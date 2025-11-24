Cristiano Ronaldo a uitat că are 40 de ani! A marcat un gol superb din foarfecă – VIDEO
Ziarul de Iasi, 24 noiembrie 2025 12:20
Cristiano Ronaldo nu încetează să impresioneze. În etapa a 9-a din Saudi Pro League, internaţionalul portughez a marcat al 954-lea gol din carieră. Fostul jucător de la Real Madrid a pecetluit succesul echipei Al Nassr, scor 4-1, cu Al-Khaleej, cu o foarfecă magistralăm potrivit News.ro. Articolul Cristiano Ronaldo a uitat că are 40 de ani! A marcat un gol superb din foarfecă – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
• • •
Alte ştiri de Ziarul de Iasi
Acum o oră
12:20
Cristiano Ronaldo a uitat că are 40 de ani! A marcat un gol superb din foarfecă – VIDEO # Ziarul de Iasi
Cristiano Ronaldo nu încetează să impresioneze. În etapa a 9-a din Saudi Pro League, internaţionalul portughez a marcat al 954-lea gol din carieră. Fostul jucător de la Real Madrid a pecetluit succesul echipei Al Nassr, scor 4-1, cu Al-Khaleej, cu o foarfecă magistralăm potrivit News.ro. Articolul Cristiano Ronaldo a uitat că are 40 de ani! A marcat un gol superb din foarfecă – VIDEO apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
12:20
Matematică pe rețele. Două profesoare din Iași transformă TikTok, Facebook și Instagram în instrumente de învățare pentru elevi. Au un succes neașteptat # Ziarul de Iasi
Două tinere profesoare de matematică din Iași au ales să mute tabla din sala de clasă în fața camerelor de filmat, transformând rețelele de socializare în spații accesibile și prietenoase pentru învățare. Prin explicații clare, lecții scurte și un ton apropiat de elevi, Doroteea Silion (Mate cu Dora) și Loredana Pălănceanu (Profa de Mate) au reușit să-și construiască propriile comunități în mediul online, unde matematica nu mai pare greu de înțeles. Articolul Matematică pe rețele. Două profesoare din Iași transformă TikTok, Facebook și Instagram în instrumente de învățare pentru elevi. Au un succes neașteptat apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 2 ore
11:20
Superliga: Cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj a reușit o victorie importanță în fața Rapidului # Ziarul de Iasi
Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii, potrivit News.ro. Articolul Superliga: Cu Daniel Pancu pe bancă, CFR Cluj a reușit o victorie importanță în fața Rapidului apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Deci: taie de la cultură. Taie și de la educație. Taie și de la sănătate. Taie de peste tot. Și după tăierile astea unde ajungi? Ajungi la analfabetism, la o societate bolnavă și incultă. Articolul Morții și viii apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Riscuri sociodemografice identificate în strategia națională de apărare a țării și soluțiile preconizate # Ziarul de Iasi
În opinia mea, cele mai importante riscuri sociodemografice la adresa securității României sunt următoarele: riscul sărăciei și excluziunii sociale, migrația externă și imigrația ilegală, ponderea ridicată a tinerilor care nu învață, nu muncesc, nu urmează forme de pregătire profesională, îmbătrânirea populației, analfabetismul funcțional. Articolul Riscuri sociodemografice identificate în strategia națională de apărare a țării și soluțiile preconizate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
11:20
Alexandru Toader, fiul fostului rector de la Cuza, în centrul unor acuzații privind comportamentul sexual față de studente. Replica lui Tudorel Toader # Ziarul de Iasi
Alexandru Toader, lector de la Facultatea de Drept a Universității „Al.I. Cuza”, se află în centrul unor acuzații grave formulate de două studente care susțin că ar fi fost supuse unor presiuni și propuneri cu caracter intim în schimbul promovării examenelor. Alexandru Toader este fiul lui Tudorel Toader, fost rector, judecător CCR și ministrul al Justiției. Articolul Alexandru Toader, fiul fostului rector de la Cuza, în centrul unor acuzații privind comportamentul sexual față de studente. Replica lui Tudorel Toader apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 4 ore
