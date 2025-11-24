Știri din capitalele Europei, 24 noiembrie
PE SCURT: Comisia Europeană este presată să corecteze dezechilibrele privind reprezentarea personalului. Mai multe state cer măsuri mai ferme, inclusiv cote naționale. În Belgia, coaliția condusă de Bart De Wever a ajuns la un acord bugetar multianual pentru reducerea unui deficit de 9,2 miliarde de euro, evitând colapsul guvernului. Reforma radicală a azilului din Marea […] Articolul Știri din capitalele Europei, 24 noiembrie apare prima dată în PS News.
Teodorovici promite un audit al marilor contracte ale Primăriei Capitalei: „Am dovezi, le voi folosi” # PSNews.ro
Eugen Teodorovici a declarat că, dacă va ajunge primar general, va dispune un audit al marilor contracte ale Primăriei Capitalei, cu accent pe utilizarea fondurilor europene. El susține că are „întotdeauna dovezi” atunci când critică modul în care sunt cheltuiți banii publici. „Voi verifica toate marile contracte ale Primăriei, mai ales cele cu bani […] Articolul Teodorovici promite un audit al marilor contracte ale Primăriei Capitalei: „Am dovezi, le voi folosi” apare prima dată în PS News.
Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei. Discuții despre securitate și întărirea Flancului Estic # PSNews.ro
Prim-ministrul Ilie Bolojan l-a primit, luni, la Palatul Victoria pe Gérald Darmanin, ministrul justiţiei din Franţa. Întâlnirea a avut loc în contextul dialogului constant dintre cele două ţări şi al aniversării a 145 de ani de relaţii diplomatice româno-franceze, marcate în 2025. Cei doi au discutat despre riscurile din regiune şi modul în care colaborarea […] Articolul Ilie Bolojan, întrevedere cu ministrul francez al justiţiei. Discuții despre securitate și întărirea Flancului Estic apare prima dată în PS News.
Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București # PSNews.ro
La „Ai Aflat” cu Ionuț Cristache, Gabriela Firea a spus că a discutat cu Daniel Băluță și că acesta a promis să continue și să extindă programele pentru femeile victime ale violenței domestice. Prezentă luni seară la emisiunea „Ai Aflat”, de la Gândul, moderată de Ionuț Cristache, fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a […] Articolul Gabriela Firea: Băluță mi-a promis că va duce mai departe programele sociale la Primăria București apare prima dată în PS News.
Situații în care buletinul de vot poate fi anulat la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 # PSNews.ro
Alegerile locale parțiale pentru Primăria Municipiului București au loc pe 7 decembrie 2025. Peste 1.8 milioane de oameni sunt așteptați să își aleagă primarul, iar pe lista cu candidații admiși se află 17 nume. Există câteva scenarii la care trebuie să fiți atenți în care votul exprimat poate fi anulat. Alegerile pentru Primăria Capitalei vor […] Articolul Situații în care buletinul de vot poate fi anulat la alegerile pentru Primăria Capitalei 2025 apare prima dată în PS News.
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor # PSNews.ro
Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă în România, iar animalele ar putea primi, prin lege, un statut de ființe vii, cu drepturi și libertăți. Deputatul PNL Andrei Baciu a anunțat luni, 24 noiembrie, noi proiecte legislative care urmăresc schimbarea modului în care statul gestionează problema animalelor fără stăpân. Inițiatorii au transmis că România trebuie […] Articolul Eutanasierea câinilor sănătoși ar putea fi interzisă. Noi propuneri legislative pentru protecția animalelor apare prima dată în PS News.
Răsturnare de situație: Fostul senator Marius Isăilă declară că nu a vorbit niciodată cu Moșteanu și că nu-l cunoaște # PSNews.ro
Marius Isăilă este acuzat de procurori că ar fi vrut să dea şpagă 1 milion de euro pentru a cumpăra influența ministrului Apărării. Fostul senator PSD a declarat că nu-l știe pe Ionuţ Moşteanu şi că nu a vorbit niciodată cu el, potrivit Antena3 CNN. Isăilă a fost eliberat din arestul preventiv, după 13 zile, şi pus […] Articolul Răsturnare de situație: Fostul senator Marius Isăilă declară că nu a vorbit niciodată cu Moșteanu și că nu-l cunoaște apare prima dată în PS News.
