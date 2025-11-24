Peste 400 de sportivi au participat la prima ediție Saint George Open
Acum 2 ore
13:20
Consiliul Județean Covasna se luminează în portocaliu de Ziua Internațională pentru Eliminarea... # Covasna Media
Consiliul Județean Covasna se luminează în portocaliu de Ziua Internațională pentru Eliminarea...
Acum 4 ore
11:50
Amenințări cu moartea din străinătate și ordin de protecție încălcat: bărbat de 53 de ani,... # Covasna Media
Amenințări cu moartea din străinătate și ordin de protecție încălcat: bărbat de 53 de ani,...
11:00
Aprinderea primei lumânări de Advent în Piața Centrală din Sfântu Gheorghe
Acum 8 ore
07:00
Alexandra Lazăr, talent din Sfântu Gheorghe ajuns în Liga 1: „Fotbalul este totul pentru mine și nu aș putea trăi fără el” # Covasna Media
Alexandra Lazăr, talent din Sfântu Gheorghe ajuns în Liga 1: „Fotbalul este totul pentru mine și nu aș putea trăi fără el”
Acum 12 ore
06:40
Horoscop luni, 24 noiembrie 2025
06:30
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
Acum 24 ore
16:00
Sepsi OSK, doar remiză în deplasarea de la Afumaţi
Mai mult de 2 zile în urmă
12:00
Ladislau Bölöni vine la Sfântu Gheorghe: proiecție de gală și întâlnire cu publicul la Arena... # Covasna Media
Ladislau Bölöni vine la Sfântu Gheorghe: proiecție de gală și întâlnire cu publicul la Arena...
07:00
Horoscop de weekend: 22-23 noiembrie 2025 (Soarele în Săgetător)
21 noiembrie 2025
18:40
Primăria Târgu Secuiesc lansează înscrierile pentru programul de bugetare participativă # Covasna Media
Primăria Târgu Secuiesc lansează înscrierile pentru programul de bugetare participativă
18:30
17 artiști locali expun la Amalgam 4, la Centrul de Cultură Arcuș
16:20
ISU Covasna: serviciile voluntare și private, trecute prin „revizia” de toamnă
15:50
Hydrokov:Lucrările de pe strada Presei au fost finalizate
15:40
Poliția Locală Sfântu Gheorghe: Pistă mai sigură și reguli mai clare pentru bicicliști pe... # Covasna Media
Poliția Locală Sfântu Gheorghe: Pistă mai sigură și reguli mai clare pentru bicicliști pe...
12:30
Incident la instalația de gaze la un bloc din Sfântu Gheorghe: peste o sută de consumatori... # Covasna Media
Incident la instalația de gaze la un bloc din Sfântu Gheorghe: peste o sută de consumatori...
06:50
A fost montată stația de încărcare pentru mașini electrice din Valea Mare
06:50
Program pentru zile care cer un plan
06:50
Cursuri de înot la doi pași de casă: noua realitate pentru copiii din Întorsura Buzăului # Covasna Media
Cursuri de înot la doi pași de casă: noua realitate pentru copiii din Întorsura Buzăului
06:40
Comunicat de presă - Începerea proiectului „Instalare sistem fotovoltaic pentru consumul... # Covasna Media
Comunicat de presă - Începerea proiectului „Instalare sistem fotovoltaic pentru consumul...
06:40
Horoscop vineri, 21 noiembrie 2025
20 noiembrie 2025
19:20
„Instrumentele care ne mângâie sufletul” – magia muzicii la Grădinița...
18:00
Debut la 15 ani în SuperLiga Feminină: Alexandra Lazăr, talent crescut la Atletico Steaua din... # Covasna Media
Debut la 15 ani în SuperLiga Feminină: Alexandra Lazăr, talent crescut la Atletico Steaua din...
18:00
O săptămână cu evenimente dedicate Zilei Naţionale a României
17:30
Amplă campanie de prevenire a violenţei domestice, lansată de Primăria Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Amplă campanie de prevenire a violenţei domestice, lansată de Primăria Sfântu Gheorghe
14:30
Adopții puține, abandonuri pe bandă rulantă: bilanțul adăpostului din Câmpul Frumos
14:20
Arena Sepsi găzduiește un turneu internațional de karate – Saint George Open are loc pentru... # Covasna Media
Arena Sepsi găzduiește un turneu internațional de karate – Saint George Open are loc pentru...
