din Koln: doi români au forțat o...
Acum 4 ore
08:50
Atac la granița României. 4 avioane ridicate de la sol StiriDiaspora.ro
Atac la granița României. 4 avioane ridicate de la sol
08:40
Fetiță româncă în vârstă de un an, răpită de un tunisian la Padova... StiriDiaspora.ro
Fetiță româncă în vârstă de un an, răpită de un tunisian la Padova...
Acum 24 ore
20:40
Doctorița Gabriela Popi, găsită moartă lângă un pod. Mașina a fost... StiriDiaspora.ro
Doctorița Gabriela Popi, găsită moartă lângă un pod. Mașina a fost...
18:00
Olanda: Traficul aerian, întrerupt temporar din cauza unor drone... StiriDiaspora.ro
Olanda: Traficul aerian, întrerupt temporar din cauza unor drone...
17:30
Tocăniță de ciuperci cu mămăligă - preparatul simplu care cucerește... StiriDiaspora.ro
Tocăniță de ciuperci cu mămăligă - preparatul simplu care cucerește...
16:50
Horoscop: ultima săptămână din noiembrie decide cine e pe lista... StiriDiaspora.ro
Horoscop: ultima săptămână din noiembrie decide cine e pe lista...
15:30
Bonus pentru bebelușii născuți în Italia. „Cadou” de 1.000 €: INPS... StiriDiaspora.ro
Bonus pentru bebelușii născuți în Italia. „Cadou” de 1.000 €: INPS...
12:30
Doi părinți au fost arestați după ce și-au lăsat copiii singuri... StiriDiaspora.ro
Doi părinți au fost arestați după ce și-au lăsat copiii singuri...
11:30
Ce țări europene oferă cele mai mari pensii și beneficii sociale? StiriDiaspora.ro
Ce țări europene oferă cele mai mari pensii și beneficii sociale?
Ieri
11:00
Oferta de muncă ideală? Peste 10.000 de euro pe lună și 4 luni de... StiriDiaspora.ro
Oferta de muncă ideală? Peste 10.000 de euro pe lună și 4 luni de...
22 noiembrie 2025
17:30
Zboruri noi spre Italia și Grecia din 2026: vești excelente pentru... StiriDiaspora.ro
Zboruri noi spre Italia și Grecia din 2026: vești excelente pentru...
16:40
Cum sunt tratate bonele românce chiar la ele în țară? Carmen... StiriDiaspora.ro
Cum sunt tratate bonele românce chiar la ele în țară? Carmen...
16:00
Au fugit fără să plătească, dar finalul i-a surprins pe toți: ce... StiriDiaspora.ro
Au fugit fără să plătească, dar finalul i-a surprins pe toți: ce...
15:50
Craiova, în topul recomandărilor britanicilor pentru un city-break... StiriDiaspora.ro
Craiova, în topul recomandărilor britanicilor pentru un city-break...
12:00
Incendiu la un bloc: 152 de persoane evacuate şi 17 români... StiriDiaspora.ro
Incendiu la un bloc: 152 de persoane evacuate şi 17 români...
12:00
Un polițist a emoționat o țară întreagă: a transformat un moment de... StiriDiaspora.ro
Un polițist a emoționat o țară întreagă: a transformat un moment de...
11:30
A plecat la muncă și nu s-a mai întors: Marian, românul din Italia... StiriDiaspora.ro
A plecat la muncă și nu s-a mai întors: Marian, românul din Italia...
Mai mult de 2 zile în urmă
10:40
Italia: Vecinii au sunat la poliție după ce un cuplu a pus carne la... StiriDiaspora.ro
Italia: Vecinii au sunat la poliție după ce un cuplu a pus carne la...
21 noiembrie 2025
16:10
Șomerii din Franța vor fi verificați și în telefoane. Ce vor să... StiriDiaspora.ro
Șomerii din Franța vor fi verificați și în telefoane. Ce vor să...
15:00
Makaveli se retrage din cursa pentru Primărie în favoarea altui... StiriDiaspora.ro
Makaveli se retrage din cursa pentru Primărie în favoarea altui...
13:50
Austria interzice vinieta adezivă și crește prețurile pentru... StiriDiaspora.ro
Austria interzice vinieta adezivă și crește prețurile pentru...
12:30
Nicușor Dan a spus clar de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban:... StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan a spus clar de ce l-a dat afară pe Ludovic Orban:...
09:20
Iată concret cele 28 de puncte din pacea propusă de Donald Trump în... StiriDiaspora.ro
Iată concret cele 28 de puncte din pacea propusă de Donald Trump în...