Record – Preţul gazelor în Europa a scăzut sub pragul de 30 euro Mwh, cel mai mic nivel din mai 2024 şi până acum # PSNews.ro
Preţurile de referinţă la gaze naturale în Europa au coborât luni sub pragul de 30 de euro pentru un Megawatt-oră, pentru prima dată în mai mult de un an, influenţate de majorarea importurilor precum şi de discuţiile privind încheierea războiului din Ucraina, transmite Bloomberg. La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc […] Articolul Record – Preţul gazelor în Europa a scăzut sub pragul de 30 euro Mwh, cel mai mic nivel din mai 2024 şi până acum apare prima dată în PS News.
Câți bani a investit Moscova în alegerile din R. Moldova pentru a avea deputați controlați. Anunțul lui Igor Grosu # PSNews.ro
Președintele legislativului din Republica Moldova și liderul Partidului Acțiune și Solidaritate, Igor Grosu, a participat la Summitul parlamentar al Platformei Internaționale Crimeea care se desfășoară la Stockholm. În timpul discursului său, Igor Grosu a vorbit și despre câți bani a investit Kremlinul în alegerile parlamentare din Moldova, desfășurate în luna septembrie a acestui an, cu […] Articolul Câți bani a investit Moscova în alegerile din R. Moldova pentru a avea deputați controlați. Anunțul lui Igor Grosu apare prima dată în PS News.
Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru categorii defavorizate, adoptate tacit de Senat # PSNews.ro
Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru veteranii şi văduvele de război, invalizi, foştii detinuţi politici şi personalul monhal dar şi pentru mamele aflate în concediul de creştere copil, au fost adoptate tacit, luni, de Senat şi merg la Camera Deputaţilor, for decizional, în forma depusă de iniţiatori. Primul proiect […] Articolul Proiectele de lege PSD care elimină obligaţia de plată a CASS pentru categorii defavorizate, adoptate tacit de Senat apare prima dată în PS News.
Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan # PSNews.ro
Gabriela Firea susține că demiterea lui Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial a fost necesară pentru a evita tensiuni în coaliția actuală. Fostul primar general al Capitalei, Gabriela Firea, a comentat luni seară, la emisiunea Ai AFLAT cu Ionuț Cristache, decizia președintelui Nicușor Dan de a-l demite pe Ludovic Orban din funcția de consilier prezidențial. […] Articolul Gabriela Firea: Ludovic Orban a periclitat obținerea celui de-al doilea mandat de către Nicușor Dan apare prima dată în PS News.
Tehnologii dual-use și cerințe NATO: ICI București anunță un nou centru de securitate cibernetică # PSNews.ro
ICI București a organizat astăzi, 24 noiembrie 2025, la Palatul Parlamentului, în incinta Senatului României, workshop-ul „The defense industry facing Dual-Use Technologies & NATO Requirements”, un eveniment dedicat modului în care industria de apărare răspunde evoluțiilor tehnologice accelerate și cerințelor actuale ale NATO. Discuțiile au vizat atât modul în care tehnologiile emergente pot fi integrate […] Articolul Tehnologii dual-use și cerințe NATO: ICI București anunță un nou centru de securitate cibernetică apare prima dată în PS News.
Lucrările la stația Paris din Magistrala 6 aduc restricții temporare pe DN1, în zona străzii Padina, unde circulația este reconfigurată începând de luni, pentru a permite desfășurarea șantierului. Metrorex a anunțat luni instituirea unor restricții temporare de circulație pe Drumul Național 1, în dreptul intersecției cu Strada Padina. Acestea sunt necesare pentru execuția lucrărilor la […] Articolul Restricții pe DN1 pentru lucrările la magistrala 6 de metrou. Precizările Metrorex apare prima dată în PS News.
Plăţile pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii octombrie. Anunț de ultimă oră de la ANPIS, finalizate # PSNews.ro
Agenţia Naţională pentru Plăţi şi Inspecţie Socială (ANPIS) anunţă că au fost finalizate plăţile pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii octombrie. Potrivit unui comunicat de presă transmis, luni, de ANPIS, în prima jumătate a lunii noiembrie au fost făcute plăţile pentru trei dintre cele mai importante beneficii de asistenţă socială – alocaţia de stat pentru […] Articolul Plăţile pentru beneficiile de asistenţă socială aferente lunii octombrie. Anunț de ultimă oră de la ANPIS, finalizate apare prima dată în PS News.