13:40
30 de ani de activitate ai Corului „Plai Întorsurean”, marcați prin festivalul coral „La... # Covasna Media
30 de ani de activitate ai Corului „Plai Întorsurean”, marcați prin festivalul coral „La...
13:40
Depozitul de deșeuri al TEGA, soluția pentru mobilierul vechi și molozul aruncat lângă... # Covasna Media
Depozitul de deșeuri al TEGA, soluția pentru mobilierul vechi și molozul aruncat lângă...
07:00
Parada moto revine! Ajutoarele lui Moș Nicolae sosesc și în acest an, însă au nevoie de ajutor # Covasna Media
Parada moto revine! Ajutoarele lui Moș Nicolae sosesc și în acest an, însă au nevoie de ajutor
07:00
Lansare de carte la Casa de Cultură din Întorsura Buzăului – Alec Blenche i-a inspirat pe elevii din comunitate # Covasna Media
Lansare de carte la Casa de Cultură din Întorsura Buzăului – Alec Blenche i-a inspirat pe elevii din comunitate
07:00
ANPIS: 20 noiembrie, termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire # Covasna Media
ANPIS: 20 noiembrie, termenul limită pentru depunerea cererilor pentru ajutorul de încălzire
06:40
Horoscop joi, 20 noiembrie 2025 – Lună nouă
19 noiembrie 2025
15:10
Polițiștii covăsneni continuă activitățile pentru menținerea siguranței în unitățile de... # Covasna Media
Polițiștii covăsneni continuă activitățile pentru menținerea siguranței în unitățile de...
12:10
Percheziții în județ într-un dosar de trafic de cannabis
11:40
Incendii în Baraolt și Sânzieni, noaptea trecută
09:00
Sfântu Gheorghe intră în atmosfera sărbătorilor cu brad uriaș, o nouă coroană de Advent și Show Laser de Revelion # Covasna Media
Sfântu Gheorghe intră în atmosfera sărbătorilor cu brad uriaș, o nouă coroană de Advent și Show Laser de Revelion
07:10
Universul neștiut al directorului de la Direcția Județeană de Mediu Covasna
06:40
Horoscop miercuri, 19 noiembrie 2025
18 noiembrie 2025
16:50
Zăbrătău: microbuz școlar surprins în trafic cu de două ori mai mulți pasageri decât... # Covasna Media
Zăbrătău: microbuz școlar surprins în trafic cu de două ori mai mulți pasageri decât...
16:10
Peste 500 de sportivi s-au întrecut pentru medalii la Cupa CSM & Open Sfântu Gheorghe # Covasna Media
Peste 500 de sportivi s-au întrecut pentru medalii la Cupa CSM & Open Sfântu Gheorghe
13:10
Pompierii covăsneni au luptat aproape trei ore cu flăcările în Valea Mică
12:30
Anunţ public
12:30
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu... # Covasna Media
Distribuție Energie Electrică Romania – Sucursala Covasna anunță întreruperea alimentării cu...
11:40
Vremea se răcește începând de marți și vor fi precipitații în mare parte din țară
11:00
Electra Gărăiacu, aur la Cupa României U20 la lupte libere
07:00
Apa Minerală Vâlcele și trei operatori din județul Covasna, în prim-plan la Gala Turismului... # Covasna Media
Apa Minerală Vâlcele și trei operatori din județul Covasna, în prim-plan la Gala Turismului...
07:00
ActorFest revine! S-au deschis înscrierile pentru ediția a VIII-a a festivalului de teatru de la... # Covasna Media
ActorFest revine! S-au deschis înscrierile pentru ediția a VIII-a a festivalului de teatru de la...
06:50
Au început controalele „TRUCK & BUS” în județul Covasna: polițiștii vizează siguranța... # Covasna Media
Au început controalele „TRUCK & BUS” în județul Covasna: polițiștii vizează siguranța...
06:40
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al... # Covasna Media
Anunţ privind convocarea întrunirii în şedinţă extraordinară a Consiliului Local al...