10:20
Însemnări mai mult sau mai puțin (ne)însemnate Articolul Vinovatul de serviciu: cam tot omul viu apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Fundaşul iranian Armin Sohrabian, jucător la Esteghlal Teheran, a fost suspendat după ce un videoclip care îl arată consumând alcool a apărut în reţelele de social media. Consumul de alcool este strict interzis în Iran. Articolul Un fotbalist din Iran, „pedepsit” după apariția unui video în care bea alcool apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 6 ore
08:20
Un accident rutier a avut loc în această dimineată la intersecția străzilor Berthelot și Lascăr Catargi, unde două autoturisme s-au ciocnit violent. Potrivit martorilor, cauza probabilă ar fi o neacordare de prioritate, însă circumstanțele exacte urmează să fie stabilite de polițiști. Articolul Accident într-o intersecție din Copou: un șofer a ajuns la spital apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 8 ore
05:20
Aeroportul Iași se extinde: Eurospeed pregătește depozitul de combustibil, Aerostar ridică hangare noi. Dezbatere și vot, azi în CJ # Ziarul de Iasi
Consiliul Județean Iași are pe ordinea de zi a ședinței de luni, 24 noiembrie, trei proiecte ce vizează dezvoltarea Aeroportului Internațional Iași. Acestea prevăd concesionarea unor terenuri pentru construirea unui nou depozit de combustibil și a două hangare de mentenanță pentru aeronave civile. Articolul Aeroportul Iași se extinde: Eurospeed pregătește depozitul de combustibil, Aerostar ridică hangare noi. Dezbatere și vot, azi în CJ apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut abrupt: de la una în două zile la una pe zi # Ziarul de Iasi
Regiunea Nord-Est rămâne una dintre zonele cele mai sensibile economic, însă datele centralizate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC) din primele zece luni ale anului 2025 arată o temperare vizibilă a insolvențelor. Iașul continuă să fie motorul regional, și, împeună cu județele Botoșani, Suceava și Bacău, s-a numărat printre primele zece județe ale țării cu cele mai mari scăderi ale numărului de insolvențe declarate în primele zece luni ale anului. Articolul Iașul, motorul economic al Regiunii Nord-Est, lovit „în plex” de probleme. Numărul insolvențelor a crescut abrupt: de la una în două zile la una pe zi apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
După Ciurea, Primăria Iași a decis să continue varianta alternativă dinspre Lunca Cetățuii spre oraș. Când se va putea circula omenește pe aici? # Ziarul de Iasi
Administrația comunei vecine a finalizat astă-vară partea ei de drum nou. Segmentul care aparține municipiului, inclus într-un pachet cu alte opt străzi de modernizat, va fi gata în 2027. Articolul După Ciurea, Primăria Iași a decis să continue varianta alternativă dinspre Lunca Cetățuii spre oraș. Când se va putea circula omenește pe aici? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de peste un miliard de lei. Unele sunt mai puțin cunoscute # Ziarul de Iasi
Județul Iași se află în plin proces de transformare, cu investiții private majore care dau amploare unei noi ere de dezvoltare urbană. Peste 1,4 miliarde de lei sunt alocate în acest moment pentru zece proiecte importante aflate în diferite stadii de construcție, ce însumează aproape jumătate de milion de metri pătrați de spații rezidențiale, comerciale și mixte. Articolul Topul proiectelor private care reconstruiesc fața Iașului. Clasamentul primelor zece investiții, de peste un miliard de lei. Unele sunt mai puțin cunoscute apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 12 ore
04:20
SPORT Eșec la limită suferit pe teren propriu de Politehnica Iași în fața unei alte echipe universitare, după un meci cu peripeții # Ziarul de Iasi
