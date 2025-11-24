CSAT aprobă luni Strategia Națională de Apărare și propunerea SAFE. Unele subiecte au specific „strict militare”

13:10

Sociologul Remus Ștefureac, director al INSCOP, face un apel la responsabilitate în perioada campaniei electorale pentru alegerile locale, el subliniind, într-un mesaj postat pe Facebook, că nu este nici prima, nici ultima oară când unii lideri politici sunt nemulțumiți de cercetările sociologice, dar alegerile de până acum, la care au existat poziţionări ostile, au confirmat […] Articolul Ştefureac, apel la responsabilitate. „Povestea se repetă, cu candidatul USR. Intensitatea atacurilor, infinit mai mare” apare prima dată în PS News.