BNR: Majorarea cotelor de TVA, transferată aproape integral asupra preţurilor de consum la finele trimestrului III # PSNews.ro
Consumul gospodăriilor populaţiei este aşteptat să-şi frâneze creşterea în 2025-2026 în raport cu anul 2024, în timp ce formarea brută de capital fix va redeveni şi va rămâne probabil principalul determinant al avansului economiei, se arată în minuta şedinţei de politică monetară a Consiliului de administraţie al Băncii Naţionale a României din 12 noiembrie 2025. […] Articolul BNR: Majorarea cotelor de TVA, transferată aproape integral asupra preţurilor de consum la finele trimestrului III apare prima dată în PS News.
Poliţia Română avertizează cu privire la valul de înșelăciuni care folosesc AI. Top moduri de operare întâlnite în 2025 # PSNews.ro
Poliţia Română atrage atenţia că videoclipurile false create cu ajutorul inteligenţei artificiale – „deepfake-urile” – şi imaginile generate artificial au devenit instrumentele preferate ale autorilor infracţiunilor din domeniul criminalităţii informatice, fiind promovate masiv pe reţelele de socializare, iar cetăţenii de bună-credinţă sunt induşi în eroare de aceste „capcane”, crezând că văd celebrităţi, experţi financiari sau […] Articolul Poliţia Română avertizează cu privire la valul de înșelăciuni care folosesc AI. Top moduri de operare întâlnite în 2025 apare prima dată în PS News.
O explozie puternică, urmată de un incendiu, s-a produs într-un bloc din localitatea Înșurăței, județul Brăila. Deflagrația a afectat mai multe apartamente, iar la fața locului intervin mai multe echipaje ISU și ambulanțe. Clădirea se află chiar pe marginea DN584, iar deflagrația a afectat mai multe apartamente. Potrivit martorilor, s-a auzit o bubuitură, iar la […] Articolul Explozie urmată de incendiu într-un bloc din Brăila. Flăcări uriașe apare prima dată în PS News.
VIDEO Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani. Imagini spectaculoase # PSNews.ro
Un vulcan din regiunea de nord-est a Etiopiei a erupt, duminică, pentru prima dată în 12.000 de ani. Norii de cenușă din vulcan s-au răspândit peste Yemen, Oman, India și nordul Pakistanului. Un vulcan din regiunea de nord-est a Etiopiei a erupt, duminică, pentru prima dată în aproape 12.000 de ani, aruncând în aer coloane […] Articolul VIDEO Un vulcan din Etiopia a erupt pentru prima dată în 12.000 de ani. Imagini spectaculoase apare prima dată în PS News.
Surpriză majoră! Arabia Saudită relaxează restricțiile privind achiziția alcoolului. Țara are un singur magazin # PSNews.ro
Mai mulţi diplomaţi şi locuitori din Arabia Saudită au declarat pentru AFP că ţara a relaxat regulile care permit anumitor străini cu permise de şedere speciale să cumpere alcool, cel mai recent semn de deschidere în regatul conservator. AFP a intervievat doi diplomaţi şi doi locuitori, care au confirmat că, cel puţin de vineri, deţinătorii […] Articolul Surpriză majoră! Arabia Saudită relaxează restricțiile privind achiziția alcoolului. Țara are un singur magazin apare prima dată în PS News.
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Explicația expertului # PSNews.ro
Românii plătesc cel mai mare preț la energie din Uniunea Europeană, raportat la puterea de cumpărare. Expertul în energie Dumitru Chisăliță a explicat de ce aveam această situație. Prețul energiei electrice, este un indicator esențial al sănătății economice și al viitorului durabil al unei țări. El influențează direct costurile de producție, nivelul de trai al […] Articolul Românii plătesc cel mai mare preț la energie din UE, raportat la puterea de cumpărare. Explicația expertului apare prima dată în PS News.
Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Revelion 2026 în București, potrivit meteorologilor EaseWeather # PSNews.ro
Prognoza EaseWeather pentru Crăciunul 2025 și Revelion indică o vreme neobișnuit de blândă în București, cu temperaturi semnificativ peste media perioadei. Estimările arată că valorile termice vor depăși nivelul obișnuit al sărbătorilor de iarnă, iar precipitațiile vor lipsi aproape complet. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate chiar pentru 24 și 25 decembrie. Crăciun cu vreme […] Articolul Cum va fi vremea de Crăciun 2025 și Revelion 2026 în București, potrivit meteorologilor EaseWeather apare prima dată în PS News.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat că procesul de reformare a companiilor de stat nu urmărește concedieri, ci eficientizarea aparatului public, precizând că în cazul închiderii unor companii, statul va trebui să ofere măsuri compensatorii. „Această reformă nu își propune, nu are ca obiectiv concedieri. Nu ăsta este obiectivul reformei. Încercăm să facem eficient statul român […] Articolul Vicepremierul Gheorghiu: Această reformă nu are ca obiectiv concedieri apare prima dată în PS News.
VIDEO Exercițiu fără precedent: 7 companii românești au testat restaurarea de urgență a Sistemului Energetic Național # PSNews.ro
Șapte entitãți energetice, cu sprijinul de specialitate al Serviciului de Telecomunicații Speciale, au realizat cu succes sâmbãtã, 22 noiembrie 2025, cel mai amplu exercițiu de restaurare a Sistemului Electroenergetic Național. Cooperarea dintre Transelectrica, Hidroelectrica, Distribuție Energie Electricã Romania, ROMGAZ, Enevo Group, Nova Power & Gas și Eurowind Energy a reunit, în premierã, tehnologii clasice și soluții […] Articolul VIDEO Exercițiu fără precedent: 7 companii românești au testat restaurarea de urgență a Sistemului Energetic Național apare prima dată în PS News.
Abrudean: România susţine integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional # PSNews.ro
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, la a patra ediţie a Summitului Parlamentar al Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la Stockholm, că România susţine, în continuare, integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional. „Războiul agresiv al Rusiei este o încălcare flagrantă a dreptului internaţional, precum şi un atac asupra democraţiei şi drepturilor omului. […] Articolul Abrudean: România susţine integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional apare prima dată în PS News.
Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” # PSNews.ro
Ministrul Muncii, Petre Florin Manole, a declarat luni că, deși proiectul de lege care prevede interzicerea cumulului pensie-salariu se află în transparență decizională, Coaliția nu a ajuns încă la un consens. Liderii politici nu se înțeleg asupra excepțiilor incluse în document, „dacă ele să rămână sau nu”, a spus demnitarul, potrivit Antena 3 CNN. Guvernul […] Articolul Încă nu se știe dacă vor fi excepții de la cumulul pensie-salariu. Manole: „Nu este o decizie luată în Coaliție” apare prima dată în PS News.
3.228 de noi dosare au fost aprobate pentru finanțare în programul Rabla pentru persoane fizice. Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat luni o nouă listă care cuprinde 3.228 ecotichete în valoare de 38.167.000 de lei depuse în cadrul Programului Rabla pentru persoane fizice. Vezi AICI lista noilor dosare aprobate AFM va actualiza în aplicaţie statusul solicitantului în „beneficiar aprobat pentru finanţare”, […] Articolul DOCUMENT Lista noilor dosare aprobate în programul Rabla apare prima dată în PS News.
Rata anuală a inflaţiei ar urma să ajungă la 9,6% în decembrie 2025, comparativ cu nivelul de 8,8% anticipat, iar în a doua parte a orizontului proiecţiei să se reducă până la 3,7% în decembrie 2026 şi la 2,9% în septembrie 2027. Anterior, s-au previzionat valorile de 3% şi 2,7% pentru aceleaşi momente de referinţă, […] Articolul Anunț îngrijorător de la BNR: Inflaţia va fi mai mare decât s-a preconizat iniţial apare prima dată în PS News.
UE spune că va continua sprijinul pentru Ucraina în timp ce discuțiile de pace avansează # PSNews.ro
Antonio Costa a afirmat luni că Uniunea Europeană va continua ajutorul pentru Ucraina cu bani și arme, și că discuțiile de pace privind Rusia și Ucraina se îndreaptă în direcția bună. Uniunea Europeană a anunțat că va continua ajutorul pentru Ucraina, iar liderii europeni spun că discuțiile de pace par să se miște într-o direcție […] Articolul UE spune că va continua sprijinul pentru Ucraina în timp ce discuțiile de pace avansează apare prima dată în PS News.
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu, a explicat stadiul lichidării CFR Marfă şi a precizat că, începând din 2026, piaţa feroviară de marfă va funcţiona exclusiv în condiţii competitive, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează. Decizia Comisiei Europene din 2020 impune ca CFR Marfă să fie scoasă de pe piaţa […] Articolul CFR Marfă va fi desfiinţată. Detalii de ultimă oră de la Ministerul Transporturilor apare prima dată în PS News.
