Kremlinul a afirmat că nu a fost informat despre modificările planului de pace american
Bursa, 24 noiembrie 2025 14:20
Kremlinul a declarat luni că încă nu a fost informat despre modificările aduse de ucraineni şi europeni la planul de pace iniţial pe care SUA l-au transmis Rusiei săptămâna trecută, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
• • •
Bitcoin a continuat să scadă săptămâna trecută, ajungând la un minim de 80.500 de dolari, preţuri nemaiîntâlnite din aprilie, conform unei analize realizate de Simon Peters, analist eToro pentru piaţa criptoactivelor.
Preşedintele Senatului, Mircea Abrudean, a afirmat, luni, la a patra ediţie a Summitului Parlamentar al Platformei Internaţionale Crimeea, desfăşurat la Stockholm, că ţara noastră susţine, în continuare, integritatea teritorială a Ucrainei în frontierele sale recunoscute internaţional.
Mamdani spune că îl consideră în continuare pe Trump un and #8222;fascist and #8221; şi un and #8222;despot and #8221; # Bursa
Primarul ales al New York-ului, Zohran Mamdani, a declarat că încă îl consideră pe preşedintele american Donald Trump un and #8222;fascist and #8221; şi un and #8222;despot and #8221;, dar a privit prima lor întâlnire faţă în faţă, care a avut loc vineri la Casa Albă, ca pe o and #8222;oportunitate and #8221; de a colabora pentru reducerea costului vieţii pentru newyorkezi
Condusă de două ori, echipa spaniolă Real Madrid a terminat la egalitate duminică seara, scor 2-2, în faţa formaţiei Elche, în etapa a 13-a din La Liga
Echipa CFR Cluj a dispus duminică seara, pe teren propriu, scor 3-0, de liderul campionatului, Rapid Bucureşti, într-un meci din etapa a 17-a a Superligii
Marco Rubio spune că întâlnirea cu oficialii ucraineni a fost and #8221;productivă şi semnificativă and #8221; # Bursa
Secretarul de stat american Marco Rubio a declarat că a reuşit progrese semnificative în discuţiile privind planul SUA de încetare a războiului din Ucraina, în cadrul întâlnirii cu delegaţia ucraineană la Geneva
Primarul municipiului Craiova, Lia Olguţa Vasilescu, susţine că în timpul guvernării Ciolacu-Ciucă s-au făcut lucruri bune pentru România, ea precizând că, and #8221;pe deficitul acela and #8221;, a crescut puterea de cumpărare şi s-au făcut autostrăzi în România
Bolojan: and #8221;Bucureştiul are un potenţial mult mai mare şi poate să fie într-o situaţie mult mai bună and #8221; # Bursa
Premierul Ilie Bolojan a afirmat, duminică seară, într-un interviu alături de candidatul PNL pentru Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu, că municipiul Bucureşti s-a dezvoltat mult, dar are în continuare un potenţial uriaş, care, pentru a fi dezvoltat, are nevoie de buget
Poliţia de Frontieră: Sistemul de Intrare/Ieşire, extins la alte patru puncte de trecere a frontierei # Bursa
Poliţia de Frontieră anunţă că, începând de luni, Sistemul de Intrare/Ieşire (EES) este extins la alte patru puncte de trecere a frontierei, mai exact la PTF Galaţi şi Oancea (judeţul Galaţi) şi la aeroporturile din Iaşi şi Cluj
Vicepremierul Oana Gheorghiu a declarat, luni, că în acest moment avem 1.502 companii de stat în România, iar dintre cele de la nivel central, 83 de companii concentrează cele mai mari pierderi, istorice, care se ridică la aproximativ 14 miliarde de lei
Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski salută luni progrese, la o zi după negocieri la Geneva între americani, ucraineni şi europeni, însă estimează că este nevoie de and #8221;mult mai mult and #8221; pentru a se ajunge la o and #8221;pace reală and #8221; cu Rusia
Clasamentul WTA: Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată # Bursa
Jaqueline Cristian este în continuare jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia WTA, ea ocupând locul 39, cu 1324 de puncte
Clifford Chance Badea a asistat consorţiul de bănci de investiţii în legătură cu emisiunea de obligaţiuni AT1 # Bursa
O echipă multijurisdicţională Clifford Chance din birourile Bucureşti şi Londra a asistat consorţiul de bănci de investiţii în legătură cu emisiunea de obligaţiuni AT1 în valoare de 500 milioane Euro lansată de Banca Transilvania S.A. pe pieţele externe, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Aproape 130 de consumatori din Sectorul 5 al Capitalei au rămas fără gaze naturale, după ce compania Distrigaz Sud a fost nevoită să întrerupă furnizarea din cauza unui incident la instalaţia care alimentează imobilul
Aeroportul din Vilnius, Lituania, a anunţat că şi-a întrerupt temporar activitatea, duminică, din cauza unor baloane care se îndreptau spre spaţiul său aerian, astfel că unele zboruri au fost redirecţionate către alte oraşe
Clienţii din ţara noastră continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată.