09:00
Cancelarul Merz spune că Germania nu va mai putea plăti pensiile StiriDiaspora.ro
Cancelarul Merz spune că Germania nu va mai putea plăti pensiile
08:40
Un român a murit după ce a coborât din autocar, în drumul spre... StiriDiaspora.ro
Un român a murit după ce a coborât din autocar, în drumul spre...
20 noiembrie 2025
23:10
Grevă națională în Belgia: toate zborurile de plecare din... StiriDiaspora.ro
Grevă națională în Belgia: toate zborurile de plecare din...
22:30
Instanţa respinge cererea ANAF de a pune sechestru pe bunurilor... StiriDiaspora.ro
Instanţa respinge cererea ANAF de a pune sechestru pe bunurilor...
21:30
Pană masivă de curent în Paris: peste 170.000 de locuințe fără... StiriDiaspora.ro
Pană masivă de curent în Paris: peste 170.000 de locuințe fără...
20:50
Camion plin cu arme de foc şi muniţii, depistat la trecerea... StiriDiaspora.ro
Camion plin cu arme de foc şi muniţii, depistat la trecerea...
20:10
Ucraina a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru... StiriDiaspora.ro
Ucraina a primit din partea SUA un "proiect de plan" pentru...
19:10
Haine produse în fabrici chinezești din Italia, dar cu eticheta... StiriDiaspora.ro
Haine produse în fabrici chinezești din Italia, dar cu eticheta...
17:40
Nicușor Dan, prima reacție după ce Horațiu Potra a fost adus în țară StiriDiaspora.ro
Nicușor Dan, prima reacție după ce Horațiu Potra a fost adus în țară
17:20
Familia lui Gavrilă, tânărul român strivit de un copac în Italia,... StiriDiaspora.ro
Familia lui Gavrilă, tânărul român strivit de un copac în Italia,...
16:10
Horațiu Potra, adus în cătușe în Romania StiriDiaspora.ro
Horațiu Potra, adus în cătușe în Romania
15:50
Hohote de râs la proces. Ce le-a spus judecătorul unor români din... StiriDiaspora.ro
Hohote de râs la proces. Ce le-a spus judecătorul unor români din...
15:00
România și-a aflat adversara de la barajul pentru Cupa Mondială din... StiriDiaspora.ro
România și-a aflat adversara de la barajul pentru Cupa Mondială din...
13:20
Cine a fost Norbi, tânărul în căruț rulant, lovit mortal de... StiriDiaspora.ro
Cine a fost Norbi, tânărul în căruț rulant, lovit mortal de...
12:30
Spania, "victorie mare" împotriva okupas. Proprietarii vor avea... StiriDiaspora.ro
Spania, "victorie mare" împotriva okupas. Proprietarii vor avea...
12:10
Horoscop 21 noiembrie 2025: Ziua în care adevărul respiră prin... StiriDiaspora.ro
Horoscop 21 noiembrie 2025: Ziua în care adevărul respiră prin...
11:30
O judecătoare pensionată la 49 de ani a ucis un tânăr în scaunul cu... StiriDiaspora.ro
O judecătoare pensionată la 49 de ani a ucis un tânăr în scaunul cu...
10:30
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025. Cât costă... StiriDiaspora.ro
Ce prețuri sunt la Târgul de Crăciun de la Viena în 2025. Cât costă...
08:30
Copiii transformați în arme: peste 800 de minori ucraineni, vizați... StiriDiaspora.ro
Copiii transformați în arme: peste 800 de minori ucraineni, vizați...
19 noiembrie 2025
23:40
De ce un român cu salariu de 2.500 de euro își poate lua casă în... StiriDiaspora.ro
De ce un român cu salariu de 2.500 de euro își poate lua casă în...
22:40
Autoritățile din Spania neagă că vârsta de pensionare va fi... StiriDiaspora.ro
Autoritățile din Spania neagă că vârsta de pensionare va fi...
21:40
Menajeră româncă, arestată după ce furat peste 100.000 de euro din... StiriDiaspora.ro
Menajeră româncă, arestată după ce furat peste 100.000 de euro din...
21:10
Un val de aer arctic lovește Spania: temperaturi de până la -10°C... StiriDiaspora.ro
Un val de aer arctic lovește Spania: temperaturi de până la -10°C...
20:00
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA la București:... StiriDiaspora.ro
Darryl Nirenberg, nominalizat ambasador al SUA la București:...
19:30
Pensiile magistraților, maxim 70% din ultimul salariu. Legea a... StiriDiaspora.ro
Pensiile magistraților, maxim 70% din ultimul salariu. Legea a...
Mai multe ştiri
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.