VIDEO Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță reforma care zguduie companiile de stat: 1.502 firme intră în verificare # PSNews.ro
Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat luni, 24 noiembrie 2025, într-o conferință de presă la Palatul Victoria, principalele direcții ale reformei companiilor de stat, descrisă de Executiv drept „cea mai amplă acțiune de acest tip din ultimii ani”. Gheorghiu a subliniat că reforma urmărește două obiective prioritare, asumate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), […] Articolul VIDEO Vicepremierul Oana Gheorghiu anunță reforma care zguduie companiile de stat: 1.502 firme intră în verificare apare prima dată în PS News.
Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își retrag banii ca să evite taxele” # PSNews.ro
Plățile din pensiile private (Pilon II) au atins în septembrie un nivel-record de 403,7 milioane de lei pe lună, comparativ cu 271,9 milioane în august, după introducerea unei contribuții de asigurări sociale de sănătate (CASS) de 10% aplicată părții de venit care depășește pragul de 3.000 de lei. „Am văzut un aflux din ce în […] Articolul Record de plăți din Pilonul II, după introducerea CASS de 10%. Expert: „Românii își retrag banii ca să evite taxele” apare prima dată în PS News.
Fondul Proprietatea cere reformă la CN Aeroporturi: salarii mai mici și transparență pe bursă # PSNews.ro
Fondul Proprietatea propune reducerea remunerației fixe brute lunare a administratorilor Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) la 19.885 lei, față de 69.840 lei brut/lună/membru, cât a fost aprobat în luna mai, și susține listarea companiei la Bursa de Valori București (BVB). Potrivit unui comunicat al FP, în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acționarilor CNAB din 2 […] Articolul Fondul Proprietatea cere reformă la CN Aeroporturi: salarii mai mici și transparență pe bursă apare prima dată în PS News.
Lia Olguța Vasilescu: PSD poate trece în opoziție, dar ar reveni la guvernare dacă PNL schimbă premierul # PSNews.ro
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că, dacă PSD iese de la guvernare, atunci există varianta opoziţiei, dar a admis că există şi posibilitatea reintrării în guvern în cazul în care PNL nominalizează un alt premier. Întrebată, duminică seară, la Antena 3, ce face PSD dacă va decide ieşirea de la guvernarea, Lia Olguţa […] Articolul Lia Olguța Vasilescu: PSD poate trece în opoziție, dar ar reveni la guvernare dacă PNL schimbă premierul apare prima dată în PS News.
Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Anunțul ministrului Muncii # PSNews.ro
Pensionarii cu venituri mici urmează să primească un ajutor de 400 de lei până la finalul anului. Ministrul Muncii, Florin Manole, oferă asigurări că există bani în buget, iar tranșa va fi virată o dată cu pensia din decembrie. „Legislația în vigoare spune că 400 de lei din cuantumul de 800 pentru pensionarii cu venitur […] Articolul Când ajung ajutoarele de 400 de lei la pensionarii cu venituri mici. Anunțul ministrului Muncii apare prima dată în PS News.
Vicepremierul Oana Gheorghiu a anunţat că procesul de selecţie de la Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice (AMEPIP) este în faza finală şi în curând acolo urmează să fie numită o conducere statutară. Ea a menţionat că 48 de companii care au conduceri interimare vor începe procesul de selecţie, astfel încât până la […] Articolul VIDEO Oana Gheorghiu: Procesul de selecţie de la AMEPIP este în faza finală apare prima dată în PS News.
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor # PSNews.ro
Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti au adoptat, în majoritate, un punct de vedere prin care resping propunerea legislativă a Guvernului legată de modificarea pensiilor magistraţilor. ”Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti, întruniţi în Adunarea Generală, astăzi, 24 noiembrie 2025, fiind prezenţi 216 din 243 judecători, cu o majoritate covârşitoare de 215 judecători, îşi exprimă punctul de […] Articolul Judecătorii Curţii de Apel Bucureşti resping propunerea legislativă a Guvernului privind pensiile magistraţilor apare prima dată în PS News.