Echipa de baschet masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, a pierdut la limită meciul de pe teren propriu cu trupa Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Articolul SPORT Eșec la limită suferit pe teren propriu de Politehnica Iași în fața unei alte echipe universitare, după un meci cu peripeții apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Consiliul Județean Iași va dezbate astăzi, 24 noiembrie, încetarea mandatului acestuia din Consiliul de Administrație al Aeroportului Iași. Articolul Schimbare la vârful Aeroportului Iași: un membru din CA își încheie mandatul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Doi tineri care au plecat spre Marea Britanie au ajuns doar până în fața școlii din comună, unde au vandalizat un autocar și au bătut măr șoferul # Ziarul de Iasi
Doi tineri au vrut să ajungă gratis în Marea Britanie. Când șoferul autocarului în care se urcaseră i-a refuzat și i-a dat jos, unul dintre ei i-a distrus vehiculul cu o bâtă. Până să se judece procesul, tânărul a ajuns după gratii pentru o tentativă la omor. Acum, a mai primit un spor la pedeapsă. Articolul Doi tineri care au plecat spre Marea Britanie au ajuns doar până în fața școlii din comună, unde au vandalizat un autocar și au bătut măr șoferul apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Cu câți bani a părăsit bursa producătorul ieșean de blocuri ceramice și cărămizi Brikston, preluat de Leier # Ziarul de Iasi
Brikston Construction Solutions SA, fostă Ceramica Iași, unul dintre cei mai mari producători de blocuri ceramice și cărămizi din România, a părăsit oficial Bursa de Valori București începând cu 18 decembrie 2024. Articolul Cu câți bani a părăsit bursa producătorul ieșean de blocuri ceramice și cărămizi Brikston, preluat de Leier apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Care sunt cele mai noi și revoluționare tratamente pentru Boala Parkinson? Inedită conferință Arcadia pentru pacienții cu acest diagnostic # Ziarul de Iasi
Centrul de excelență pentru managementul clinic al pacientului cu Boala Parkinson și tulburări de mișcare, parte a Rețelei Medicale Arcadia, a organizat un amplu și inedit eveniment dedicat pacienților diagnosticați cu Boala Parkinson și aparținătorilor acestora. Evenimentul a oferit oportunitatea pacienților de a discuta direct cu specialiști, de a primi informații actualizate despre boală și de a afla despre strategiile moderne de tratament și recuperare. Articolul Care sunt cele mai noi și revoluționare tratamente pentru Boala Parkinson? Inedită conferință Arcadia pentru pacienții cu acest diagnostic apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
SPORT Iașul găzduiește prima ediție a unui Campionat European. Nume mari sunt așteptate în oraș săptămâna aceasta # Ziarul de Iasi
În această săptămână, Iașul va fi capitala europeană a karateului continental. Acest lucru este generat de faptul că în zilele amintite, în Sala Polivalentă din Iași, vor avea loc două competiții importante rezervate practicanților de de karate isshinryu. Articolul SPORT Iașul găzduiește prima ediție a unui Campionat European. Nume mari sunt așteptate în oraș săptămâna aceasta apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă şi semnificativă” de până acum # Ziarul de Iasi
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva, relatează CNN, citat de News.ro. Articolul Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost „cea mai productivă şi semnificativă” de până acum apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Filarmonica „Moldova” din Iași pregătește două concerte, pentru Ziua Națională a României și aprinderea luminițelor de Crăciun # Ziarul de Iasi
Filarmonica „Moldova” din Iași anunță două concerte speciale în zilele de 28 și 29 noiembrie, menite să celebreze atât Ziua României, cât și începutul sezonului Sărbătorilor de Iarnă. Articolul Filarmonica „Moldova” din Iași pregătește două concerte, pentru Ziua Națională a României și aprinderea luminițelor de Crăciun apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Acum 24 ore
20:20
Antrenorul Mircea Rednic (63 de ani) a analizat lupta la titlu din SuperLigă și a dezvăluit care sunt, în opinia sa, principalele candidate la câștigarea campionatului. Deși FCSB și CFR Cluj erau considerate favorite la startul sezonului, cele două formații se află în pericol să rateze chiar și play-off-ul, în timp ce Rapid și FC Botoșani conduc clasamentul, urmate de Universitatea Craiova și Dinamo. Articolul Mircea Rednic a spus cine are cele mai mari șanse la titlu în acest sezon: „Clar” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