Rusia afirmă că nu a fost informată despre modificarile aduse planului de pace iniţial al SUA # Bursa
Preşedintele american Donald Trump s-a arătat optimist în legătură cu negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează. Reacţia sa a venit după discuţiile dintre SUA şi Ucraina de la Geneva, care au dus la o versiune and #8222;revizuită and #8221; a planului de pace propus iniţial de Washington.
Departamentul eficacităţii guvernamentale (DOGE) a fost închis înainte de termen, cu opt luni mai devreme decât data oficială de finalizare, potrivit unui interviu acordat Reuters de directorul Office of Personnel Management (OPM), Scott Kupor.
Stablecoins (monedele digitale stabile) ar putea provoca băncilor din zona euro retrageri importante de depozite pe segmentul de retail, şi orice extindere a acestor evoluţii ar putea avea implicaţii extinse asupra stabilităţii sistemului financiar global, se arată în raportul Băncii Centrale Europene privind evaluarea stabilităţii financiare, transmite Reuters, de la care relatăm cele ce urmează.
Peste 160 de autovehicule furate descoperite la frontieră în primele zece luni ale anului 2025 # Bursa
În primele zece luni ale anului 2025, verificările efectuate în punctele de trecere şi în zonele adiacente au dus la identificarea a peste 160 de autovehicule şi utilaje aflate în atenţia autorităţilor internaţionale, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionuţ Săvoiu, a explicat stadiul lichidării CFR Marfă şi a precizat că, începând din 2026, piaţa feroviară de marfă va funcţiona exclusiv în condiţii competitive, potrivit Euronews, de la care transmitem cele ce urmează.
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali în legătură cu atacurile din 7 octombrie 2023 # Bursa
Armata israeliană a anunţat demiterea mai multor generali aflaţi în funcţii cheie pe 7 octombrie 2023, pentru eşecul lor de a preveni atacul mişcării islamiste palestiniene Hamas din acea zi, devenită cea mai sângeroasă din istoria Israelului, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Noul preşedinte al Federaţiei de tenis din Pakistan, Aisam-Ul-Haq Qureshi, a reuşit să organizeze primul turneu ATP din ţara sa, care începe luni, la Islamabad, capitala ţării
Raport Banca Mondială: Creşterea productivităţii ar impulsiona PIB-ul şi angajarea în Europa şi Asia Centrală # Bursa
Ţările din Europa şi Asia Centrală (ECA) ar trebui să acţioneze urgent pentru a utiliza mai eficient activele economice existente şi pentru a investi în capacităţile firmelor şi ale oamenilor, pentru a debloca o creştere mai rapidă, potrivit unui raport al Băncii Mondiale publicat astăzi.
Românii nu se pot vaccina anti-COVID în România, dacă doresc acest lucru, potrivit G4Media, de la care transmitem cele ce urmează. Interesul pentru vaccinare a fost extrem de scăzut după pandemie, iar aproximativ 17 milioane de doze au expirat şi au fost distruse, generând costuri considerabile pentru statul român.
Sindicatele angajaţilor din sistemul penitenciar au anunţat că, începând de luni, declanşează proteste în penitenciarele din toată ţara şi cer, printre altele, stoparea iniţiativelor care vizează noi modificări ale cadrului legal ce reglementează pensiile militare de stat.
Rusia nu se confruntă cu riscul unei 'bule AI' (inteligenţa artificială) deoarece până acum investiţiile ţării nu au fost excesive, dar mulţi investitori pe plan global ar putea pierde bani deoarece costurile cu energia şi energia şi echipamentele scad, a declarat pentru Reuters Alexander Vedyakhin, adjunctul şefului Sberbank.
Guvernul a publicat proiectul de lege care interzice cumulul pensiei cu salariul la stat pentru anumite categorii de bugetari, potrivit Ministerului Muncii, de la care transmitem cele ce urmează. Modificările recente vizează doar pensiile speciale şi nu se aplică profesorilor sau medicilor.
Preşedintele francez, Emmanuel Macron, ar putea anunţa în zilele următoare introducerea unui serviciu militar voluntar, un proiect aflat în studiu de mai multe luni, ca răspuns la contextul internaţional tensionat generat de războiul de la graniţa Europei, conform AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
Nestle România a continuat pentru al cincilea an consecutiv proiectul and #8221;Pădurea de Miere and #8221;, parte din angajamentul companiei faţă de mediul înconjurător, plantând încă 10.000 de salcâmi pe o suprafaţă de două hectare pe raza Municipiului Olteniţa, judeţul Călăraşi, la aproximativ 70 de km sud-est de Bucureşti, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Germania cheltuieşte mai mult pentru securitatea socială decât vecinii săi europeni, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German (IW) şi publicat luni, informează DPA.
Flota britanică a interceptat corveta rusească and #8222;Stoiki and #8221; şi petrolierul and #8222;Elnia and #8221; în timp ce acestea navigau de-a lungul coastei Regatului Unit, a informat Ministerul Apărării, potrivit AP de la care transmitem cele ce urmează.
