Kremlinul a afirmat că nu a fost informat despre modificările planului de pace american

Clienţii din ţara noastră continuă să meargă la restaurant, dar mult mai rar şi numai atunci când au un motiv clar, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Servirea mesei în oraş nu mai este o formă de relaxare sau o alternativă la gătitul acasă, ci o ocazie planificată.