18:20
Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita la Casa Albă: Sunteţi nişte ipocriţi! # Ziarul de Iasi
Katia Aveiro, sora mai mare a lui Cristiano Ronaldo, i-a luat apărarea actualului jucător al echipei Al-Nassr, criticat după vizita sa la Casa Albă alături de logodnica sa, Georgina Rodriguez, ptorivti News.ro. Articolul Ronaldo, apărat de sora sa mai mare, după vizita la Casa Albă: Sunteţi nişte ipocriţi! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
17:20
Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas. Lupta pentru titlul mondial, relansată. Cum arată clasamentul piloților # Ziarul de Iasi
Piloţii McLaren, Lando Norris şi Oscar Piastri, au fost descalificaţi din Marele Premiu de la Las Vegas, din cauza unor probleme la monoposturile lor, potrivit News.ro. Articolul Norris și Piastri, descalificați după cursa din Las Vegas. Lupta pentru titlul mondial, relansată. Cum arată clasamentul piloților apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
15:20
Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec, cu propria viață, o fată de 16 ani # Ziarul de Iasi
Tânărul de 25 de ani care a sărit în râul Bahlui pentru a salva o fată de 16 ani și care se afla internat în stare critică la Spitalul Clinic de Urgență „Prof. Dr. Nicolae Oblu” din Iași a murit ieri. Articolul Salvatorul din Tudor Vladimirescu a murit la spital, după 6 luni de comă. A salvat de la înec, cu propria viață, o fată de 16 ani apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Lando Norris şi Oscar Piastri ar putea fi descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas. Se relansează cursa pentru titlu? # Ziarul de Iasi
Federaţia Internaţională de Automobilism (FIA) a anunţat deschiderea unei anchete privind monoposturile McLaren ale lui Lando Norris şi Oscar Piastri la finalul Marelui Premiu de Formula 1 la Las Vegas, potrivit News.ro. Articolul Lando Norris şi Oscar Piastri ar putea fi descalificaţi de la Marele Premiu de la Las Vegas. Se relansează cursa pentru titlu? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Ieri
12:20
Marco Rubio a ajuns la Geneva. Oficiali ucraineni, americani şi europeni se întâlnesc pentru a discuta planul lui Donald Trump pentru Ucraina # Ziarul de Iasi
Secretarul de stat american Marco Rubio a aterizat, duminică, la Geneva, unde oficiali ucraineni, americani şi europeni se întâlnesc pentru a discuta planul lui Donald Trump pentru Ucraina, care trezeşte temeri la Kiev privind o capitulare forţată, dar care, potrivit Washingtonului, nu constituie o ofertă finală, potrivit News.ro. Articolul Marco Rubio a ajuns la Geneva. Oficiali ucraineni, americani şi europeni se întâlnesc pentru a discuta planul lui Donald Trump pentru Ucraina apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
10:20
Noi puncte importante obținute în prelungiri de USV, Miroslava – pulverizată la Onești # Ziarul de Iasi
Etapa a XIV-a a Ligii a III-a de fotbal a prilejuit două dueluri în care au fost implicate echipe din județul Iași. Articolul Noi puncte importante obținute în prelungiri de USV, Miroslava – pulverizată la Onești apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
09:20
Echipa de handbal masculin a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, și-a readus aminte de gustul victoriei. Sâmbătă, în etapa a IX-a a ultimului eșalon intern, Poli a trecut, acasă, de echipa secundă a HC Buzău cu scorul de 28-27 (17-12). Articolul Mai câștigă și Politehnica! Am găsit alții mai slabi ca noi! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (IV) # Ziarul de Iasi
Continuăm serialul nostru, pe tema rolului și locului inteligenței artificiale în domeniul științei și ingineriei materialelor, cu prof.univ.dr.habil.ing. Nicanor Cimpoeșu, prodecan și responsabil cu activitatea de cercetare științifică, antreprenoriat și ofertă educațională, coordonator de doctorat și membru CNATDCU, coordonatorul laboratorului de microscopie electronică ESIM. Articolul Inteligența artificială și știința materialelor. Un nou și interesant interviu tematic cu unul din cei mai buni specialiști în domeniu, profesor al Politehnicii ieșene (IV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Un student de la Medicină Veterinară a transformat un colț de casă într-un paradis al păsărilor exotice. „Cel mai trist e atunci când pierd un animăluț” # Ziarul de Iasi