Populara sărbătoare a reducerilor, Black Friday, marchează începutul simbolic al celei mai profitabile perioade pentru comercianţii din întreaga lume, în special pentru platformele online şi, de aceea, această perioadă a anului oferă acţiunilor companiilor precum Amazon, Shopify, Zalando sau Allegro un impuls important, conform analizei XTB, companie de investiţii pe bursele internaţionale.
Iaşiul se află în plin proces de modernizare, susţinut atât de autorităţile publice, cât şi de investitorii privaţi, cu investiţii totale ce depăşesc 1 miliard de Euro, aşa cum reiese din dezbaterea and #8221;Iaşi Real Estate Roundtable and #8221; organizată astăzi de Romania Property Club, conform unui comunica de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Statele Unite şi Ucraina cer ca viitorul acord de pace cu Rusia să respecte deplin suveranitatea Kievului # Bursa
Statele Unite şi Ucraina au anunţat în noaptea de duminică spre luni că un and #8221;viitor acord and #8221; de pace care să pună capăt conflictului cu Rusia and #8221;va trebui să respecte deplin suveranitatea and #8221; Kievului, în urma unor negocieri and #8221;constructive and #8221;, la Geneva, între americani, ucraineni şi europeni, relatează AFP.
Papa Leon al XIV-lea cere o and #8221;cultură a prevenţiei and #8221;, pe fondul criticilor privind gestionarea abuzurilor sexuale # Bursa
Papa Leon al XIV-lea a cerut Bisericii Catolice să dezvolte and #8222;o cultură a prevenţiei and #8221; împotriva abuzurilor sexuale asupra minorilor, în contextul criticilor persistente privind reacţia insuficientă a instituţiei în astfel de cazuri, relatează AFP.
Expansiunea alimentelor ultraprocesate (AUP) alimentează o veritabilă and #8222;pandemie de boli cronice and #8221;, avertizează un grup internaţional format din 43 de cercetători, într-un studiu publicat în prestigioasa revistă The Lancet.
Revolut a anunţat astăzi finalizarea vânzării de acţiuni, evaluând compania la 75 de miliarde de dolari, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează.
Ciprian Ciucu, preferatul cititorilor ziarului BURSA pentru funcţia de Primar General al Capitalei # Bursa
Ciprian Ciucu, candidatul PNL şi REPER, actualul edil al Sectorului 6, este preferatul cititorilor ziarului BURSA pentru funcţia de Primar General al Municipiului Bucureşt, potrivit sondajului online derulat în perioada 18-23 noiembrie pe site-ul https://www.bursa.ro/www.bursa.ro, la care au participat peste 3000 de cititori.
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, a prezentat un plan de reformare a Administraţiei Fondului Imobiliar (AFI) pentru ca locuinţele din Bucureşti să devină mai accesibile tinerilor, potrivit unei postări pe pagina sa oficială de Facebook.
Echipa italiană AS Roma a învins duminică, în deplasare, scor 3-1, formaţia Cremonese, în etapa a 12-a din Serie A, şi a devenit lider în clasament
Fondul Proprietatea îşi exprimă susţinerea cu privire la listarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti # Bursa
Franklin Templeton International Services S. and #192; R.L., Sucursala Bucureşti, ('FTIS and #8221;/Franklin Templeton Bucureşti and #8221;) în calitate de Administrator Unic şi Administrator de fond de investiţii alternative ('AFIA and #8221;) al Fondul Proprietatea SA ('Fondul and #8221;) îşi reafirmă susţinerea pentru listarea Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti ( and #8222;CNAB and #8221;) la Bursa de Valori Bucureşti ( and #8222;BVB and #8221;), care poate reprezenta un moment important pentru dezvoltarea pieţei de capital româneşti şi o oportunitate pentru dezvoltarea infrastructurii aeroportuare din zona capitalei.
Echipa turcă Alanyaspor, cu Ianis Hagi titular, a cedat duminică, pe teren propriu, scor 1-2, în faţa grupării Kasimpaşa, în etapa a 13-a din Super Lig
Echipa Sepsi OSK a încheiat la egalitate, scor 2-2, meciul susţinut, duminică, în compania formaţiei CS Afumaţi, în etapa a 14-a a Ligii a II-a
Schi alpin: Impresionanta Mikaela Shiffrin a obţinut victoria cu numărul 103 în Cupa Mondială # Bursa
Imbatabilă la început de sezon, regina schiului american Mikaela Shiffrin a câştigat duminică slalomul de la Gurgl, în Austria, înregistrând a 103-a victorie în Cupa Mondială
Ionela Alina Peşu şi Sebastian Colţescu vor arbitra meciurile care se vor disputa, luni, în etapa a 17-a a Superligii
Friedrich Merz se declară and #8221;sceptic and #8221; cu privire la şansele unui acord privind Ucraina # Bursa
Cancelarul german Friedrich Merz se declară and #8221;sceptic and #8221; cu privire la şansele ajungerii la un acord asupra planului în 28 de puncte privind Ucraina al lui Donald Trump - până joi -, data-limită stabilită de către preşedintele american, relatează AFP.