Lista noilor puncte de trecere a frontierei unde a fost extins sistemul de Intrare/Ieşire (EES). Anunțul autorităților # PSNews.ro
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând de luni, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins la alte patru puncte de trecere a frontierei, mai exact la PTF Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi) şi la aeroporturile din Iaşi şi Cluj. ”Astăzi, 24 noiembrie 2025, se operaţionalizează Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) şi în punctele de trecere a frontierei […] Articolul Lista noilor puncte de trecere a frontierei unde a fost extins sistemul de Intrare/Ieşire (EES). Anunțul autorităților apare prima dată în PS News.
Nostalgia comunistă, virală pe TikTok. Avertismentul IICCMER: „Este o amenințare reală pentru tineri” # PSNews.ro
Institutul de Investigare a Crimelor Comunismului și Memoria Exilului Românesc (IICCMER) avertizează că propaganda pro-totalitară din mediul online devine o amenințare serioasă la adresa societății românești, în special pentru tineri. Potrivit unei analize realizate de Didona Goanță, consultant în comunicare strategică și colaborator al instituției, doar 200 de postări pe TikTok au generat aproximativ 130 […] Articolul Nostalgia comunistă, virală pe TikTok. Avertismentul IICCMER: „Este o amenințare reală pentru tineri” apare prima dată în PS News.
Coaliţia Vot Corect continuă până pe 2 decembrie înscrierile pentru observatori electorali independenţi # PSNews.ro
Coaliţia Vot Corect continuă până pe 2 decembrie campania de înscrieri pentru observatori electorali independenţi la alegerile parţiale din decembrie 2025. Sursa citată precizează că va acredita observatori pentru alegerile organizate pentru primarul general al Bucureştiului, pentru preşedintele Consiliului Judeţean Buzău şi pentru primăriile din mai multe localităţi din zece judeţe. Potrivit Coaliţiei Vot Corect, […] Articolul Coaliţia Vot Corect continuă până pe 2 decembrie înscrierile pentru observatori electorali independenţi apare prima dată în PS News.
Petrişor Peiu (AUR): Politica pe care a adoptat-o guvernul Bolojan este ucigătoare pentru ţară # PSNews.ro
Senatorul Petrişor Peiu (AUR) a declarat, luni, că politica pe care a adoptat-o guvernul Bolojan, şi anume descreşterea inflaţiei, pentru a reduce povara datoriei publice, este ucigătoare pentru ţară. ”Avem, în sfârşit, din păcate, certitudinea că datoria publică a României a depăşit 60% din PIB, încălcând acea de-a doua linie roşie din Tratatul de la […] Articolul Petrişor Peiu (AUR): Politica pe care a adoptat-o guvernul Bolojan este ucigătoare pentru ţară apare prima dată în PS News.
Reforma pensiilor magistraților intră în săptămâna decisivă. România riscă să piardă 230 de milioane de euro din PNRR # PSNews.ro
Este o săptămână decisivă pentru reforma pensiilor speciale. Până vineri ar trebui să aflăm dacă România pierde sau nu cele peste 230 de milioane de euro din PNRR. Tot până atunci, Guvernul trebuie să își asume în Parlament noile modificări privind pensiile magistraților — un proces care depinde însă de momentul în care va fi […] Articolul Reforma pensiilor magistraților intră în săptămâna decisivă. România riscă să piardă 230 de milioane de euro din PNRR apare prima dată în PS News.
Curs BNR – Leul se va deprecia în următoarele 12 luni. Euro va ajunge 5,14 lei, în următoarele şase luni, conform prognozelor CFA România, iar pentru următoarele 12 luni se estimează o depreciere până la nivelul de 5,20 lei. Ce se va întâmplă cu preţurile şi cum va evolua inflaţia, preţurile locuințelor în oraşe, dar […] Articolul Analiză CFA România: Cât va creşte euro, ce se va întâmpla cu preţurile apare prima dată în PS News.
Sindicatele anunţă proteste în penitenciarele din toată ţara. Oamenii cer oprirea modificării pensiilor militare # PSNews.ro
Sindicatele din sistemul penitenciar declanșează de luni proteste în toată țara și cer oprirea inițiativelor care urmăresc noi modificări ale legislației privind pensiile militare de stat. Potrivit unui comunicat transmis, luni, Agerpres, Federaţia Sindicatelor din Sistemul Penitenciar, în solidar cu Federaţia PUBLISIND, şi Sindicatul Naţional al Poliţiştilor de Penitenciare declanşează acţiuni de protest în toate […] Articolul Sindicatele anunţă proteste în penitenciarele din toată ţara. Oamenii cer oprirea modificării pensiilor militare apare prima dată în PS News.