Într-un colț al casei sale, transformat cu migală într-un univers viu și colorat, George Vornicu, student în anul V la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, și-a materializat visul de a crea un spațiu dedicat păsărilor exotice și altor viețuitoare neobișnuite. Astfel a luat naștere proiectul „Exotic Corner”, unde pasiunea pentru animale se împletește cu responsabilitatea, știința și spiritul antreprenorial. Articolul Un student de la Medicină Veterinară a transformat un colț de casă într-un paradis al păsărilor exotice. „Cel mai trist e atunci când pierd un animăluț” apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Firmele de servicii funerare din Iași mișcă milioane bune, dar profitul declarat de acestea parcă își dă duhul. Cine sunt „greii” pieței? # Ziarul de Iasi
Afacerile funerare din Iași au crescut în volum, însă diferențele de profit arată modele de business inegale, cu marje care variază de la aproape zero la peste 7%. Totuși, rulajul cumulat depășește 1,1 milioane euro, semn că piața locală mișcă sume importante, chiar dacă profitabilitatea rămâne fragilă. Articolul Firmele de servicii funerare din Iași mișcă milioane bune, dar profitul declarat de acestea parcă își dă duhul. Cine sunt „greii” pieței? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
De ani buni, România privește impasibilă cum populația scade, generațiile se subțiază, iar presiunea pe sistemele publice crește. Ne-am obișnuit cu statistici care altădată ar fi stârnit panică națională. Articolul Un impozit în minus, un copil în plus? Analiza inedită a unui economist ieșean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
Etapa a III-a a returului sezonul regulat a Ligii I, ultimul eșalon intern, programează un duel studențesc. Astăzi, de la ora 13:00, în Sala Polivalentă Iași, echipa Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, se va duela cu trupa Universității de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din București. Articolul Politehnica Iași se duelează cu o altă echipă studențească apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine conduce, de fapt, asociația de locatari/proprietari și când putem să nu mai plătim fonduri comune? (VI) # Ziarul de Iasi
Ne întreabă un cititor: dacă se încalcă prevederile imperative ale articolului 48 alineatele 3 și 5, ale articolului 53 și ale articolului 55 din legea nr. 196/2018, proprietarii nu mai pot fi obligați să plătească remunerații, cheltuieli și fonduri comune, mai ales în cazul asociației noastre fără personalitate juridică, deoarece nu s-a mai convocat nicio adunare generală din luna martie 2018 până azi? Articolul VIAȚA DE ASOCIAȚIE – Răspundem întrebărilor cititorilor. Cine conduce, de fapt, asociația de locatari/proprietari și când putem să nu mai plătim fonduri comune? (VI) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
De ce este periculos să turezi motorul la pornire sau înainte de oprire? Explicațiile detaliate ale unui profesor de la Facultatea de Mecanică din Iași # Ziarul de Iasi
Turarea motorului rămâne una dintre cele mai prost înțelese practici printre șoferi. De la dorința de a încălzi mai repede mașina, până la reflexul de a o „auzi cum toarce” înainte de oprire, gestul pare minor. În realitate, este una dintre principalele cauze de uzură și deteriorare a motoarelor moderne, spune conferențiarul Radu Drosescu de la Facultatea de Mecanică a Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași (TUIASI), Departamentul de Inginerie Mecanică şi Autovehicule Rutiere. Articolul De ce este periculos să turezi motorul la pornire sau înainte de oprire? Explicațiile detaliate ale unui profesor de la Facultatea de Mecanică din Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
„Deșteaptă-te, Române”, imnul răsunat din mareea galbenă, sună mai frumos decât „Văleu, văleu, văleleu” chiar în interpretarea nemuritoare a Mariei Tănase. Articolul Ce cântăm la baraj? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Limita urbanului: unde se termină orașul și unde începe zona rurală? Studiu al unui cunoscut universitar ieșean # Ziarul de Iasi
Starea de urbanitate reprezintă complexul de trăsături, funcții și caracteristici care definesc orașul ca entitate socială, spațială și culturală. Conceptul de urbanitate poate fi analizat din multiple perspective, fiecare oferind un set diferit de criterii și indicatori care permit identificarea și înțelegerea specificului mediului urban. Articolul Limita urbanului: unde se termină orașul și unde începe zona rurală? Studiu al unui cunoscut universitar ieșean apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
03:20
Intelectualii și crizele politice ale României: piața ideilor între nostalgie și responsabilitate # Ziarul de Iasi
România de azi traversează o criză de idei la fel de gravă ca și criza politică. Intelectualii, altădată forță morală și ferment al istoriei, sunt astăzi marginalizați între consumerismul agresiv și zgomotul mediatic. Întrebarea nu este dacă intelectualii mai au un rol, ci dacă societatea mai are capacitatea de a-i asculta. Articolul Intelectualii și crizele politice ale României: piața ideilor între nostalgie și responsabilitate apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
22 noiembrie 2025
21:20
Un tânăr s-a spânzurat într-un tren care pleca din Iași. Criminalistica anchetează cazul – UPDATE # Ziarul de Iasi
Trenul Interregio 1662 operat de Societatea Națională de Transport Feroviar de Călători CFR Călători SA a plecat din stația CF Iași sâmbătă la ora 14:20, având ca destinație finală Gara de Nord din București, unde ar fi trebuit să ajungă la ora 21:03. Însă șeful de tren a făcut o descoperire șocantă în toaleta unui vagon. Articolul Un tânăr s-a spânzurat într-un tren care pleca din Iași. Criminalistica anchetează cazul – UPDATE apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
20:20
Meci „nebun” în Bundesliga! În minutul 18 era 2-0 pentru oaspeți, dar Bayern a reușit să revină spectaculos și să se impună # Ziarul de Iasi
Bayern Munchen, campioana Germaniei, a dispus sâmbătă, pe teren propriu, de gruparea Freiburg, cu scorul de 6-2, după ce a fost condusă cu 2-0 potrivit News.ro. Articolul Meci „nebun” în Bundesliga! În minutul 18 era 2-0 pentru oaspeți, dar Bayern a reușit să revină spectaculos și să se impună apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
14:20
Plecare neașteptată de la Real Madrid. Brazilianul Endrick, transferat la Olympique Lyon # Ziarul de Iasi
Transferul brazilianului lui Endrick de la Real Madrid la Olympique Lyon este aproape finalizat, a anunţat Matteo Moretto, jurnalist la Marca, citat de News.ro. Articolul Plecare neașteptată de la Real Madrid. Brazilianul Endrick, transferat la Olympique Lyon apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
Mai mult de 2 zile în urmă
10:20
Inseratele latinești din texte jurnalistice eminesciene analizate în acest episod sunt „Salus rei publicae suprema lex esto”, „per longum et latum” și „Credat Judaeus Apella”. Articolul Inserate latinești în scrieri ale lui Eminescu (XV) apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Pasajul Socola va sta închis un an jumătate. Trei oferte pentru amenajarea variantei provizorii de trafic care se va face pe lângă pod # Ziarul de Iasi
Procedura a trebuit reluată cu un cost crescut pentru că prima încercare de găsire a unui constructor pentru amenajarea trecerii la nivel cu calea ferată nu a atras nicio ofertă. Articolul Pasajul Socola va sta închis un an jumătate. Trei oferte pentru amenajarea variantei provizorii de trafic care se va face pe lângă pod apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Ieșeanul care meșterea mobilă din „țepe” pe OLX, cu un pas la închisoare. Nouă ieșeni păgubiți de bani mulți dați în avans: i-a convins cu poze false # Ziarul de Iasi