Principalele măsuri luate de MAI în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale # PSNews.ro
Purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Interne, Monica Dajbog, a prezentat principalele măsuri luate la nivelul Ministerului Afacerilor Interne în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale de luna viitoare. Pe 7 decembrie vor avea loc alegeri locale parțiale pentru primarul General al Capitalei, pentru președintele Consiliului Județean Buzău și pentru primarii din 12 localități: […] Articolul Principalele măsuri luate de MAI în contextul începerii campaniei electorale pentru alegerile locale parțiale apare prima dată în PS News.
FOTO, VIDEO Așa arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele, testate într-o bază militară secretă # PSNews.ro
Digi24 a filmat imagini în premieră cu dronele cumpărate de Armata Română din Israel. E vorba despre aparate de zbor de ultimă generație, pentru care România plătește sute de milioane de dolari. Dronele pot detecta orice țintă pe o rază de 200 de kilometri. Echipa Digi24 a filmat într-o bază militară secretă din nordul Israelului, […] Articolul FOTO, VIDEO Așa arată dronele cumpărate de România din Israel. Aparatele, testate într-o bază militară secretă apare prima dată în PS News.
Mandatarul financiar al lui Cătălin Drulă pentru alegerile la Primărie, sancționat de AEP # PSNews.ro
Cătălin Drulă, candidatul USR la Primăria Capitalei, are ca mandatar financiar pentru campania electorală firma deținută de Mihaela Teleman, care s-a ocupat și de campania lui Nicușor Dan la alegerile prezidențiale, potrivit Fanatik. Candidatul USR la Primăria Capitalei are ca mandatar financiar în campania electorală firma Accountess Profile SRL, deținută de Mihaela Teleman, soția lui […] Articolul Mandatarul financiar al lui Cătălin Drulă pentru alegerile la Primărie, sancționat de AEP apare prima dată în PS News.
Creșterea prețurilor combustibililor și a energiei ne duce încet, dar sigur la sapă de lemn. Pe acest fond, datoria României urcă cu 30 miliarde lei într-o singură lună și trece de pragul de 58% din PIB. Analistul economic Adrian Negrescu avertizează că lucrurile nu evoluează în direcția bună, scrie Adevărul. Acesta a remarcat faptul că […] Articolul Datoria publică a României depășește 58% din PIB. Prețurile la carburanți explodează apare prima dată în PS News.
Într-un răspuns oferit pentru Stiripeurse.ro, Casa Națională de Pensii Publice a dat asigurări că nu sunt probleme cu editarea taloanelor. Mai mult, potrivit CNPP, în ultima lună a acestui an pensiile vor fi achitate la timp, indiferent de modalitatea de plată, fie că drepturile vor fi plătite pe card, fie prin intermediul Poștei Române, la […] Articolul Casa Națională de Pensii explică ce se întâmplă cu pensiile pentru luna decembrie 2025 apare prima dată în PS News.
Dezmăț pe bani publici pentru primari. Cum arată toaleta la preț de apartament cumpărată la Ghibav # PSNews.ro
Austeritate pentru românii de rând, cheltuieli extravagante pentru primării, asta propune politica de austeritate impusă de guvernul Bolojan. Iar acest lucru se va oficializa de anul viitor, odată cu majorarea taxelor și impozitelor locale, potrivit B1TV. Austeritate pentru românii de rând În vreme ce Ilie Bolojan îi îndeamnă pe români să adopte sărăcia ca stil de […] Articolul Dezmăț pe bani publici pentru primari. Cum arată toaleta la preț de apartament cumpărată la Ghibav apare prima dată în PS News.
2026 poate fi anul record al fondurilor UE. Unde e acum România și cum se compară cu vecinii # PSNews.ro
România are la dispoziție fonduri europene de 15-16 miliarde de euro, o sumă record care ajunge la aproape 4% din PIB, pentru anul viitor, dar cu riscul ca o parte din acestea să fie pierdute, ca urmare a ineficienței administrative, incertitudinii politice, precum și a întârzierilor de implementare, arată un raport al ING Bank. În […] Articolul 2026 poate fi anul record al fondurilor UE. Unde e acum România și cum se compară cu vecinii apare prima dată în PS News.