Un tâmplar și-a plătit avocatul din banii obținuți înșelându-și clienții. Gestul i-a adus ghinion, fiind condamnat cu executare. Pe parcursul unui an, escrocul a încasat avansuri consistente pentru realizarea de mobilă, fără a face însă nimic. A reușit chiar performanța de a fi recomandat de unele victime altora, deși nu livrase nimic din cele promise. Nouă ieșeni au fost înșelați, cu o sumă totală de 34.000 lei. Articolul Ieșeanul care meșterea mobilă din „țepe” pe OLX, cu un pas la închisoare. Nouă ieșeni păgubiți de bani mulți dați în avans: i-a convins cu poze false apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
VIDEO | Vom avea autostrăzi: cum le folosim? Titi Aur a fost ieri la Iași ca să ne explice. Conferință-dezbatere privind siguranța rutieră care a avut loc la Iași # Ziarul de Iasi
Fără educație rutieră și fără conștientizarea riscurilor, autostrada nu va oferi condiții de siguranță mai bune decât infrastructura rutieră existentă acum în Moldova - este semnalul de alarmă conturat într-o conferință-dezbatere care a avut loc la Iași. Articolul VIDEO | Vom avea autostrăzi: cum le folosim? Titi Aur a fost ieri la Iași ca să ne explice. Conferință-dezbatere privind siguranța rutieră care a avut loc la Iași apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Primele procese în noul Palat de Justiție erau amânate, iar Universitatea se opunea construirii Penitenciarului în Centru. Ce se întâmpla în oraș acum exact 100 de ani? # Ziarul de Iasi
La sfârșitul lunii noiembrie 1925, Iașul prindea un nou puls al modernizării, în jurul Palatului Justiției - clădire inaugurată cu doar câteva săptămâni înainte, care astăzi este cunoscută drept Palatul Culturii. Însă, potrivit ziarului ieșean Lumea din 22 noiembrie 1925, primele procese ce urmau să se judece în noul Palat al Justiției au fost amânate. Pe de altă parte, planurile Ministerului Justiției de a construi un penitenciar pe terenul din spatele Palatului au fost întâmpinate cu refuz ferm din partea Universității din Iași. Articolul Primele procese în noul Palat de Justiție erau amânate, iar Universitatea se opunea construirii Penitenciarului în Centru. Ce se întâmpla în oraș acum exact 100 de ani? apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Vă gândiți să vă cumpărați o mașină mai veche de 5 ani? Riscul de a plăti vânzătorului peste valoarea reală este mare. Iată pericolele! # Ziarul de Iasi
Un studiu realizat de compania de date auto carVertical arată că, în medie, mașinile de 5 ani au peste 70.000 km derulați, iar multe ascund și un istoric de accidente. Tocmai din acest motiv, prețul cerut de vânzător poate fi mai mare decât valoarea reală a vehiculului. Articolul Vă gândiți să vă cumpărați o mașină mai veche de 5 ani? Riscul de a plăti vânzătorului peste valoarea reală este mare. Iată pericolele! apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
05:20
Surpriză: profesoara universitară acuzată de bruiaj ilegal la examene nu poate fi sancționată. ANCOM: Nu s-au adunat probe suficiente # Ziarul de Iasi
Cazul profesoarei de la Facultatea de Medicină Veterinară din Iași, acuzată că bruia în mod intenționat semnalul GSM, Wi-Fi și radio în timpul examenelor, se lovește de un final neașteptat. Deși specialiștii Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) au intervenit la fața locului chiar în timpul unui examen, instituția anunță acum că nu a existat un temei legal pentru aplicarea vreunei sancțiuni. Articolul Surpriză: profesoara universitară acuzată de bruiaj ilegal la examene nu poate fi sancționată. ANCOM: Nu s-au adunat probe suficiente apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
04:20
SPORT Politehnica rămâne în orbita „sateliților”. Meci bun pentru a urca în clasament # Ziarul de Iasi
După ce etapa trecută, prima a returului sezonului regulat a Ligii I, s-a confruntat cu un „satelit”, al Vasluiului, echipa de handbal masculin a clubului Universității Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iași, Politehnica, va juca astăzi, de la ora 11:00, în Sala Polivalentă din Iași, cu o altă echipă secundă a unui club din elită, HC Buzău. Articolul SPORT Politehnica rămâne în orbita „sateliților”. Meci bun pentru a urca în clasament apare prima dată în Ziarul de Iaşi - liderul presei ieşene.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.